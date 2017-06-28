МИД РФ: Россия готовит ответ на арест российской дипсобственности в США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 1" заявила, что Москва готовит ответные меры на арест своей дипломатической собственности в США.
Она также добавила, что эти меры будут иметь солидную базу проработки, и отметила, что американские власти о них уже уведомили.
В декабре 2016 года администрация президента США Барака Обамы ввела ряд санкций против России из-за "вмешательства в выборы" и "давления на американских дипломатов". Соединенные Штаты закрыли доступ к так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства в Вашингтоне, которые являются дипломатической собственностью.
В середине июня государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявлял, что Вашингтон и Москва ведут переговоры по условиям возврата российской дипломатической собственности.
Помощник российского президента Юрий Ушаков отмечал, что Москва учитывает внутренние трудности нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа, однако в случае бездействия Вашингтона не оставит пакет санкций без ответной реакции.
Этот вопрос, как вы понимаете, будет решаться не только в Министерстве иностранных дел— подчеркнула Захарова, передает РИА Новости .
Она также добавила, что эти меры будут иметь солидную базу проработки, и отметила, что американские власти о них уже уведомили.
В декабре 2016 года администрация президента США Барака Обамы ввела ряд санкций против России из-за "вмешательства в выборы" и "давления на американских дипломатов". Соединенные Штаты закрыли доступ к так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства в Вашингтоне, которые являются дипломатической собственностью.
В середине июня государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявлял, что Вашингтон и Москва ведут переговоры по условиям возврата российской дипломатической собственности.
Помощник российского президента Юрий Ушаков отмечал, что Москва учитывает внутренние трудности нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа, однако в случае бездействия Вашингтона не оставит пакет санкций без ответной реакции.
Использованы фотографии: https://m.sputnik-georgia.ru/
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти