Бои на Светлодарской дуге
«Хлебное перемирие», как показывают сводки с Донбасса, ничем не отличается от всех остальных «перемирий», в ходе которых стрельба открывалась фактически вдоль всей линии соприкосновения. Украинская сторона воспользовалась несколькими часами перемирия, чтобы перебросить к линии фронта бронетехнику, а также ГСМ и боеприпасы. Как только переброска завершилась – канонада продолжилась с новой силой. ВСУ ведут обстрелы на так называемой Светлодарской дуге.
Не скрывает ведения боевых действий на упомянутой Светлодарской дуге и украинская сторона. «Журналист» украинского «Цензора» Юрий Бутусов в Фейсбуке подтверждает перестрелку, при этом привычно для украинских «СМИ» заявляя, что огонь провоцирует донецкая сторона, а сторона украинская «отвечает».
Из заявления Бутусова:
В комментариях к этой заметке отлично прослеживается, кто же на самом деле осуществляет провокации и обстрелы. Один из таких говорящих комментариев:
В этом комментарии сосредоточена вся суть майданной агрессии против Донбасса. Радикалы и власти, которые тем потакают, не в состоянии ужиться в рамках одного государства с теми, кто является этническими русскими и не стесняется об этом говорить и этим гордиться.
На этом фоне министр иностранных дел Германии призвал стороны вернуться к "хлебному перемирию" и отказаться от осуществления обстрелов. Видимо, это и есть "гарантия", которую Берлин может предложить, чтобы осадить радикалов... То есть гарантия равна нулю.
Не скрывает ведения боевых действий на упомянутой Светлодарской дуге и украинская сторона. «Журналист» украинского «Цензора» Юрий Бутусов в Фейсбуке подтверждает перестрелку, при этом привычно для украинских «СМИ» заявляя, что огонь провоцирует донецкая сторона, а сторона украинская «отвечает».
Тяжёлая технику ВСУ на Донбассе
Из заявления Бутусова:
На Светлодарской дуге перестрелка из стрелкового и артиллерийская дуэль. Российская тяжёлая артиллерия совершила огневой налёт по району Новозвановки, наши отвечают из наличного. Миссия гражданских наблюдателей ОБСЕ сейчас, конечно, не заснёт, канонада "хлебного перемирия" хорошо видна и слышна из их гостиницы в Светлодарске.
В комментариях к этой заметке отлично прослеживается, кто же на самом деле осуществляет провокации и обстрелы. Один из таких говорящих комментариев:
Побольше русни накрошить.
В этом комментарии сосредоточена вся суть майданной агрессии против Донбасса. Радикалы и власти, которые тем потакают, не в состоянии ужиться в рамках одного государства с теми, кто является этническими русскими и не стесняется об этом говорить и этим гордиться.
На этом фоне министр иностранных дел Германии призвал стороны вернуться к "хлебному перемирию" и отказаться от осуществления обстрелов. Видимо, это и есть "гарантия", которую Берлин может предложить, чтобы осадить радикалов... То есть гарантия равна нулю.
Использованы фотографии: Фейсбук
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