МИД РФ: Россия готовит ответ на арест российской дипсобственности в США

Этот вопрос, как вы понимаете, будет решаться не только в Министерстве иностранных дел

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 1" заявила, что Москва готовит ответные меры на арест своей дипломатической собственности в США.— подчеркнула Захарова, передает РИА Новости Она также добавила, что эти меры будут иметь солидную базу проработки, и отметила, что американские власти о них уже уведомили.В декабре 2016 года администрация президента США Барака Обамы ввела ряд санкций против России из-за "вмешательства в выборы" и "давления на американских дипломатов". Соединенные Штаты закрыли доступ к так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства в Вашингтоне, которые являются дипломатической собственностью.В середине июня государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявлял, что Вашингтон и Москва ведут переговоры по условиям возврата российской дипломатической собственности.Помощник российского президента Юрий Ушаков отмечал, что Москва учитывает внутренние трудности нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа, однако в случае бездействия Вашингтона не оставит пакет санкций без ответной реакции.