09:58 29 июня

Американская военная разведка прогнозирует рост оборонной мощи РФ

Согласно информации РИА Новости , в докладе разведывательного управления министерства обороны США (РУМО), представленном 28 июня его главой Винсентом Стюартом, сообщается о том, что в течение ближайших десяти лет "уверенность и возможности России могут возрасти".

Как указывается, РФ "намерена использовать военную мощь для обеспечения стабильности на ее собственных условиях".

Доклад озаглавлен как "Военная мощь России". Это первый подобный документ, рассекреченный РУМО более чем за 20 лет.




Разведывательное управление министерства обороны США (РУМО, англ. Defense Intelligence Agency, DIA) занимается военно-стратегической разведкой, сбором и анализом информации для министра обороны, Объединенного комитета начальников штабов и других подразделений министерства обороны, осуществляет координацию работы всех разведывательных организаций министерства обороны США. Создана в октябре 1961 г. по рекомендации Р. Макнамары, руководителя Пентагона. РУМО подчиняется министру обороны и ОКНШ. Роль РУМО по отношению к другим военным спецслужбам можно сопоставить с ролью ЦРУ по отношению к Разведывательному сообществу в целом.


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Комментарии 9

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  1. Тралл Сегодня, 06:54
    Хренасе, какая мощная аналитика.
    Ещё сто миллионов долларов этому разведуправлению на рассекречивание своих секретных исследований smile
    Тралл
    1. Logall Сегодня, 06:59
      [/quote]Доклад озаглавлен как "Военная мощь России". Это первый подобный документ, рассекреченный РУМО более чем за 20 лет.[quote]

      На что только не пойдут, даже себя унизят, лижбы деньги у конгресса выклянчить...
      Logall
    2. Маз Сегодня, 09:31
      Ну так надо ж оправдать военный бюджет оплота мира и демократии
      Маз
  2. Владимирец Сегодня, 06:56
    "в течение ближайших десяти лет "уверенность и возможности России могут возрасти""

    Спасибо, Винс, успокоил.
    Владимирец
  3. Приговор Сегодня, 06:56
    Не может быть! Предлагаю пентагоновским генералам начинать прыгать из окон... laughing И дикий вопль "русские идут", пожалуйста, не забудьте... lol
    Приговор
  4. Вас Влад Сегодня, 06:56
    Америку он не открыл wink Пора прекращать безобразничать по всему миру!
    Вас Влад
  5. rotmistr60 Сегодня, 07:12
    На днях на сайте уже обсуждали это заявление руководителя РУМО.
    rotmistr60
  6. Flinky Сегодня, 07:18
    А они что, думали, что мы стабильность себе обеспечим на их условиях?
    Flinky
  7. Altona Сегодня, 07:35
    Цитата: Тралл
    Ещё сто миллионов долларов

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    За такие деньги многие из нас могли бы такую аналитику выдавать. Я бы сразу на английском писал даже. laughing
    Altona
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