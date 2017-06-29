Планы постройки авианосца, УДК и субмарин с ВНЭУ
Согласно информации ТАСС , заместитель командующего военно-морского флота по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук сообщает о том, что ВМФ РФ намерен построить перспективный авианосец.
Ранее в ВМФ РФ поясняли, что передача флоту перспективного авианосца с атомной энергетической установкой ожидается к концу 2030 года. Как указывалось, контракт на его строительство может быть подписан к концу 2025 года.
Крыловский государственный научный центр представил проект тяжелого авианосца проекта 23000Э "Шторм" водоизмещением до 100 тыс. тонн, способного нести авиагруппу из 80-90 летательных аппаратов.
Со слов В. Бурсука, предполагается передача к 2025 году по меньшей мере двух перспективных десантных кораблей к 2025 году. Он обратил внимание на проект УДК «Прибой».
Также он пояснил о планах постройки еще двух неатомных субмарин проекта 677 "Лада".
Предполагается, что лодки данной модели первыми будут оснащены воздухонезависимой энергетической установкой.
Как указывается, в 2015 году в ЦКБ "Рубин" завершились наземные испытания ВНЭУ, с 2016 года планировались ее морские испытания на Балтике. Ранее заявлялось, что готовую установку ожидается получить в 2021-2022 годах.
Да, безусловно, Военно-морской флот будет строить авианосец. Макет, который демонстрирует Крыловский центр, - это макет. Таких много. Проводится проработка различных бюро, чтобы определить облик данного корабля.
Эскиз авианосца проекта "Шторм"
Ранее в ВМФ РФ поясняли, что передача флоту перспективного авианосца с атомной энергетической установкой ожидается к концу 2030 года. Как указывалось, контракт на его строительство может быть подписан к концу 2025 года.
Крыловский государственный научный центр представил проект тяжелого авианосца проекта 23000Э "Шторм" водоизмещением до 100 тыс. тонн, способного нести авиагруппу из 80-90 летательных аппаратов.
Со слов В. Бурсука, предполагается передача к 2025 году по меньшей мере двух перспективных десантных кораблей к 2025 году. Он обратил внимание на проект УДК «Прибой».
Такие корабли Военно-морскому флоту нужны, в рамках государственной программы вооружения до 2025 года предусмотрено и проектирование, и строительство таких кораблей. До 2025 года мы собираемся получить в строй ВМФ как минимум два таких корабля.
Также он пояснил о планах постройки еще двух неатомных субмарин проекта 677 "Лада".
Да, серия строительства подлодок типа "Лада" будет продолжена. В ближайшее время будут законтрактованы еще две серийные подводные лодки этого проекта, которые будут строиться на "Адмиралтейских верфях". Военно-морской флот считает, что подводные лодки этого проекта станут основным [типом] для неатомного подводного флота России.
Предполагается, что лодки данной модели первыми будут оснащены воздухонезависимой энергетической установкой.
Созданием этой установки занимаются несколько конструкторских бюро, наиболее продвинулось в этом вопросе ЦКБ "Рубин", на сегодняшний момент они создают полномасштабный действующий образец. Пока планируется, что это будет модернизированный вариант подводной лодки типа "Лада".
Как указывается, в 2015 году в ЦКБ "Рубин" завершились наземные испытания ВНЭУ, с 2016 года планировались ее морские испытания на Балтике. Ранее заявлялось, что готовую установку ожидается получить в 2021-2022 годах.
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