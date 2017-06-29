Необычные образцы оружия. Ручная мортирка

Немецкие ручные мортирки XVI—XVIII веков в экспозиции Баварского национального музея, Мюнхен

Ручные мортирки 1747 года в Музее армии, Париж

Источники информации:

http://hiswar.net/weapon-and-military-technique/34-ruchnaya-mortirka-primitivnyj-granatomet-xviii-stoletiya

http://fligel-rota.ru/reconstruction/oruzhie/granata

http://getwar.ru/ruchnaya-mortira.html

Материалы из открытых источников

Ручная мортирка — это огнестрельное оружие, которое стало продолжением развития ручниц и предназначенное для ведения огня ручными гранатами. Государство, в котором впервые появилось подобное оружие, неизвестно, однако его появление относят к концу XV — началу XVI века. Стоит отметить, что ручная мортирка была прообразом всех современных гранатометов.С широким распространением в Европе пороха в XVI веке были изобретены отливаемые из чугуна пустотелые шары, которые благодаря небольшим размерам и весу можно было бросать всего одной рукой. Данные шары, начиненные порохом, взрывались, поражая противника пламенем и разлетающимися во все стороны осколками чугунной оболочки. Применялись подобные гранаты главным образом при осаде и обороне крепостей, однако скоро стали довольно широко использоваться и на флоте при абордажных боях. Свое знакомое сегодня всем без исключения название — гранаты, эти пустотелые чугунные шары, наполненные порохом, получили по аналогии с плодами гранатового дерева, которые созревая падали с веток на землю и раскалывались на части, разбрасывая вокруг себя свои семена. Уже в XVI веке Себастьян Геле, оружейный мастер из Зальцбурга, так их и называл в одном из написанных им трудов.С XVII века ручные гранаты начали достаточно широко использоваться и в обычных полевых сражениях. Так, уже в 1645 году в гвардии французского короля Луи XII появились гренадеры — специальные солдаты, основным предназначением которых было метание гранат, первоначально их было по четыре человека в роте. В 1670 году во Франции было сформировано первое отдельное подразделение гренадер. А в Англии в 1667 году для гренадер был введен в качестве специального головного убора высокий остроконечный колпак (гренадерка), который в отличие от треуголок и широкополых шляп не мешал солдатам забрасывать мушкет на ремне за спину, освобождая себе руки для бросания гранат. Обычно у каждого гренадера с собой было по 3-4 ручных гранаты, которые они носили в специальной сумке.Даже хорошо натренированный и физически развитый гренадер мог метнуть гранату одной рукой на расстояние в 20-30 метров. Поэтому достаточно скоро для увеличения дальности их действия и были созданы многочисленные ручные мортирки, которые при удачном раскладе могли послать гранату в несколько раза дальше — на расстояние до 200 метров.Большая часть ручных мортирок была выполнена из бронзы или стали. При этом тело мортирки из бронзы было литым, а из стали — кованым. Оно надежно закреплялось в обыкновенной ружейной ложе с прикладом или в особого вида изогнутой или прямой ложе. Ствол ручной мортирки имел котел глубиной до двух калибров, куда была помещена граната, а также узкую цилиндрическую камору ружейного калибра, в которой помещался специальный пороховой вышибной заряд, воспламенявшийся при помощи обычного ружейного кремнёвого замка.Камора калибром 1-3 фунта (до 75 мм) и длиной от 2 до 6 калибров (10-30 см) изготавливалась под стандартную ручную гранату тех лет. Вес оружия мог доходить до 3-5 кг. Классификация ручных мортирок велась по весу метательной гранаты: однофунтовая — калибр ствола 49-50 мм, трехфунтовая калибр ствола 72-74 мм. Бронзовая мортирка могла укрепляться на ложе, выполненном из ореха или мореного дуба в виде приклада, и иметь установленный на ложе ружейный замок (начиная с фитильного и заканчивая капсульным).В зависимости от рода войск, который использовал данное оружие, в его конструкции могли наблюдаться те или иные отличия. К примеру, пехотная ручная мортирка имела обыкновенный ружейный (фузейный, мушкетный) приклад с длиной ствола не более 10 см и калибром 2 фунта. Стреляли из такого оружия с плеча, при этом стрелок имел при себе особую кожаную подушку, которая предназначалась для гашения довольно ощутимой при выстреле силы отдачи. Достаточно часто для ведения огня использовались и подпорки. В то же время кавалерийские ручные мортирки обладали длинным прикладом, а также квадратным вырезом на конце приклада. При стрельбе всадники упирали приклад в седло и вели огонь таким образом. На флоте обычно использовались тяжелые мортирки калибром 3 фунта и длиной ствола до 6 калибров. Они также имели вырез на прикладе и упирались перед совершением выстрела в корабельную палубу.Достаточно часто за неимением гранат из ручных мортирок могли стрелять рубленым свинцом или картечью. Также производились и кавалерийские ручные мортирки в виде ружья с приваренной к концу ствола мортиркой, из такого оружия можно было стрелять гранатами, пулями и картечью. Мортирки достаточно активно применялись в европейских сражениях, начиная с середины XVII века, при этом они оставались на вооружении вплоть до начала XIX века, когда кремнёвый замок был заменен на капсюльный.Ручные мортирки достаточно активно использовались и в России. Они были введены императором Петром I в Артиллерийские и Бомбардирские роты для защиты пушек от атак противника. Мортирки использовались как по прямому назначению, так и для стрельбы дробью. Выстрел из ручной мортирки производился на дальность до 200 метров (но обычно около 100 метров). При этом отдача у подобного оружия была довольно сильной, поэтому уже тогда к гренадерам Петра Великого предъявлялись очень высокие требования касательно здоровья и физического состояния. Уже после смерти Петра I мортирки были упразднены в пехотных подразделениях. Их поставили на треножные станки и лафеты и отправили на вооружение крепостей, где они и служили практически до конца XIX века.Стоит отметить, что первоначально Россия закупала ручные мортирки в числе иного оружия за рубежом, главным образом в Польше. К примеру, в 1707-1708 годах только в Варшаве было приобретено более 110 ручных мортирок. Во втором десятилетии XVIII века их стали производить уже на русских заводах. С февраля 1711 года их выпускали на Кузьминском заводе, также их производство было налажено на бархатной фабрике в Москве, Липецком и Олонецком заводах. А в 1723 году большая партия ручных мортирок была изготовлена Тульским оружейным заводом.Ручная мортирка XVIII века занимала промежуточное положение между боевыми ружьями и настоящими артиллерийскими орудиями. Наличие ударно-кремнёвого замка и ложи сближало их с ружьями, а использование при стрельбе осколочно-фугасных гранат — с мортирами. По сути это были однозарядные противопехотные гранатометы своего времени.В то же время, по имеющимся сведениям, эффективность стрельбы из ручных мортирок уже в годы их применения ставилась под сомнение. Так граната того временного периода снаряжалась достаточно небольшим зарядом черного пороха в результате чего ее осколочное и фугасное действие было слабым. Это в частности было одной из причин того, почему ручные мортирки в целом не получили широкого распространения в армиях своей эпохи.