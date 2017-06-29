09:58 29 июня

Турчинов в день конституции Украины сообщил, что Россия "распадётся"

Очередным заявлением из серии «палата №6» отметился секретарь СНБО Александр Турчинов. Напомним, что именно Турчинов в 2014 году, занимая пост и.о.президента Украины, отдал приказ о начале гражданской войны на Донбассе, назвав её «АТО». Поздравляя граждан страны, своими же руками погружённой в хаос войны и ненависти, Турчинов не смог обойти вниманием российскую тему.

RT со ссылкой на издание «Сегодня» приводит заявление секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины, в котором тот назвал Россию «недоимперией», а президента РФ – «закомплексованным диктатором»:
Украина – суверенное и унитарное государство. Именно такое государство мы строим! И все попытки российской недоимперии военными действиями, терактами, кибератаками или другими агрессивными действиями остановить нас на этом пути обречены! Сегодня только сильное национальное государство способно обеспечить защиту и развитие Украины.
В основе этого государства должен быть закон, один для всех без исключений и ограничений. Равенство прав, равенство обязанностей, равенство ответственности за собственную страну. Именно за это мы стояли на майдане, именно за это отдают жизни лучшие украинцы! Рассыплются, как замки из песка, империи, исчезнут закомплексованные диктаторы, а Украина была, есть и будет! С праздником!





Пока же замком из песка выглядит майданная Украина. Замком, в котором засели откровенные враги украинского народа, выкачивающие из граждан последние ресурсы и возможности, переправляя активы на Запад.

Обратило на себя внимание то, что с Днём конституции граждан Украины поздравлял человек, который растоптал украинский основной закон, приняв участие в совершении кровавого антиконституционного госпереворота.

Использованы фотографии: Dn.mainb.info
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Комментарии 30

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  1. Uncle Lee Сегодня, 07:34
    Каков поп, таков приход ! Это я про пастора Турча !
    Uncle Lee
    1. Владыка Ситх Сегодня, 07:39
      Рыбу Фугу напоминает
      Владыка Ситх
      1. Uncle Lee Сегодня, 07:48
        Есть сходство. И такая же ядовитая !
        Uncle Lee
        1. Zoldat_A Сегодня, 08:01
          Цитата: Uncle Lee
          Есть сходство. И такая же ядовитая !

          Всю жизнь считал физиогномику псевдонаукой. Смотрю на фото "Кровавого пастора" и думаю - может, я ошибался? Ведь на лбу же д.ебилизм написан....
          Zoldat_A
          1. Svarog51 Сегодня, 08:52
            Алексей, hi Туранчокс опять за своё взялся. wassat
            Svarog51
        2. майор Юрик Сегодня, 09:35
          "А Вы сами-то верите в привидения?..
          Конечно, нет, - сказал лектор и медленно растворился в воздухе"

          (с) Б. и А. Стругацкие


          Вот так и этот свинохрюн напророчит ридной нэньке!!! negative
          майор Юрик
      2. a.s.zzz888 Сегодня, 08:06
        Владыка Ситх Сегодня, 07:39 ↑ Новый
        Рыбу Фугу напоминает

        ... ага, и куриную заДницу одновременно... эдакий гибрид пресноземноводных одновременно, короче гАд ползучий, наступить и потянуть за хвост...
        a.s.zzz888
      3. Slon_on Сегодня, 08:31
        А я думал, что он - головожопый моллюск
        Slon_on
    2. Владимир16 Сегодня, 07:40
      приняв участие в совершении кровавого антиконституционного госпереворота.

      Так Россия признала этот "кровавый госпереворот". Что орать-то теперь по этому поводу?
      Если эта харя угрожает России - примите меры. Ледоруб ему в подарок. Пущай распадается, вернее разлагается во славу украины hi
      Владимир16
    3. Spartanez300 Сегодня, 07:46
      Надеюсь эта мразь будет подыхать долго и мучительно .
      Spartanez300
    4. сибиралт Сегодня, 08:12
      Отсутствие эмоций говорит о глубоком психическом расстройстве. Турчинов - безнадежно больной, и это подтвердит любой врач психиатр.
      сибиралт
  2. Кот Всапогах Сегодня, 07:35
    России некуда больше распадаться - всё лишнее от неё давно отвалилось hi !!
    Кот Всапогах
    1. Zoldat_A Сегодня, 08:07
      Цитата: Кот Всапогах
      России некуда больше распадаться - всё лишнее от неё давно отвалилось

      А самое интересное - отвалиться-то отвалилось, а зарабатывать ВСЁ, что отвалилось, почему-то в Россию едет... Поезд "Ташкент-Москва" - строем с него валят... Те же скаклы, молдаване, армяне, узбеки, таджики - кого только на наших стройках нет! Сам принципиально "осколки" не собираю, хоть им и платить можно вдвое меньше. Дал кадровикам команду - мы благотворительностью в пользу бывшего СССР не занимаемся. ТОЛЬКО с паспортом РФ...
      Zoldat_A
  3. Mystery12345 Сегодня, 07:35
    а что,"пастор",Москву брать передумал?
    Mystery12345
    1. Злодей Сегодня, 07:37
      Цитата: Mystery12345
      а что,"пастор",Москву брать передумал?

      Съесть то он съест, да только кто ему даст no
      Злодей
      1. Zoldat_A Сегодня, 08:10
        Цитата: Злодей
        Цитата: Mystery12345
        а что,"пастор",Москву брать передумал?

        Съесть то он съест, да только кто ему даст no

        Помнится, в апреле на Юкрейне кричали, что 9 мая по Красной площади пройдут войска Украины... Ну, если только как немцы в своё время....
        Zoldat_A
    2. Кот Всапогах Сегодня, 07:38
      погодите пока он новую порцию "галопиридола" примет и сразу wink laughing
      Кот Всапогах
  4. Вал31rus Сегодня, 07:38
    Да чтобы ты всю жизнь ел соленые огурцы и запивал молоком...
    с прожолжением
    Вал31rus
  5. Logall Сегодня, 07:40
    Где "порождение семени Вельзевула" ( да простят меня сатанисты) живёт? Я не в плане улицы, дома, города. В каком "пиде...ческом" изменении он живёт?
    Logall
  6. Горный стрелок Сегодня, 07:48
    Этого придурка чего цитировать? Они сами "для себя" выступают, друг друга накручивают, у них презик во всеуслышание заявляет о существовании "тысячелетней Украины", да и Чёрное море ОНИ выкопали...
    Горный стрелок
  7. Altona Сегодня, 07:48
    Турчинов сам первый разложенец, недокомандующий и недопрезидент(был в свое время и.о.).
    Altona
  8. rotmistr60 Сегодня, 07:53
    Это "предзнаменование" наверное пришло пастору с выше. А у них выше всех Вашингтон. Понятно от кого подпитывается Ковтун перед посещением российских политических ток-шоу. Одна секта, одни проповедники.
    rotmistr60
  9. magadan72 Сегодня, 07:58
    Это пастору бесы подсказали...?
    magadan72
  10. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:58
    Турчинов в день конституции Украины сообщил, что Россия "распадётся"
    Дyрак думкой(мечтами) богатеет laughing
    Наблюдатель2014
  11. avg-mgn Сегодня, 07:58
    Украина – суверенное и унитарное государство. Именно такое государство мы строим!
    А я наивно полагал, что уже построили (концлагерь), осталось лишь приватизировать.
    avg-mgn
  12. Langf Сегодня, 08:21
    Нормально сказал - для безмозглых вполне достаточно, схавают. А кто не схавает, тому этой конституцией по мордасам, по мордасам!..
    Langf
  13. Ретвизан 8 Сегодня, 08:54
    Ну ребята в чьей это компетенции находится, ну пожалуйста не дайте этому гидроцефалу остаться безнаказанным за содеянное им!
    Ретвизан 8
  14. ОТДЕЛ Сегодня, 08:59
    Конституции на Украине уже давно нет...
    А сегодня очень знаменательный день, как будто знак свыше и предупреждение свидомым..
    ОТДЕЛ
  15. Маз Сегодня, 09:29
    Шёл бы в Израиль на историческую родину со своими 170 мильенами кровавых долларов так нет же ненасытное чудовище, все ему мало.
    Маз
  16. Толстоевский Сегодня, 09:29
    Правила форума запрещают называть это - животным. можно лишь нашим киевским партнёром
    Толстоевский
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