09:57 29 июня

Планы постройки авианосца, УДК и субмарин с ВНЭУ

Согласно информации ТАСС , заместитель командующего военно-морского флота по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук сообщает о том, что ВМФ РФ намерен построить перспективный авианосец.

Да, безусловно, Военно-морской флот будет строить авианосец. Макет, который демонстрирует Крыловский центр, - это макет. Таких много. Проводится проработка различных бюро, чтобы определить облик данного корабля.


Планы постройки авианосца, УДК и субмарин с ВНЭУ

Эскиз авианосца проекта "Шторм"



Ранее в ВМФ РФ поясняли, что передача флоту перспективного авианосца с атомной энергетической установкой ожидается к концу 2030 года. Как указывалось, контракт на его строительство может быть подписан к концу 2025 года.

Крыловский государственный научный центр представил проект тяжелого авианосца проекта 23000Э "Шторм" водоизмещением до 100 тыс. тонн, способного нести авиагруппу из 80-90 летательных аппаратов.

Со слов В. Бурсука, предполагается передача к 2025 году по меньшей мере двух перспективных десантных кораблей к 2025 году. Он обратил внимание на проект УДК «Прибой».

Такие корабли Военно-морскому флоту нужны, в рамках государственной программы вооружения до 2025 года предусмотрено и проектирование, и строительство таких кораблей. До 2025 года мы собираемся получить в строй ВМФ как минимум два таких корабля.


Также он пояснил о планах постройки еще двух неатомных субмарин проекта 677 "Лада".

Да, серия строительства подлодок типа "Лада" будет продолжена. В ближайшее время будут законтрактованы еще две серийные подводные лодки этого проекта, которые будут строиться на "Адмиралтейских верфях". Военно-морской флот считает, что подводные лодки этого проекта станут основным [типом] для неатомного подводного флота России.


Предполагается, что лодки данной модели первыми будут оснащены воздухонезависимой энергетической установкой.

Созданием этой установки занимаются несколько конструкторских бюро, наиболее продвинулось в этом вопросе ЦКБ "Рубин", на сегодняшний момент они создают полномасштабный действующий образец. Пока планируется, что это будет модернизированный вариант подводной лодки типа "Лада".


Как указывается, в 2015 году в ЦКБ "Рубин" завершились наземные испытания ВНЭУ, с 2016 года планировались ее морские испытания на Балтике. Ранее заявлялось, что готовую установку ожидается получить в 2021-2022 годах.


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Комментарии 30

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  1. Mystery12345 Сегодня, 06:40
    Ранее в ВМФ РФ поясняли, что передача флоту перспективного авианосца с атомной энергетической установкой ожидается к концу 2030 года. Как указывалось, контракт на его строительство может быть подписан к концу 2025 года.
    авианосец за 5 лет! он что, меньше
    СКР ??? laughing laughing laughing спасибо...посмеялся от души! неадекватное заявление. а ещё над украиной смеёмся......
    Mystery12345
    1. МПК105 Сегодня, 06:49
      Я давно над заграницей не смеюсь-у нас и дома хватает поводов для смеха... hi
      МПК105
      1. Mystery12345 Сегодня, 06:54
        Цитата: МПК105
        Я давно над заграницей не смеюсь-у нас и дома хватает поводов для смеха... hi

        и чем дальше-тем смешнее. recourse
        Mystery12345
    2. Маз Сегодня, 09:41
      Авианосцами троллят США и НАТО. УДК нам пока ни к чему - авиация есть. А вот лодку давно уж построили. Автор или не Викерс ещё или отрабатывает заказ
      Маз
  2. добрый великан Сегодня, 06:43
    Планировать планы и раздавать обещания они мастаки. Коммунизм к 1980-му, каждой семье по отдельной квартире к 2000-му, удвоение ВВП и т.д. и т.п. А ближе к выборам обещания полетят как из пулемета.
    Верю. Будет авианосец к 2225-у. bully
    добрый великан
    1. Б.Т.В. Сегодня, 06:46
      Цитата: добрый великан
      Верю. Будет авианосец к 2225-у.


      Верьте, и будет, Вам, счастье.
      Б.Т.В.
      1. андрей юрьевич Сегодня, 06:50
        Ранее в ВМФ РФ поясняли, что передача флоту перспективного авианосца с атомной энергетической установкой ожидается к концу 2030 года. Как указывалось, контракт на его строительство может быть подписан к концу 2025 года.
        товарищ адмирал в нормальном состоянии делая такие заявления? what
        андрей юрьевич
        1. Стирбьорн Сегодня, 08:36
          Цитата: андрей юрьевич
          товарищ адмирал в нормальном состоянии делая такие заявления?
          Да он скорее всего будет к этому времени на пенсии, так что может себе позволить такую фигню нести laughing
          Стирбьорн
  3. Yak28 Сегодня, 06:49
    Если учесть что СССР,а уж тем более Россия не строили больших авианосцев,следовательно опыта и технологий в России в строительстве таких кораблей нет,а значит корабль появится очень не скоро,он наверно уже устареет пока его сделают
    Yak28
    1. андрей юрьевич Сегодня, 06:52
      Цитата: Yak28
      значит корабль появится очень не скоро

      2030 год-это скоро ! yes
      андрей юрьевич
    2. Владимирец Сегодня, 06:53
      Цитата: Yak28
      он наверно уже устареет пока его сделают

      Самое главное, что адмирал уже не будет служить, поэтому обещать можно всё, что угодно.
      Владимирец
      1. Mystery12345 Сегодня, 07:08
        Цитата: Владимирец
        Цитата: Yak28
        он наверно уже устареет пока его сделают

        Самое главное, что адмирал уже не будет служить, поэтому обещать можно всё, что угодно.
        да пофигу...всё равно,давайте грянем дружное "ура"!!!
        Mystery12345
        1. Стирбьорн Сегодня, 08:37
          Цитата: Mystery12345
          да пофигу...всё равно,давайте грянем дружное "ура"!!!

          жду Михана, с патриотическим роликом на тему наших супер-пупер авианосцев laughing
          Стирбьорн
          1. андрей юрьевич Сегодня, 08:47
            Цитата: Стирбьорн
            Цитата: Mystery12345
            да пофигу...всё равно,давайте грянем дружное "ура"!!!

            жду Михана, с патриотическим роликом на тему наших супер-пупер авианосцев laughing

            о,да! заблажит: мужики! я знал,я верил! и вот оно-чудо! у нас через 7лет .удет авианосец! ура!!! laughing
            андрей юрьевич
  4. Росомаха1234 Сегодня, 06:57
    Объясните мне глупому, зачем России авианосцы, ну и вертолетоносцы. Это же наступательное оружие. А как помню мы придерживаемся оборонительной доктрины. Просто так чтоли, чтоб было?
    Росомаха1234
    1. Großer Feldherr Сегодня, 07:38
      Нет никакого наступательного и оборонительного оружия. Это все равно что дать воину щит, и не дать меч.
      Страна, которая не может дать сдачи-груша для битья.
      Großer Feldherr
      1. Muvka Сегодня, 08:55
        Вообще то меч есть. РВСН называется. А авианосец - что-то типа ножичка.
        Muvka
        1. Großer Feldherr Сегодня, 09:33
          Использование стратегических войск означает конец света, т.е. подразумевают использование когда все совсем уже плохо, поэтому необходимо уметь воевать и обычными методами. Одним ядерным шантажем сыт не будешь.
          Großer Feldherr
  5. MMX Сегодня, 07:00
    Согласно информации ТАСС , заместитель командующего военно-морского флота по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук сообщает о том, что ВМФ РФ намерен построить перспективный авианосец.


    А старый что? Или деньги уже выделены на то и другое???
    MMX
  6. Горный стрелок Сегодня, 07:37
    Вопрос о том, нужны ли России авианосцы? Если нужны, где будут базироваться и какими путями выходить в Океаны? А нужны ли России с ее ШИКАРНЫМИ ядверными технологиями ( без дураков, лучшими в мире) подводные лодки с ВНЭУ на органике? Самый лучший ВНЭУ - это ядерный реактор. Были у нас ударные лодки малого размера с такими реакторами? Были. Да ещё какие! Тогда лодки с реакторами с жидкометаллический теплоносителем были самыми быстрыми в мире. Не "допилили" в своё время - уровень технологий и организации не позволял. Но нынче - неужто не получится? Когда слышу про ВНЭУ, вспоминается "Песок плохая замена овсу...".
    Горный стрелок
    1. Muvka Сегодня, 08:56
      Но вроде бы атомные ПЛ гораздо более шумные, если я ничего не путаю. Ведь ДЭПЛ и называются дизель-электрические, что работают от аккумуляторов. А там нет никакой механики.
      Muvka
      1. nik-karata Сегодня, 09:54
        Да ладно!!! А если таки подумать!!! Как тяга передается от кумулятора или парового двигуна на винт??? НИКАКОЙ МЕХАНИКИ!!! laughing
        nik-karata
  7. magadan72 Сегодня, 07:44
    Могучий тяжелый авианосец Шторм!Мечта адмиралов и других...100 тыс тонн и 90 самолётов (поди Т-50 и ДЛРО).ОДИН разумеется(ну нету бабок на эскадру!).И кто же враг? выйти в море и перебить все амеровские АУГ?Прорваться и уничтожить непотопляемый авианосец Британия!?Тоже нет!Может с юга блокировать Китай!?Блокировать и атаковать с юга Японию? Прикрывать район развёртывания подводных стратегов!?Тоже нет(нет необходимости им уходить далеко-дальность позволяет стрелять с наших вод под прикрытием более эффективной береговой авиации)тоже нет!Проводить конвои от дружеских стран !?ДА!!! напугать Украину!?Да! можно-но великоват и дорог!Можно тоже самое но подешевле и эффективней!Может увеличивать амбиции и количества адмиралов!?Да и похоже основное!!!Но авианосцы(как было бы не дорого) все таки нужны! Вот вопрос какие!?не лучше ли пара в размерах Кузнецова но атомных и улучшенных исходя из опыта эксплуатации и применения!?Основное место применения- удалённые районы где невозможно,опасно делать береговые базы. Работа- проектирование силы,поддержка дружественных режимов,участие в международных операциях,прикрытие развертывания собственных и дружественных сил,прикрытие при необходимости морских акваторий,районов лова,прикрытие морских перевозок,контроль берега -прикрытие или блокада.Ну и много чего ещё при необходимости.Сколько самолётов максимально может участвовать в налёте на врага(с учетом старта,нахождения в воздухе(по топливу)плюс резервная и патрульные группы,ну и разведка прикрытие РЭБ)НЕ БОЛЬШЕ 20!!!Плюс пара резервных.для патрулирования- тоже не надо неба в самолётах!Так зачем же возить ещё 60-70 самолётов экипажей?Не лучше ли добиваться улучшения эксплуатации и коэффициента боевого применения!?А при необходимости длительного применения производить ротацию (перелёт домой при помощи самолётов танкеров берегового базирования или специального транспорта с мощным автоматизированным краном способным снимать и передавать самолёты в условиях открытого моря.Ну не будет у нас специализированного самолёта ДЛРО(дорого и мало в серии -нерентабельно)Поэтому в наших условиях должен быть универсальный самолет возможно типа МИГ-29К илиМИГ-35К с упором на универсальность при помощи съемных контейнеров- истребитель,перехватчик,заправщик,самолёт РЭБ,разведчик,штурмовик,бомбардировщик,учебно-бое
    вой.В одно и двухместном исполнении в зависимости от применения. В большом количестве-одна группа на авианосце- вторая на береговом аэропорту в ожидании ротации и группа в ремонте.Ну и конечно коэффициент использования максимальный!Трамплин или без!?Скорее без трамплина-дорого много места .Да и мощность,тяга самолетов постоянно увеличивается.С учетом наличия самолётов с заправочными контейнерами дальность особо не пострадает.Ударный ракетный комплекс -НЕТ! зачем ему это самолёты эффективнее!По моему мнению надо иметь несколько АУГ с небольшими универсальными авианосцами.
    magadan72
  8. костя андреев Сегодня, 08:07
    Уважаемые комментаиоры. Какие к черту авианосцы?Вы наверно не в курсе, но у пенсионеров льготы за оплату квартиры убрали. Это наверно для того что бы их защитить и поддержать имидж государства!
    У нас в государстве денег нет, что бы пенсионерам помочь, а авианосцы мечтаем строить, как говорится без парток ,но в шляпе! Мечтатели патриоты супер спецы в обосновании необходимости авианосцев и прочих игрушек, спуститесь с небес на землю, и поймите: вы добьетесь того, что люди решат, что кормить агрессора дешевле чем своих защитников!
    костя андреев
    1. Farid05 Сегодня, 08:39
      Цитата: костя андреев
      вы добьетесь того, что люди решат, что кормить агрессора дешевле чем своих защитников!

      в России это невозможно, люди как раз токи горой стоять будут и недоедать, а Шуваловы к этому призывающие - так и будут отправлять своих собачек на турниры в европе за гос счет.
      Farid05
    2. андрей юрьевич Сегодня, 08:50
      Цитата: костя андреев
      Уважаемые комментаиоры. Какие к черту авианосцы?Вы наверно не в курсе, но у пенсионеров льготы за оплату квартиры убрали.
      так нам и надо,дармоедам...
      андрей юрьевич
    3. Großer Feldherr Сегодня, 09:49
      Простите, но в России достраивается второй самый догорой в мире футбольный стадион ("зенит арена"- 50млрд рублей ,на "динамо" в Москве уже улетело порядка 90 млрд рублей, а он еще даже не закончен). Это вот самое последнее , другие распилы космических масштабов и вспоминать не буду.
      Деньги в стране есть, это факт. Россия абсолютный лидер по экспорту очень многих ископаемых, а это "халявные" деньги из воздуха.
      И пусть лучше они будут потрачены на авианосцы , чем на очередную суперяхту, дворец или американские ценные бумаги.
      Großer Feldherr
  9. Lycan Сегодня, 08:26
    ... И опять же:
    Генерал Конашенков: "Королева Елизавета" - это авиаматка и удобная морская цель
    https://topwar.ru/119218-general-konashenkov-koro
    leva-elizaveta-eto-aviamatka-i-udobnaya-morskaya-
    cel.html

    Для чего строить удобные и дорогущие морские цели?
    Надо же как-то определиться - цель или нет; если цель (но строить потребно) - готов ли флот потерять эту игрулю в первые дни морского сражения? Иначе - получается какой-то когнитивный диссонанс.
    Lycan
  10. Farid05 Сегодня, 08:29
    ну все, приехали... а за чей счет строить будем? кого в этот раз урежем, ради сомнительной эффективности проекта? Неужели Димон виноградник продаст...
    Farid05
  11. Старый26 Сегодня, 08:45
    Редакторы. переделайте фото. У вас оно "зеркальное". У авианосца угловая палуба слева
    Старый26
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