09:58 29 июня

Генерал Конашенков: "Королева Елизавета" - это авиаматка и удобная морская цель

В министерстве обороны России прокомментировали заявление британского военного министра Майкла Фэллона по поводу того, что новый авианосец «Королева Елизавета» ВМС Соединённого королевства по «своей внешней красоте» превосходит «Адмирала Кузнецова». Ответил Фэллону официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, ёмких комментариев которого читатели «Военного обозрения» заждались.

Генерал Конашенков: "Королева Елизавета" - это авиаматка и удобная морская цель


По словам генерала Конашенкова, новый британский авианосец – "авиаматка", которая "является удобной крупногабаритной морской целью для российских ракетных вооружений».


ТАСС приводит заявление официального представителя МО РФ:
Экзальтированные заявления главы британского военного ведомства Фэллона относительно превосходства внешней красоты нового авианосца над российским авианесущим крейсером "Адмирал Кузнецов" демонстрируют откровенное незнание им военно-морской науки. И прежде всего - сути отличий "авиаматки", которым де-факто является британский авианосец, от авианесущего крейсера проекта 1143.5 "Адмирал Кузнецов". Так же, как у пчёл, британский авианосец самостоятельно способен лишь выпускать из чрева самолёты, находясь в плотном окружении роя защищающих его боевых кораблей, судов обеспечения и подводных лодок. В отличие от авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов", оснащенного зенитным, противолодочным и, самое главное, - противокорабельным ракетным вооружением "Гранит", британский авианосец - всего лишь удобная крупногабаритная морская цель. С учетом этого, как раз в интересах британского королевского флота - в открытом море не демонстрировать "красоту" своего авианосца ближе нескольких сотен миль от «дальнего родственника».


Напомним, что авиаматкой несколько десятилетий назад называли корабли, которые выполняли функции морского аэродрома. То есть это прообразы современных авианесущих военных кораблей, не имевшие сколько-нибудь внушительных вооружений для собственной защиты и защиты авиакрыла. В наше время на флоте термин «авиаматка» считается откровенной иронией в отношении того или иного авианесущего корабля, лишённого эффективного оружия.

Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 46

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  1. Владимирец Сегодня, 07:05
    "новый британский авианосец – "авиаматка""

    Значит, надо сделать "авиапапку" и чтобы он её ... ну вы поняли. winked
    Владимирец
    1. Владимир16 Сегодня, 07:10
      Вот Сирия показывает кто языком, а кто делами. Посмотрим. Там сейчас либо матрасы своими матками докажут свою силу своим арабо-еврово-вассалам, либо утрутся и русские напомнят о своих интересах. А британия пусть свою матку лелеет, как кот фаберже.
      Владимир16
    2. Logall Сегодня, 07:10
      "Авиаматка"! Хорошо сказано! Ай, да Конашенков! Ай, да .... сын!
      Logall
    3. dik-nsk Сегодня, 07:11
      Авиапапка Кузнецов подтянется и всунет под самые помидоры wink laughing
      dik-nsk
      1. Svarog51 Сегодня, 07:24
        "Королева" то "девочка" если
        Авиапапка Кузнецов подтянется и всунет под самые помидоры
        , то ей останется либо "сгореть от стыда", либо "утопиться с горя". feel
        Svarog51
        1. Turist1996 Сегодня, 07:56
          Ну либо "выйти замуж"... :)
          Turist1996
          1. Svarog51 Сегодня, 08:04
            А "Адмиралу Флота" это надо? wink
            Svarog51
    4. Mystery12345 Сегодня, 07:11
      Цитата: Владимирец
      "новый британский авианосец – "авиаматка""
      Значит, надо сделать "авиапапку" и чтобы он её ... ну вы поняли. winked

      как "ребёнка" назовём? what
      Mystery12345
      1. Владимирец Сегодня, 07:13
        Цитата: Mystery12345
        "ребёнка"

        Тут нужно не дитя, но муж. yes
        Владимирец
      2. Uncle Lee Сегодня, 07:23
        Цитата: Mystery12345
        как "ребёнка" назовём?
        - Принц Кузя !
        Uncle Lee
      3. Zoldat_A Сегодня, 08:14
        Цитата: Mystery12345
        Цитата: Владимирец
        "новый британский авианосец – "авиаматка""
        Значит, надо сделать "авиапапку" и чтобы он её ... ну вы поняли. winked

        как "ребёнка" назовём? what
        Авиадетка?
        Zoldat_A
      4. venik Сегодня, 09:04
        Цитата: Mystery12345
        как "ребёнка" назовём?

        ==========
        "Авиадетка", естесс-но!!!
        venik
    5. iliitchitch Сегодня, 08:00
      Цитата: Владимирец
      Значит, надо сделать "авиапапку" и чтобы он её ... ну вы поняли.


      Да полно "папок" , дайте "мамок" , диссонанс а то . Дайте огня , сэры , и "чуть-чуть немного больше" .
      Эти олени нас галошей самоходной напугать вздумали ? Ну да , "мяса" у сей коровы много . А ваших куинов элизабетов на дне мало , что ли , покоится ? Вроде аж целая серия была , в лом "вику" лохматить просто . Дредноутеры , ёлки-палки .
      iliitchitch
    6. Вежливый Лось Сегодня, 08:19
      Цитата: Владимирец
      Значит, надо сделать "авиапапку" и чтобы он её ... ну вы поняли.

      Воровать - так миллион! А ... - так королеву! (Елизавету) laughing
      Вежливый Лось
    7. Skif83 Сегодня, 09:15
      Лучше вывернуть эту "авиаматку"... laughing
      Skif83
  2. Тралл Сегодня, 07:06
    А ещё они делают неправильный мёд smile
    Тралл
  3. Александр романов Сегодня, 07:07
    Кстати,немцы говорят новый вирус с Украины пришел.Когда Англия нанесет ракетный удар по Украине?
    Александр романов
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 09:14
      Цитата: Александр романов
      Кстати,немцы говорят новый вирус с Украины пришел.Когда Англия нанесет ракетный удар по Украине?

      Когда Вальцман с Коломойским в Лондон сбегут..!
      ОТДЕЛ
  4. МПК105 Сегодня, 07:07
    Ты доберись сначала до этой "удобной морской цели",потеть замучишься,енерал...Умник сухопутный..
    МПК105
    1. Mystery12345 Сегодня, 07:12
      Цитата: МПК105
      Ты доберись сначала до этой "удобной морской цели",потеть замучишься,енерал...Умник сухопутный..

      да "тролит" Конашенков бритов...
      Mystery12345
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 09:07
        Цитата: Mystery12345
        Цитата: МПК105
        Ты доберись сначала до этой "удобной морской цели",потеть замучишься,енерал...Умник сухопутный..

        да "тролит" Конашенков бритов...

        Ну тролит ,не тролит , а с развитием сверхзвуковых ракет это вполне осуществимо с дальних дистанций ...Если хотят давайте проверим!
        ОТДЕЛ
    2. Orionvit Сегодня, 07:24
      Цитата: МПК105
      Ты доберись сначала до этой "удобной морской цели

      Думаете это тяжело? Все эти адмиралы такие борзые, потому что этого ещё ни кто реально не пробовал. Уже столько придумали "болтов" на их "хитрые задницы", что мама не горюй. Боюсь, в случае конфликта, после потопления первого же авианосца, бравым западным стратегам, придётся полностью переписывать военно морскую доктрину.
      Orionvit
      1. Zoldat_A Сегодня, 08:19
        Цитата: Orionvit
        Боюсь, в случае конфликта, после потопления первого же авианосца, бравым западным стратегам, придётся полностью переписывать военно морскую доктрину.

        Ничего переписывать не придётся - конфликта не будет. У Америки есть термин "приемлемый ущерб". И почему-то он равен 13%. Так вот ихние аналитики просчитали, что в случае вооружённого конфликта с Россией 13% перекрываются на раз. Значит, ущерб неприемлемый и воевать нельзя. Россия - это не Югославию бомбить....
        Zoldat_A
    3. KCA Сегодня, 07:39
      Зачем до неё добираться? У неё на всех системах управления ХРюша стоит, случится BSOD и ракеты тратить не надо, подойти поближе, через борт гальюны слить и попрощаться, помахав платочками
      KCA
  5. Yak28 Сегодня, 07:09
    Не ну внешне корабль реально уродский как танк черчилль и вся остальная британская техника.Если быть объективным то наш "Адмирал Кузнецов" и авианосцы США красивее и 100 раз.
    Yak28
    1. МПК105 Сегодня, 07:18
      А мне больше Итальянские Корабли нравятся внешне...Ну,на вкус и цвет... hi
      МПК105
      1. Turist1996 Сегодня, 08:00
        Итальянцы всегда отличались эстетикой, тот же "Ташкент" посмотреть - красивый корабль!! Хотя мне брутальная суровость 956 проекта тоже по душе!
        Turist1996
      2. Zoldat_A Сегодня, 08:22
        Цитата: МПК105
        Ну,на вкус и цвет...

        Все фломастеры разные... hi Для меня самое красивое в мире оружие - АКС. Ну ещё люблю ТТ. Даже вместо штатного носил. "Макар" не оружие, пукалка. А ТТ - вещь....
        Zoldat_A
        1. роман66 Сегодня, 09:13
          а я бы маузер носил бы. при возможности
          роман66
  6. Cataphract Сегодня, 07:13
    Генерал Конашенков: "Королева Елизавета" - это авиаматка и удобная морская цель

    перлы так и прут у авиопапки....
    Cataphract
  7. rotmistr60 Сегодня, 07:14
    Экзальтированные заявления

    Лучше и не скажешь. Да и сам министр экзальтированная личность, достаточно вспомнить вчерашнее его фото в шлеме и с глупейшим лицом.
    rotmistr60
  8. viktor. Сегодня, 07:19
    Игорь Конашенков ну зачем вот взять и так унизить, они же дети. laughing
    viktor.
  9. NUR Сегодня, 07:20
    На счет красоты вопрос спорный, то что он моложе на 26 лет это факт.
    NUR
    1. Сергей-svs Сегодня, 07:35
      Наш "старичок" и сейчас то не совсем уж плох, а скоро его ещё обновят и подшаманят, так что он ещё долго многим из "молодёжи" - навтыкать сможет! yes
      Сергей-svs
    2. ВадимЖивов Сегодня, 09:34
      hi Какая красота ? Полнейшее уродство !!!!! Да новый и все.... У нагличан вкуса ноль и подлодки из той же "красивой " оперы. Думайте что хотите это мое личное мнение... И с Кузнецовым сравнивать этот витамин "Г" не стоит... hi
      ВадимЖивов
  10. добрый великан Сегодня, 07:29
    ТАСС приводит заявление официального представителя МО РФ:

    Голодная кума Лиса залезла в сад;
    В нем винограду кисти рделись.
    У кумушки глаза и зубы разгорелись;
    А кисти сочные, как яхонты горят;
    Лишь то беда, висят они высоко:
    Отколь и как она к ним ни зайдет,
    Хоть видит око,
    Да зуб неймет.
    Пробившись попусту час целой,
    Пошла и говорит с досадою: «Ну, что́ ж!
    На взгляд-то он хорош,
    Да зелен — ягодки нет зрелой:
    Тотчас оскомину набьешь».
    добрый великан
  11. Altona Сегодня, 07:30
    Видели мы хваленый британский флот в 1983 году.Ничего особенного.Нет уже былого величия, все они адмиралы причальной стенки и командиры пирса.Только и могут, что хвастаться своим плавучим ульем с "неправильными пчелами".Кстати, они в своих атомных подлодках уже не уверены, смогут ли те как то проявить себя, хотя кричат, что "Британия готова к превентивному ядреному удару".
    Altona
    1. ventel Сегодня, 08:29
      Вы имеете виду Фонкледнский конфликт 1982 года.Конечно ничего особенного воевать за 1000 миль от баз в в южной Атлантике в ревущих 40-х нести потери и выиграть войну особенного по вашему нету.Меня особено поражают ура патриоты которые в упор не замечают военных побед других зато свои поражения возносят в героический ранг.
      ventel
  12. Flinky Сегодня, 07:40
    Чем больше баржа, тем эффектнее тонет.
    Flinky
  13. Langf Сегодня, 07:40
    Как баржу не называй, а крейсером не станет.
    Langf
  14. Per se. Сегодня, 07:48
    Не надо опускаться до возможных глупостей своих оппонентов, вряд ли генерал-майор Конашенков про "авиаматку" сказал что-либо достойное своего ранга. Вообще, название "авиаматка" было употребимым на флоте на заре появления первых авианесущих кораблей, несущих гидросамолёты. В толковом словаре Ефремова Т.Ф. можно прочесть, что авиаматка "Специально оборудованное судно, использовавшееся для транспортировки, спуска на воду и подъема с воды самолетов". Сначала 30-х годов прошлого века авианосцы не называют "авиаматками". Что до "удобной цели", так любой боевой корабль по определению цель, в том числе и наш "Кузя". Лучше бы добивались таких сроков постройки новых кораблей, как у англосаксов или тех же китайцев, сейчас даже УДК и лёгкие авианосцы уже норма в составе флота для большинства стран, чем мы пока похвастаться не можем. На рисунке то, что раньше у британцев можно было назвать авиаматкой.
    Per se.
  15. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:53
    Англичане пусть сначало укомплектуют экипаж и самолёты закупят для своего авианосца.Да в море выйдут.А потом понты кидают.Если учесть что там ф35 должен пол сотни быть.То всё пропало.И бюджет Англии в первую очередь.
    Наблюдатель2014
  16. Lycan Сегодня, 08:17
    Если
    "Королева Елизавета" - это авиаматка и удобная морская цель
    ,
    то зачем строить это?
    http://www.vesti.ru/doc.html?id=2904173
    (проект авианосца "Шторм")
    Lycan
  17. MaksoMelan Сегодня, 08:36
    Вроде у нас были планы создания большого авианосца. Но почемут не большого авианесущего крейсера. Авианосца с крейсерским вооружением. Считаю надо его туда добавлять. Сэкономим на короблях сопровождения. Не понимаю почему не было проекта именно авианесущего крейсера на будущий задел.
    MaksoMelan
  18. JBlack Сегодня, 08:38
    Ну если ты папка с битой, кувалдой, ножом, пистолетом и большой дымящейся папиросой в зубах, но один - ибо бабла и мозгов сделать себе бригаду где у каждого своя роль, то они как раз бригада, да к тому же ты еще и лет на 25 старше - левые отмазки из за отсутствия веских аргументов - одни понты, мы вас, да мы вас, а они давно уже нас. Обидно за краснознаменный.
    JBlack
  19. Новый пользователь Сегодня, 09:23
    Так такие корабли обычно защищены и одни не ходят. Неужели генерал этого не знает.
    Так можно сказать про любой корабль тогда.
    Новый пользователь
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