Еще раз к вопросу о весе рыцарских доспехов…



Щиты, стальные шлемы и латы есть у вас.

Готов за веру биться ваш посвященный меч.

Дай сил и мне, о боже, для новых славных сеч.

Богатую добычу я, нищий, там возьму.

Мне золото не нужно и земли ни к чему,



Но, может быть, я буду, певец, наставник, воин,

Небесного блаженства навеки удостоен»

(Вальтер фон дер Фогельвейде. Перевод В. Левика) «О, рыцари, вставайте, настал деяний час!Щиты, стальные шлемы и латы есть у вас.Готов за веру биться ваш посвященный меч.Дай сил и мне, о боже, для новых славных сеч.Богатую добычу я, нищий, там возьму.Мне золото не нужно и земли ни к чему,Но, может быть, я буду, певец, наставник, воин,Небесного блаженства навеки удостоен»(Вальтер фон дер Фогельвейде. Перевод В. Левика)

На сайте ВО было опубликовано уже достаточное количество статей, посвященных теме рыцарского вооружения и, в частности, рыцарским доспехам. Однако тема эта настолько интересная, что углубляться в нее можно еще очень долго. Причина очередного к ней обращения - банальный… вес. Вес доспехов и оружия. Увы, недавно опять спрашивал студентов о том, сколько весит рыцарский меч, и получил следующий набор цифр: 5, 10 и 15 килограммов. Кольчугу в 16 кг они посчитали очень легкой, хотя и не все, а вес латного доспеха в 20 с небольшим кило просто смешным.Фигуры рыцаря и коня в полном защитном снаряжении. Традиционно рыцарей себе представляли именно такими – «закованными в латы». (Кливлендский музей искусств)На ВО, естественно, «дела с весом» из-за регулярных публикаций на эту тему обстоят много лучше. Однако мнение о непомерной тяжести «рыцарского костюма» классического типа не изжито до сих пор и здесь. Поэтому есть смысл к этой теме вернуться и рассмотреть ее на конкретных примерах.Западноевропейская кольчуга (хауберк) 1400 – 1460 гг. Вес 10.47 кг. (Кливлендский музей искусств)Начнем с того, что британские историки вооружения создали очень разумную и четкую классификацию доспехов по их специфическим характеристикам и в итоге поделили все Средневековье, ориентируясь, естественно, по доступным источникам, на три эпохи: «эпоху кольчуги», «эпоху смешанного кольчужно-пластинчатого защитного вооружения» и «эпоху цельнокованых доспехов». Все три эпохи вместе составляют период с 1066 по 1700 год. Соответственно первая эпоха имеет рамки 1066 – 1250, вторая – эпоха кольчужно-пластинчатой брони – 1250 – 1330. А вот дальше так: выделяется ранний этап в развитии рыцарских пластинчатых доспехов (1330 – 1410), «великий период» в истории рыцарей в «белых доспехах» (1410 – 1500) и эпоха заката рыцарских доспехов (1500 – 1700 гг.).Кольчуга вместе со шлемом и бармицей (авентайл) ХIII – XIV вв. (Королевский Арсенал, Лидс)В годы «замечательного советского образования» о такой периодизации у нас и слыхом не слыхали. Зато в школьном учебнике «История средних веков» для VΙ класса в течение многих лет с некоторыми перепевами можно было прочитать следующее:«Нелегко было одолеть крестьянам даже одного феодала. Конный воин – рыцарь – был вооружен тяжелым мечом и длинным копьем. Большим щитом он мог прикрыться с головы до ног. Тело рыцаря защищала кольчуга – рубашка, сплетенная из железных колец. Позднее кольчугу сменили латы – доспехи из железных пластин.Классические рыцарские латы, о которых в учебниках для школы и вузов чаще всего и шла речь. Перед нами итальянские доспехи XV в., реставрированные в XIX в. Рост 170.2 см. Вес 26.10 кг. Вес шлема 2850 г. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)Сражались рыцари на сильных, выносливых конях, которые так же были защищены доспехами. Вооружение рыцаря было очень тяжелым: оно весило до 50 килограммов. Поэтому воин был неповоротлив и неуклюж. Если всадника сбрасывали с коня, он не мог подняться без посторонней помощи и обычно попадал в плен. Чтобы сражаться на коне в тяжелых доспехах, нужна была долгая выучка, феодалы готовились к военной службе с детства. Они постоянно упражнялись в фехтовании, верховой езде, борьбе, плавании, метании копья.Германские латы 1535 г. Предположительно из Брунсвика. Вес 27.85 кг. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)Боевой конь и рыцарское вооружение стоили очень дорого: за все это нужно было отдать целое стадо – 45 коров! Нести рыцарскую службу мог землевладелец, на которого работали крестьяне. Поэтому военное дело стало занятием почти исключительно феодалов» (Агибалова, Е.В. История средних веков: Учебник для 6-го класса/Е.В. Агибалова, Г.М. Донской, М.: Просвещение, 1969. С.33; Голин, Э.М. История средних веков: Учебное пособие для 6 класса вечерней (сменной) школы / Э.М. Голин, В.Л. Кузьменко, М.Я. Лойберг. М.: Просвещение, 1965. С. 31-32.)Рыцарь в доспехах и конь в конских латах. Работа мастера Кунца Лохнера. Нюрнберг, Германия 1510 – 1567 гг. Датируется 1548 г. Общий вес снаряжения всадника вместе с конскими доспехами и седлом 41.73 кг. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)Только лишь в 3-м издании учебника «История средних веков» для VΙ класса средней школы В.А. Ведюшкина, вышедшем в 2002 г., описание рыцарского вооружения стало несколько по-настоящему продуманным и соответствующим вышеназванной периодизации, используемой сегодня историками всего мира: «Сначала рыцаря защищали щит, шлем и кольчуга. Затем наиболее ранимые части тела стали прятать за металлическими пластинами, а с ХΙV века кольчуга окончательно сменяется сплошным доспехом. Боевой доспех весил до 30 кг, поэтому для сражения рыцари выбирали выносливых коней, так же защищенных доспехами».Доспех императора Фердинанда I (1503–1564) Оружейник Кунц Лохнер. Германия, Нюрнберг 1510 – 1567 гг. Датируется 1549 г. Рост 170.2 см. Вес 24 кг.То есть в первом случае умышленно или по невежеству доспехи по эпохам разделялись упрощенно, при этом вес в 50 кг приписывался как доспехам «эпохи кольчуги», так и «эпохе цельнометаллических доспехов» без разделения на собственно доспехи рыцаря и доспехи его коня. То есть, судя по тексту, нашим детям предлагалась информация о том, что «воин был неповоротлив и неуклюж». По сути, первыми статьями о том, что это на самом деле не так, стали публикации В.П. Горелика в журналах «Вокруг света» в 1975 году, однако в учебники для советской школы эта информация в то время так и не попала. Причина понятна. На чем угодно, на каких угодно примерах показать превосходство военного дела русских воинов над «псами-рыцарями»! К сожалению, инертность мышления и не слишком-то уж большая значимость данной информации затрудняют распространение информации, соответствующей данным науки.Доспешный гарнитур 1549 г., принадлежавший императору Максимилиану II. (Коллекция Уоллеса) Как видите, вариант на фото представляет собой турнирные доспехи, поскольку на них присутствует грангарда. Однако ее можно было снять и тогда доспехи становились боевыми. Этим достигалась немалая экономия.Тем не менее положения школьного учебника В.А. Ведюшкина полностью соответствуют действительности. Более того, информация о весе доспехов, ну, скажем, из Метрополитен-музей в Нью-Йорке (как и из других музеев, включая и наш Эрмитаж в Санкт-Петербурге, тогдашнем Ленинграде) была доступна очень давно, однако в учебники Агибалова и Донской почему-то так в свое время и не попала. Впрочем, почему как раз понятно. Ведь у нас же было лучшее образование в мире. Впрочем, это частный случай, хотя и достаточно показательный. Получалось, что были кольчуги, потом – р-р-раз и вот уже латы. Между тем процесс их появления был более чем длительным. Например, лишь около 1350 года отмечалось появление так называемой «металлической груди» с цепями (от одной до четырех), которые шли к кинжалу, мечу и щиту, а иногда на цепь прикрепляли и шлем. Шлемы в это время еще не соединялись с защитными пластинами на груди, но зато под ними носили кольчужные капюшоны, имевшие широкое оплечье. Около 1360 года у лат появились застежки; в 1370 году рыцари уже практически полностью оделись в железные латы, а кольчужную ткань использовали в качестве основы. Появились и первые бригандины – кафтаны, и подбоем из металлических пластинок. Их использовали и как самостоятельный вид защитной одежды, и носили вместе с кольчугой, причем как на Западе, так и на Востоке.Рыцарский доспех с бригандиной поверх кольчуги и шлемом бацинет. Около 1400–1450 гг. Италия. Вес 18.6 кг. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)С 1385 года бедра стали закрывать латами из сочлененных полос металла. В 1410 году доспехи с полным прикрытием из пластин для всех частей тела распространились по Европе повсеместно, но кольчужное прикрытие горла все еще применялось; в 1430 году на налокотниках и наколенниках появились первые выемки-желобки, а уже к 1450 году латы из листов кованной стали достигли своего совершенства. Начиная с 1475 года, желобки на них приобретают все большую популярность, пока полностью рифленые или же так называемые «максимилиановские доспехи», авторство которых приписывается императору Священной Римской империи Максимилиану I, не становятся мерилом мастерства их изготовителя и состоятельности их владельцев. В дальнейшем рыцарские латы вновь сделались гладкими – на их форму повлияла мода, но навыки, достигнутые в мастерстве их отделки, продолжали развиваться. В броне теперь сражались не только люди. Ее получили и кони, в результате рыцарь с конем превратился в нечто вроде настоящей статуи из полированного и сверкающего на солнце металла!Еще один «максимилиановский» доспех из Нюрнберга 1525 – 1530 гг. Принадлежал герцогу Ульриху – сыну Генриха Вюрттембергского (1487 – 1550). (Музей истории искусств, Вена)Хотя… хотя и модники, и новаторы, «бегущие впереди паровоза», тоже были всегда. Например, известно, что в 1410 году некий английский рыцарь по имени Джон де Фиарлес выплатил бургундским оружейникам 1727 фунтов стерлингов за изготовленные ему доспехи, меч и кинжал, которые он приказал украсить жемчугом и… бриллиантами (!) – роскошь, не только неслыханная по тому времени, но даже для него совсем и не характерная.Полевые доспехи сэра Джона Скудамора (1541 или 1542–1623). Оружейник Якоб Jacob Халдер (Мастерская в Гринвиче 1558–1608) Около 1587 г., реставрированы в 1915 г. Вес 31.07 кг. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)Каждая деталь латного доспеха получила свое название. Например, пластины для бедер получила название кюисс (cuisses), наколенники – полены (poleyns), жамберы (jambers) – для голеней и сабатоны (sabatons) для ступней. Горжет или бевор (gorgets, или bevors), защищали горло и шею, куттеры (couters) – локти, э(с)паулеры, или полдроны (espaudlers, или pauldrons), – плечи, рер(е)брасы (rerebraces) – предплечье, вамбрасы (vambraces) – часть руки вниз от локтя, и гант(е)леты (gantelets) – это «латные перчатки» – защищали кисти рук. К полному набору доспехов принадлежал также и шлем и, по крайней мере, сначала – щит, который впоследствии перестал применяться на поле боя примерно уже к середине XV столетия.Доспех Генри Герберта (1534–1601), Второго графа Пемброка. Изготовлены около 1585 – 1586 гг. в оружейной мастерской Гринвича (1511 – 1640). Вес 27.24 кг. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)Что до количества деталей в «белых доспехах», то в латах середины ХV века их общее число могло достигать 200 единиц, а с учетом всех пряжек и гвоздей, вместе с крючками и различными винтами, то даже и до 1000. Вес доспехов составлял 20 – 24 кг, и по телу рыцаря он распределялся равномерно, в отличие от кольчуги, которая давила человеку на плечи. Так что «никакого крана, чтобы посадить такого всадника в его седло, вовсе не требовалось. А сбитый с коня на землю он вовсе не походил на беспомощного жука». Но рыцарь тех лет – это и не гора из мяса и мускулов, и он отнюдь не полагался лишь только на одну грубую силу и звериную свирепость. И если мы обратим внимание на то, как описываются рыцари в средневековых произведениях, то увидим, что очень часто они обладали хрупким (!) и изящным телосложением, и при этом обладали гибкостью, развитой мускулатурой, и были крепкими и весьма проворными, даже будучи одетыми в латы, с отлично развитой мышечной реакцией.Турнирные доспехи, изготовленные Антоном Пеффенхаузером около 1580 г. (Германия, Аугсбург, 1525–1603) Высота 174.6 см); ширина в плечах 45.72 см; вес 36.8 кг. Следует отметить, что турнирные доспехи обычно всегда были тяжелее боевых. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)В последние годы ХV века рыцарское вооружение стало предметом особой заботы европейских государей, и, в частности, императора Максимилиана I (1493 – 1519), которому приписывается создание рыцарского доспеха с желобками по всей их поверхности, в итоге названного «максимилиановским». Его без особых изменений он использовали и в XVI столетии, когда потребовались новые усовершенствования, вызванные непрекращающимся развитием стрелкового оружия.Теперь совсем немного о мечах, потому что если писать о них подробно, то они заслуживают отдельной темы. Дж. Клементс – известный британский специалист по холодному оружию Средних веков, считает, что именно появление многослойного комбинированного доспеха (например, на эффигии Джона де Креке мы видим целых четыре слоя защитной одежды) привело к появляются «меча в полторы руки». Ну, а клинки у таких мечей колебались от 101 до 121 см, а вес от 1,2 до 1,5 кг. Причем известны клинки для рубящих и колющих ударов, так и уже чисто для колющих. Он отмечает, что такие мечи всадники использовали вплоть до 1500 года, причем особенно популярны они были в Италии и Германии, где получили названия Reitschwert (всаднический) или рыцарский меч. В XVI веке появились и мечи, имеющие волнистые и даже зубчатые пилообразные клинки. При этом сама их длина могла достигать человеческого роста при весе от 1,4 до 2 кг. При этом в Англии подобные мечи появились лишь только около 1480 года. Средний вес меча в Х и ХV вв. составлял 1,3 кг; а в ХVI в. – 900 г. Мечи-бастарды «в полторы руки» имели вес около 1,5 – 1,8 кг, а вес двуручников был редко больше 3 кг. Своего расцвета последние достигли между 1500 – 1600 гг., но всегда являлись оружием пехоты.Кирасирские латы «в три четверти», ок. 1610–1630 гг. Милан или Брешия, Ломбардия. Вес 39.24 кг. Очевидно, что поскольку у них нет доспехов ниже колен, то вес излишек веса получен за счет утолщения брони.А вот укороченные латы в три четверти для кирасиров и пистольеров даже в своем укороченном виде весили нередко больше, чем те, что предполагали защиту только лишь от холодного оружия и они были очень тяжелы для носки. Сохранились кирасирские латы, вес которых составлял около 42 кг, т.е. даже больше классических рыцарских доспехов, хотя закрывали они значительно меньшую поверхность тела того, кому они предназначались! Но это, следует подчеркнуть, не рыцарские латы, вот в чем дело!Конские доспехи, возможно, изготовленные для графа Антонио IV Колаллто (1548–1620), около 1580–1590 гг. Место изготовления: вероятно Брешия. Вес с седлом 42.2 кг. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк) Между прочим, лошадь в полной броне под всадником в броне могла даже плыть. Конский доспех весил 20–40 кг – считанные проценты от собственного веса огромного и сильного рыцарского коня.