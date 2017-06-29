Генерал Конашенков: "Королева Елизавета" - это авиаматка и удобная морская цель

Экзальтированные заявления главы британского военного ведомства Фэллона относительно превосходства внешней красоты нового авианосца над российским авианесущим крейсером "Адмирал Кузнецов" демонстрируют откровенное незнание им военно-морской науки. И прежде всего - сути отличий "авиаматки", которым де-факто является британский авианосец, от авианесущего крейсера проекта 1143.5 "Адмирал Кузнецов". Так же, как у пчёл, британский авианосец самостоятельно способен лишь выпускать из чрева самолёты, находясь в плотном окружении роя защищающих его боевых кораблей, судов обеспечения и подводных лодок. В отличие от авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов", оснащенного зенитным, противолодочным и, самое главное, - противокорабельным ракетным вооружением "Гранит", британский авианосец - всего лишь удобная крупногабаритная морская цель. С учетом этого, как раз в интересах британского королевского флота - в открытом море не демонстрировать "красоту" своего авианосца ближе нескольких сотен миль от «дальнего родственника».

В министерстве обороны России прокомментировали заявление британского военного министра Майкла Фэллона по поводу того, что новый авианосец «Королева Елизавета» ВМС Соединённого королевства по «своей внешней красоте» превосходит «Адмирала Кузнецова». Ответил Фэллону официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, ёмких комментариев которого читатели «Военного обозрения» заждались.По словам генерала Конашенкова, новый британский авианосец – "авиаматка", которая "является удобной крупногабаритной морской целью для российских ракетных вооружений». ТАСС приводит заявление официального представителя МО РФ:Напомним, что авиаматкой несколько десятилетий назад называли корабли, которые выполняли функции морского аэродрома. То есть это прообразы современных авианесущих военных кораблей, не имевшие сколько-нибудь внушительных вооружений для собственной защиты и защиты авиакрыла. В наше время на флоте термин «авиаматка» считается откровенной иронией в отношении того или иного авианесущего корабля, лишённого эффективного оружия.