17:49 04 июля

Шведские БА в Литве

«Еще и шведские! Еще и в Литву!» – возмутится кто-то, вспомнив совсем недавние сообщения наших СМИ о том, что в латвийские и эстонские порты прибыли бронетанковые подразделения армии США, оснащенные танками и БМП. «А там, мол, и НАТО подтянется… а теперь еще и шведы!» Но нет, речь не об этом. А о том, что маленькие прибалтийские страны во все времена отчаянно нуждались… хоть в каком-то оружии, которое им было бы поставлено не очень сильным соседом! Ведь сильный сосед для маленькой страны с амбициозным лидером это же страшная головная боль. Так все время и кажется, что тебя захватят и «поработят», и вроде опыт истории тоже говорит, что такое возможно. Но… все это просто от недостатка ума и фантазии. Поскольку лучшая защита для таких стран – это политика, а не танки и иностранные БМП. Но… не все это понимают!


Вот так выглядел первый шведский БА fm/25. Обратите внимание на оригинальное устройство амбразуры для пулемета. Хоть какое-то свое решение…

Интересно, что не понимали и в прошлом. Купить вооружение у СССР? Вполне логично, но нет – боязно попасть в зависимость от грозного соседа. У Англии и Франции – хорошо, но дорого, потому что эти страны – лидеры. Или при всем их лидерстве нет того, что нужно. Такое на рынке случается сплошь и рядом. И вот тогда остается одна только… Швеция, которой очень хочется в танковый клуб и поставлять свои броневые машины на экспорт. Да вот никто не берет.


Шведские БА в Литве

Бронеавтомобиль fm/25 на проселке.

И тут у них действительно интересно получилось. Почти как у тех же прибалтийских государств, хотя, собственно, шведы ведь тоже… прибалты, хотя бы отчасти. Просто, когда в начале двадцатых годов ХХ века шведы решили озаботиться созданием своих собственных бронетанковых войск, опыта у них не было никакого. Обратились за помощью к своим немецким коллегам, которых шведы всю войну исправно снабжали своим металлом. Так, в 1921 году в результате шведско-немецкого сотрудничества появился легкий танк «Стридваген» m/21. Также шведы решили создать и собственные броневики, но только немцев для этого не привлекать.


Модель 1931 года – «бронированный грузовик».

Сначала решили поехать и посмотреть, где что лучше, в результате чего в 1924-1925 годах целая группа шведских военных инженеров побывала за границей, включая и завод чехословацкой фирмы «Шкода». То, что они там увидели, им понравилось и воплотилось в металл. Вот почему первые шведские БА fm/25 и fm/26 оказались такими «стандартными» - по сути, это были кальки европейских машин. Чем-то более оригинальным стал fm/28 – футуристического дизайна БА, весь до самого полотна шоссе «зашитый» в броню.


Вот он fm/28. Интересно, что впервые я увидел его в детстве на обложке журнала «Наука и техника» еще 30-ых годов, доставшихся мне от погибшего на фронте дяди. Долгое время считал это «чудо» образцом технической мысли.

Но… самим шведам эти бронеавтомобили показались слишком тяжелыми и дорогими, и они удовлетворились совсем простой машиной m/31 с 37-мм пушкой на тумбе в бронированном кузове. Однако бронеавтомобили хотелось продавать и вот тогда-то и появились бронеавтомобили фирмы «Ландсверк». Вот как-то удалось тут инженерам этой фирмы найти облик и конструкцию бронемашины, отвечающих запросам рынка и требованиям времени. В итоге с 1933 по 1935 год «Ландсверк» продала Литве и Нидерландам 18 бронеавтомобилей марки L-181, а затем с 1935 по 1939 год таким странам, как Дания, Ирландия, Эстония и Нидерланды было продано, по разным данным, от 28 до 41 бронеавтомобилей L-180 в среднем по цене примерно 100 000 крон за машину. Так Швеция не только сделалась членом «танкового клуба», но и в какой-то степени смогла повлиять на тенденции развития мирового танкостроения, вернее бронемашиностроения.


Интересно, что когда я издавал журнал «Танкомастер», мне захотелось получить чертежи fm/28. Я написал письмо в… министерство обороны Швеции и мне пришел ответ – кальки его чертежей и два журнала какого-то местного общества любителей БТТ с описанием его истории на шведском. Вот так он выглядит в музее шведской армии в Стокгольме.


А вот таким мы видим этот БА на фото тех лет.

Что же касается прибалтийских государств, то в Литовской республике первый БА появился 31 мая 1919 г. Это был броневик «Фиат—Ижорский», захваченный в бою с Красной армией и имевший вооружение в виде двух пулеметов в двух башнях. Затем в 1920 году она получила еще четыре германских бронеавтомобиля «Даймлер». Эти БА были сведены в броневой отряд, отличившийся в боях с поляками, которые в это время захватили Вильнюсский край. Затем этот же бронеотряд, уже переименованный в бронедивизион, принимал участие в освобождении Клайпедского края от… частей французских экспедиционных сил с целью присоединения его к Литве. То есть повоевать этим броневикам пришлось и против «красных», и против «красно-белых», и даже «красно-бело-голубых».


Бронеавтомобиль «Savanoris» литовской армии, который был захвачен у немцев.

Но к началу 30-х гг. все эти «даймлеры» уже никак не годились для новой войны, и командование литовской армии попыталось их заменить. Из офицеров бронедивизиона, дислоцировавшегося с 1930 года в городе Радвилишкис, несколько офицеров были посланы за границу с целью изучения самых последних образцов на предмет закупки. К этому времени, то есть в первой половине 30-х, наиболее перспективными БА считались трехосные машины с шасси 6x4 с наличием двух постов управления, а также пушкой небольшого калибра, установленной во вращающейся башне. И вышло так, что в Англии бронеавтомобили подобной схемы практически отсутствовали: «Кросслей», «Гай», «Ланчестер» имели требуемое шасси, но не имели пушки, а все остальные страны либо их не имели совсем, либо, как во Франции, пушка в башне была слишком слабой, то есть такой же, что и у танка Рено FT-17. Понятно, что советская техника не рассматривалась по политическим мотивам.


«Ландсверк» L-180

Вот так только одна Швеция, где на заводе фирмы «АВ Ландсверк» в городе Ландскрона с 1933 года пошел в серию трехосный «Ландсверк» 181, с 20-мм автоматической скорострельной пушкой «Эрликон» в башне и двумя пулеметами, литовцам в качестве партнера и подошла. Ну, а шведам с «Ландсверка» любой заказчик был просто даром божьим, поскольку собственные военные новых машин заказывать не желали!


Бронеавтомобиль L-180 шведской армии.

К моменту размещения заказа из Литвы бронеавтомобиль все еще оставался новинкой. О фирме же было известно, что она сотрудничает с концерном «Крупп». Поскольку Версальским договором Германии разработка бронетехники запрещалась, но немцы нашли способ этот запрет, и создавали новые танки и БА за границей – в СССР, Швеции и в некоторых других странах. Так, и в «Ландсверке 181» наличествовало значительное количество узлов и агрегатов от германского армейского грузовика «Мерседес-Бенц» G3a с шестицилиндровым двигателем мощностью 65 л.с.


Бронеавтомобиль L-181 армии Нидерландов.

Литовские военные потребовали усилить шасси «Ландсверка», установить задний пост управления и заменить колеса на специальные, имеющие цельнорезиновые шины. В трансмиссию был включен реверс, чтобы автомобиль, не снижая скорости, мог ехать задним ходом. Также, чтобы улучшить его проходимость в условиях бездорожья, на его колеса можно было надевать гусеницы «Оверолл» и блокировать при этом дифференциалы задних ведущих мостов. Новое шасси получило обозначение «Мерседес-Бенц» G3a/p.


Бронеавтомобиль «Ландсверк» L-185.

Бронекорпус был характерный для серии БА фирмы «Ландсверк» очертаний с вращающейся башней. Толщина брони: лоб башни – 16 мм, борт – от 5 до 9 мм. В корпусе сделали три дверцы для входа и выхода экипажа, и еще две по бокам башни и люк на ее крыше. Так что покинуть подбитый броневик экипажу было совсем нетрудно при любых обстоятельствах. Стволы пулеметов, корпуса передних и задних фар были заключены в кожухи из броневой стали, ступицы колес также прикрывали диски из брони. Боекомплект броневика состоял: из 300 снарядов для автоматической пушки, по 1500 патронов на каждый 7,92-мм пулемет. Командир машины и ее башенный стрелок могли использовать для наблюдения перископические приборы, водители переднего и заднего постов – обозревали шоссе через толстые стеклоблоки.

Вес со всеми пятью членами экипажа, полным боекомплектом и 120-литровым топливным баком полным горючего равнялся 6,2 т. Запас хода был равен 300 км. На хорошей шведской дороге этот бронеавтомобиль развивал очень приличную скорость до 70 км/ч.

За шесть бронемашин фирме «АВ Ландсверк» правительство Литвы должно было выплатить 600 тысяч шведских крон. Но Литва все же заплатила меньшую сумму, так как фирма не смогла выполнить заказ в оговоренные сроки. Потом уже выяснилось, что и броня не та, что заказывали, и конструкция сцепления, взятого от полуторатонного грузовика, уже не соответствует возросшему весу бронеавтомобиля и потому оно на них очень часто выходит из строя.


L-181 в окраске литовской армии. Оригинально, не правда ли?

Самое интересное, что в Литве новые машины тут же принялись перекрашивать. Как будто бы другого занятия у литовских военных не нашлось или же это посчитали самым важным. Однотонная защитная шведская им не понравилась, и они придумали оригинальный трехцветный камуфляж. Ну очень оригинальный! Эмблему литовской армии – «Столбы Гедиминаса» – решили наносить белой краской на борта за дверцами и на задний броневой лист корпуса.

До 1939 года все эти БА числились в составе указанного бронедивизиона. В начале следующего года 2-му и 3-му кавалерийским полкам придали по два новых броневика.

Самое интересное началось, когда Литва вошла в состав СССР. Куда-то эти БА… «испарились». В списках 19-го территориального корпуса Красной армии, в который свели в 1940 году части бывшей литовской армии, их нет. Нет их и на фотографиях германского Бундесархива, на которых полным-полно советской подбитой бронетехники, брошенной по обочинам дорог. Очевидно, что шведские бронеавтомобили вывезли в СССР до начала войны, поэтому-то и в боях с немцами они не участвовали. А вот вермахт «ландсверки» против РККА в начала войны применял. Но это были машины, захваченные в Голландии и в Дании. Литовских «ландсверков» среди них не было.
Автор: Вячеслав Шпаковский


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Комментарии 13

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  1. hohol95 Сегодня, 15:17
    Стащил из интернета...
    Итак, очевидец вспоминает:
    «Я оглянулся назад, посмотреть, не горит ли мой замаскированный в лесу «Комсомолец»? Нет ли рядом наших бойцов? Тягач вроде бы не горел. В это время к нему подъехал наш литовский бронеавтомобиль (разумеется, без литовской атрибутики). Из башенки наполовину высунулся комиссар из школы молодых командиров. Он ехал на броневике из Сморгони. Фамилия его стерлась из памяти. Комиссар картинно, как какой то Наполеон, через бинокль наблюдал за полем развернувшейся неподалеку битвы – туда, где стреляли танки. Я подумал, что это может плохо кончиться – печальный опыт уже был. Я не ошибся. К броневику незаметно подкрался невесть откуда взявшийся немецкий танк. Орудие было направлено в спину комиссара. Немцам достаточно было крикнуть «Хенде Хох», но они безжалостно выстрелили...»[5].
    Cerskus L., Lietuvos kario prisiminimai. (Воспоминания литовского солдата).
    автор текста Gunas, владелец сайта коллекционеров Militaria, перевод Arvydas, владелец сайта по тематике восточного фронта Rytu frontas.
    hohol95
    1. kalibr Сегодня, 15:22
      Очень интересно. Не знал этого! Спасибо за дополнение!
      kalibr
      1. hohol95 Сегодня, 15:35
        Ткнул на кнопки и вот такая информация появилась...
        hohol95
  2. Микадо Сегодня, 15:52
    красочная легко читаемая статья good формула 6х4 и архитектура БА тех лет, равно как и использование шасси полуторатонного грузовика, получается, была часто схожей. В модели L-180 угадывается облик и Sd.kfz 231 (6-rad). what
    Микадо
  3. hohol95 Сегодня, 15:55

    Ввод литовских войск в Виленскую область 1939 г.
    hohol95
    1. Микадо Сегодня, 15:58
      Алексей, что это у них за драндулеты? wink "ландсверк"? или что-то чешское?
      Микадо
      1. hohol95 Сегодня, 16:04
        Британские Vickers M1933.
        Официальное обозначение: Vickers Light Tank Model 1933 \ Model 1938
        Начало проектирования: 1933 г.
        Дата постройки первого прототипа: 1933 г.
        Стадия завершения работ: серийно выпускался в 1934-1937 гг.
        Впрочем наиболее успешной стала модель М1936. Главным отличием этой модификации стала новая шестигранная башня, в то время как остальная конструкция почти не отличалась от М1934. Первый заказ на эту модель последовал от Литвы, пожелавшей приобрести 16 (по другим данным – 18) машин. Все литовские “виккерсы”, включая М1933, поступили на вооружение 2-й и 3-й роты смешанного бронеотряда и полностью заменили старые танки Renault FT-17, которые отправили в резерв.
        Когда началась Вторая Мировая война и немецкие войска вторглись в Польшу литовцы уловили момент для восстановления "исторической справедливости" и в конце сентября 1939 года заняли город Вильно (Вильнюс) с прилегающими районами. Затем танки перебросили к подножию горы замка Гедыминас, где они и оставались вплоть до включения Литвы в состав СССР. Впрочем, до этого момента уцелеть удалось не всем - ночью 7 ноября 1939 г. по технической неосторожности в ангарах впыхнул пожар, полностью уничтоживший 7 или 8 машин и ещё 2-3 сильно повредив. У советских военных представителей, которым предстояло выяснить пригодность импортной техники к дальнейшей эксплуатации, "виккерсы" хотя и не произвели впечатления, но оказались вполне боеспособными. В скором времени они были переданы на вооружение РККА, хотя один из танков с 40-мм пушкой был отправлен для испытаний на полигон НИБТ в подмосковной Кубинке.
        По состоянию на 22 июня 1941 г. в составе 12-го механизированного корпуса имелось 42 танка типа "виккерс" без конкретного указания модификации. Из этот числа 9 находилось в составе
        28-й танковой дивизии и 16 в 202-й моторизованной дивизии, причем последняя располагала шестью эстонскими FIAT 3000, шестью литовскими FT-17 и двумя танкетками TKS, которые использовались в учебных целях. В течении следующих трех недель, в ходе боёв у реки Западная Двина, все литовские танки были потеряны в боях, либо брошены по техническим причинам.
        hohol95
        1. Микадо Сегодня, 16:10
          понятно. hi сначала подумал, что это предок "Матильды" и "Валентайна". Потом нарыл, что танк выпускался на экспорт. Редкий образец! (который было не снабдить запчастями). На Авиарморе пишут, один литовский "виккерс" в Кубинке сохранился.
          Микадо
          1. hohol95 Сегодня, 16:13

            А вот и ОН .... прямо в КУБИНКЕ...вариант с пушечкой...
            hohol95
            1. Микадо Сегодня, 16:15
              по задачам, можно сказать, сродни т-60. Слабая броня, высокая скорость, слабое вооружение. Только наши т-60 не от хорошей жизни выпускали.
              Микадо
              1. hohol95 Сегодня, 17:04
                Танк для БЕДНЫХ...- просто бизнес и ничего ЛИЧНОГО!
                hohol95
                1. Микадо Сегодня, 17:10
                  да, так и есть! как сейчас бы сказали: "папуасам гонять друг друга".
                  Микадо
          2. hohol95 Сегодня, 16:14

            Снимок сделан на НИБТПолигоне в Кубинке в 1947 г.
            hohol95
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