НАТО полностью «прикрыла» Прибалтику своими войсками, или Кого теперь бояться российским и белорусским солдатам

Ну вот и всё. Российские генералы в ужасе названивают своим белорусским коллегам. В Генеральном штабе у офицеров понурые лица. Нужно искать новые пути противодействия НАТО в Прибалтике и Польше... Министры обороны России и Белоруссии решают, куда перекинуть анонсированные учения "Запад-2017" с полигонов РБ. А солдаты и офицеры белорусской армии массово пишут рапорты об увольнении. Примерно такая же картина наблюдается и в тех российских подразделениях, которые расположены на территории Белоруссии...А с другой стороны границы, там где живут свободные европейские народы, чуть ли не ежедневно проходят народные гулянья и праздники в честь героев из НАТО, которые в случае необходимости грудью встанут на защиту прибалтийских и польского народов. Латыши, литовцы, эстонцы, поляки преодолевают большие расстояния, чтобы лично вручить своим защитникам цветы и сувениры... Дома простых жителей Прибалтики и Польши просто раскрашены в цвета стран НАТО от обилия флагов на стенах...Примерно в таком тоне сегодня описывается начало деятельности боевой группы НАТО в Латвии. Сбылась вековая мечта народов! Размещение натовских войск закончено. На землю великого латышского народа наконец-то прибыли не менее великие канадские и европейские солдаты и офицеры... И теперь как минимум на два года, до 2018 г., прибалты и поляки могут лично видеть красавцев солдат из Европы. А ближе к осени ещё и 600 американцев...В своей статье "Кто толкает НАТО на открытое противостояние с Россией. Мрачный сценарий" я писал о том, как в Польше и Прибалтике реагируют на российско-белорусские учения. Даже президента Белоруссии цитировал по вопросу открытости и прозрачности данного мероприятия для иностранных наблюдателей.Но, как оказалось, умеющих читать в Европе не осталось. И не только в Прибалтике, но и в НАТО в целом. По крайней мере, если судить по заявлению Столтенберга: "Мы хотим, чтобы Россия рассказала об учениях "Запад" и представила документы".И ещё, как у классиков, "ключ от квартиры, где деньги лежат". Думаю стоит ещё раз вспомнить Александра Лукашенко. Точнее, то, что он сказал по поводу открытости и направленности учений ещё полгода назад."Ещё раз хочу подчеркнуть для тех, кто посылает эти сигналы [о подготовке нападения на Прибалтику и Польшу. — Авт.]: мы ни от кого не закрываемся. Мы пригласим всех желающих на эти учения. И вы увидите, что они носят исключительно оборонный характер. Что ни мы, ни Российская Федерация не собираемся не то что на кого-то наступать, мы не собираемся кого бы то ни было провоцировать здесь".Чем же теперь "запуганы" солдаты двух стран? Кто и в каком количестве теперь в будущих героях-защитниках мирных латышей? Кто вдали от родины встал на защиту мирного натовского неба, моря и земли? Какие страны не пожалели отдать своих "героев" латышам?Прежде всего, конечно, Канада. Давненько канадцы не появлялись в Европе. Наверное, со времен окончания "холодной войны". И вот... целый механизированный батальон пехоты, взвод разведки, да ещё и на бронемашинах... 450 полноценных бойцов... Вот интересно, когда правительство Канады принимало решение о размещении своих солдат в Латвии, кто-нибудь удосужился глянуть на глобус? Хотя бы для того, чтобы увидеть те 7000 км расстояния, что отделяют Латвию от Канады?Ну да ладно. В принципе, цели такой ротации воинских подразделений понятны. В случае форс-мажора такие подразделения смогут выполнять задачи не только по прямому предназначению, но и по подавлению возмущения мирных жителей. Тех, кто сегодня "рукоплещет"...Следующим государством-защитником стала Польша. Что и понятно в силу амбиций этой страны на роль лидера восточно-европейских членов... НАТО и ЕС. Поляки "перекатили" на союзнические земли целую танковую роту. 160 человек личного состава! И что теперь сможет сделать российская танковая армия? Шах нам и мат...Италия не стала отставать от поляков. Правда, танки свои она бережет. Потому в Латвию прибыли 160 пехотинцев (механизированная рота на бронемашинах).Дальше — экзотика. 300 испанских солдат и офицеров. Механизированная рота и военные инженеры. Наверное, для обучения латышей строительству оборонительных сооружений в горной местности. На болотах-то испанцы не специалисты...Предусмотрительность НАТО поражает. Мир уже давно "молчит" об оружии массового уничтожения. А ведь оно есть. Вроде решили уже, что в густонаселенной Европе применять его страшно. И для противника, и для собственной страны. Но... А кого тогда должны были послать "на войну" словенцы? Словения послала в Латвию 50 специалистов по защите именно от ОМУ...И последним государством защитником стала... Албания. Страна послала почти все свои инженерные войска в Прибалтику. 16 человек саперов... Это вам не фунт изюма...Если суммировать всех натовских военных, которые сегодня "обживают" восточные границы альянса, то выходит, что против агрессивной России, по мнению командования блока, на данном ТВД достаточно... 4000 военнослужащих. Кстати, увеличение военного контингента в Польше и Прибалтике НАТО не планирует. По крайней мере, именно так заявил Йенс Столтенберг.Какой же вывод можно сделать, суммировав вышеизложенное?Истерия Польши и Прибалтики реально надоела альянсу. Но без данной истерии невозможно внушить народам этих стран мысль о готовности стать жертвой военного конфликта. Генералы НАТО прекрасно понимают, что полномасштабной войны допускать нельзя. "На кону" не победа одной из сторон, "на кону" жизнь на Земле.А вот в возможность локальной войны в регионе верят многие. Примерно в том же ключе, как это было перед Второй мировой. Маленькие войны в разных частях российской приграничной зоны. Войны изматывающие, но не затрагивающие территорию основных стран. "Столпов" НАТО и собственно России. Будь то КНДР, Афганистан, среднеазиатские страны, Сирия, Украина, Прибалтика, Польша... Даже Норвегией НАТО готовы пожертвовать...Пусть это прозвучит цинично, но при ударе по вот такой группировке войск в той же Латвии реально какие действия будут предприняты? Мгновенный ответ всеми имеющимися силами и средствами? Мировая война в течение суток? Как говорят нам постоянно "ястребы" с обеих сторон.Увы, но ответ будет действительно локальным. По конкретной стране. По конкретной армии. И даже потеря подразделений серьезных армий в этой "ответке" не приведет к развитию конфликта. Будут очередные "сожаления, озабоченность, поиск дипломатического решения"... Только вот тех стран, по которым нанесут удар, наверное, уже не будет.На чем основаны мои утверждения? На событиях последних лет. Точнее, на трагедиях последних лет. Сбитый российский самолет летчиком страны-члена НАТО привел к войне НАТО и РФ? "Одуревшие" "Томагавки", которые "не захотели" выполнять свою боевую задачу, привели к войне? "Случайно" потопленный российский корабль-разведчик привел к войне? Выведенный на долгое время из строя американский военный корабль в Южно-Китайском море привел к войне?А пока что для того, чтобы читатели поняли радость латышей от размещения на их территории контингента НАТО, приведу цитату из статьи Имантса Виксне (Imants Viksne) в газете «Neatkarigas Rita Avize», в которой он описывает военный парад, состоявшийся 19 июня в честь окончания процесса размещения подразделений альянса в Польше и Прибалтике."В понедельник на торжественной церемонии можно было увидеть, как отличаются военные традиции разных стран — форма, шаг, выправка. Отличается также менталитет, и солдатам придется приспосабливаться друг к другу, в особенности потому, что на базе в Адажи сейчас тесновато. Но парад в целом выглядел хорошо. На него прибыли не только высокопоставленные должностные лица военного ведомства Латвии, но и президент латвийского государства Раймондс Вейонис, а также генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Их послание остается неизменным: угроза одной стране-члену НАТО — угроза для всех. Это сильное подтверждение солидарности. Парад сопровождал оркестр, а с воздуха его приветствовали три огромных вертолета".М-да, наличие военного оркестра на параде, а главное, "три огромных вертолета", которые приветствуют военнослужащих, действительно, внушают веру в неприступность границ... Интересно, а что необходимо для того, чтобы мозг стал выполнять свою "работу"? Чтобы не просто "болтался" в черепе, периодически напоминая о вчерашних попойках (это я вспомнил о месте Латвии в списке самых пьющих стран), а думал... Мыслил... Делал выводы... Может, танцоры? Или огромные воздушные змеи в руках латышских детей? Дети-то в чем виноваты, что родители идиоты?