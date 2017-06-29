КНДР: В США от Трумэна до Трампа вынашиваются планы удара по нашей стране

Действия США мы считаем неблагоразумными, контрпродуктивными. Этими действиями США уводят ситуацию в противоположном направлении о того, о чём они сами говорят (нормализации ситуации на Кореском полуострове). Вашингтон постоянно говорит о необходимости переговоров, при это вводит против КНДР санкции. О каких в таком случае переговорах идёт речь?

Наша ядерная программа является единственным фактором, который сдержит от нападения наших недругов.

Во время дебатов в Совете безопасности ООН представитель КНДР обвинил США в том, что власти этой страны всеми силами пытаются воспрепятствовать нормализации отношений на Корейском полуострове. Северокорейский дипломат отметил, что то давление, которое Вашингтон пытается оказать на официальный Пхеньян по ракетно-ядерной программе, игнорируя саму возможность многосторонних переговоров, является контрпродуктивным.Зампостпреда КНДР в СБ ООН Ким Ин Рен:Далее было отмечено, что КНДР продолжит реализацию всех своих программ по безопасности, так как в США «от Трумэна до Трампа вынашиваются планы нанесения удара по КНДР».Из заявления:Напомним, что в Белом доме не так давно заявили, что к санкциями против КНДР должна подключиться Россия. Это 100-процентное лицемерие при учёте того, что сами же США ввели санкции и против России.