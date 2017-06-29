Американская военная разведка прогнозирует рост оборонной мощи РФ
Согласно информации РИА Новости , в докладе разведывательного управления министерства обороны США (РУМО), представленном 28 июня его главой Винсентом Стюартом, сообщается о том, что в течение ближайших десяти лет "уверенность и возможности России могут возрасти".
Как указывается, РФ "намерена использовать военную мощь для обеспечения стабильности на ее собственных условиях".
Доклад озаглавлен как "Военная мощь России". Это первый подобный документ, рассекреченный РУМО более чем за 20 лет.
Разведывательное управление министерства обороны США (РУМО, англ. Defense Intelligence Agency, DIA) занимается военно-стратегической разведкой, сбором и анализом информации для министра обороны, Объединенного комитета начальников штабов и других подразделений министерства обороны, осуществляет координацию работы всех разведывательных организаций министерства обороны США. Создана в октябре 1961 г. по рекомендации Р. Макнамары, руководителя Пентагона. РУМО подчиняется министру обороны и ОКНШ. Роль РУМО по отношению к другим военным спецслужбам можно сопоставить с ролью ЦРУ по отношению к Разведывательному сообществу в целом.
Как указывается, РФ "намерена использовать военную мощь для обеспечения стабильности на ее собственных условиях".
Доклад озаглавлен как "Военная мощь России". Это первый подобный документ, рассекреченный РУМО более чем за 20 лет.
Разведывательное управление министерства обороны США (РУМО, англ. Defense Intelligence Agency, DIA) занимается военно-стратегической разведкой, сбором и анализом информации для министра обороны, Объединенного комитета начальников штабов и других подразделений министерства обороны, осуществляет координацию работы всех разведывательных организаций министерства обороны США. Создана в октябре 1961 г. по рекомендации Р. Макнамары, руководителя Пентагона. РУМО подчиняется министру обороны и ОКНШ. Роль РУМО по отношению к другим военным спецслужбам можно сопоставить с ролью ЦРУ по отношению к Разведывательному сообществу в целом.
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