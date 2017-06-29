Польска сгинэла?

Украина морально «вмерла» уже давно, из-за своего отношения к истории, к памяти, к ветеранам. Даже сообщения о том, что в трагический день 22 июня, когда граждане чтят бойцов Великой Отечественной войны, скандальный закон о запрете Георгиевских ленточек начал воплощаться в жизнь и появились первые оштрафованные, – прошли как-то «фоном». По принципу: «Скажи еще спасибо, что живой»: за иное мнение в этой стране порой можно и жизнью поплатиться. А вот за коммунистическую символику уже сажают – в рамках «закона о декоммунизации». Теперь по этим же грязным следам идет и Польша.Прямо в канун 22 июня нижняя палата польского Сейма по инициативе правящей партии «Право и справедливость» приняла поправки к так называемому «закону о декоммунизации». Если раньше этот закон был призван бороться с названиями улиц и площадей, то теперь «декоммунизаторы» поднимают руки на памятники воинам, сражавшимся с фашизмом.В Польше прекрасно осознают, что для граждан России (несмотря на весь чудовищный разгул 90-х годов прошлого столетия) память о Великой Отечественной войне священна.. И делают это сознательно, в угоду своим «старшим партнерам» по НАТО., как бы ни относились к СССР и к нынешней РФ, смеющей хоть как-то отстаивать свои интересы.Согласно принятым поправкам к «закону о декоммунизации», мемориалы не должны отдавать «». Именно этот штамп – «тоталитарный строй» - использовался и используется в идеологической борьбе против Советского Союза и России. Строго говоря, периодов «тоталитаризма» в истории и Запада, и Востока было куда больше, чем периодов хотя бы относительной демократии (да и нынешняя демократия – не более, чем фикция, что доказывается почти ежедневно). Так что,Рубят, однако, по конкретной Эпохе – по той самой, в ходе которой был побежден гитлеровский фашизм. По той Эпохе, в ходе которой. Солдат той самой Красной Армии, монументыв честь которых теперь собираются сносить.И хотя, как утверждают авторы поправок, эти меры не коснутся братских могил и мемориалов на кладбище, - но под бульдозер вандализма, проводимого на государственном уровне, попадет около пяти сотен памятников. Между тем, даже одна такая история со сносом – это боль и гнев, это тяжелый моральный удар по памяти тех, кто проливал свою кровь, в том числе, и за освобождение Польши. Боль и гнев за поруганный подвиг.Ситуацию вряд ли в полной мере спасет идея, высказанная председателем Комитета по градостроительной политике, транспорту и связи Общественной палаты Москвы Игорем Воскресенским. Он предложил, чтобы эти памятники были перенесены из Польши в Москву. Однако, как отметил он сам, монументы из камня могут при этой процедуре пострадать.Но дело не только в этом. Конечно, памятникам лучше переехать в Москву, чем оказаться под польским бульдозером. Но это не отменяет надругательства над памятью и над историей. Польша все так же будет ненавидеть все, связанное с Россией, - даже освобождение ее от фашизма при активнейшем участии бойцов Красной Армии. Новые поколения будут воспитываться не на уважении к этим людям, а на русофобии.Есть, конечно, надежда, что все-таки трезвомыслящая часть польского общества не воспримет эту пропаганду. Так, 22 июня в городе Миколине прошло торжественное открытие памятника советским бойцам, который восстановили волонтеры польской общественной организации «Курск». Это – адекватный ответ на готовящуюся очередную волну «декоммунизации». Правда, теперь и этот мемориал, восстановленный на народные деньги, может быть подвергнут акту вандализма.Да и эти ребята – пока в меньшинстве. Они не представлены во власти. Неприятно, что решение о сносе монументов поддержали 408 депутатов, в то время как лишь семеро выступили против (остальные воздержались).Одновременно с этим выпадом в адрес России, Польша делает еще один выпад – на сей раз против жителей сражающегося Донбасса. Так, в присутствии замминистра обороны Бартоша Ковнацкого на днях Польский промышленный центр оптики (PCO), входящий в Польскую группу вооружений (PGZ), подписал контракт о продаже Украине приборов ночного видения и другой технике, необходимой карателям для преступной войны против ДНР и ЛНР. Таким образом,«Ще не вмерла Украина?» «Еще Польска не сгинэла?» Морально обе страны, у которых даже гимны похожи, движутся в одну и ту же смертельную пропасть. Конечно, слово «сгинэла» означает «погибла», но в русском языке есть куда более созвучное, подходящее к нынешней ситуации слово –