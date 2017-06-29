Турчинов в день конституции Украины сообщил, что Россия "распадётся"

Украина – суверенное и унитарное государство. Именно такое государство мы строим! И все попытки российской недоимперии военными действиями, терактами, кибератаками или другими агрессивными действиями остановить нас на этом пути обречены! Сегодня только сильное национальное государство способно обеспечить защиту и развитие Украины.

В основе этого государства должен быть закон, один для всех без исключений и ограничений. Равенство прав, равенство обязанностей, равенство ответственности за собственную страну. Именно за это мы стояли на майдане, именно за это отдают жизни лучшие украинцы! Рассыплются, как замки из песка, империи, исчезнут закомплексованные диктаторы, а Украина была, есть и будет! С праздником!

Очередным заявлением из серии «палата №6» отметился секретарь СНБО Александр Турчинов. Напомним, что именно Турчинов в 2014 году, занимая пост и.о.президента Украины, отдал приказ о начале гражданской войны на Донбассе, назвав её «АТО». Поздравляя граждан страны, своими же руками погружённой в хаос войны и ненависти, Турчинов не смог обойти вниманием российскую тему. RT со ссылкой на издание «Сегодня» приводит заявление секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины, в котором тот назвал Россию «недоимперией», а президента РФ – «закомплексованным диктатором»:Пока же замком из песка выглядит майданная Украина. Замком, в котором засели откровенные враги украинского народа, выкачивающие из граждан последние ресурсы и возможности, переправляя активы на Запад.Обратило на себя внимание то, что с Днём конституции граждан Украины поздравлял человек, который растоптал украинский основной закон, приняв участие в совершении кровавого антиконституционного госпереворота.