09:58 29 июня

В Хомсе обнаружен склад израильского оружия

РИА Новости со ссылкой на источники в Сирии сообщает о том, что накануне самолёты ВВС Израиля нанесли удар по позициям правительственных сил САР в районе Голанских высот. Удар пришёлся по позициям САА к востоку от Самдании (неподалёку от Кунейтры).

Информация подтверждается израильскими источниками. В сообщении говорится о том, что израильские военные самолёты нанесли ракетный удар по позициям сирийских миномётных расчётов. Утверждается, что с этих позиций по территории Израиля «был выпущен боеприпас». Под территорией Израиля в данном случае понимается та часть Голанских высот, которую в Дамаске считают оккупированной Израилем территорией Сирийской Арабской Республики.

В то же время портал AMN сообщает, что сирийская армия провела изъятие на территориях провинции Хомс, освобождённых от боевиков, оружия израильского производства. Оружие было обнаружено в административном центре провинции накануне. Склады с израильским оружием находились на территории цитадели Аль-Ваэра – на северо-западе Хомса.


В Хомсе обнаружен склад израильского оружия


Среди обнаруженного – десятки противотанковых ракет, взрывчатые вещества, тонны боеприпасов, стрелковое оружие.



Заявлено, что обнаруженный склад является доказательством того, что израильские спецслужбы оказывают поддержку боевикам в Сирии, которых именуют вооружённой оппозицией.

Использованы фотографии: Chris Tomson | AMN
32

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 85

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  1. Mystery12345 Сегодня, 06:46
    Заявлено, что обнаруженный склад является доказательством того, что израильские спецслужбы оказывают поддержку боевикам в Сирии, которых именуют вооружённой оппозицией
    . секрет полишинеля...
    Mystery12345
    1. dik-nsk Сегодня, 06:58
      плюсую, они разве скрывают, что помогают оппозиции? нет, так в чем "новость"?
      dik-nsk
      1. Тралл Сегодня, 07:04
        Где-то в Латакии. За раздумьями, что делать с Израилем smile
        Тралл
        1. Кот Всапогах Сегодня, 07:06
          я бы попросил не привязывать редких животных к арабо- израильскому конфликту laughing
          Кот Всапогах
          1. антивирус Сегодня, 07:29
            братья по разуму. молча друг друга понимают
            антивирус
    2. Cataphract Сегодня, 07:31
      Цитата: Mystery12345
      секрет полишинеля...

      если бы Израиль поставлял опозиции оружие, то оно было бы российского производства, так как после всех войн, арабо-израильских, в Израиле его девать некуда.
      Cataphract
      1. sabakina Сегодня, 07:50
        Неужто оппозиция в боях с Израилем захватила? belay
        sabakina
    3. ОТДЕЛ Сегодня, 07:55
      Отличная статья ...Наконец то поймали,теперь пусть попробуют выкрутиться! Ждемс..
      ОТДЕЛ
      1. Dym71 Сегодня, 09:50
        Цитата: ОТДЕЛ
        пусть попробуют выкрутиться!

        laughing
        На раз-два всё объяснят, это будет не израильское или может Азербайджанский след найтись - ищи ветра в поле! wassat
        По ветке прошёлся, там один Арон всех развел bully
        Dym71
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 09:56
          Цитата: Dym71
          Цитата: ОТДЕЛ
          пусть попробуют выкрутиться!

          laughing
          На раз-два всё объяснят, это будет не израильское или может Азербайджанский след найтись - ищи ветра в поле! wassat

          И все же интересно следить за ходом их мысли и бесподобной логики... hi
          ОТДЕЛ
    4. Маз Сегодня, 09:37
      Та брехня, навет, происки конкурентов, шоб мы, шоб наши оружия, та мы за мир во всем мире, где доказательства? Антисемиты Подбросили! Фейк юдофобов! Куда смотрит прогрессивная общественность Европы? Очередная комбинация нехорошего Асада....бессовестная ложь( с надменным выражением лица и оскорбленным пафосом )
      Маз
  2. добрый великан Сегодня, 06:48
    РИА Новости со ссылкой на источники в Сирии сообщает о том, что накануне самолёты ВВС Израиля нанесли удар по позициям правительственных сил САР в районе Голанских высот. Удар пришёлся по позициям САА к востоку от Самдании (неподалёку от Кунейтры).

    Надоели эти евреи. Подумаешь их премьер был на Голанах когда доблестные сирийские воины обстреляли Голаны. Так что теперь? Сразу бомбить в ответ? А как же про подставить вторую щеку?

    Заявлено, что обнаруженный склад является доказательством того, что израильские спецслужбы оказывают поддержку боевикам в Сирии, которых именуют вооружённой оппозицией.

    Ну кто сказал, что евреи умные? Не могли маркировку на этих древних цадальских ракетах замазать? fool

    ПС
    Не мог Израиль в Сирию поставить боеприпасы хотя бы в ящиках? Что это за россыпь? Никакого уважения к оружию. angry
    Сейчас набегут всякие и будут рассказывать про еврейский военторг и петь сказки про то что Израиль входит в десятку эскпортеров оружия в мире и его оружие можно обнаружить где угодно. От Шри-Ланки и Мозамбика, до Германии и Сингапура.
    добрый великан
    1. Владимирец Сегодня, 06:50
      Цитата: добрый великан
      Не могли маркировку на этих древних цадальских ракетах замазать?

      А зачем? Им что то грозит за это? На БВ, если все маркировки на оружии почитать, можно половину языков мира выучить. yes
      Владимирец
      1. добрый великан Сегодня, 07:00
        Цитата: Владимирец
        А зачем?

        Как зачем? Это назывется вещдоки. Кстати, на представленных фото ни разу нет ни одной надписи на иврите. Более того, нет ни одного образца оружия производимого в Израиле. Однако пусть нас это не сбивает с толку. Израиль поймали за руку. Так сказало Министерство Правды САР и нем нет никаких оснований ему не верить. Вон тот баллон на второй фото явно израильский. А номерные знаки? Ежу понятно какой стране они принадлежат.
        Вот думаю выкладывать фото Спайков у террористов или подождать?
        добрый великан
        1. rotmistr60 Сегодня, 07:08
          Это назывется вещдоки

          Да Израилю наплевать на "вещдоки". Они и не скрывают, что желают свержения Асада, А поэтому помощь террористам (они считают оппозиции) для них дело святое.
          «был выпущен боеприпас»
          За "боеприпас" удар авиацией по тем кто борется с боевиками. В Израиле очередное ликование - какие мы крутые, отвечаем сразу и в 10 кратном размере.
          rotmistr60
          1. добрый великан Сегодня, 07:19
            Цитата: rotmistr60
            Да Израилю наплевать на "вещдоки". Они и не скрывают, что желают свержения Асада, А поэтому помощь террористам (они считают оппозиции) для них дело святое.

            Вы на 100% правы. Им плевать на вещдоки. Да и нам тоже. Не будем же мы опускаться до банального обсуждения матчасти представленной на этих великолепных фотографиях.

            Цитата: rotmistr60
            За "боеприпас" удар авиацией по тем кто борется с боевиками. В Израиле очередное ликование - какие мы крутые, отвечаем сразу и в 10 кратном размере.

            Лучше не скажешь. good На обстрел со стороны Сирии Израиль должен был как цивилизованное государство выразить озабоченность, подать жалобу в ООН, а не стрелять в ответ. Так мы можем скатиться до того, что не будет добровольцев по сирийскую сторону границы случайно стреляющих в сторону Израиля.
            добрый великан
            1. Лопатов Сегодня, 08:26
              Цитата: добрый великан
              На обстрел со стороны Сирии Израиль должен был как цивилизованное государство выразить озабоченность, подать жалобу в ООН, а не стрелять в ответ

              То есть сделать то, что постоянно все требуют от России?
              Лопатов
              1. добрый великан Сегодня, 08:56
                Цитата: Лопатов
                То есть сделать то, что постоянно все требуют от России?

                Это не возможно. Просто у Израиля нет Захаровой и Конашенкова умеющих так красиво говорить и выражать озабоченность. И что сионистам остается делать в связи со своей безграмотностью? Вот они и стреляют по доблестным сирийским воинам.
                добрый великан
                1. Лопатов Сегодня, 09:13
                  А причём здесь Захарова и Конашенков? Ведь речь то о том, что от России требовали не отвечать на обстрелы собственной территории, мало того, требовали отвести от границы подразделения, способные это сделать.
                  Так что не "Захарова и Конашенков", а "Псаки, Обама и Столтенберг"

                  Цитата: добрый великан
                  И что сионистам остается делать в связи со своей безграмотностью?

                  Прекратить поддержку террористов. Открывать огонь по тем, кто провоцирует израильские удары, а не по тем, кто борется с террористами.
                  Лопатов
    2. dik-nsk Сегодня, 07:02
      Сейчас набегут всякие и будут рассказывать про еврейский военторг
      сейчас набегут всякие ура-патриоты и будут пальцем в евреев тыкать, вопя о сенсации, которой... нет))) евреи никогда не скрывали, что поддерживают оппов (плевать им, что это те же бармалеи, у Израиля свои интересы) в Сирии, так чего у вас "выпученные глаза от удивления"?)))
      в Сирии у всех свои интересы, так к чему удивляться? мы в том числе там тоже не просто по доброте душевной. Я сейчас не о юридической или моральной сторонах дела, понятно что нас звали, а их нет. Но в реале - у нас свой не только интерес безопасности, но и экономики.. и, скажу крамолу, нам тоже выгодно, чтобы война там продолжалась
      dik-nsk
      1. добрый великан Сегодня, 07:05
        Цитата: dik-nsk
        сейчас набегут всякие ура-патриоты и будут пальцем в евреев тыкать, вопя о сенсации, которой... нет))) евреи никогда не скрывали, что поддерживают оппов (плевать им, что это те же бармалеи, у Израиля свои интересы) в Сирии, так чего у вас "выпученные глаза от удивления"?)))

        Да ладно? Израиль всегда заявлял, что это не их война. Урякам скажите, что за 6 лет войны в качестве вещдока предъявлена фото на которой нет ни одного образца израильского оружия. Хотя нет. Не говорите им это. Пусть это будет нашим с Вами секретом. lol
        добрый великан
        1. dik-nsk Сегодня, 07:08
          Израиль всегда выступал за свержение Асада, так что война очень даже их.. У них тактика - пусть все пере....ся, а мы подмогнем, если вдруг решат "замириться"
          dik-nsk
        2. Кот Всапогах Сегодня, 07:20
          война конечно не их, но они открыто спонсируют и прикрывают бармалеев уже несколько лет, руководствуясь тем , что враг моего врага - мой друг, да и пряники в виде части Сирии могли затмить глаза. Надо было Моисею водить их по пустыне до последнего laughing
          Кот Всапогах
  3. Logall Сегодня, 06:49
    Ай, яй, яй, "Маисеевы" дети.
    На букву Ссссс
    Logall
  4. Cветлейший Сегодня, 06:52
    Сионисто-фашисты прибегут и напишут - это не правда и всё вы врёте.
    Cветлейший
    1. добрый великан Сегодня, 07:02
      Цитата: Cветлейший
      Сионисто-фашисты прибегут и напишут - это не правда и всё вы врёте.

      Не поможет. Их поймали за руку. fellow
      Ведь это фото - вещдок. Вы например видите на нем израильское оружие? Нет? А ведь такая мелочь не имеет ни какого значения. wink
      добрый великан
    2. Арон Заави Сегодня, 07:04
      Цитата: Cветлейший
      Сионисто-фашисты прибегут и напишут - это не правда и всё вы врёте.

      Зачем писать ? Ты исламо-нацист все сам написал.
      P.S. сирийцы бы перед провокацией хоть почистили бы боеприпасы. А то они выглядят, как будто начиная с 2000 года под дождем лежали там где их бросили в Южном Ливане.
      Арон Заави
      1. добрый великан Сегодня, 07:13
        Цитата: Арон Заави
        P.S. сирийцы бы перед провокацией хоть почистили бы боеприпасы. А то они выглядят, как будто начиная с 2000 года под дождем лежали там где их бросили в Южном Ливане.

        Вам теперь не отвертеться. На фото неоспоримые вещдоки. Например баллоны ПазГаз и СуперГаз. Как Вы объясните их происхождение? Их в военторге не продают. А красные наушники? Это же понятно, что их предназначение скрывать откуда растут длинные еврейские уши и этих... ну как там их? Да Вы сами знаете. Вы попались с поличным.

        Это ставит Тель-Абиб на одну карту с исламистами из Тегерана. В следующий раз не будете поддерживать террористов.
        добрый великан
      2. МВГ Сегодня, 07:14
        Для Арон Заави. Осталось только маркировки проверить - до 2000 года или после
        МВГ
        1. Арон Заави Сегодня, 07:24
          Цитата: МВГ
          Для Арон Заави. Осталось только маркировки проверить - до 2000 года или после

          Вы снимок то поближе посмотрите и найдите там вообще произведенные в Израиле боеприпасы.
          Арон Заави
          1. МВГ Сегодня, 07:32
            Фото с плохим разрешением. Но ржавчина усматривается. Истина дороже всего. Посмотрим на дальнейшее развитие событий. Может, вы и правы
            МВГ
      3. DenZ Сегодня, 09:11
        Видимо Израилю мало было холокоста. Никак успокоиться не могут. Чем Вы лучше фашистов? Ну Чем?
        DenZ
  5. Приговор Сегодня, 06:53
    Интересно, что на этот раз будут врать наши маленькие израильские друзья? Понятно, что фантазии еврея нет границ, но хотелось бы услышать в этот раз, что-либо более правдоподобное, чем обычно... wink
    Приговор
  6. Strashila Сегодня, 06:54
    "Заявлено, что обнаруженный склад является доказательством того, что израильские спецслужбы оказывают поддержку боевикам в Сирии, которых именуют вооружённой оппозицией." ну скажем даже не в первой такие подарки находят... возможно и другое, в Израиле имеются спецподразделения укомплектованные арабами, вот они и изображают оппозицию... их склад и накрыли.
    Когда требуется и в сторону Израиля шмальнут и маячки для авианалета установят.
    Strashila
  7. Uncle Lee Сегодня, 06:55
    Из далеких времен : Пустыня, Меркава гонится за арабом, тот и винтарь бросил и подсумок...Упал, сил нет.
    Мерка останавливается, открывается люк: - Махмуд, ящик патронов не купишь ?
    Uncle Lee
  8. Cataphract Сегодня, 06:57
    вот это вот старье из Израиля? Особенно баллоны наверно прямой наводкой из Иерусалима. Эксклюзив wassat
    собрали весь металлолом со всей Сирии после 4 войн, надорвались бедненькие наверное, субботник Асад заказал или хезбола?
    Cataphract
    1. kirgiz58 Сегодня, 08:55
      Цитата: Cataphract
      субботник Асад заказал или хезбола

      Не у всех имеются высокопрофессиАнальные органы, могущие поставить пробирки с сахарной пудрой. tongue Эти фото поубедительней чем выступление пауэра.
      kirgiz58
  9. Shahno Сегодня, 06:58
    То есть типа российского оружия у боевиков не находят? Они от него закодированы. Сирия забыла как поддержала Ливан,вернее его террористов? Не так ли потеряны голаны.
    Shahno
    1. Logall Сегодня, 07:03
      Это, что было? "Глас Вопиющего в пустыне"? Это бессмысленно, Вас не поймут. Не на этот раз...
      Logall
      1. Shahno Сегодня, 07:34
        Знаю. Не поймут. Но фигню читать и проглотить это,как то не правильно.
        Shahno
    2. МВГ Сегодня, 07:08
      Для Shahno. Находят. Но РФ продает свое оружие в десятки стран и дальше его движения не контролирует. А вот Израиль официально никому своего оружия не продает. Так как оно попало к террористам ? Угадайте, как говорится, с одного раза....
      МВГ
      1. Cataphract Сегодня, 07:20
        Цитата: МВГ
        Но РФ продает свое оружие в десятки стран и дальше его движения не контролирует.

        и даже то что контролирует, не контролирует.
        Израиль обнаружил доказательства иранских и сирийских поставок оружия для террористической группировки "Хизбалла"...
        Израильские войска, занявшие небольшой городок Гандурье неподалеку от Тира, обнаружили на оставленных боевиками "Хизбаллы" позициях противотанковые ракеты "Корнет" российского производства.

        https://lenta.ru/news/2006/08/17/spandrel/
        Cataphract
        1. МВГ Сегодня, 07:36
          "и даже то что контролирует, не контролирует." - старое советское кино Роома про Алладина: "есть сон, который не сон, а есть не сон, который сон. Если сон это не сон, значит не сон это сон". Так как то отвечал придворный мудрец на вопрос шаха )))))
          МВГ
      2. добрый великан Сегодня, 07:21
        Цитата: МВГ
        Но РФ продает свое оружие в десятки стран и дальше его движения не контролирует. А вот Израиль официально никому своего оружия не продает.

        Израиль продает не официально? Из под полы? Так я и знал. Спекулянты однако.
        добрый великан
      3. Shahno Сегодня, 07:31
        В 2011 году различными израильскими оборонными компаниями было подано 30 тысяч запросов на экспорт продукции военного назначения в 190 стран мира.

        Разрешения получили более 8 тысяч запросов в 130 стран мира.

        Следовательно, только 26% запросов было удовлетворено.

        Объем экспорта израильской оборонной промышленности в 2010 году составил $9.6 млрд, которые, в основном, заработали четыре крупнейших оборонных концерна – ТАА - Авиационная промышленность, ТААС - Оборонная промышленность, Rafael и Elbit.

        В 60 стран мира поставлять военную продукцию израильским компаниям не разрешили.

        Среди тех, кому отказали – Турция. В конце 2011 года специальный комитет правительства Израиля запретил поставки вооружений в Турцию.

        «Турецкое вето» нанесло некоторый ущерб, отнюдь, не значительный, концерну Elbit - компания потеряла 1.8% своего годового оборота, составившего в 2010 году $2.67 млрд.

        Elbit – самый крупный частный оборонный концерн в Израиле. Сам, либо через свои дочерние компании в Европе и США, поставляет продукцию в развитые страны мира, в том числе – США.

        Продукция Elbit – беспилотные летательные аппараты, авионика, системы радиолокации, оптика, ракетная техника, космические разведывательные спутники.

        Год назад компания Elbit Systems выиграла контракт на сумму $15.6 млн на поставку оборудования для управления авиационными системами для ВМС США, летом прошлого года стала победителем в тендере министерства обороны Франции на поставки поисковых локаторов и спасательных маяков для ВВС и ВМС Франции. Стоимость контракта - 5 млн евро.

        По состоянию на 2011 год, в министерстве обороны Израиля зарегистрировано 1200 экспортеров, производящих и продающих за границу 17 тысяч видов современного оружия, в основном – высокотехнологичного.

        Удельный вес электроники, оптики и высокотехнологичного оружия в экспорте – самый высокий среди стран-экспортеров оружия. По этому критерию Израиль опережает даже США, в экспорте которых до 37-45% военного оборудования, или, как его называют – «железа», а не технологий.

        Кроме оружия, ежегодно около полутора тысяч военных специалистов подают запросы на разрешение публикации или передачи иностранным фирмам информации оборонного характера.

        В 2011 году нарушили правила экспорта 43 компании - они были оштрафованы и лишены разрешений на экспорт. Часть из них подозреваются в продаже оборонной продукции без лицензии, другие – в заключение сделок с нарушением наложенных на компанию ограничений.

        В 2011 году израильские компании сферы оборонной промышленности получили несколько крупных контрактов: Rafael - на поставку Индии ракет Spike на $1 млрд, Elbit - на поставку различного оружия в Бразилию на $260 млн и электроники в США на $85 млн.

        В Чили будут отправлены беспилотники Hermes-900, во Францию – крупнейший в мире беспилотник «Эйтан».

        Ведутся переговоры с Анголой - о поставке в эту страну израильского оружия на $1 млрд.

        И уже в этом - 2012 году, концерн «Авиационная промышленность» подписал несколько контрактов на поставку вооружений Азербайджану на общую сумму в $1.6 млрд, что стало рекордным показателем в истории концерна.

        И, кстати, именно это послужило началом, непрекращающейся и сегодня, истеричной кампании с условным названием «Израиль планирует атаковать Иран через Азербайджан».

        Правда, свою руку приложили к этому и израильские политики, которые о политике Израиля узнают из... мировых СМИ.

        В портфеле заказов на израильские вооружения все больший удельный вес занимают развитые страны мира, в том числе – США, Россия, Китай, страны Европы и Юго-Восточной Азии.
        Shahno
        1. МВГ Сегодня, 07:45
          ОК. Но то, что изображено, на экспорт не идет. На фото явно не высокотехнологическое вооружение.
          МВГ
          1. Shahno Сегодня, 08:49
            Может быть не все высокотехнологичное. Ведь 43 компании за что то оштрафованы.
            Shahno
  10. spech Сегодня, 06:58
    Так прибыль! И не важно кому продавать и у кого покупать (нефть).
    spech
  11. Yak28 Сегодня, 07:01
    Заявлено, что обнаруженный склад является доказательством того, что израильские спецслужбы оказывают поддержку боевикам в Сирии, которых именуют вооружённой оппозицией. Спасибо Кэп wink
    Yak28
  12. МВГ Сегодня, 07:06
    "В то же время портал AMN сообщает, что сирийская армия провела изъятие на территориях провинции Хомс, освобождённых от боевиков, оружия израильского производства." - очень интересно, как наши уважаемые посетители ВВ из Израиля будут этот факт комментировать. Ведь Израиль официально не поставляет никому оружия.....
    МВГ
    1. viktor. Сегодня, 07:14
      Они уже комментируют что Сирийцы на свалке старьё собрали laughing
      viktor.
    2. Арон Заави Сегодня, 07:14
      Цитата: МВГ
      "В то же время портал AMN сообщает, что сирийская армия провела изъятие на территориях провинции Хомс, освобождённых от боевиков, оружия израильского производства." - очень интересно, как наши уважаемые посетители ВВ из Израиля будут этот факт комментировать. Ведь Израиль официально не поставляет никому оружия.....

      Ну как можно откровенную глупость коментировать? Это даже толковой провакацией не назовешь. На снимке склад "черных копателей" , а не боеприпасы которые можно использовать. Про то что кроме пары цинковю там не видно вообще ничего из прозведенного в Израиле говорить не будем. Мы все таки на военном форуме.
      Арон Заави
      1. МВГ Сегодня, 07:23
        Если честно, я не знаю, как выглядят Израильские цинки, но если Вы сказали, что они там есть, я Вам верю. Осталось выяснить, как они туда попали. Маркировка все скажет. Причинно-следственные связи: завод изготовитель, поставщик, получатель и т.д. и т.п.
        Я сильно расстроюсь, если это окажется поставкой Израиля террористам. Тогда что же получится? Израиль, который со дня создания борется с исламским радикализмом, поддерживает этот радикализм?! Как это объяснить миллионам евреев за рубежом ????
        Израиль просто обязан принять участие в расследовании этого факта.
        МВГ
        1. Арон Заави Сегодня, 07:36
          Цитата: МВГ
          Если честно, я не знаю, как выглядят Израильские цинки, но если Вы сказали, что они там есть, я Вам верю. Осталось выяснить, как они туда попали. Маркировка все скажет. Причинно-следственные связи: завод изготовитель, поставщик, получатель и т.д. и т..

          Израиль воевал в Ливане с 1982 по 2000 годы, а потом в 2006. Он поставлял оружие христианским милициям. Там нашего оружия было полно. Но время идет. Что то вышло из эксплуатации, боеприпасы отстреляли и в итоге от громадных трофеев доставшихся Хезболле после развала армии Южного Ливана ,осталось несколько цинков.
          Арон Заави
  13. Приговор Сегодня, 07:12
    Цитата: dik-nsk
    плюсую, они разве скрывают, что помогают оппозиции? нет, так в чем "новость"?


    "Оппозиции"? Ну, если эти бородатые бандиты "оппозиция", то я испанский лётчик. Поражает способность некоторых людей НЕ называть вещи своими именами. Давайте людоеда звать, ну допустим, "гастрономическим оригиналом"... Как Вам название? Вполне толерантно?... laughing laughing laughing
    Приговор
  14. кедр Сегодня, 07:13
    Какие такие израйльские спецслужбы ? Этот склад важная археологическая находка времён второго храма Соломона. Она доказывает что уровень интеллекта или уровень IQ у древних евреев уже тогда был недосягаем для других семитских народов, а эта цитадель Аль-Ваэра – на северо-западе Хомса была оружейным центром древнего Израйля...
    О как можно всё интересно подать...
    кедр
  15. 30 вис Сегодня, 07:16
    Цитата: добрый великан
    Ну кто сказал, что евреи умные? Не могли маркировку на этих древних цадальских ракетах замазать?
    ПС

    Кроме евреев эту мульку о выдающимся еврейском уме больше никто и не распространяет ...
    30 вис
    1. добрый великан Сегодня, 07:24
      Цитата: 30 вис
      Цитата: добрый великан
      Ну кто сказал, что евреи умные? Не могли маркировку на этих древних цадальских ракетах замазать?
      ПС

      Кроме евреев эту мульку о выдающимся еврейском уме больше никто и не распространяет ...

      Вы правы. Не секрет, что нобелевский комитет он тоже еврейский. Только этим можно объяснить количество нобелевок у евреев. Дают своим. Это же и ежу ясно.
      добрый великан
  16. 72jora72 Сегодня, 07:25
    является доказательством того, что израильские спецслужбы оказывают поддержку боевикам в Сирии, которых именуют вооружённой оппозицией.
    Да все уже давно в курсе что израильтяне опекают Нусру и прочих "оппозиционеров", руководители Израильских спецслужб открыто говорят что Игил, Нусра и тд, пока намного предпочтительней режима Асада.
    72jora72
  17. 72jora72 Сегодня, 07:29
    Цитата: добрый великан
    Цитата: dik-nsk
    сейчас набегут всякие ура-патриоты и будут пальцем в евреев тыкать, вопя о сенсации, которой... нет))) евреи никогда не скрывали, что поддерживают оппов (плевать им, что это те же бармалеи, у Израиля свои интересы) в Сирии, так чего у вас "выпученные глаза от удивления"?)))

    Да ладно? Израиль всегда заявлял, что это не их война. Урякам скажите, что за 6 лет войны в качестве вещдока предъявлена фото на которой нет ни одного образца израильского оружия. Хотя нет. Не говорите им это. Пусть это будет нашим с Вами секретом. lol

    Ещё один "эксперт"? в троллиг школе очередной выпуск.
    72jora72
    1. добрый великан Сегодня, 07:35
      Цитата: 72jora72
      Ещё один "эксперт"? в троллиг школе очередной выпуск.

      Увольте. Какой троллинг? Троллинг на этом достопочтенном сайте строго запрещен. Мы обсуждаем израильское оружие на этом фото. Вот вы его там видите? И я не вижу, но это не означает, что его там нет. wink Вон наши израильские партнеры уже и цинки там рассмотрели которых нет на фото.
      добрый великан
      1. Shahno Сегодня, 08:58
        Дело не в фото. А в провокационной подаче материала. Доказательств нет,а приговор уже есть. Российское правосудие? Надеюсь не так.
        Shahno
  18. Altona Сегодня, 07:32
    Цитата: добрый великан
    Ну кто сказал, что евреи умные? Не могли маркировку на этих древних цадальских ракетах замазать?

    -----------------------------------
    Сейчас придут израильтяне, попробуют оправдаться, почему на ракетах не была нанесена арабская вязь "аллах акбар". wink
    Altona
    1. добрый великан Сегодня, 07:41
      Цитата: Altona
      Сейчас придут израильтяне, попробуют оправдаться, почему на ракетах не была нанесена арабская вязь "аллах акбар".

      Пусть сначала расскажут почему нет маркировки на иврите или надписи Made in Israel. wassat
      добрый великан
  19. истопник Сегодня, 07:36
    ...Под территорией Израиля в данном случае понимается та часть Голанских высот, которую в Дамаске считают оккупированной Израилем территорией Сирийской Арабской Республики...

    Интересно, кто на ВО "сконструировал" такую фразу? И чем руководствовался? Откликнетесь, ау-у!
    Не в Дамаске "понимается", а во всём мире, во всех международных документах, в том числе, документах ООН прямо зафиксировано - Голанские высоты это территория Сирийской Арабской Республики оккупированная Израилем.
    истопник
    1. Арон Заави Сегодня, 07:39
      Цитата: истопник

      Интересно, кто на ВО "сконструировал" такую фразу? И чем руководствовался? Откликнетесь, ау-у!
      Не в Дамаске "понимается", а во всём мире, во всех международных документах, в том числе, документах ООН прямо зафиксировано - Голанские высоты это территория Сирийской Арабской Республики оккупированная Израилем.

      Ага . А еще где то в ООН написано, что Южная Осетия и Абхазия это Грузия, Приднестровье это Молдавия, а Крым это Украина. Интересно,а?
      Арон Заави
      1. истопник Сегодня, 08:19
        Цитата: Арон Заави

        Ага . А еще где то в ООН написано, что Южная Осетия и Абхазия это Грузия, Приднестровье это Молдавия, а Крым это Украина. Интересно,а?

        Зря Вы это написали. И зря поставили своё государство в один ряд с Грузией, Молдовой и Украиной.
        Южная Осетия, Абхазия, Приднестровье - это независимые государства, возникшие в ходе вооружённой борьбы против открытого геноцида местного населения со стороны Грузии и Молдовы. Были проведены референдумы и объявлено о независимости.
        Вам объяснить, что такое "геноцид" или помните.
        Крым под открытой угрозой геноцида со стороны киевских нацистов провёл референдум объявил о независимости и обратился к РФ с просьбой о присоединении, которая была удовлетворена.
        Зря Вы ставите себя в один ряд с нацистскими на тот момент государствами.
        Думать же надо.
        истопник
        1. добрый великан Сегодня, 08:52
          Цитата: истопник
          Вам объяснить, что такое "геноцид" или помните.

          Помним. Только без кавычек. Геноцид это когда в одном территориальном образовании в результате насильственных действий исчезают представители другой национальности. Причем полностью исчезли. Но самое странное это то что именно представители национальности оставшейся в этом территориальном образовании кричат что к ним был применен "геноцид" и это не смотря на то что на их территории больше нет представителей другой национальности, а сами они остались в не малых количествах на территории тех кто им устроил "геноцид". Запутались? И мы тоже.
          Внимание вопрос. В Абхазии больше нет грузин, хотя их было больше чем абхазов. В Грузии есть абхазы. Кто и кому устроил геноцид? recourse
          Цитата: истопник
          Думать же надо.
          добрый великан
        2. anjey Сегодня, 08:58
          а чем Израиль лучше нацистов? превосходство еврея над гоями чего только стоит это с рождения закладывается на генном уровне, в арабах они абсолютно не видят людей для них они на уровне скота,политику геноцида арабов они отработали давно,сначала устраивают мелкие провокации со стороны арабов потом идет реальное уничтожение мирных людей,домов и инфраструктуры,чем то напоминает Донбасс, учителя то с одной "синагоги" по сути те же фашисты нацисты
          anjey
          1. Арон Заави Сегодня, 09:07
            Цитата: anjey
            а чем Израиль лучше нацистов? превосходство еврея над гоями чего только стоит это с рождения закладывается на генном уровне, в арабах они абсолютно не видят людей для них они на уровне скота,политику геноцида арабов они отработали давно,сначала устраивают мелкие провокации со стороны арабов потом идет реальное уничтожение мирных людей,домов и инфраструктуры,чем то напоминает Донбасс, учителя то с одной "синагоги" по сути те же фашисты нацисты

            К психиатару не пробовали обращаться?
            Арон Заави
            1. anjey Сегодня, 09:18
              когда нечем крыть вот такие дежурные отписки- ваше спасение
              anjey
      2. Околоточный Сегодня, 08:44
        Да всё просто. Вы "проповедуете право сильного", бомбите кого хотите и когда хотите. Вы на патриотическом российском ресурсе, где уже априори Крым - Россия, ЮО - и Абхазия независимые государства, Анголы оккупированы. А что вы хотели? Право сильного.
        Околоточный
  20. К-50 Сегодня, 07:38
    Евреи прокололись. fellow laughing
    А туда же трындят " мы против терроризма!"
    Сейчас набегут "я не я и лошадь не моя!" negative
    К-50
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 08:01
      Цитата: К-50
      Евреи прокололись. fellow laughing
      А туда же трындят " мы против терроризма!"
      Сейчас набегут "я не я и лошадь не моя!" negative

      Выкрутятся, как всегда...Уже начали типо у чертей тоже российское оружие имеется и ничего!
      И эти бомбардировки Сирии , странные все какие то...По идее Сирии и России (за такую находку) нужно нанести массированны удар"товарищам" , как это любит делать Израиль часто..!
      ОТДЕЛ
  21. John_f Сегодня, 08:27
    кто бы сомневался...
    John_f
  22. К-50 Сегодня, 08:28
    Вот интересно зачем вообще дети израелевы на русский сайт заходят? Нравится когда их чуть не матом кроют? Мазохисты что ли? Или как вариант, ностальгия по покинутой Родине давит? Или как шпиёны вынюхивают?
    По любому, если кипешь между матрасами и Россией начнётся, вам в во вторую голову полетит, потому как союзники матрасиков.
    Так что можете пищать-верещать, Россию-Матушку грязью поливать, но когда настанет час "Х", тогда вас всех и похороним, оптом так сказать. Ничего личного, друзей не правильно выбрали. request laughing
    К-50
    1. Арон Заави Сегодня, 08:52
      Цитата: К-50
      Вот интересно зачем вообще дети израелевы на русский сайт заходят? Нравится когда их чуть не матом кроют? Мазохисты что ли? Или как вариант, ностальгия по покинутой Родине давит? Или как шпиёны вынюхивают?
      По любому, если кипешь между матрасами и Россией начнётся, вам в во вторую голову полетит, потому как союзники матрасиков.
      Так что можете пищать-верещать, Россию-Матушку грязью поливать, но когда настанет час "Х", тогда вас всех и похороним, оптом так сказать. Ничего личного, друзей не правильно выбрали. request laughing

      Это не русский, а русскоязычный сайт. Все остальное в Вашем тексте просто галиматья.
      Арон Заави
      1. datura23 Сегодня, 09:12
        это ,б лядь Русский сайт ! а вы здесь лимита!
        datura23
  23. anjey Сегодня, 08:47
    везде горбоносые "мудрецы" а скорее торгаши смертью и казначеи террористов всех мастей стараются нагадит,где только могут .. такой вот народ ...
    anjey
  24. talgat kaumbaev Сегодня, 08:48
    Цитата: dik-nsk
    сейчас набегут всякие ура-патриоты и будут пальцем

    Вспоминаем тезисы о том, что "все, что к западу от Ефрата будем сбивать" =)
    Кунейтра к западу о Ефрата.
    Списки 21 погибших (от ударов Израэля) в Кунейтре.
    talgat kaumbaev
  25. Новый пользователь Сегодня, 09:31
    Это не израильское, а австралийское. Или нет, скорее всего японское или из Германии. Я так считаю. Можно называть меня "источником".
    Новый пользователь
    1. anjey Сегодня, 09:34
      позывной "пропеллер"?
      anjey
      1. Новый пользователь Сегодня, 09:43
        Так даже если и израильское что тут такого. Сирийскую армию Асада и Хизбалу, нашего врага тоже вооружают, в том числе даже самолётами и инструкторами. А ведь Сирия в состоянии войны с Израилем.

        Если это действительно израильское оружие, то как-то мало. Надо поставить больше и мощней.
        Новый пользователь
  26. Толстоевский Сегодня, 09:32
    раскрыт очередной секрет Полишинеля http://rusvesna.su/news/1498305283
    Толстоевский
  27. JonnyT Сегодня, 09:47
    что за бред? Израиль покупает оружие для своих группировок на пост-советском пространстве и у саудитов. Весьма слабенькая "предъява" и на серьезные вешьдоки не тянет
    JonnyT
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