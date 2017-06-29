Планы постройки авианосца, УДК и субмарин с ВНЭУ

Да, безусловно, Военно-морской флот будет строить авианосец. Макет, который демонстрирует Крыловский центр, - это макет. Таких много. Проводится проработка различных бюро, чтобы определить облик данного корабля.

Эскиз авианосца проекта "Шторм"

Такие корабли Военно-морскому флоту нужны, в рамках государственной программы вооружения до 2025 года предусмотрено и проектирование, и строительство таких кораблей. До 2025 года мы собираемся получить в строй ВМФ как минимум два таких корабля.

Да, серия строительства подлодок типа "Лада" будет продолжена. В ближайшее время будут законтрактованы еще две серийные подводные лодки этого проекта, которые будут строиться на "Адмиралтейских верфях". Военно-морской флот считает, что подводные лодки этого проекта станут основным [типом] для неатомного подводного флота России.

Созданием этой установки занимаются несколько конструкторских бюро, наиболее продвинулось в этом вопросе ЦКБ "Рубин", на сегодняшний момент они создают полномасштабный действующий образец. Пока планируется, что это будет модернизированный вариант подводной лодки типа "Лада".