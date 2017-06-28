МВМС-2017: что нового показали российские корабелы Сегодня, 19:25 В Санкт-Петербурге стартовал Международный военно-морской салон. В этом году в нем принимают участие свыше 400 компаний. В их числе 49 зарубежных из 29 стран мира. 0 Международный фестиваль исторического средневекового боя «Битва наций» Путь к Триумфу Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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