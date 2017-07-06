«Властелин мира». Солдатики - забава или серьезное дело? (часть первая)

Материал этот ждал своей очереди на написание очень долго. Несколько лет. И все что-нибудь мешало. Или чего-нибудь не хватало. Так бывает. А потом – раз, толчок и пазл складывается. Вчера таким толчком послужила статья директора Института социального анализа и прогнозирования Татьяны Малеевой о том, что россияне в условиях кризиса реагируют на него очень пассивно: не пытаются искать более перспективную работу и тем самым поменять свое материальное положение, а лишь сильнее сокращают расходы. О том, почему это так и в чем причина такого поведения (менталитет, последствия Чернобыля, или все активные уже уехали из страны), вряд ли имеет смысл дискутировать. Это задача не по силам не то что одному человеку, но, наверное, и целому отраслевому НИИ. Иначе… иначе почему это именно так, мы давно бы уже знали. Главное в данном случае то, что очень многие люди «не хотят шевелиться». Причем не только те, что в возрасте, но и молодые. А много среди них и пожилых, имеющих молодых детей, которым соответствующие навыки они так и не передали. Опасаются, что им придется работать на детей до гробовой доски, так как сами они… «не могут на себя заработать».Вот такая фигурка нашего министра обороны в полный рост в масштабе 1:12 очень хорошо продавалась бы по всему миру. Нужно немного – хорошо ее сделать и… приложить к ней вот эту фотографию! Ну, а саму серию назвать «Парады принимающие» и показать в ней и наполеоновских маршалов, и российских императоров. Много кого в ней можно показать, судя по фотографиям.И вот тут сразу вспомнилось, а ведь что-то подобное этому мне кто-то уже рассказывал. Правда, это был не русский человек, а англичанин по имени Дэвид Касс. Основатель компании «Лед След».А было так, что кризис, причем очень сильный, еще в 80-ые годы прошлого века ударил и по Англии. Закрылся автомобильный завод, где он работал, выплатили ему зарплату за три года вперед (вот бы и у нас было такое правило!) и остался он один на один со своими проблемами. И решил, что будет он делать фигурки солдатиков. Любил он это дело. Считал за хобби. А теперь вот подумал и решил – пусть станет профессией!«И будет помнить вся Россия про день Бородина». Фотографии, которые вы сейчас видите перед собой, поистине уникальны. Несколько лет тому назад, причем уже мно-о-о-го лет, мне прислал один из моих читателей с рассказом о том, как он и его друзья сделали из пластилина несколько тысяч (!) русских и французов, и таким вот образом разыгрывают на макете Бородинское сражение. Кто он и откуда – информация, увы, потерялась. Но я думаю, что человек не обидится, увидев здесь свои фигурки. Есть на что посмотреть и чем повосхищаться, не так ли? Ведь тут и мастерство, и… огромный труд, и терпение!Открыл фирму и первым делом зарегистрировал в ней работницей свою жену. А в Англии, если ты даешь рабочее место жене, то тебе снижают налоги (нам бы так, а?). Сам сидит, делает фигурки и их отливает, а жена звонит по телефону, ищет партнеров. Заходит соседка. «Ай-яй, как интересно! Всегда мечтала о такой работе. Думать не надо, сиди и лей!» Приставили лить фигурки эту женщину. А у нее племянник… Того сделали рассыльным. Вот так и появилась фирма, быстро набравшая обороты потому, что продукция ее была качественной, а солдатиков люди собирали во все времена!Да-да, с самых незапамятных времен практически в каждой стране люди делали фигурки воинов, которые предназначались как для эмуляции военных действий при подготовке битв и походов, так и для развлечения будущих принцев и царевичей. Для последних оные игрушки делали даже из драгоценных металлов, хотя и олово тоже было далеко не самым дешевым материалом для их изготовления. Стандартизировали производство оловянных армий в двух странах: в Германии и во Франции – в конце эпохи наполеоновских войн. Примерно в 1840 году некий Эрнст Хайнрихссен из Нюрнберга договорился с мастерами из Берлина и Лейпцига о едином размере оловянных фигурок: пехотинец — 32 мм, всадник — 44 мм, не считая головного убора. С этого времени фигурки такого размера и лишь слегка намеченного объема стали называться «нюрнбергскими». Выглядели они очень красиво, но только сбоку. Хотя делать их было довольно легко. Во Франции ввели стандарт: высота фигурки полноценного объема 50 — 60 мм, так что все детали униформы и вооружения на ней можно было достаточно легко воспроизвести. Так началась эра промышленного выпуска солдатиков из олова, а затем —алюминиевых сплавов и дешевой пластмассы. Правда, сегодня металлических фигурок крупные предприятия больше не выпускают. Но мелкосерийное и штучное производство оловянной миниатюры по-прежнему пользуется спросом как у детей, так и у взрослых. Но у последних, конечно, цены другие 70—100$ и выше. Их коллекционируют, и таких коллекционеров (несмотря на все кризисы!) во всем мире, в том числе и у нас в России, довольно много. Причина этому та, что многие из людей, которые сегодня имеют много денег, в свое время просто не… «наигрались» в то, во что им очень хотелось играть.Вспомним, что заветной мечтой любого советского мальчика с середины 60-х и вплоть до конца 80-х были фигурки солдатиков из ГДР, в особенности наборы ковбоев и индейцев. А тут еще фильм «Сыновья Большой Медведицы» с Гойко Митичем в главной роли пошел (благо других тогда и не показывали) и интерес «к индейцам» подскочил прямо до небес. Были они аляповаты, но использовалось шесть-семь цветов, что для советского производства было совершенно недоступно. У нас ведь, если это были пластмассовые фигурки, то делали их цвета пластика, а металлические окрашивали в что-то вроде зеленого цвета, и в редких случаях в черный цвет красили сапоги и оружие. Лицо и руки были радикально розового цвета. Мне, правда, достался «праздничный» набор, в котором сами фигурки были голубыми, лица и руки – розовыми, но знамя было красным – потолок тюнинга советских солдатиков, прямо как в финале фильма 30-х годов «Броненосец Потемкин», где знамя над кораблем перед премьерным показом в красный цвет было раскрашено вручную. Не существовало и понятия масштаба. Никогда наши солдатики к моделям военной техники не подходили, и наоборот. Как, впрочем, и куклы для девочек. Кровати были одного размера – куклы другого и это наблюдалось во всем, о чем я в свое время писал в своих статьях и не в одном журнале.Вот она – продукция совминлегпрома.Кстати, я бы с удовольствием тех своих солдатиков перекрасил, но… не было красок! Гуашь и акварель на пластик не ложились, поэтому многие фигурки из пластмассы у нас не красились вовсе. Поэтому потом мне попадались фигурки красные, темно-зеленые, желтые и даже черные. Конечно, мы знаем, что для туземной девочки в Африке и раздвоенная палочка – кукла и она ее может баюкать, но все-таки стране, где все самое лучшее было отдано детям, можно было бы немного и постараться.Кутузов со своим штабом.Ну, и конечно, любой армии мира, пусть даже и игрушечной, нужен противник. Но в советское время об этом нельзя было и помыслить. Не было ни «каппелевцев», что ходили в психическую на Чапаева, ни «самураев», перешедших границу у реки, ну а проклятые фашисты были ну просто абсолютное табу! Правда, были тевтонские рыцари времен Александра Невского. Скорее всего, за давностью лет цензура посчитала, что «этих можно». Вообще-то удивительно, как могло получиться, что страна, в которой 90% экономики трудилось на «войну», такое незначительное внимание уделяла военной теме в детских игрушках. Хотя другие детские игрушки ни выдумкой, ни особым разнообразием, а самое главное, качеством особо-то и не отличались.Потом почему-то стали делать солдатиков «под золото»… Интересно, какие положительные эмоции у ребенка могут вызвать вот эти уродцы? По-моему, так только отрицательные!А вот этим фигуркам, я, помнится, в детстве очень удивлялся. И почему это они в белой форме? Впрочем, зеленые, красные, голубые одноцветные фигурки были еще хуже…Сейчас моим студентам этого даже и не объяснишь, почему так было, равно как и с чего это норма отпуска металлических крышек для консервирования была, например, 20 штук в одни руки, да еще и в очереди за ними надо было постоять. Так что чего уж тут говорить про каких-то там солдатиков… Однако уже тогда находились люди, умевшие их делать самостоятельно. Более того, создававшие целые пластилиновые армии и игравшие с ними. Добывались по большому блату фигурки из стран «загнивающего капитализма», с них делались гипсовые формы и в них отливались фигурки из металла. Об этом, например, писал журнал «Наука и жизни» и там же, помню, появилась моя большая статья о фигурках из «пластики» (аналог западного модурита), которая лепилась как пластилин, но после обжига затвердевала и раскрашивалась. Мои фигурки, сделанные по такой технологии, долгое время экспонировались в Самарском областном историко-краеведческом музее имени П.В. Алабина, а большие - сантиметров 25 – в музее города Камышина.Чудом сохранившаяся фигурка из пластики, которую слепила моя жена в далеком 1982 году для нашей дочери. Пластика была материалом капризным, лепить из нее было сложно. Кроме того, в силу каких-то специфических особенностей химсостава, прежде чем расписывать такую фигурку нитрокрасками, следовало покрыть ее тонким слоем эпоксидной смолы, иначе краска на ней почему-то совсем не сохла! Но зато получилась такая вот дама елизаветинской эпохи, попавшая потом даже на цветную вкладку журнала «Наука и жизнь». Я думаю, что после той статьи запасы пластики в советских магазинах резко сократились. Потому, что писем мне тогда пришло очень много и всем их авторам хотелось одного – научиться побыстрее с ней работать, а еще каких-то особых откровений, потому что, мол, в статье-то всего не скажешь. Смешно, да?!Зато можно коллекционировать фигурки из пластмассы, склеивая их и раскрашивая, а можно из металла. Есть бронзовые фигурки и их в принципе можно и не красить. И есть фигурки из «белого металла». Вот их принято раскрашивать. Даже сугубо игровые солдатики стали несравнимо сложнее. Появились мифические персонажи с точно такой же мифической техникой для игр типа «Warhammer», для которой каждый год выпускаются десятки, если не сотни обновлений. А так как этой игрой по всему миру увлечены сотни тысяч людей, то вот вам и бизнес: отливайте такие фигурки (причем после склеивания они должны быть еще и покрашены, что также очень непросто, поскольку размер фигурок для «Warhammer» не больше 2,5 см) и продавайте через Интернет.Маршал Мюрат со своим штабом.Сегодня на рынке предлагается большое количество неокрашенных оловянных фигурок достаточно дешево, а вот красить их отдают мастерам. Есть такие «спецы» очень высокого класса, которые за покраску одной фигурки берут от 400 до 1000 евро. И ведь платят! А потом хвастаются ими перед гостями и хранят в дубовом шкафу. Конечно, стать таким мастером сложно. Но… где и у кого это написано, что именно вам этот путь заказан?Русские кирасиры атакуют!В свое время, например, а именно в 90-ые годы прошлого века я пробовал многие виды деятельности. И вот одним из них было как раз производство фигурок. Нас было несколько человек, и мы выпусками из пластика фигурки викинга с топором и щитом, римского пехотинца эпохи заката империи и кельта в клетчатых штанах. Все в масштабе 1:12. Потом была «Ночная ведьма» тоже 1:12. После бани! В одной гимнастерке, расчесывающая волосы. Ноги из плеч, что для девушек того времени было не очень типично. Но могли же быть исключения. Одна из наших пензенских фирм специализировалась на фигурках из эпоксидной смолы 1:35. И какие же забавные наборы она выпускала! «Фронтовая любовь», например. Он, на ней, под шинелью, на кровати с завитками. Кровать из «белого металла» была вообще шедевр. Все, как и у японцев, прилично, но все и понятно! А рядом бельишко скомканное, сапоги… Блеск, а не набор. Можно было бы продолжить, конечно, эту тему. Скажем, «солдаты за нуждой» и далее по родам войск – пехота, танкисты, летчики. Одно время было как-то не принято на диорамах с солдатиками укладывать трупы. Но почему? Война – есть война! Можно было и на этом сыграть. Показать все виды ранений и эвакуацию раненных. Та же самая тема «Чертова служба в госпитале Мэш» могла бы дать поистине неисчерпаемый материал, но до всего тогда просто руки не доходили, да и с рыночным опытом было туговато. И потом все приходилось делать самим. И лица, и руки. А сейчас и головы есть с готовым выражением лица, и руки с пальцами… – бери и используй.Лейб-гвардии гусарыМне лично очень нравился мой собственный набор «Верные солдаты Панчо Вильи» (масштаб 1:35) из трех мексиканцев 1910 года, картинно обмотанных патронными лентами, в сомбреро и с винтовками в руках. Причем у одного был маузер, у другого винтовка Мондрагона, а у третьего винчестер с подствольным магазином. Все по фотографиям. Для особых гурманов к ним добавляли тройку свечеобразных кактусов и «броневик Панчо Вильи», который делал другой производитель. Жаль, что фотографий всего этого не сохранилось, только статьи в старых номерах журнала «Стендмастер». Тогда это были первые шаги нашей зарождавшейся модельной промышленности, а Пензу в те годы называли «столицей резин кит» – «наборов из смолы».Французский маршал возглавляет атаку!Так что все это я к тому, что производство на дому оригинальных фигурок солдатиков это совсем неплохой бизнес. Главное иметь хорошие глаза и умелые руки, а со временем опыт придет. Да, но как же реклама – там, на Западе, это же очень дорого, скажут сейчас некоторые «знатоки-критики» и… сильно ошибутся. Она, то есть реклама «там», иногда вообще ничего не стоит. Надо лишь знать, куда и как ее давать. Впрочем, с «загнивающим Западом» можно и не связываться, а наладить себе дело и у нас в России. И тоже на солдатиках. Но об этом мы расскажем в следующий раз.Французы атакуют…Продолжение следует…