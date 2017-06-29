09:59 29 июня

КНДР: В США от Трумэна до Трампа вынашиваются планы удара по нашей стране

Во время дебатов в Совете безопасности ООН представитель КНДР обвинил США в том, что власти этой страны всеми силами пытаются воспрепятствовать нормализации отношений на Корейском полуострове. Северокорейский дипломат отметил, что то давление, которое Вашингтон пытается оказать на официальный Пхеньян по ракетно-ядерной программе, игнорируя саму возможность многосторонних переговоров, является контрпродуктивным.

КНДР: В США от Трумэна до Трампа вынашиваются планы удара по нашей стране


Зампостпреда КНДР в СБ ООН Ким Ин Рен:
Действия США мы считаем неблагоразумными, контрпродуктивными. Этими действиями США уводят ситуацию в противоположном направлении о того, о чём они сами говорят (нормализации ситуации на Кореском полуострове). Вашингтон постоянно говорит о необходимости переговоров, при это вводит против КНДР санкции. О каких в таком случае переговорах идёт речь?



Далее было отмечено, что КНДР продолжит реализацию всех своих программ по безопасности, так как в США «от Трумэна до Трампа вынашиваются планы нанесения удара по КНДР».

Из заявления:
Наша ядерная программа является единственным фактором, который сдержит от нападения наших недругов.


Напомним, что в Белом доме не так давно заявили, что к санкциями против КНДР должна подключиться Россия. Это 100-процентное лицемерие при учёте того, что сами же США ввели санкции и против России.


Использованы фотографии: http://www.kcna.kp
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Комментарии 22

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  1. Тралл Сегодня, 06:12
    Ким улыбается очень уж антиамерикански, явно хочет вмешаться в дела США в КНДР smile
    Тралл
    1. 210окв Сегодня, 06:23
      Ким прав в отношении заштаьников.А насчет его улыбки..Он явно хочет препятствовать вмешательству США..
      Цитата: Тралл
      Ким улыбается очень уж антиамерикански, явно хочет вмешаться в дела США в КНДР smile
      210окв
    2. Partyzan Сегодня, 06:23
      Наша ядерная программа является единственным фактором, который сдержит от нападения наших недругов.
      не он просто не дает вмешаться laughing
      Partyzan
      1. Тралл Сегодня, 06:25
        А по-моему, он сам хочет вмешаться, именно так и улыбаются при этом. smile
        Тралл
        1. Partyzan Сегодня, 06:28
          в свои - не дает, а штатам пытается карты путать, вот они и бесятся lol
          Partyzan
        2. ОТДЕЛ Сегодня, 08:41
          Цитата: Тралл
          А по-моему, он сам хочет вмешаться, именно так и улыбаются при этом. smile

          Это точно , знакомая улыбка с хитринкой...

          Ын прав все же,страна имеет право на защиту и это у него хорошо получается , главное не боятся и держать твердую позицию!
          ОТДЕЛ
    3. Зяблицев Сегодня, 06:30
      У Маккейна, когда он видит подобные фото, с лучезарно улыбающимся и задорным Ыном, самопроизвольно начинают выходить камни из почек... laughing
      Зяблицев
      1. Тралл Сегодня, 06:42
        Цитата: Зяблицев
        У Маккейна, когда он видит подобные фото, с лучезарно улыбающимся и задорным Ыном, самопроизвольно начинают выходить камни из почек... laughing

        И ему опять снится молодость и прерванный полет над Ханоем.
        Он нервно просыпается, просит Трампа сменить ему памперс и сделать укол двумя кубиками Русофобина и снова мирно засыпает почмакивая соской с зажатой в крепкой старческой руке игрушечной атомной бомбой smile
        Тралл
      2. Partyzan Сегодня, 08:01
        выходить камни из почек..
        таки это больно, наверное lol
        Partyzan
  2. Koteg Сегодня, 06:13
    нет господа империалисты_ели доширак едим и есть будем_русский с северным корейцем братья навек
    Koteg
  3. Logall Сегодня, 06:17
    Почему Ын на фотографиях всегда смеётся? Как у него с психикой? Я начинаю понимать, почему США свою флотилию убирать начали. Выглядит, как злой гений, в психологическом фильме. У меня, от этого"типчика", пупырчатые мурашки по всему телу...
    Logall
    1. Тралл Сегодня, 06:20
      Ему просто нравится Вас демотивировать smile
      Тралл
      1. Logall Сегодня, 06:23
        Теперь мне хочется, чтобы США по ним "долбанули"! А Вы, не хотите посетить КНДР?
        Logall
        1. Тралл Сегодня, 06:27
          Цитата: Logall
          Теперь мне хочется, чтобы США по ним "долбанули"! А Вы, не хотите посетить КНДР?

          Я и сейчас там. Моя улыбка третья справа от тов. Кима.
          И Вы улыбнитесь этому прекрасному утру smile
          Тралл
        2. Ruslan67 Сегодня, 06:30
          Цитата: Logall
          Теперь мне хочется, чтобы США по ним "долбанули"!

          Откуда только такие долбаки берутся what Армагедончика возле наших границ захотелось?
          Ruslan67
          1. Тралл Сегодня, 06:31
            Всему виной утренний чай без сахара smile
            Тралл
            1. Ruslan67 Сегодня, 06:33
              Цитата: Тралл
              утренний чай без сахара

              С большой дозой идиотина
              Ruslan67
          2. Logall Сегодня, 06:40
            [/quote]Откуда только такие долбаки берутся what Армагедончика возле наших границ захотелось[quote]

            А хамить, не хорошо! Ваша бестактность, не оправдывается отсутствием чувства юмора.
            Г-н Тралл, шутку понял...
            Logall
            1. Ruslan67 Сегодня, 07:10
              Цитата: Logall
              Г-н Тралл, шутку понял...

              Я где то пропустил слово лопата? what
              Ruslan67
        3. Mystery12345 Сегодня, 06:35
          Цитата: Logall
          КНДР: В США от Трумэна до Трампа вынашиваются планы удара по нашей стране

          добро пожаловать в компанию "романова",тот давно против Ына, на стороне американцев,подпевалой работает.
          Mystery12345
          1. Тралл Сегодня, 06:48
            А я против американцев. Запишите меня, пожалуйста в снайпером, я очень усидчивый smile
            Тралл
  4. Познающий Сегодня, 06:24
    recourse recourse request ... А пацаны-то выехали из КНДР, в охране работали... Молчат, плечами пожимают...
    Познающий
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