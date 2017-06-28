20:08 28 июня

МИД РФ: Россия готовит ответ на арест российской дипсобственности в США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 1" заявила, что Москва готовит ответные меры на арест своей дипломатической собственности в США.

Этот вопрос, как вы понимаете, будет решаться не только в Министерстве иностранных дел
— подчеркнула Захарова, передает РИА Новости .




Она также добавила, что эти меры будут иметь солидную базу проработки, и отметила, что американские власти о них уже уведомили.

В декабре 2016 года администрация президента США Барака Обамы ввела ряд санкций против России из-за "вмешательства в выборы" и "давления на американских дипломатов". Соединенные Штаты закрыли доступ к так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства в Вашингтоне, которые являются дипломатической собственностью.

В середине июня государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявлял, что Вашингтон и Москва ведут переговоры по условиям возврата российской дипломатической собственности.

Помощник российского президента Юрий Ушаков отмечал, что Москва учитывает внутренние трудности нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа, однако в случае бездействия Вашингтона не оставит пакет санкций без ответной реакции.

Использованы фотографии: https://m.sputnik-georgia.ru/
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Комментарии 26

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  1. лёха 777 Сегодня, 19:32
    Как они за добро своё,вот так бы и за страну бились...
    лёха 777
    1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 19:48
      Кому там биться? Вспомните наших граждан которых ы судят без суда и следствия, так что пускай министерство озабоченностей молчит в тряпочку. Меры ответные хех рассмешили....
      DIVAN SOLDIER
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 19:33
    Мария love я понимаю что вы только озвучили, так сказать официальное мнение, но не пора ли от слов перейти к делу -закрыть к примеру в одном из регеонов посольство, в паре регеонов понизить статус посольства до представительства, а лишних дипломатов попросить покинуть страну в48 часов? ?? sad Где наши конкретные действия? ?? sad
    Изгоняющий либероидов
    1. Подрезчик Сегодня, 19:36
      Трудно советовать, но "отжать" что-нибудь надо бы. Они понимают только язык силы...
      Подрезчик
      1. Partyzan Сегодня, 19:40
        Трудно советовать, но "отжать" что-нибудь надо бы.
        да не отжимать надо, а просто брать, по их принципу, то что нам надо, но этого не будет, уж очень много счетов в их банках наших главносеков hi
        Partyzan
        1. bouncyhunter Сегодня, 19:45
          Цитата: Подрезчик
          Трудно советовать, но "отжать" что-нибудь надо бы. Они понимают только язык силы...

          Цитата: Partyzan
          да не отжимать надо, а просто брать, по их принципу, то что нам надо

          Я так понимаю - ведро антиоборзилона даже не будем применять ? wink
          bouncyhunter
          1. Partyzan Сегодня, 19:48
            даже не будем
            вот это ключевая фраза, у них же все и отберут, у этих ых hi
            Partyzan
            1. bouncyhunter Сегодня, 19:52
              Не мне тебе объяснять , что обычно делают в таких случаях .
              bouncyhunter
              1. Partyzan Сегодня, 19:59
                Не мне тебе объяснять
                вот ту - либо козла на место ставить, либо - тихо в сопелку сопеть, а как ВВП поступит,,,,,?
                Partyzan
                1. bouncyhunter Сегодня, 20:06
                  А вот это уже не нам решать . Хотя если бы решение от нас зависело - ответ я уже знал бы . yes drinks
                  bouncyhunter
    2. сруль рабинович Сегодня, 19:36
      надо чтобы Спассо-хаус под закон о реновации попал и переселить их Бирюлёво laughing
      сруль рабинович
      1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 19:49
        Ага hi товарищ сруль, надеюсь под вашим командованием задача выполнена am -я не помню что приказывал lol , а вы помните, как вы не помните что то должны были сделать, а главное-гонять натовщину безостоновочно! !! lol
        Изгоняющий либероидов
    3. bubalik Сегодня, 19:38
      Изгоняющий либероидов Сегодня, 20:33
      ,,,не все дети на Ёлке были,,,
      bubalik
    4. Владимир 38 Сегодня, 19:42
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Мария love я понимаю что вы только озвучили, так сказать официальное мнение, но не пора ли от слов перейти к делу -закрыть к примеру в одном из регеонов посольство, в паре регеонов понизить статус посольства до представительства, а лишних дипломатов попросить покинуть страну в48 часов? ?? sad Где наши конкретные действия? ?? sad

      Побаиваются..
      Владимир 38
  3. Бензорез Сегодня, 19:33
    Слава тебе Господи! Хоть я и атеист.
    Бензорез
    1. Partyzan Сегодня, 19:46
      Хоть я и атеист.
      просто сочувствую тебе, не обижайся пожалуйста, бог есть, и для каждого он свой hi
      Partyzan
  4. Владимирец Сегодня, 19:33
    "Этот вопрос, как вы понимаете, будет решаться"

    "американские власти о них уже уведомили."

    А на фига уведомлять, если вопрос только "будет решаться"? request
    Владимирец
  5. Masya Masya Сегодня, 19:37
    наше дело предложить ну а их, как всегда отказаться...
    Masya Masya
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 19:52
      Марина love предлогать нужно так, чтобы это звучало как приказ, как ультиматум, и пускай рискнут отказаться sad
      Изгоняющий либероидов
      1. Masya Masya Сегодня, 20:00
        так они уже автоматически отказываются от того, что Россия предложит... вдруг связях с русскими обвинят или ещё похлеще, агентом Путина объявят... страх то какой... lol love
        Masya Masya
  6. Наблюдатель2014 Сегодня, 19:38
    МИД РФ: Россия готовит ответ на арест российской дипсобственности в США
    Трамп увлёкся пяткой в грудь бить что он не наш.Пора на землю опускать.Тонкий намёк так сказать.
    Наблюдатель2014
  7. anjey Сегодня, 19:45
    арестуйте активы Чубайса,он чуть ли не всю энергосистему России под американских акционеров положил
    anjey
    1. anjey Сегодня, 19:46
      и самого тоже
      anjey
  8. Влад5307 Сегодня, 19:58
    Долго раскачиваются,полгода почти прошло. Наше чиновничество крепкозадое, без пинка ни шагу, инициативны только когда крадут бюджетные деньги! laughing
    Влад5307
  9. APASUS Сегодня, 20:05
    Сдали в аренду пол посольства США психоневрологическому диспансеру, а лучше миграционному центру.
    Все это конечно шутка ,но наступление на дипломатов выглядит просто нелепо.
    APASUS
  10. К-50 Сегодня, 20:05
    Москва готовит ответные меры на арест своей дипломатической собственности в США

    Давно пора!!! Целых полгода ждали, что может одумаются, но всем понятно, что для штатов они правы во всём, чтобы не говорили обратное факты. Типа, тем хуже для фактов.
    К-50
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