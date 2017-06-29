09:58 29 июня

Новый буксирно-моторный катер БМК-МТ поступил в серию

Согласно информации интернет-портала flotprom.ru , советник гендиректора подмосковного предприятия "КАМПО" Эмин Гаджиев сообщил о начале серийного выпуска буксирно-моторного катера БМК-МТ проекта 02630.



Как указывается, проект судна разработан в соответствии с тактико-техническими характеристиками, выданными Институтом инженерных войск Минобороны РФ.


Госиспытания опытного образца техники были успешно завершены в декабре 2016 года. Через месяц катер был признан отвечающим современным требованиям инженерных войск. Изделие получило литеру "О1", которая дает возможность приступить к его серийному производству.

Демонстрация серийного варианта БМК-МТ состоится в рамках форума "Армия-2017". Как поясняют в "КАМПО", он существенно улучшен в сравнении с опытным образцом, представленным на "Армии-2016".

Новый буксирно-моторный катер БМК-МТ поступил в серию


Данные суда необходимы для наведения понтонных переправ. Новый катер создан в целях замены технически и морально устаревших БМК предыдущих поколений. Последние катера данного типа – БМК-225 и более крупный БМК-460 – прекратили выпускать в 1990-е годы.

Использованы фотографии: http://flotprom.ru/2017/%D0%9C%D0%B2%D0%BC%D1%8154/ ; https://topwar.ru/101714-cherez-reki-i-ovragi.html
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Комментарии 9

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  1. Владимирец Сегодня, 07:14
    Аааа, опять сделали генералов на рыбалку возить. smile
    Владимирец
  2. МПК105 Сегодня, 07:15
    Ну...Если не Корабли,то хоть катера делаем...Уже праздник...На безрыбье и рак рыба...Так-то нужная штуковина,не спорю...Но хотелось бы и вот этого- при жизни увидеть...В железе,в Море,а не на макетах и картинках...
    МПК105
    1. Mystery12345 Сегодня, 07:22
      Цитата: МПК105
      при жизни увидеть...В железе,в Море,а не на макетах и картинках...

      скоро,всё будет...к 30 году... yes
      Mystery12345
    2. alekc75 Сегодня, 07:27
      а для понтонов значит не надо парк обновлять???
      alekc75
    3. kirgiz58 Сегодня, 07:27
      Цитата: МПК105
      Если не Корабли,то хоть катера делаем

      Вызывает интерес, сколько же ЯЛ-6 переданы Флоту, сколько запасных вёсел поставили, и осуществляются ли поставки лёгостей? yes Мельчаемс!
      kirgiz58
    4. макс702 Сегодня, 07:43
      Цитата: МПК105
      при жизни увидеть...В железе,в Море,а не на макетах и картинках

      А теперь скажите честно за чем он ? Он хоть раз за всю свою жизнь примет участие в БД? Или максимум калибрами по пустыне шарахнет? Когда у нас флот последний раз полноценно воевал? Может лучше на эти миллиарды махре раций и ботинок купим? они то каждый день воюют уже десятки лет! А вот для них средства всегда по остаточному принципу.. Увы...
      макс702
      1. МПК105 Сегодня, 07:47
        Что бы таких же отпугивать от берегов наших...А то приплывут по Москва-реке к Кремлю,якорь бросят,а морпехи ихние Путина в плен возьмут...Вот зачем он-для защиты нас всех...
        МПК105
  3. AID.S Сегодня, 07:59
    Загрузить калибры - и в Ла-Манш, авиаматку гонять laughing
    А так,- просто новая техника для инженерных войск. Хорошо в любом случае.
    AID.S
  4. Злючный Сегодня, 09:56
    Цитата: Владимирец
    Аааа, опять сделали генералов на рыбалку возить. smile


    Слишком долго на нем плыть, он на глиссер даже выйти не сможет :)
    Злючный
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