Шведские БА в Литве

«Еще и шведские! Еще и в Литву!» – возмутится кто-то, вспомнив совсем недавние сообщения наших СМИ о том, что в латвийские и эстонские порты прибыли бронетанковые подразделения армии США, оснащенные танками и БМП. «А там, мол, и НАТО подтянется… а теперь еще и шведы!» Но нет, речь не об этом. А о том, что маленькие прибалтийские страны во все времена отчаянно нуждались… хоть в каком-то оружии, которое им было бы поставлено не очень сильным соседом! Ведь сильный сосед для маленькой страны с амбициозным лидером это же страшная головная боль. Так все время и кажется, что тебя захватят и «поработят», и вроде опыт истории тоже говорит, что такое возможно. Но… все это просто от недостатка ума и фантазии. Поскольку лучшая защита для таких стран – это политика, а не танки и иностранные БМП. Но… не все это понимают!Вот так выглядел первый шведский БА fm/25. Обратите внимание на оригинальное устройство амбразуры для пулемета. Хоть какое-то свое решение…Интересно, что не понимали и в прошлом. Купить вооружение у СССР? Вполне логично, но нет – боязно попасть в зависимость от грозного соседа. У Англии и Франции – хорошо, но дорого, потому что эти страны – лидеры. Или при всем их лидерстве нет того, что нужно. Такое на рынке случается сплошь и рядом. И вот тогда остается одна только… Швеция, которой очень хочется в танковый клуб и поставлять свои броневые машины на экспорт. Да вот никто не берет.Бронеавтомобиль fm/25 на проселке.И тут у них действительно интересно получилось. Почти как у тех же прибалтийских государств, хотя, собственно, шведы ведь тоже… прибалты, хотя бы отчасти. Просто, когда в начале двадцатых годов ХХ века шведы решили озаботиться созданием своих собственных бронетанковых войск, опыта у них не было никакого. Обратились за помощью к своим немецким коллегам, которых шведы всю войну исправно снабжали своим металлом. Так, в 1921 году в результате шведско-немецкого сотрудничества появился легкий танк «Стридваген» m/21. Также шведы решили создать и собственные броневики, но только немцев для этого не привлекать.Модель 1931 года – «бронированный грузовик».Сначала решили поехать и посмотреть, где что лучше, в результате чего в 1924-1925 годах целая группа шведских военных инженеров побывала за границей, включая и завод чехословацкой фирмы «Шкода». То, что они там увидели, им понравилось и воплотилось в металл. Вот почему первые шведские БА fm/25 и fm/26 оказались такими «стандартными» - по сути, это были кальки европейских машин. Чем-то более оригинальным стал fm/28 – футуристического дизайна БА, весь до самого полотна шоссе «зашитый» в броню.Вот он fm/28. Интересно, что впервые я увидел его в детстве на обложке журнала «Наука и техника» еще 30-ых годов, доставшихся мне от погибшего на фронте дяди. Долгое время считал это «чудо» образцом технической мысли.Но… самим шведам эти бронеавтомобили показались слишком тяжелыми и дорогими, и они удовлетворились совсем простой машиной m/31 с 37-мм пушкой на тумбе в бронированном кузове. Однако бронеавтомобили хотелось продавать и вот тогда-то и появились бронеавтомобили фирмы «Ландсверк». Вот как-то удалось тут инженерам этой фирмы найти облик и конструкцию бронемашины, отвечающих запросам рынка и требованиям времени. В итоге с 1933 по 1935 год «Ландсверк» продала Литве и Нидерландам 18 бронеавтомобилей марки L-181, а затем с 1935 по 1939 год таким странам, как Дания, Ирландия, Эстония и Нидерланды было продано, по разным данным, от 28 до 41 бронеавтомобилей L-180 в среднем по цене примерно 100 000 крон за машину. Так Швеция не только сделалась членом «танкового клуба», но и в какой-то степени смогла повлиять на тенденции развития мирового танкостроения, вернее бронемашиностроения.Интересно, что когда я издавал журнал «Танкомастер», мне захотелось получить чертежи fm/28. Я написал письмо в… министерство обороны Швеции и мне пришел ответ – кальки его чертежей и два журнала какого-то местного общества любителей БТТ с описанием его истории на шведском. Вот так он выглядит в музее шведской армии в Стокгольме.А вот таким мы видим этот БА на фото тех лет.Что же касается прибалтийских государств, то в Литовской республике первый БА появился 31 мая 1919 г. Это был броневик «Фиат—Ижорский», захваченный в бою с Красной армией и имевший вооружение в виде двух пулеметов в двух башнях. Затем в 1920 году она получила еще четыре германских бронеавтомобиля «Даймлер». Эти БА были сведены в броневой отряд, отличившийся в боях с поляками, которые в это время захватили Вильнюсский край. Затем этот же бронеотряд, уже переименованный в бронедивизион, принимал участие в освобождении Клайпедского края от… частей французских экспедиционных сил с целью присоединения его к Литве. То есть повоевать этим броневикам пришлось и против «красных», и против «красно-белых», и даже «красно-бело-голубых».Бронеавтомобиль «Savanoris» литовской армии, который был захвачен у немцев.Но к началу 30-х гг. все эти «даймлеры» уже никак не годились для новой войны, и командование литовской армии попыталось их заменить. Из офицеров бронедивизиона, дислоцировавшегося с 1930 года в городе Радвилишкис, несколько офицеров были посланы за границу с целью изучения самых последних образцов на предмет закупки. К этому времени, то есть в первой половине 30-х, наиболее перспективными БА считались трехосные машины с шасси 6x4 с наличием двух постов управления, а также пушкой небольшого калибра, установленной во вращающейся башне. И вышло так, что в Англии бронеавтомобили подобной схемы практически отсутствовали: «Кросслей», «Гай», «Ланчестер» имели требуемое шасси, но не имели пушки, а все остальные страны либо их не имели совсем, либо, как во Франции, пушка в башне была слишком слабой, то есть такой же, что и у танка Рено FT-17. Понятно, что советская техника не рассматривалась по политическим мотивам.«Ландсверк» L-180Вот так только одна Швеция, где на заводе фирмы «АВ Ландсверк» в городе Ландскрона с 1933 года пошел в серию трехосный «Ландсверк» 181, с 20-мм автоматической скорострельной пушкой «Эрликон» в башне и двумя пулеметами, литовцам в качестве партнера и подошла. Ну, а шведам с «Ландсверка» любой заказчик был просто даром божьим, поскольку собственные военные новых машин заказывать не желали!Бронеавтомобиль L-180 шведской армии.К моменту размещения заказа из Литвы бронеавтомобиль все еще оставался новинкой. О фирме же было известно, что она сотрудничает с концерном «Крупп». Поскольку Версальским договором Германии разработка бронетехники запрещалась, но немцы нашли способ этот запрет, и создавали новые танки и БА за границей – в СССР, Швеции и в некоторых других странах. Так, и в «Ландсверке 181» наличествовало значительное количество узлов и агрегатов от германского армейского грузовика «Мерседес-Бенц» G3a с шестицилиндровым двигателем мощностью 65 л.с.Бронеавтомобиль L-181 армии Нидерландов.Литовские военные потребовали усилить шасси «Ландсверка», установить задний пост управления и заменить колеса на специальные, имеющие цельнорезиновые шины. В трансмиссию был включен реверс, чтобы автомобиль, не снижая скорости, мог ехать задним ходом. Также, чтобы улучшить его проходимость в условиях бездорожья, на его колеса можно было надевать гусеницы «Оверолл» и блокировать при этом дифференциалы задних ведущих мостов. Новое шасси получило обозначение «Мерседес-Бенц» G3a/p.Бронеавтомобиль «Ландсверк» L-185.Бронекорпус был характерный для серии БА фирмы «Ландсверк» очертаний с вращающейся башней. Толщина брони: лоб башни – 16 мм, борт – от 5 до 9 мм. В корпусе сделали три дверцы для входа и выхода экипажа, и еще две по бокам башни и люк на ее крыше. Так что покинуть подбитый броневик экипажу было совсем нетрудно при любых обстоятельствах. Стволы пулеметов, корпуса передних и задних фар были заключены в кожухи из броневой стали, ступицы колес также прикрывали диски из брони. Боекомплект броневика состоял: из 300 снарядов для автоматической пушки, по 1500 патронов на каждый 7,92-мм пулемет. Командир машины и ее башенный стрелок могли использовать для наблюдения перископические приборы, водители переднего и заднего постов – обозревали шоссе через толстые стеклоблоки.Вес со всеми пятью членами экипажа, полным боекомплектом и 120-литровым топливным баком полным горючего равнялся 6,2 т. Запас хода был равен 300 км. На хорошей шведской дороге этот бронеавтомобиль развивал очень приличную скорость до 70 км/ч.За шесть бронемашин фирме «АВ Ландсверк» правительство Литвы должно было выплатить 600 тысяч шведских крон. Но Литва все же заплатила меньшую сумму, так как фирма не смогла выполнить заказ в оговоренные сроки. Потом уже выяснилось, что и броня не та, что заказывали, и конструкция сцепления, взятого от полуторатонного грузовика, уже не соответствует возросшему весу бронеавтомобиля и потому оно на них очень часто выходит из строя.L-181 в окраске литовской армии. Оригинально, не правда ли?Самое интересное, что в Литве новые машины тут же принялись перекрашивать. Как будто бы другого занятия у литовских военных не нашлось или же это посчитали самым важным. Однотонная защитная шведская им не понравилась, и они придумали оригинальный трехцветный камуфляж. Ну очень оригинальный! Эмблему литовской армии – «Столбы Гедиминаса» – решили наносить белой краской на борта за дверцами и на задний броневой лист корпуса.До 1939 года все эти БА числились в составе указанного бронедивизиона. В начале следующего года 2-му и 3-му кавалерийским полкам придали по два новых броневика.Самое интересное началось, когда Литва вошла в состав СССР. Куда-то эти БА… «испарились». В списках 19-го территориального корпуса Красной армии, в который свели в 1940 году части бывшей литовской армии, их нет. Нет их и на фотографиях германского Бундесархива, на которых полным-полно советской подбитой бронетехники, брошенной по обочинам дорог. Очевидно, что шведские бронеавтомобили вывезли в СССР до начала войны, поэтому-то и в боях с немцами они не участвовали. А вот вермахт «ландсверки» против РККА в начала войны применял. Но это были машины, захваченные в Голландии и в Дании. Литовских «ландсверков» среди них не было.