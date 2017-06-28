20:08 28 июня

МВМС-2017: что нового показали российские корабелы

В Санкт-Петербурге стартовал Международный военно-морской салон. В этом году в нем принимают участие свыше 400 компаний. В их числе 49 зарубежных из 29 стран мира.




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