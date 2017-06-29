09:58 29 июня

CNN: Трамп не заинтересован в расследовании "российского кибервмешательства"

Американский телеканал CNN, тот самый, который ввёл фильтрацию публикаций о России и который президентом США Трампом назван «фейк-ньюс, опубликовал материал, в котором утверждается, что президент игнорирует «сигналы о кибератаках со стороны России». Видимо, такого рода сообщение подходит к варианту редакционной политики телеканала, а потому оно появилось в эфире CNN.

Из сообщения (цитата Интерфакс ):
Администрация Трампа не предпринимает публичных шагов для наказания России за вмешательство в выборы 2016 года. Многие высокопоставленные представители администрации отмечают, что наблюдают слишком мало свидетельств того, что президент отводит время или уделяет внимание сохраняющейся со времен выборов киберугрозе со стороны России.


CNN: Трамп не заинтересован в расследовании "российского кибервмешательства"



Напомним, что в американском парламенте создано уже несколько специальных рабочих групп, каждая из которых занята вовсе не законотворческой деятельностью, а поисками хоть каких-то материалов, которые «докажут вмешательство РФ в выборы». Если таких фактов нет, то они будут притянуты за уши, а то и вовсе под видом фактов будут опубликованы самые настоящие фейки.

Отмечается, что «у президента США не наблюдается заинтересованности в расследовании вмешательства России в выборы».

Ранее Дональд Трамп по этому поводу заявил, что конгрессмены сознательно ведут Соединённые Штаты к расколу. В то же время специалисты по сфере медиа заявляют, что интерес к «российской угрозе» в американском обществе велик, а потом СМИ вместе с теми, кто ими владеет, и раскручивают эту тему до критических оборотов ради извлечения прибыли.

Использованы фотографии: Фейсбук/Трамп
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Комментарии 15

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  1. dik-nsk Сегодня, 05:54
    опять фейки мутят? где доказуха? так скоро весь коллектив под нож пустят - работать некому будет))
    dik-nsk
    1. Teberii Сегодня, 06:00
      Скоро первая встреча президентов на 20.Придеться искать общие точки соприкосновения.
      Teberii
      1. Тралл Сегодня, 06:08
        Когда уже эти русофобы начнут с небоскребов выпрыгивать с криками "русские идут"?
        Тралл
      2. iliitchitch Сегодня, 06:27
        Цитата: Teberii
        Придеться искать общие точки соприкосновения.


        -Есть хочешь?
        -Да.
        -А стрелять не будешь ?
        -Нет.
        -Тогда пошли.
        Как-то так в "Обитаемом острове" у Стругацких .
        Два удава в июле будут Планету пилить на ареалы обитания . Кто в электричку не запрыгнул - тот , гм , несообразительный . Билетик , главное - билетик прикупить для пассажиров . А у нас проездной ...
        iliitchitch
    2. 210окв Сегодня, 06:00
      "Свято" место пусто не бывает.. wassat
      Цитата: dik-nsk
      опять фейки мутят? где доказуха? так скоро весь коллектив под нож пустят - работать некому будет))
      210окв
      1. Тралл Сегодня, 06:18
        Если CNN так уверен в способности России вмешиваться во все в США, то почему они не боятся, что Роспотребнадзор заблокирует этот канал на территории США? smile
        Тралл
        1. 210окв Сегодня, 06:20
          Потому что знают-этого не будет.Создатели фейков прекрасно все понимают.
          Цитата: Тралл
          Если CNN так уверен в способности России вмешиваться во все в США, то почему они не боятся, что Роспотребнадзор заблокирует этот канал на территории США? smile
          210окв
        2. Partyzan Сегодня, 06:27
          президент игнорирует «сигналы о кибератаках со стороны России»
          Трамп еще не совсем тронулся, что бы искать черную кошку в темной комнате, когда ее там нет laughing
          Partyzan
    3. Logall Сегодня, 06:04
      Цитата: dik-nsk
      опять фейки мутят? где доказуха? так скоро весь коллектив под нож пустят - работать некому будет))

      Доказательства?

      стандартный американский ответ на конкретный вопрос: «доказательства у нас есть, но мы их вам не представим, так как они секретны».
      Это вчерашний ответ пресс секретаря Пентагона на химотаки в Сирии. Он везде подходит, он универсальный...
      Logall
    4. Зяблицев Сегодня, 06:26
      Все эти новости CNN из разряда - когда коту делать нехрен, то он ... лижет! laughing
      Зяблицев
  2. Злой543 Сегодня, 05:58
    Да че они до него докопались? Сирию бомбит, русских санкциями обкладывает, американский порядок по миру наводит, а они все равно докапываются.
    Злой543
  3. 210окв Сегодня, 05:59
    Вот тут я с Трампом согласен-это апологеты информационных "уток"
    210окв
  4. Logall Сегодня, 06:10
    Я один заметил, что с сайта исчезла новость о разведки америкосов наших баз в Сирии, и комментарии к ней?
    Logall
  5. rotmistr60 Сегодня, 07:00
    СМИ вместе с теми, кто ими владеет, и раскручивают эту тему до критических оборотов ради извлечения прибыли.

    Бизнес и ни чего более. Правда попутно продолжать попытки опустить Трампа. На фоне этого американские социологические конторы отмечают рост недоверия к СМИ в обществе.
    rotmistr60
  6. К-50 Сегодня, 07:26
    Чувак понимает "трудно искать чёрную кошку в тёмной комнате, особенно когда её там нет". request
    К-50
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