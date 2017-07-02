Интервью с Дмитрием Посадовым: "В последнее время произошел перекос в сторону военных заказов"

Нижегородское конструкторское бюро "Вымпел" специализируется на проектировании ледоколов, танкеров и технических судов. В частности, волжане разрабатывают вспомогательные и специальные суда для нужд военно-морского флота. FlotProm побеседовал с первым заместителем генерального директора, главным инженером "Вымпела" Дмитрием Посадовым о загрузке предприятия заказами, новых проектах для морского командования и взаимодействии с университетами при подготовке молодых специалистов.Дмитрий Александрович, скоро начинается Международный военно-морской салон. "Вымпел" впервые примет участие в выставке. Что покажете на стенде?На МВМС-2017 мы продемонстрируем модели гидрографических судов проектов 19910 и 19920, катера специального назначения "Грачонок" и суда размагничивания – это наши основные позиции.В виде буклетов покажем морской транспорт вооружений проекта 20360М и буксирно-спасательное судно проекта 22870, которые строятся в Рыбинске и в Астрахани соответственно, ледокол для Военно-морского флота "Илья Муромец", катера связи проекта 1388 и катера-торпедоловы проекта 1388НЗТ.Поговорим о стратегических планах, целях и задачах конструкторского бюро. Каким вы видите будущее?Обычно загрузку нашего КБ на 50% обеспечивает гособоронзаказ и еще на 50% – работа по судам гражданского назначения. Тем не менее, поскольку за последнее время гражданских заказов не поступало, произошел перекос в сторону военных судов: за два предыдущих года гособоронзаказ составил 90% загрузки, а "гражданка" – только 10%.Сейчас нужно возвращаться на ту загрузку, о которой я сказал – 50/50. Я считаю, в 2017 году так и получится, поскольку с начала года мы подписали ряд не только военных, но и гражданских соглашений.С кем вы подписали соглашения?В апреле мы подписали контракт с Амурским судостроительным заводом на разработку проектной документации автомобильно-железнодорожного пассажирского парома для Сахалинского пароходства. Таких построят две единицы. Они заменят старые паромы проекта 1709, которые сейчас выводят из эксплуатации. Наше КБ их в свое время и спроектировало, а строились они на калининградском заводе "Янтарь".Это первый контракт. Здесь мы выполним весь цикл проектирования – от технического проекта до технического сопровождения постройки судна на заводе.Кроме того, в прошлом месяце мы подписали контракт на разработку рабочей конструкторской документации для постройки портового ледокола проекта Aker Arc124 с Выборгским судостроительным заводом. Судно построят в интересах компании "Ямал СПГ", контрольный пакет акций которой принадлежит "Новатэк". Оператором ледокола станет "Атомфлот".Технический проект ледокола не наш, его создали Aker Arctic, мы готовим только часть рабоче-конструкторской документации. Сначала финны привлекли КБ "Балтсудопроект", но из-за большой загрузки коллеги частично передали эту работу нам: из пяти строительных районов мы взяли четыре. Отдельно отмечу, что мы сотрудничаем по прямому контракту с Выборгским судостроительным заводом, а не в качестве контрагента через "Балтсудопроект".Кроме того, мы приступили к разработке технического проекта на мелкосидящий ледокол 21180М для нужд военно-морского флота. Это развитие ледокола "Илья Муромец" проекта 21180, который строят на "Адмиралтейских верфях". Флоту понадобился ледокол с меньшей осадкой, чем у головного судна проекта."Вымпел" сейчас занимается оформлением собственного договора на разработку документации. Ледокол проекта 21180М построит судостроительная фирма "Алмаз". Здесь мы опять-таки выполняем весь цикл работ, начиная от подготовки технического проекта и заканчивая сопровождением при строительстве.Наконец, в процессе оформления находится договор на создание проектной документации морских буксиров 705БМ. Построит суда астраханский филиал судоремонтного завода "Звездочка". Мы приступили к разработке еще до оформления контракта. Это не первый такой случай: мы стараемся загружать свободные мощности, ориентируясь на предстоящую работу над каким-либо проектом по гарантийным письмам заводов.В начале июня этого года "Балтсудопроект" представил макет собственной версии ледокола проекта 21180М. Правильно ли я понимаю, что проекты конкурируют между собой?Не совсем так. Ранее "Балтсудопроект" в рамках федеральной целевой программы развития гражданской морской техники предложил собственный проект мелкосидящего ледокола под номером 22740. Однако он не имеет отношения к мелкосидящему ледоколу для ВМФ.Мы же, как я уже сказал, приступили к разработке технического проекта ледокола 21180М, согласовываем документацию с судостроительной фирмой "Алмаз". Договор на подготовку проектной документации находится на согласовании в нашем военном представительстве.Минобороны проявляло интерес к модели "Балтсудопроекта". Однако, насколько мне известно, их проект не совсем подходит под технологические мощности "Алмаза": их акватория накладывает ограничения по длине, ширине и осадке судна."Алмаз" рассматривал несколько возможных вариантов для постройки судна по выделенному военно-морским флотом тактико-техническому заданию. В итоге "Алмаз" выбрал наш, так как именно он обладает подходящими характеристиками.К слову, на этапе разработки предварительной документации мы полагали, что строительство доверят "Адмиралтейским верфям". Но позднее выяснилось, что мелкосидящий ледокол отдадут "Алмазу", а "Адмиралтейские верфи" займутся патрульным ледоколом проекта 23350.Расскажите, как обстоят дела с заказами по текущим договорным обязательствам?У нас есть ряд контрактов на разработку документации для продукции военного и гражданского назначения. Восемь судостроительных заводов строят восемь кораблей и судов наших проектов. Почти на каждой верфи мы ведем техническое сопровождение.Морской транспорт вооружения проекта 23060М строится на заводе "Вымпел" в Рыбинске. Там же идет строительство малого гидрографического судна проекта 19910 "Николай Скосырев". Его можно назвать головным, поскольку мы внесли очень много изменений (головное судно проекта 19910 "Вайгач" в 2008 году построила рыбинская "Верфь братьев Нобель" – ред.).Параллельно этому "Судостроительный завод имени Октябрьской революции" в Благовещенске строит второе судно проекта под названием "Александр Рогоцкий".В Рыбинске также строится серия катеров специального назначения проекта 21980 "Грачата". Суда также делают на "Восточной верфи" и Зеленодольском заводе имени Горького."Адмиралтейские верфи" достраивают уже упоминавшегося "Илью Муромца". По большому счету, ледокол готов и завод приступает к его испытаниям. Сдача судна заказчику запланирована на этот год.На "Сокольской судоверфи", расположенной в Нижегородской области, строится катер связи проекта 1388НЗ. Согласно плану, ВМФ получит его в следующем году. Пока не знаю, продолжится ли серия, но считаю, что судно получилось очень удачным. Там же строятся два катера-торпедолова 1388НЗТ. Насколько я помню, их передадут флоту в 2019 и в 2020 году соответственно.По нашему проекту на Балтийском заводе ведется строительство дизель-электрического ледокола проекта 22600 "Виктор Черномырдин". Здесь мы – авторы проектной документации, кроме того, вместе с конструкторским бюро "Петробалт" готовим рабоче-конструкторскую документацию. Примерно половину работ проводим мы, вторую половину – "Петробалт".В ходе постройки возникают определенные проблемы, так как судно головное и довольно сложное: ледокол пришлось дважды перепроектировать. Начинал проектирование КБ "Айсберг", однако во время реализации обнаружились проблемы с нагрузкой масс судна, и, соответственно, с ледопроходимостью. На каком-то этапе заказчик решил, что нужно корректировать проект, после чего нас подключили для перепроектирования судна.И, наконец, на "Дальзаводе" достраивается танкер проекта 00211. Он небольшой, дедвейтом 3100 тонн. Судно практически готово, есть надежда, что в этом году его сдадут заказчику – "Роснефти". Параллельно заканчивают второй танкер, согласно плану его строительство завершится в следующем году.Поговорим об общеотраслевых вопросах. Вице-президент ОСК по техническому развитию Дмитрий Колодяжный недавно заявил о намерении корпорации перейти на продажу контрактов по жизненному циклу кораблей. Как это скажется на работе КБ, на взаимодействии с контрагентами? Возможно, какие-то технологические решения "Вымпела" по управлению жизненным циклом уже внедряются?Да, решения уже применяются на строящихся гидрографических судах проекта 19910. Нам поручили подготовить интерактивную эксплуатационную документацию для этого проекта. Этот опыт нам весьма пригодится на последующих заказах.У нас также есть опыт сотрудничества с одним из российских передовых коллективов, который создает интерактивную документацию – с компанией "Си Проект". Они – наши партнеры на нескольких проектах, готовят для них документацию жизненного цикла.Расскажите, как в КБ идет техническое перевооружение? Какие используете цифровые системы проектирования?Для судостроительной отрасли они совсем не новинка и не инновация. Первую систему автоматизированного проектирования (САПР – ред.) для разработки трехмерных моделей и технологической документации "Вымпел" приобрел еще в 1990-е годы. Мир давно пользуется такими системами, и нам тоже приходилось двигаться в этом направлении.Первая система автоматизированного проектирования, которую приобрел "Вымпел", – шведский Tribon, впоследствии купленный компанией Aveva. Aveva развивает собственное направление софта под брендом Aveva Marine, которым мы тоже сейчас успешно пользуемся.Некоторое время назад мы решили модернизироваться в рамках разработки трехмерных моделей и приобрели еще одну САПР. Это Nupas Cadmatic. Он, к сожалению, не так широко распространен в нашей стране, как те же Aveva Marine или Tribon. Тем не менее, осознавая, что у нас могут появиться заказчики, использующие Cadmatic, мы решили приобрести еще и эту САПР.Я не говорю сейчас о других программных продуктах, которые используются проектным бюро, – их достаточно много. У нас есть и собственный софт, который мы создали исключительно для автоматизации собственных работ. Одну из своих программ мы сейчас доводим до ума, она предназначена для подготовки чертежей на установку электрооборудования и прокладку кабеля. Ее написали специалисты нашего профильного отдела по электрическим схемам вместе с отделом систем автоматизированного проектирования.В этом же отделе электрооборудования есть программное обеспечение компании EPLAN для подготовки рабочей документации на производство щитового оборудования. Таких примеров достаточно много. Каждый отдел использует специализированный софт для разработки собственной документации.Как у "Вымпела" обстоят дела с испытательным бассейном? Какие в нем проводятся испытания?В гидродинамическом бассейне мы испытываем модели практически всех наших проектов, поскольку бассейн – самый достоверный способ проверки ходкости и обтекаемости кораблей. Мы проводим испытания как на тихой воде, так и в разных режимах волнения. Определив сопротивление воды движению судна, мы получаем данные для выбора мощности энергетической установки. Помимо этого проводим испытания качки.К сожалению, у нас нет собственного ледового бассейна, однако его строительство входит в планы КБ. Пока что пользуемся бассейнами наших партнеров и контрагентов. В частности, мы проводили испытания в бассейнах Крыловского государственного научного центра и Арктического и антарктического научно-исследовательского института. А вот "Виктора Черномырдина" мы испытывали в Финляндии, в бассейне фирмы Aker Arctic.Все более актуальным становится использование композитных корпусов. Возможно ли применение композитных материалов в проектах "Вымпела"?Нет, в ближайшее время этого не случится: в тех проектах, которыми занимается и будет заниматься в ближайшее время "Вымпел" композитные материалы не нужны. Это очень перспективная технология, оправдано ее применение на маломагнитных тральщиках. Однако у нас необходимости использовать композиты нет. По крайней мере, пока. Если необходимость появится – мы готовы разрабатывать проекты с композитами, почему нет?Какой политики придерживается КБ в вопросе импортозамещения?Политику импортозамещения нам определило государство – есть постановление по ограничению на использование импортного оборудования. При наличии российского оборудования, подходящего под заданные характеристики, мы, конечно, применяем только его.Однако эксплуатация российской продукции не всегда возможна. В приоритете остаются конечные параметры самого корабля или судна, а не применение какого-то определенного оборудования.Если российская промышленность не может предложить оборудование, которое обеспечит нужные характеристики, применяем импортное или, по крайней мере, локализованное.Ледокол "Илья Муромец" оборудован винторулевыми колонками компании Steerpop. Почему вы предпочли финскую продукцию отечественным аналогам, скажем, производства НПО "Винт", филиала "Звездочки"?Насколько я знаю, помимо "Винта" другого российского производителя такой техники сейчас просто не существует. Когда мы проектировали судно, в Крыловском центре еще не завершились испытания оборудования "Винта". Таким образом, у нас не было возможности выбрать российский аналог.Почему Steerpop? Для "Ильи Муромца" требовались винто-рулевые колонки высокого ледового класса, а в мире их мало кто выпускает. Мы решили, что Steerpop – оптимальный вариант с точки зрения компетенции и опыта, и пока не пожалели о своем выборе.В прошлом августе на ходовых испытаниях катера специального назначения "Грачонок" в рыбинском водохранилище развалился китайский двигатель Henan. После этой истории управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу оштрафовало "Морские пропульсивные системы" за поставку некачественной продукции на 750 тысяч рублей. Возможно, вы как проектант подскажете способы избегать подобных ситуаций впредь?Рекомендаций, наверно, никаких не выдам. Но расскажу, как развивалась история с двигателями для "Грачат". Утвержденным техническим проектом для этих катеров предусматривались совершенно другие дизеля – немецкие MTU. С ними построены все катера проекта 21980 до 2015 года. После введения санкций, MTU отказались от поставки своих двигателей, поэтому пришлось искать альтернативного поставщика. Остановились на компании "Морские пропульсивные системы".Почему именно на них? Во-первых, компания предложила те характеристики, которые позволили избежать масштабного перепроектирования катера. Во-вторых, они озвучили приемлемые сроки поставки и стоимость оборудования. Ну и, пожалуй, главный фактор с точки зрения КБ – наличие собственной производственной площадки в Санкт-Петербурге.Насколько я знаю, "Морские пропульсивные системы" работают в направлении локализации и производства этих дизелей на территории Российской Федерации. А вот выбор европейского поставщика мог бы повторно привести к ситуации, сложившейся с MTU.В начале апреля этого года один из катеров проекта – "Юнармеец Крыма" – после перехода через Черное море вошел в состав средиземноморской группировки ВМФ. Учитывалась ли на этапе проектирования возможность дальних морских переходов? Станет ли поломка в таких обстоятельствах гарантийным случаем?С точки зрения законодательства, заводы-строители в любом случае несут ответственность и гарантийные обязательства в течение пяти лет с момента поставки катера заказчику.Что касается перехода, здесь никаких проблем не вижу. Согласно своему классу российского морского регистра судоходства, "Грачата" могут совершать переходы на дальние расстояния, разве что им не стоит удаляться более чем на 100 миль от порта-убежища и выходить в открытый океан.Как вы уже сказали, по проектам "Вымпела" строятся малые гидрографические суда и катера. Не планируете ли в инициативном порядке разработать гидрографическое судно большего водоизмещения, скажем, как "Донузлав"?Тут даже не инициатива, тут интерес со стороны управления навигации и океанографии Министерства обороны. У ВМФ есть намерение построить для себя большое судно данного назначения. Мы ведем наработки по проекту совместно с профильным департаментом и надеемся, что позднее нас привлекут к подготовке проектной документации на постройку судна. Сейчас сложно сказать конкретно, когда это будет – все покажут возможности государственного бюджета. Но в планах ВМФ такое судно есть.Известно ли что-нибудь по плавучим мастерским новых проектов?Запросов на проектирование пока не поступало, но в планы Минобороны строительство судов такого назначения входит. По роду своей деятельности, мы постоянно поддерживаем контакт с заказывающими управлениями и научными исследовательскими институтами, которые пишут тактико-технические задания.Что-то для них мы уже наработали, что-то даже представили – дальше все упирается в деньги. В случае, если примут решение построить плавмастерскую, мы подключимся к вопросу незамедлительно.При Советском Союзе "Вымпел" проектировал десантные катера проекта 1176. Есть ли какие-либо наработки новых катеров? Например, для универсального десантного корабля, который может войти в госпрограмму вооружений до 2025 года.Конечно, наработки есть, причем в двух вариантах. Один из них – на базе проекта 1176, тихоходный вариант. И есть быстроходный вариант – для док-камеры десантного корабля. Он создан на базе двухкорпусного судна – катамарана. Изображения нарисованы, технические характеристики определены. Мы готовы предложить свой проект как напрямую Минобороны, так и разработчикам перспективного корабля – Невскому ПКБ.Они знают, что мы можем стать соисполнителем ОКР на проектирование катеров. В свою очередь, для нас определяющее – габариты. Когда по ним появится определенность, мы сможем подвести характеристики нашего проекта под док-камеры.Что вы можете сказать про общемировую тенденцию проектировать суда вспомогательного флота максимально многофункциональными?Поддерживаю эту идею, правда, в разумных пределах. Наши проекты ледоколов или буксирно-спасательных судов тоже многофункциональны. Ледокол, к примеру, используется и как судно снабжения, поскольку там предусмотрены грузовой трюм и площадка для перевозки контейнеров, он применяется как аварийно-спасательное и противопожарное судно, как буксир. Кроме того, на "Илье Муромце" предусмотрено еще и гидрографическое оборудование. Конечно, не в таком объеме, как на специализированных судах, но для выполнения некоторых задач его достаточно.Аварийно-спасательное судно проекта 22870 тоже многофункциональное. Это классический буксир, способный при этом бороться с пожарами и разливом нефти.ВМФ хочет построить учебный многомачтовый парусник для подготовки курсантов военно-морских училищ и демонстрации флага. Есть ли шансы у "Вымпела" стать его проектантом? И кто может стать конкурентом?Я думаю, да, шансы есть. Мы уже полгода сотрудничаем с заказчиком по этому судну. Кто может стать конкурентом? Да кто угодно. Тот же "Балтсудопроект", тот же "Алмаз". Я думаю, что им это тоже очень интересно.Надо сказать, что желающих может оказаться много, но КБ, которое спроектирует судно, должно обладать большим и опытным конструкторским составом. На месте нашего заказчика небольшие коллективы я бы, честно говоря, нанимать опасался.Задача довольно сложная, с учетом того, что у нас в стране их никто никогда не проектировал. Те корабли, которые сейчас используются для обучения курсантов, создали в Польше. Поэтому компетенций в этом вопросе у российских проектантов маловато.Региональные СМИ сообщают о конфликте между "Росшельфом" и "Вымпелом". Ходят слухи о возможном банкротстве КБ. Чем завершилась эта ситуация?Все разногласия разрешены в судебном порядке, вопрос исчерпан.Вопрос по кадровой политике "Вымпела". Как обстоит дело с молодыми специалистами в КБ? Налажено ли взаимодействие с университетами, существуют ли специальные программы подготовки молодежи?Нам в этом плане, можно сказать, везет. В Нижнем Новгороде есть два института, которые снабжают нас кадрами в достаточном количестве. Это Нижегородский государственный технический университет с кафедрой судостроения и судопроектирования и Волжский государственный университет водного транспорта.Но кадры, все-таки, приходят не с той степенью квалификации, которую хотелось бы видеть. Поэтому мы подписали договор с Волжским университетом на создание кафедры на нашем предприятии. Там преподаватели займутся повышением уровня подготовки наших специалистов, а наш конструкторский состав обучит студентов.Такое же взаимодействие планируется с Нижегородским государственным техническим университетом, единственное, договор пока что не оформлен. В то же время, представители КБ читают там лекции. В частности, на кафедре судостроения выступает наш генеральный директор, я этим занимаюсь, начальник отдела по электрооборудованию тоже.И как вы мотивируете студентов на работу в КБ?Лучшая мотивация для них – заработная плата. А она у нас достаточно высокая.И напоследок. Какие есть у "Вымпела" проекты в экологическом направлении?Последнее, что мы делали – проект модернизации санитарного катера польской постройки проекта СК620 до экологического катера. Мы проводили опытно-конструкторские работы, напрямую контактировали с Минобороны, взаимодействовали с привлеченными контрагентами. В железе модернизацию осуществил "Мурманский судоремонтный завод Морского флота".Основное назначение катера – отбор проб воды и анализ на содержание различных химических элементов. Иначе говоря, мониторинг.