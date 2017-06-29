CNN: Трамп не заинтересован в расследовании "российского кибервмешательства"

Администрация Трампа не предпринимает публичных шагов для наказания России за вмешательство в выборы 2016 года. Многие высокопоставленные представители администрации отмечают, что наблюдают слишком мало свидетельств того, что президент отводит время или уделяет внимание сохраняющейся со времен выборов киберугрозе со стороны России.

Американский телеканал CNN, тот самый, который ввёл фильтрацию публикаций о России и который президентом США Трампом назван «фейк-ньюс, опубликовал материал, в котором утверждается, что президент игнорирует «сигналы о кибератаках со стороны России». Видимо, такого рода сообщение подходит к варианту редакционной политики телеканала, а потому оно появилось в эфире CNN.Из сообщения (цитата Интерфакс ):Напомним, что в американском парламенте создано уже несколько специальных рабочих групп, каждая из которых занята вовсе не законотворческой деятельностью, а поисками хоть каких-то материалов, которые «докажут вмешательство РФ в выборы». Если таких фактов нет, то они будут притянуты за уши, а то и вовсе под видом фактов будут опубликованы самые настоящие фейки.Отмечается, что «у президента США не наблюдается заинтересованности в расследовании вмешательства России в выборы».Ранее Дональд Трамп по этому поводу заявил, что конгрессмены сознательно ведут Соединённые Штаты к расколу. В то же время специалисты по сфере медиа заявляют, что интерес к «российской угрозе» в американском обществе велик, а потом СМИ вместе с теми, кто ими владеет, и раскручивают эту тему до критических оборотов ради извлечения прибыли.