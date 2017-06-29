Подвижный информационный центр ИЦ-2006 (Республика Беларусь)
Вооруженные силы разных стран нуждаются в различных средствах сбора, обработки и передачи информации, причем не только пригодных для использования в ходе боевой работы. Личный состав имеет право на получение актуальной информации о событиях в своей стране и в мире, а также должен с пользой проводить свободное время. Именно для решения таких специфических задач несколько лет назад белорусской промышленностью был создан подвижный информационный центр ИЦ-2006.
Для информационного обеспечения и организации досуга военнослужащих в условиях воинской части могут использоваться имеющиеся «подручные средства». Часть может своевременно получать печатные издания, агитационные и иные материалы и т.п. В полевых условиях решение таких задач значительно усложняется: для этого требуется наладить подвоз необходимых материалов, а кроме того, может отсутствовать возможность доставки специального оборудования. Тем не менее, военнослужащих все равно не следует лишать права на своевременное получение информации или культурный досуг.
Оригинальное решение подобных вопросов было предложено в середине прошлого десятилетия белорусской промышленностью. Специалисты Минского научно-исследовательского приборостроительного института (ОАО «МНИПИ») разработали специализированную машину, способную выезжать в нужные места и организовывать информационную работу в полевых условиях. Такой образец специальной техники получил название «подвижный информационный центр ИЦ-2006».
Центр ИЦ-2006 представляет собой самоходную машину на базе серийного шасси, оснащенную набором разнообразной аппаратуры различного назначения. Предложенный состав бортового оборудования позволяет расчету принимать и передавать по радиоканалам разнообразную информацию, самостоятельно создавать, редактировать и тиражировать печатную продукцию, а также организовывать показы кино- и видеоматериалов. При этом обеспечена максимально возможная автономность, позволяющая работать на удалении от пунктов базирования без необходимости специального снабжения ресурсами и расходными материалами.
В качестве основы для подвижного информационного центра используется серийное автомобильное шасси МАЗ 531605-262. Это полноприводный двухосный грузовик, оснащаемый дизельным двигателем мощностью 330 л.с. Грузоподъемность такого шасси достигает 5 т, что позволяет использовать его для строительства разнообразных образцов техники различного назначения. В рамках проекта ИЦ-2006 автомобильное шасси применяется для монтажа кузова-фургона с набором специальной аппаратуры и рабочими местами экипажа.
В ходе строительства машины ИЦ-2006 базовое шасси сохраняет штатную кабину бескапотной компоновки. В ней имеются места водителя и пассажиров. Кроме того, в задней части кабины предусматривается спальное место достаточных габаритов. Круг решаемых задач позволил обойтись без каких-либо доработок кабины, подразумевающих повышение уровня защиты. Информационный центр не должен работать на переднем крае, из-за чего не оснащается бронированием.
Для размещения всего необходимого оборудования используются кузов-фургон контейнерного типа, а также несколько дополнительных кожухов, закрепленных за его пределами. Кузов имеет прямоугольную форму и строится на основе каркаса из металлических профилей. На внешней поверхности стенок такого корпуса монтируются несколько дополнительных кожухов. Один из таких кожухов, имеющих прямоугольную форму и небольшую ширину, устанавливается на левом борту, со сдвигом к передней части корпуса. В задней части правого борта имеется еще пара подобных устройств. Под задней частью фургона и задним бампером находится пара дополнительных кожухов сложной многоугольной формы. Попадать в фургон предлагается через дверь на правом борту, в бортах имеется несколько окон.
Интерьер кабины операторов. Фото Vpk.gov.by
Внутренняя полезная площадь фургона составляет всего 11,5 кв.м, полезный объем – 25 куб.м. В связи с относительно малыми размерами внутренние объемы фургона отличаются достаточно плотной компоновкой. Несмотря на недостаток места, специалистам МНИПИ удалось разместить в машине всю необходимую аппаратуру и два рабочих места ее операторов. Передняя часть фургона, доходящая до дверного проема, отдается под установку шкафов и стоек для различного оборудования. Вероятно, там же могут храниться и некоторые расходные материалы. Для вентиляции переднего приборного отсека левый борт корпуса имеет жалюзи.
Вдоль бортов корпуса размещаются столы «гражданского» вида, имеющие несколько ящиков и стоек для хранения того или иного оборудования. Позади столов и рабочих мест, у задней стенки фургона, находится спальное место. Сама задняя стенка имеет специальное оснащение, позволяющее использовать ее для решения одной из поставленных задач. Характерной особенностью центра ИЦ-2006 является плотная компоновка с размещением максимального числа устройств в минимальном объеме, но, несмотря на это, в фургоне удалось разместить всю аппаратуру и два места для специалистов, обеспечивающих приемлемое удобство работы.
Кузов-фургон оснащается крупной дверью для доступа внутрь, а также развитым остеклением. На каждом борту располагается по два окна среднего размера. При этом переднее окно правого борта устанавливается на двери. Окна могут открываться для проветривания. Кроме того, окна оснащены подвижными текстильными шторками для светомаскировки.
Экипаж подвижного информационного центра может работать в самых разных условиях, для чего машина оснащается оборудованием жизнеобеспечения. Обитаемые отсеки оснащены воздушным отопителем, автоматической системой микроклимата и фильтровентиляционной установкой. Жизнеобеспечение позволяет работать при температурах атмосферного воздуха от -40° до +40°.
Два рабочих места ИЦ-2006 оснащаются компьютерной техникой, позволяющей решать различные задачи, а также другой аппаратурой того или иного назначения. К примеру, на рабочем месте левого борта помещаются различные средства для приема, обработки и выдачи информации в разных форматах. Наиболее крупным устройством на правом рабочем месте является цветной принтер. Кроме того, часть аппаратуры перевозится в шкафах и на стеллажах.
Демонстрация информационного центра военнослужащим. Хорошо видны принтер и задний экран. Фото газеты "Во славу Родины" / vsr.mil.by
Первое рабочее место предназначено для теле- и радиообслуживания личного состава. Его оборудование позволяет принимать передачи спутникового и эфирного телевидения в цифровом и аналоговом форматах. Аудио- и видеосигналы из этих источников могут записываться, храниться и воспроизводиться имеющимися средствами. Также имеется возможность передачи различной информации по спутниковой радиосвязи либо с использованием имеющейся интернет-инфраструктуры. При необходимости аппаратура позволяет организовывать прямые телевизионные включения с места работы ИЦ-2006.
Для приема сигналов используются портативные выносные антенные устройства, при помощи кабелей подключаемые к аппаратуре. В частности, для приема сигналов спутникового телевидения используется антенна с зеркалом диаметром 900 мм. В походном положении антенны и кабели для них перевозятся в соответствующих объемах корпуса.
Второй пост разработан для работы с фотографиями, видеозаписями и полиграфией. Оператор этого рабочего места может вести фото- и видеосъемку, монтировать видео и обрабатывать фотоснимки. Также возможно создание макетов полиграфической продукции с последующей ее печатью своими силами.
В распоряжении расчета информационного центра имеется фотоаппарат с разрешением 6 мегапикселей и восьмикратным оптическим увеличением. Специалисты могут использовать сделанные фото при самостоятельно создании макетов полиграфической продукции, и затем распечатывать их. Имеющийся принтер позволяет выпускать печатные материалы форматов А4 и А3 со скоростью до 90 листов в минуту. Далее напечатанные материалы могут распространяться среди личного состава, вывешиваться на соответствующих досках и т.д.
ИЦ-2006 в режиме полевого кинотеатра принимает спутниковую трансляцию. Фото газеты "Во славу Родины" / vsr.mil.by
При получении соответствующего указания экипаж ИЦ-2006 может использовать центр в качестве полевого кинотеатра и организовать просмотр различных видеоматериалов. Это может быть телевизионная трансляция, разные видеоролики, кинофильмы и т.д. Просмотр может быть организован как в дневное, так и в вечернее время. Для его проведения информационный центр использует специальное оборудование оригинальной архитектуры.
В задней стенке кузова-фургона имеется крупный проем, затянутый прозрачным экраном размером 1300х1000 мм. В походном положении экран прикрывается металлической крышкой большого размера, шарнирно закрепленной на корме корпуса. При подготовке к использованию экрана крышка поднимается в рабочее положение и удерживается в нем при помощи имеющихся фиксаторов. В определенных случаях на боковых гранях крышки могут подвешиваться тканевые шторки, предотвращающие «засветку» экрана внешними источниками света. Внутри фургона помещается проектор, подключаемый к компьютеру. С его помощью осуществляется вывод картинки на проекционный экран. Также для работы в режиме кинотеатра машина ИЦ-2006 оснащена аудиосистемой мощностью 130 Вт.
На борту самоходного центра ИЦ-2006 имеется значительное количество электронной аппаратуры, нуждающейся в соответствующих средствах энергоснабжения. Для получения максимальной автономности машина комплектуется дизельной электростанцией мощностью 15,2 кВт.
По своим габаритам и массе подвижный информационный центр почти не отличается от другой техники, построенной на грузовых шасси белорусского производства. Ходовые характеристики так же соответствуют другим образцам на аналогичном шасси. Благодаря этому специалисты и их техника могут перемещаться по автомобильным дорогам, сопровождая автоколонны или войска на марше. По прибытии на заданную позицию расчет центра может в кратчайшие сроки развернуть всю необходимую аппаратуру и приступить к решению задач информационного характера.
Подвижный информационный центр ИЦ-2006 был создан в середине прошлого десятилетия, и вскоре прошел все необходимые испытания. После проведения проверок комплекс необычного назначения был рекомендован к принятию на снабжение. По имеющимся данным, позже центр пошел в серию и в некоторых количествах поступил в белорусскую армию. Предполагалось, что подобная техника позволит упростить информационное обслуживание частей, находящихся на полигонах на большом удалении от мест постоянной дислокации. Ранее такие возможности были проверены в ходе испытаний, а в дальнейшем появились и более серьезные подтверждения высокого потенциала техники.
Использование ИЦ-2006 в ходе мероприятий в войсках. Экран дополнительно защищен шторками. Фото Belta.by
Вскоре после принятия ИЦ-2006 на вооружение войска противовоздушной обороны Республики Беларусь были привлечены к международным учениям на российском полигоне Ашулук (Астраханская область). Вместе с личным составом и боевой техникой в Россию отправился подвижный информационный центр. Ранее участвующие в учениях части могли оставаться без актуальных новостей и свежей информации на протяжении всех маневров – вплоть до нескольких недель. С появлением информационного центра ситуация самым серьезным образом изменилась.
Работая на полигоне Ашулук, расчет информационного центра своевременно получал макеты белорусской военной газеты «Во славу Родины», печатал небольшой тираж и распространял его среди военнослужащих. Одновременно с этим специалисты вели фото- и видеосъемку и писали тексты о ходе учений. Вся подобная информация, описывающая учебно-боевую работу белорусских военных, отправлялась по имеющейся радиосвязи в редакции газет и телеканалов. На пересылку материалов уходило буквально несколько минут, благодаря чему свежие сообщения появлялись на телевидении и интернет-сайтах в самые кратчайшие сроки.
Указывалось, что в ходе тех учений был получен еще один примечательный результат, прямо связанный с возможностью самостоятельного изготовления и распространения полиграфической продукции. Благодаря работе расчета ИЦ-2006 свежий выпуск газеты «Во славу Родины» появлялся на полигоне Ашулук на 12-16 часов раньше, чем в белорусских киосках с прессой. Таким образом, при помощи информационного центра удалось не просто решить проблему обслуживания личного состава, но и установить необычный рекорд.
По разным данным, к настоящему времени Минский научно-исследовательский приборостроительный институт и смежные организации успели выпустить несколько машин типа ИЦ-2006, которые вскоре были распределены между соединениями белорусских вооруженных сил. Теперь эта техника и ее расчеты несут службу и занимаются информационным обеспечением войск в различных ситуациях и условиях. Ее работа получает высокие оценки командования, а польза некоторых результатов ее применения очевидна.
Оригинальная белорусская разработка представляет большой интерес по целому ряду причин. Подвижный информационный центр ИЦ-2006, оснащенный развитым набором оборудования различного назначения, представляет собой уникальную разработку. Прямые аналоги того же назначения со схожим набором оборудования в зарубежных странах, в том числе в России, попросту отсутствуют. Задачи приема и распространения информации, а также сбора данных и подготовки материалов для прессы приходится решать иными способами, используя имеющиеся в наличии средства. Естественно, что в такой ситуации белорусская армия получает определенные преимущества перед вооруженными силами других стран.
Информационный центр в полигоне. Машина замаскирована, оператор работает на открытом воздухе. Фото газеты "Во славу Родины" / vsr.mil.by
Главным плюсом центра ИЦ-2006 является возможность выполнения различных функций как на территории воинских частей, так и на большом удалении от мест базирования войск. Кроме того, эксплуатация такой техники в значительной мере упрощается благодаря широчайшему использованию серийных агрегатов и приборов. Это относится как к полноприводному автомобильному шасси, так и к целевому оборудованию. Подобный подход, среди прочего, облегчает дальнейшее развитие и модернизацию техники.
Для обработки и хранения всей информации центр использует два ноутбука, печать производится при помощи принтера коммерческой модели. Телевизионное оборудование, проектор и другие устройства тоже не разрабатывались для ИЦ-2006 с нуля. Как следствие, при необходимости имеется возможность заменить любой имеющийся прибор более новым и современным, отличающимся улучшенными характеристиками. Учитывая рост характеристик вычислительной техники и мультимедиа-устройств, наблюдавшийся в последние годы, подобная модернизация существующего информационного центра приведет к заметному повышению его потенциала.
Интересен тот факт, что белорусские вооруженные силы, получив подвижный информационный центр ИЦ-2006, убедились в пользе такой техники и даже пожелали получить совершенно новый образец комплекса специального назначения, отличающийся более широкими сферами применения. Использованные в существующем проекте идеи и решения в области телевизионной аппаратуры получили дальнейшее развитие, в результате чего военные получили т.н. подвижный радиотелевизионный центр ПРТЦ. Этот комплекс не имеет возможности работы с полиграфией, однако отличается увеличенным потенциалом в области телевидения. ПРТЦ тоже успел пройти все испытания и поступить на снабжение белорусской армии.
Задача информационного обеспечения и организации культурного досуга личного состава имеет определенное значение, хотя и не является приоритетной. Оригинальный проект белорусской оборонной промышленности позволил сравнительно простым способом создать самоходный комплекс, способный обеспечить доступ военнослужащих к свежей прессе, телевидению или кинематографу в любых условиях и в любом районе. Подтвердив свои возможности, уникальный информационный центр, был рекомендован к принятию на снабжение, серийному выпуску и эксплуатации. Вероятно, подобные машины будут оставаться в строю в течение длительного времени, и будут обновляться по мере надобности, что позволит своевременно доставлять солдатам и офицерам свежие новости.
По материалам сайтов:
http://mnipi.by/
http://vpk.gov.by/
http://belvpo.com/
http://vayar.mil.by/
Для информационного обеспечения и организации досуга военнослужащих в условиях воинской части могут использоваться имеющиеся «подручные средства». Часть может своевременно получать печатные издания, агитационные и иные материалы и т.п. В полевых условиях решение таких задач значительно усложняется: для этого требуется наладить подвоз необходимых материалов, а кроме того, может отсутствовать возможность доставки специального оборудования. Тем не менее, военнослужащих все равно не следует лишать права на своевременное получение информации или культурный досуг.
Оригинальное решение подобных вопросов было предложено в середине прошлого десятилетия белорусской промышленностью. Специалисты Минского научно-исследовательского приборостроительного института (ОАО «МНИПИ») разработали специализированную машину, способную выезжать в нужные места и организовывать информационную работу в полевых условиях. Такой образец специальной техники получил название «подвижный информационный центр ИЦ-2006».
Центр ИЦ-2006 представляет собой самоходную машину на базе серийного шасси, оснащенную набором разнообразной аппаратуры различного назначения. Предложенный состав бортового оборудования позволяет расчету принимать и передавать по радиоканалам разнообразную информацию, самостоятельно создавать, редактировать и тиражировать печатную продукцию, а также организовывать показы кино- и видеоматериалов. При этом обеспечена максимально возможная автономность, позволяющая работать на удалении от пунктов базирования без необходимости специального снабжения ресурсами и расходными материалами.
В качестве основы для подвижного информационного центра используется серийное автомобильное шасси МАЗ 531605-262. Это полноприводный двухосный грузовик, оснащаемый дизельным двигателем мощностью 330 л.с. Грузоподъемность такого шасси достигает 5 т, что позволяет использовать его для строительства разнообразных образцов техники различного назначения. В рамках проекта ИЦ-2006 автомобильное шасси применяется для монтажа кузова-фургона с набором специальной аппаратуры и рабочими местами экипажа.
В ходе строительства машины ИЦ-2006 базовое шасси сохраняет штатную кабину бескапотной компоновки. В ней имеются места водителя и пассажиров. Кроме того, в задней части кабины предусматривается спальное место достаточных габаритов. Круг решаемых задач позволил обойтись без каких-либо доработок кабины, подразумевающих повышение уровня защиты. Информационный центр не должен работать на переднем крае, из-за чего не оснащается бронированием.
Для размещения всего необходимого оборудования используются кузов-фургон контейнерного типа, а также несколько дополнительных кожухов, закрепленных за его пределами. Кузов имеет прямоугольную форму и строится на основе каркаса из металлических профилей. На внешней поверхности стенок такого корпуса монтируются несколько дополнительных кожухов. Один из таких кожухов, имеющих прямоугольную форму и небольшую ширину, устанавливается на левом борту, со сдвигом к передней части корпуса. В задней части правого борта имеется еще пара подобных устройств. Под задней частью фургона и задним бампером находится пара дополнительных кожухов сложной многоугольной формы. Попадать в фургон предлагается через дверь на правом борту, в бортах имеется несколько окон.
Интерьер кабины операторов. Фото Vpk.gov.by
Внутренняя полезная площадь фургона составляет всего 11,5 кв.м, полезный объем – 25 куб.м. В связи с относительно малыми размерами внутренние объемы фургона отличаются достаточно плотной компоновкой. Несмотря на недостаток места, специалистам МНИПИ удалось разместить в машине всю необходимую аппаратуру и два рабочих места ее операторов. Передняя часть фургона, доходящая до дверного проема, отдается под установку шкафов и стоек для различного оборудования. Вероятно, там же могут храниться и некоторые расходные материалы. Для вентиляции переднего приборного отсека левый борт корпуса имеет жалюзи.
Вдоль бортов корпуса размещаются столы «гражданского» вида, имеющие несколько ящиков и стоек для хранения того или иного оборудования. Позади столов и рабочих мест, у задней стенки фургона, находится спальное место. Сама задняя стенка имеет специальное оснащение, позволяющее использовать ее для решения одной из поставленных задач. Характерной особенностью центра ИЦ-2006 является плотная компоновка с размещением максимального числа устройств в минимальном объеме, но, несмотря на это, в фургоне удалось разместить всю аппаратуру и два места для специалистов, обеспечивающих приемлемое удобство работы.
Кузов-фургон оснащается крупной дверью для доступа внутрь, а также развитым остеклением. На каждом борту располагается по два окна среднего размера. При этом переднее окно правого борта устанавливается на двери. Окна могут открываться для проветривания. Кроме того, окна оснащены подвижными текстильными шторками для светомаскировки.
Экипаж подвижного информационного центра может работать в самых разных условиях, для чего машина оснащается оборудованием жизнеобеспечения. Обитаемые отсеки оснащены воздушным отопителем, автоматической системой микроклимата и фильтровентиляционной установкой. Жизнеобеспечение позволяет работать при температурах атмосферного воздуха от -40° до +40°.
Два рабочих места ИЦ-2006 оснащаются компьютерной техникой, позволяющей решать различные задачи, а также другой аппаратурой того или иного назначения. К примеру, на рабочем месте левого борта помещаются различные средства для приема, обработки и выдачи информации в разных форматах. Наиболее крупным устройством на правом рабочем месте является цветной принтер. Кроме того, часть аппаратуры перевозится в шкафах и на стеллажах.
Демонстрация информационного центра военнослужащим. Хорошо видны принтер и задний экран. Фото газеты "Во славу Родины" / vsr.mil.by
Первое рабочее место предназначено для теле- и радиообслуживания личного состава. Его оборудование позволяет принимать передачи спутникового и эфирного телевидения в цифровом и аналоговом форматах. Аудио- и видеосигналы из этих источников могут записываться, храниться и воспроизводиться имеющимися средствами. Также имеется возможность передачи различной информации по спутниковой радиосвязи либо с использованием имеющейся интернет-инфраструктуры. При необходимости аппаратура позволяет организовывать прямые телевизионные включения с места работы ИЦ-2006.
Для приема сигналов используются портативные выносные антенные устройства, при помощи кабелей подключаемые к аппаратуре. В частности, для приема сигналов спутникового телевидения используется антенна с зеркалом диаметром 900 мм. В походном положении антенны и кабели для них перевозятся в соответствующих объемах корпуса.
Второй пост разработан для работы с фотографиями, видеозаписями и полиграфией. Оператор этого рабочего места может вести фото- и видеосъемку, монтировать видео и обрабатывать фотоснимки. Также возможно создание макетов полиграфической продукции с последующей ее печатью своими силами.
В распоряжении расчета информационного центра имеется фотоаппарат с разрешением 6 мегапикселей и восьмикратным оптическим увеличением. Специалисты могут использовать сделанные фото при самостоятельно создании макетов полиграфической продукции, и затем распечатывать их. Имеющийся принтер позволяет выпускать печатные материалы форматов А4 и А3 со скоростью до 90 листов в минуту. Далее напечатанные материалы могут распространяться среди личного состава, вывешиваться на соответствующих досках и т.д.
ИЦ-2006 в режиме полевого кинотеатра принимает спутниковую трансляцию. Фото газеты "Во славу Родины" / vsr.mil.by
При получении соответствующего указания экипаж ИЦ-2006 может использовать центр в качестве полевого кинотеатра и организовать просмотр различных видеоматериалов. Это может быть телевизионная трансляция, разные видеоролики, кинофильмы и т.д. Просмотр может быть организован как в дневное, так и в вечернее время. Для его проведения информационный центр использует специальное оборудование оригинальной архитектуры.
В задней стенке кузова-фургона имеется крупный проем, затянутый прозрачным экраном размером 1300х1000 мм. В походном положении экран прикрывается металлической крышкой большого размера, шарнирно закрепленной на корме корпуса. При подготовке к использованию экрана крышка поднимается в рабочее положение и удерживается в нем при помощи имеющихся фиксаторов. В определенных случаях на боковых гранях крышки могут подвешиваться тканевые шторки, предотвращающие «засветку» экрана внешними источниками света. Внутри фургона помещается проектор, подключаемый к компьютеру. С его помощью осуществляется вывод картинки на проекционный экран. Также для работы в режиме кинотеатра машина ИЦ-2006 оснащена аудиосистемой мощностью 130 Вт.
На борту самоходного центра ИЦ-2006 имеется значительное количество электронной аппаратуры, нуждающейся в соответствующих средствах энергоснабжения. Для получения максимальной автономности машина комплектуется дизельной электростанцией мощностью 15,2 кВт.
По своим габаритам и массе подвижный информационный центр почти не отличается от другой техники, построенной на грузовых шасси белорусского производства. Ходовые характеристики так же соответствуют другим образцам на аналогичном шасси. Благодаря этому специалисты и их техника могут перемещаться по автомобильным дорогам, сопровождая автоколонны или войска на марше. По прибытии на заданную позицию расчет центра может в кратчайшие сроки развернуть всю необходимую аппаратуру и приступить к решению задач информационного характера.
Подвижный информационный центр ИЦ-2006 был создан в середине прошлого десятилетия, и вскоре прошел все необходимые испытания. После проведения проверок комплекс необычного назначения был рекомендован к принятию на снабжение. По имеющимся данным, позже центр пошел в серию и в некоторых количествах поступил в белорусскую армию. Предполагалось, что подобная техника позволит упростить информационное обслуживание частей, находящихся на полигонах на большом удалении от мест постоянной дислокации. Ранее такие возможности были проверены в ходе испытаний, а в дальнейшем появились и более серьезные подтверждения высокого потенциала техники.
Использование ИЦ-2006 в ходе мероприятий в войсках. Экран дополнительно защищен шторками. Фото Belta.by
Вскоре после принятия ИЦ-2006 на вооружение войска противовоздушной обороны Республики Беларусь были привлечены к международным учениям на российском полигоне Ашулук (Астраханская область). Вместе с личным составом и боевой техникой в Россию отправился подвижный информационный центр. Ранее участвующие в учениях части могли оставаться без актуальных новостей и свежей информации на протяжении всех маневров – вплоть до нескольких недель. С появлением информационного центра ситуация самым серьезным образом изменилась.
Работая на полигоне Ашулук, расчет информационного центра своевременно получал макеты белорусской военной газеты «Во славу Родины», печатал небольшой тираж и распространял его среди военнослужащих. Одновременно с этим специалисты вели фото- и видеосъемку и писали тексты о ходе учений. Вся подобная информация, описывающая учебно-боевую работу белорусских военных, отправлялась по имеющейся радиосвязи в редакции газет и телеканалов. На пересылку материалов уходило буквально несколько минут, благодаря чему свежие сообщения появлялись на телевидении и интернет-сайтах в самые кратчайшие сроки.
Указывалось, что в ходе тех учений был получен еще один примечательный результат, прямо связанный с возможностью самостоятельного изготовления и распространения полиграфической продукции. Благодаря работе расчета ИЦ-2006 свежий выпуск газеты «Во славу Родины» появлялся на полигоне Ашулук на 12-16 часов раньше, чем в белорусских киосках с прессой. Таким образом, при помощи информационного центра удалось не просто решить проблему обслуживания личного состава, но и установить необычный рекорд.
По разным данным, к настоящему времени Минский научно-исследовательский приборостроительный институт и смежные организации успели выпустить несколько машин типа ИЦ-2006, которые вскоре были распределены между соединениями белорусских вооруженных сил. Теперь эта техника и ее расчеты несут службу и занимаются информационным обеспечением войск в различных ситуациях и условиях. Ее работа получает высокие оценки командования, а польза некоторых результатов ее применения очевидна.
Оригинальная белорусская разработка представляет большой интерес по целому ряду причин. Подвижный информационный центр ИЦ-2006, оснащенный развитым набором оборудования различного назначения, представляет собой уникальную разработку. Прямые аналоги того же назначения со схожим набором оборудования в зарубежных странах, в том числе в России, попросту отсутствуют. Задачи приема и распространения информации, а также сбора данных и подготовки материалов для прессы приходится решать иными способами, используя имеющиеся в наличии средства. Естественно, что в такой ситуации белорусская армия получает определенные преимущества перед вооруженными силами других стран.
Информационный центр в полигоне. Машина замаскирована, оператор работает на открытом воздухе. Фото газеты "Во славу Родины" / vsr.mil.by
Главным плюсом центра ИЦ-2006 является возможность выполнения различных функций как на территории воинских частей, так и на большом удалении от мест базирования войск. Кроме того, эксплуатация такой техники в значительной мере упрощается благодаря широчайшему использованию серийных агрегатов и приборов. Это относится как к полноприводному автомобильному шасси, так и к целевому оборудованию. Подобный подход, среди прочего, облегчает дальнейшее развитие и модернизацию техники.
Для обработки и хранения всей информации центр использует два ноутбука, печать производится при помощи принтера коммерческой модели. Телевизионное оборудование, проектор и другие устройства тоже не разрабатывались для ИЦ-2006 с нуля. Как следствие, при необходимости имеется возможность заменить любой имеющийся прибор более новым и современным, отличающимся улучшенными характеристиками. Учитывая рост характеристик вычислительной техники и мультимедиа-устройств, наблюдавшийся в последние годы, подобная модернизация существующего информационного центра приведет к заметному повышению его потенциала.
Интересен тот факт, что белорусские вооруженные силы, получив подвижный информационный центр ИЦ-2006, убедились в пользе такой техники и даже пожелали получить совершенно новый образец комплекса специального назначения, отличающийся более широкими сферами применения. Использованные в существующем проекте идеи и решения в области телевизионной аппаратуры получили дальнейшее развитие, в результате чего военные получили т.н. подвижный радиотелевизионный центр ПРТЦ. Этот комплекс не имеет возможности работы с полиграфией, однако отличается увеличенным потенциалом в области телевидения. ПРТЦ тоже успел пройти все испытания и поступить на снабжение белорусской армии.
Задача информационного обеспечения и организации культурного досуга личного состава имеет определенное значение, хотя и не является приоритетной. Оригинальный проект белорусской оборонной промышленности позволил сравнительно простым способом создать самоходный комплекс, способный обеспечить доступ военнослужащих к свежей прессе, телевидению или кинематографу в любых условиях и в любом районе. Подтвердив свои возможности, уникальный информационный центр, был рекомендован к принятию на снабжение, серийному выпуску и эксплуатации. Вероятно, подобные машины будут оставаться в строю в течение длительного времени, и будут обновляться по мере надобности, что позволит своевременно доставлять солдатам и офицерам свежие новости.
По материалам сайтов:
http://mnipi.by/
http://vpk.gov.by/
http://belvpo.com/
http://vayar.mil.by/
Автор: Рябов Кирилл
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