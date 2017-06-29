09:58 29 июня

Бои на Светлодарской дуге

«Хлебное перемирие», как показывают сводки с Донбасса, ничем не отличается от всех остальных «перемирий», в ходе которых стрельба открывалась фактически вдоль всей линии соприкосновения. Украинская сторона воспользовалась несколькими часами перемирия, чтобы перебросить к линии фронта бронетехнику, а также ГСМ и боеприпасы. Как только переброска завершилась – канонада продолжилась с новой силой. ВСУ ведут обстрелы на так называемой Светлодарской дуге.

Не скрывает ведения боевых действий на упомянутой Светлодарской дуге и украинская сторона. «Журналист» украинского «Цензора» Юрий Бутусов в Фейсбуке подтверждает перестрелку, при этом привычно для украинских «СМИ» заявляя, что огонь провоцирует донецкая сторона, а сторона украинская «отвечает».

Бои на Светлодарской дуге

Тяжёлая технику ВСУ на Донбассе



Из заявления Бутусова:
На Светлодарской дуге перестрелка из стрелкового и артиллерийская дуэль. Российская тяжёлая артиллерия совершила огневой налёт по району Новозвановки, наши отвечают из наличного. Миссия гражданских наблюдателей ОБСЕ сейчас, конечно, не заснёт, канонада "хлебного перемирия" хорошо видна и слышна из их гостиницы в Светлодарске.


В комментариях к этой заметке отлично прослеживается, кто же на самом деле осуществляет провокации и обстрелы. Один из таких говорящих комментариев:
Побольше русни накрошить.


В этом комментарии сосредоточена вся суть майданной агрессии против Донбасса. Радикалы и власти, которые тем потакают, не в состоянии ужиться в рамках одного государства с теми, кто является этническими русскими и не стесняется об этом говорить и этим гордиться.

На этом фоне министр иностранных дел Германии призвал стороны вернуться к "хлебному перемирию" и отказаться от осуществления обстрелов. Видимо, это и есть "гарантия", которую Берлин может предложить, чтобы осадить радикалов... То есть гарантия равна нулю.

Использованы фотографии: Фейсбук
21

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 20

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Koteg Сегодня, 06:30
    гаубицы говорят_птички соплежуйки чирикают_все стабильно
    Koteg
  2. Partyzan Сегодня, 06:31
    Российская тяжёлая артиллерия совершила огневой налёт по району Новозвановки
    а почему не по Куеву? звучало бы правдоподобнее fool
    Partyzan
    1. Тралл Сегодня, 06:35
      Вот мы тут цитируем "журналиста Цензора", а потом этими же руками будем хлеб брать smile
      Тралл
      1. Смог Сегодня, 06:51
        Цитата: Тралл
        а потом этими же руками будем хлеб брать

        Блин, мыть пошел. Три раза и все с мылом......
        Смог
        1. Uncle Lee Сегодня, 06:57
          Прежде шилом протереть, тонким слоем....
          Uncle Lee
          1. Смог Сегодня, 07:17
            Цитата: Uncle Lee
            шилом протереть, тонким слоем...

            Шило, оно для другого. Дыхнем на руки для дезинфкции
            Смог
            1. Uncle Lee Сегодня, 07:25
              Я же и рекомендовал - ТОНКИМ слоем !
              Uncle Lee
          2. Partyzan Сегодня, 08:03
            Прежде шилом протереть
            придется к летунам за шпагой бежать, во блин laughing
            Partyzan
    2. Uncle Lee Сегодня, 06:47
      Цитата: Partyzan
      Российская тяжёлая артиллерия совершила огневой налёт

      А они сами верят, что написали ?
      Uncle Lee
      1. Владимирец Сегодня, 06:54
        Цитата: Uncle Lee
        А они сами верят, что написали ?

        Главное, верят те, для кого это написали.
        Владимирец
        1. Uncle Lee Сегодня, 06:59
          Цитата: Владимирец
          верят те

          Тогда у них спазм гонорарных сосудов ! И сразу всех ! fool
          Uncle Lee
  3. Logall Сегодня, 06:33
    "Видимо, это и есть "гарантия", которую Берлин может предложить, чтобы осадить радикалов... То есть гарантия равна нулю."
    Все всё знают! ОБСЕ спит под звуки канонады.
    Пора стричь "чубы"! Вместе с головами...
    Logall
  4. viktor. Сегодня, 06:33
    Российская тяжёлая артиллерия совершила огневой налёт по району. Совершит yes но всему своё время.
    viktor.
    1. Vita VKO Сегодня, 06:51
      Цитата: viktor.
      Российская тяжёлая артиллерия совершила огневой налёт по району.

      Бандеровская мечта может легко стать реальностью. А потом будем удивляться, что в эту реальность ни кто не поверит. Все свалят на инопланетян во главе с Дарт Вейдером.
      Vita VKO
  5. Александр 3 Сегодня, 06:37
    Уж не знаю какое слово применить в отношении бандерлогов-сцуки самое лёгеое.
    Александр 3
  6. Yak28 Сегодня, 06:56
    Армия Украины в численном плане и в технике и в людских ресурсах превосходит ополченцев, и естественно при желании они их раздавят не обращая внимание на потери.Мне интересно когда Украина получить отмашку из Вашингтона и бросит свои войска на Донбасс(это просто вопрос времени),Россия будет только принимать сотни тысяч беженцев?Или же вернёт себе Киев?
    Yak28
    1. Uncle Lee Сегодня, 07:02
      Много вопросов, ждем ответов ! hi
      Uncle Lee
  7. avia12005 Сегодня, 07:02
    Киевская Красная шапочка очень заждалась секса с "Буратино".
    avia12005
  8. 72jora72 Сегодня, 07:39
    Цитата: Yak28
    Армия Украины в численном плане и в технике и в людских ресурсах превосходит ополченцев, и естественно при желании они их раздавят не обращая внимание на потери.Мне интересно когда Украина получить отмашку из Вашингтона и бросит свои войска на Донбасс(это просто вопрос времени),Россия будет только принимать сотни тысяч беженцев?Или же вернёт себе Киев?

    Я помню летом 14 тоже писали что нам осталось максимум одна-две недели..........
    72jora72
  9. anjey Сегодня, 08:38
    "Побольше евреев накрошить" так украинские предатели полицаи перед немцами в 1941 выслуживались,сейчас англосаксы и как не странно (забыли неблагодарные кто их понастоящему от печей "майданеков" спас)евреи поменяли для них вектор на русофобский...
    anjey
Картина дня