В Хомсе обнаружен склад израильского оружия
РИА Новости со ссылкой на источники в Сирии сообщает о том, что накануне самолёты ВВС Израиля нанесли удар по позициям правительственных сил САР в районе Голанских высот. Удар пришёлся по позициям САА к востоку от Самдании (неподалёку от Кунейтры).
Информация подтверждается израильскими источниками. В сообщении говорится о том, что израильские военные самолёты нанесли ракетный удар по позициям сирийских миномётных расчётов. Утверждается, что с этих позиций по территории Израиля «был выпущен боеприпас». Под территорией Израиля в данном случае понимается та часть Голанских высот, которую в Дамаске считают оккупированной Израилем территорией Сирийской Арабской Республики.
В то же время портал AMN сообщает, что сирийская армия провела изъятие на территориях провинции Хомс, освобождённых от боевиков, оружия израильского производства. Оружие было обнаружено в административном центре провинции накануне. Склады с израильским оружием находились на территории цитадели Аль-Ваэра – на северо-западе Хомса.
Среди обнаруженного – десятки противотанковых ракет, взрывчатые вещества, тонны боеприпасов, стрелковое оружие.
Заявлено, что обнаруженный склад является доказательством того, что израильские спецслужбы оказывают поддержку боевикам в Сирии, которых именуют вооружённой оппозицией.
Информация подтверждается израильскими источниками. В сообщении говорится о том, что израильские военные самолёты нанесли ракетный удар по позициям сирийских миномётных расчётов. Утверждается, что с этих позиций по территории Израиля «был выпущен боеприпас». Под территорией Израиля в данном случае понимается та часть Голанских высот, которую в Дамаске считают оккупированной Израилем территорией Сирийской Арабской Республики.
В то же время портал AMN сообщает, что сирийская армия провела изъятие на территориях провинции Хомс, освобождённых от боевиков, оружия израильского производства. Оружие было обнаружено в административном центре провинции накануне. Склады с израильским оружием находились на территории цитадели Аль-Ваэра – на северо-западе Хомса.
Среди обнаруженного – десятки противотанковых ракет, взрывчатые вещества, тонны боеприпасов, стрелковое оружие.
Заявлено, что обнаруженный склад является доказательством того, что израильские спецслужбы оказывают поддержку боевикам в Сирии, которых именуют вооружённой оппозицией.
Использованы фотографии: Chris Tomson | AMN
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