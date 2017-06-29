Бои на Светлодарской дуге

Тяжёлая технику ВСУ на Донбассе

На Светлодарской дуге перестрелка из стрелкового и артиллерийская дуэль. Российская тяжёлая артиллерия совершила огневой налёт по району Новозвановки, наши отвечают из наличного. Миссия гражданских наблюдателей ОБСЕ сейчас, конечно, не заснёт, канонада "хлебного перемирия" хорошо видна и слышна из их гостиницы в Светлодарске.

Побольше русни накрошить.