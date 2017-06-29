Новый буксирно-моторный катер БМК-МТ поступил в серию
Согласно информации интернет-портала flotprom.ru , советник гендиректора подмосковного предприятия "КАМПО" Эмин Гаджиев сообщил о начале серийного выпуска буксирно-моторного катера БМК-МТ проекта 02630.
Как указывается, проект судна разработан в соответствии с тактико-техническими характеристиками, выданными Институтом инженерных войск Минобороны РФ.
Госиспытания опытного образца техники были успешно завершены в декабре 2016 года. Через месяц катер был признан отвечающим современным требованиям инженерных войск. Изделие получило литеру "О1", которая дает возможность приступить к его серийному производству.
Демонстрация серийного варианта БМК-МТ состоится в рамках форума "Армия-2017". Как поясняют в "КАМПО", он существенно улучшен в сравнении с опытным образцом, представленным на "Армии-2016".
Данные суда необходимы для наведения понтонных переправ. Новый катер создан в целях замены технически и морально устаревших БМК предыдущих поколений. Последние катера данного типа – БМК-225 и более крупный БМК-460 – прекратили выпускать в 1990-е годы.
Как указывается, проект судна разработан в соответствии с тактико-техническими характеристиками, выданными Институтом инженерных войск Минобороны РФ.
Госиспытания опытного образца техники были успешно завершены в декабре 2016 года. Через месяц катер был признан отвечающим современным требованиям инженерных войск. Изделие получило литеру "О1", которая дает возможность приступить к его серийному производству.
Демонстрация серийного варианта БМК-МТ состоится в рамках форума "Армия-2017". Как поясняют в "КАМПО", он существенно улучшен в сравнении с опытным образцом, представленным на "Армии-2016".
Данные суда необходимы для наведения понтонных переправ. Новый катер создан в целях замены технически и морально устаревших БМК предыдущих поколений. Последние катера данного типа – БМК-225 и более крупный БМК-460 – прекратили выпускать в 1990-е годы.
Использованы фотографии: http://flotprom.ru/2017/%D0%9C%D0%B2%D0%BC%D1%8154/ ; https://topwar.ru/101714-cherez-reki-i-ovragi.html
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