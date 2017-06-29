09:59 29 июня

Запад собирается перенять у Украины «передовой опыт» борьбы с русскими

Как выяснили иностранные специалисты, гибридная война, которую русские ведут на Украине, опасна для государств, входящих в НАТО. А посему следует создать специальный «центр», который будет перенимать у Киева «передовой опыт» борьбы с русскими морпехами.


Фото: Vladimir Strumkovsky / Ukrafoto / Polaris / Newscom


Джеймс Карафано с соавторами в газете «The Daily Signal» напоминает: после полуночи 27 февраля 2014 года «десятки российских морских пехотинцев покинули свои казармы в Севастополе». Одетые в гражданскую одежду и при оружии, они «пошли на штурм областного парламента и начали войну на Украине, которая сегодня всё ещё бушует».


Президент России Владимир Путин, считают соавторы статьи, ведёт борьбу «против своего врага на Западе». Украина нынче стала доказательством «тактики ведьм», которую принято называть «гибридной войной».

Гибридная война, разъясняют специалисты, — это стратегия, сочетающая обычную и нетрадиционную военную тактику и включающая совокупность энергетических угроз и угроз безопасности, пропаганду, кибератаки и использование организованной преступности наряду с традиционными военными возможностями (сухопутные войска, танки, самолёты).

Путин, указывает Карафано, «пытался скрыть свои атаки на восточную Украину», объединив традиционные российские военные силы «с наёмниками и местными диссидентами». Русские сочетают «смертельные атаки с запугиванием, запутыванием и коррупцией». Кроме того, пишут соавторы, Путин «использовал Русскую Православную Церковь, чтобы вызвать возбуждение у недовольных меньшинств и противодействовал антикоррупционным усилиям, к примеру, реформе здравоохранения на Украине». Наконец, ФСБ использует платформы социальных сетей для подстрекательства к экстремизму. Российская разведка, полагают журналисты, «даже наняла гражданина Франции, чтобы попытаться вывезти оружие из Крыма и организовать террористические нападения во Франции». Вину за акцию можно было бы возложить на поддерживаемых Западом «фашистов» на Украине.

Изучение возможностей противостояния «этой ужасной тактике гибридных боевых действий» и сдерживание «возможностей Путина по дестабилизации Запада» — приоритет для НАТО, уверены аналитики. Нынешняя ситуация на Украине требует дальнейшего изучения того, как суверенные страны могут противостоять тактике гибридной войны. Поэтому создание сертифицированного НАТО «центра передового опыта по гибридным войнам» на Украине стало бы шагом «в верном направлении».

НАТО имеет уже 24 сертифицированных центра передового опыта, которые работают по целому ряду вопросов: от операций в морозном климате до защиты от терроризма. Центры такие размещаются повсюду: от Норвегии до Турции. Некоторые из существующих центров передового опыта изучают компоненты гибридной войны (кибербезопасность и энергетическая безопасность). Однако ни один центр не изучает гибридную войну как таковую и способы эффективного ей противодействия.

США и НАТО, подытоживают соавторы, могли бы «многому научиться у Украины». «Трёхлетний конфликт этой страны с Россией сделал её идеальным местом для этого начинания», — замечают они. Хотя Украина и не является страной-членом НАТО, но открытие там центра передового опыта в области гибридных боевых действий будет способствовать укреплению отношений между НАТО и Украиной и позволит провести полноценные тренинги по вопросам решения проблем гибридной войны. И это «хорошо не только для Украины, но и для стран-членов НАТО», поскольку «стратегии путинской войны представляют угрозу для Украины и явный вызов как интересам США, так и НАТО».

Очевидно, заметим, что аналитики ожидают роста пресловутой «русской угрозы» в ближайшие годы, а потому готовы перенять у Киева «передовой опыт». Страшно же: вдруг «десятки российских морских пехотинцев» возьмут ночью Латвию или Польшу.

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru


9

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 42

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Mystery12345 Сегодня, 07:36
    Запад собирается перенять у Украины «передовой опыт» борьбы с русскими
    это правильно,учитесь в "котлы" попадать с завидным постоянством...
    Mystery12345
    1. Владыка Ситх Сегодня, 07:47
      У ВСУ по официальной статистике 500 самоубийств, этот опыт в НАТО будут перенимать? Ок! wassat
      Владыка Ситх
      1. сибиралт Сегодня, 07:59
        Думаете, что в НАТО самоубийств меньше? winked Ну, ну. Где -то случайно натолкнулся на статистику самоубийств американских рейнджеров прошедших войну в разных точках. Так их там до 30%. Бессмысленная война голову начисто сносит.
        сибиралт
        1. Владыка Ситх Сегодня, 08:06
          КМП США за 2012 год 386 самоубийств.
          Владыка Ситх
    2. Злой543 Сегодня, 08:03
      Опять психи из дурки сбежали? Хоть понимают что пишут? Пипл хавает?
      Злой543
      1. Logall Сегодня, 08:10
        Тотальное пьянство, упадок морального духа, самоубийства, поподания в котлы, , огромные потери живой силы и техники... А русские ещё не приходили!
        Logall
        1. роман66 Сегодня, 09:22
          потому и бухают, что русские не пришли, с горя. значитца! ну и остальная депрессуха
          роман66
    3. Маз Сегодня, 09:26
      Зря смеётесь, имеется в виду технология оболванивания населениям вытеснения русского языка, и самое главное работа со школьниками, детьми начиная с детского сада и молодежью. Для них Россия рисуется только со словами, враг, агрессор, оккупант, захватчик. Повторяется это в день не менее сотни раз с утра до вечера по всем СМИ Тут мы уже наполовину проиграли ещё двадцать лет назад.
      Маз
  2. Altona Сегодня, 07:38
    Джеймс Карафано с соавторами в газете «The Daily Signal» напоминает: после полуночи 27 февраля 2014 года «десятки российских морских пехотинцев покинули свои казармы в Севастополе». Одетые в гражданскую одежду и при оружии, они «пошли на штурм областного парламента и начали войну на Украине, которая сегодня всё ещё бушует».
    ------------------------------
    Почему этот Карафано не вспоминает 1990-е годы, когда "десятки и сотни вооруженных чеченцев, одетых в гражданскую одежду"? Или 1979 год, когда "десятки и сотни вооруженных афганцев, одетых в гражданскую одежду"? Память у подобных аналитиков как у насекомых, только на сутки хватает. А ведь были еще "вооруженные ливийцы", "вооруженные сирийцы", "вооруженные украинцы на Майдане" в гражданской одежде.
    Altona
    1. Злодей Сегодня, 07:43
      Цитата: Altona
      Почему этот Карафано не вспоминает 1990-е годы, когда "десятки и сотни вооруженных чеченцев, одетых в гражданскую одежду"? Или 1979 год, когда "десятки и сотни вооруженных афганцев, одетых в гражданскую одежду"? Память у подобных аналитиков как у насекомых, только на сутки хватает.

      Тут скорее принцип невонючести своего гуано работает.
      Злодей
  3. Б.Т.В. Сегодня, 07:43
    А " десятки российских морских пехотинцев" Прибалтику или Польшу будут " брать" как обычно или " нетрадиционно"?!
    Б.Т.В.
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 07:56
      Б.Т.В. Сегодня, 07:43
      А " десятки российских морских пехотинцев" Прибалтику или Польшу будут " брать" как обычно или " нетрадиционно"?!

      ... на Ваш пост, пшеки и трибалты уже готовят ноту протеста в МИД... почти нападение России... laughing
      a.s.zzz888
      1. роман66 Сегодня, 09:24
        и, на случай нетрадиционного нападения запасаются вазелином, наученные горьким опытом общения с натой
        роман66
  4. rotmistr60 Сегодня, 07:49
    «передовой опыт» борьбы с русскими

    В очередной раз насмешили. Прав Задорнов. Интересно, а когда и где Украина "боролась" с русскими морпехами?
    rotmistr60
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 07:54
      rotmistr60
      В очередной раз насмешили. Прав Задорнов. Интересно, а когда и где Украина "боролась" с русскими морпехами?

      ... походу, только в воспалённом остатке мозга укрокаклов...
      a.s.zzz888
  5. ОТДЕЛ Сегодня, 07:50
    Лучше пусть у немцев и французов перенимают опыт,они много интересного могут рассказать..
    ОТДЕЛ
  6. a.s.zzz888 Сегодня, 07:52
    Джеймс Карафано

    ... сколько ещё, там таких безумцев?!... достали своей бредятиной... angry
    a.s.zzz888
  7. Uncle Lee Сегодня, 07:56
    В прежние времена от этого бреда просто бы отмахнулись !
    А теперь обсуждаем, осмеиваем, прикалываемся, подкалываем !
    Ширится, растет заболевание ! fellow fellow
    Uncle Lee
  8. Ушлый_башкорт Сегодня, 07:56
    В смысле? Свои методы попила и прапорского многоборья уже не работают? Ну украинцы научат, да!
    Ушлый_башкорт
  9. Aitvaras Сегодня, 07:59
    Нет дыма без огня . В Литве уже обьявлялись виленская и клайпедская народные республики, по образу донбасских . Благодаря опыту Украины литовские спец. службы сразу нейтрализовали этих " строителей ". Против российских морпехов у нас есть свои гр. спец. назначения . Прибыли для поддержки и морпехи США и тяжёлое вооружение союзников НАТО.
    Aitvaras
    1. Б.Т.В. Сегодня, 08:03
      Цитата: Aitvaras
      Прибыли для поддержки и морпехи США и тяжёлое вооружение союзников НАТО.


      Простите, а что они поддерживать будут?!
      Б.Т.В.
      1. роман66 Сегодня, 09:25
        штаны им поддерживать будут, чтоб не упали laughing
        роман66
    2. КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН Сегодня, 08:19
      Кому вы нужны ?! Но если ваши новые хозяева спровоцируют конфликт с Россией, то вам никто и ничто уже не поможет. Посмотрите на карту и сопоставьте размеры Литвы с дальностью стрельбы РСЗО "Смерч", чтобы больше вопрос безопасности не поднимать...
      КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН
    3. Горный стрелок Сегодня, 08:23
      Дорогой, не нужно никаких республик в Литве. Для того, чтобы положить ВСЮ Прибалтику "в карман", достаточно перекрыть Сувалкский коридор. Что вообще делается за несколько часов, и все ваши НАТОвские батальоны будут сидеть тихо, как мыши под веником. Но зачем России ваши родные болота? Типа извести под корень? Так вы и без нашей помощи прекрасно справляетесь. Лет чере пятьдесят на этих землях вообще никого не останется. wassat
      Горный стрелок
      1. Aitvaras Сегодня, 08:40
        Должен Вас дружище разочаровать ,про петдесят лет " ...не жить мне в ту счастливую пору ... " , недождётесь а про Сувалкский коридор - " мы и сами с усами ". Ускорено готовится оборона и этого участка российско литовской границы. Скоро прибудут дополнительные бронетанковые части войск союзников НАТО. Ведём переговоры по размещению в Литве современных средств ПРО и ПВО.
        Aitvaras
        1. Б.Т.В. Сегодня, 08:51
          Комментарий из разряда: " щас придёт мой старший брат, он вам всем покажет!..."

          Не надорвитесь в потугах.
          Б.Т.В.
          1. роман66 Сегодня, 09:27
            сувалковский вал!!! маннергейм нервно курит, Мажино вертится в гробу, так что стук на все кладбище
            роман66
        2. НасРать Сегодня, 08:51
          Отлично, готовьтесь... и спите плохо, с мыслью что мы где то рядом...пусть вся ваша жизнь состоит из страха! wassat Д.Б. Триебалты должны жить в страхе!!! wassat
          Сколь же Д. Б.!!!!!
          НасРать
  10. Langf Сегодня, 08:06
    Всё в кучу собрали: и танки, и наёмников, и церковь, и диссидентов, только что домохозяек не приплели и про оловянных солдатиков не упомянули - и на том спасибо. Гибридный бред не должно обзывать войной, его касторкой лечить надо.
    Langf
  11. Masya Masya Сегодня, 08:13
    Страшная, страшная сказка обрастает новыми страшилками, чем дальше тем страшнее...
    Masya Masya
    1. роман66 Сегодня, 09:28
      и зааметьте, как дети - придумают страшилку и сами же в нее поверят безоглядно, даже писать ходить боятся
      роман66
  12. Приговор Сегодня, 08:15
    Да ладно Вам, не будьте слишком строги, парень просто честно зарабатывает свои 30 сребреников на жизнь враньём и бредом. Должны же на что-то существовать на Западе эти бесполезные и многочисленные "Карафано"... laughing laughing laughing
    Приговор
  13. wasjasibirjac Сегодня, 08:16
    ну и слава богу. хохлы Запад научат - как в котлы попадать, как оружием торговать, как водку пьянствовать ну и еще многому научить могут. soldier bully
    wasjasibirjac
  14. Тёртый калач Сегодня, 08:22
    «The Daily Signal» - нацарапала бред сивой кобылы fool
    Тёртый калач
  15. tchoni Сегодня, 08:27
    Все хорошо, все идеально. вопрос в другом: а сможет ли элита обеспечить приемственность политического курса в России на ближайшие десятилетия?
    tchoni
  16. demo Сегодня, 08:35
    Самое главное то, что запад успешно перенял (или наоборот Украина переняла у запада) , что в мире должен быть кто-то на кого можно навесить всех собак.
    Вплоть до разрушения Карфагена, уничтожения Трои и Бастилии, за компанию.
    Не важно то, что бред изрекаемый чиновником или аналитиком ни в какие ворота не лезет.
    Важно другое - степень внимания у западных граждан находится на самом низком уровне, плюс низкая образованность (такие же жертвы ЕГЭ, местного разлива).
    Люди впитывают откровенный бред и воспринимают как истину.
    И не сложно представить дальнейшее развитие событий по отношению к нашей стране.

    "Путиин, указывает Карафано, «пытался скрыть свои атаки на восточную Украину», объединив традиционные российские военные силы «с наёмниками и местными диссидентами». Русские сочетают «смертельные атаки с запугиванием, запутыванием и коррупцией». Кроме того, пишут соавторы, Путин «использовал Русскую Православную Церковь, чтобы вызвать возбуждение у недовольных меньшинств и противодействовал антикоррупционным усилиям, к примеру, реформе здравоохранения на Украине».

    Забыл добавить этот перец, что Путин организовал Майдан, сверг Януковича, дал команду на проведение АТО на Украине, перекрыл подачу электроэнергии и воды в Крым, организовал блокаду энергоносителей из ЛДНР в Незалежную.
    Что еще сделал Путин?

    Огласите весь список, пожалуйста.
    demo
  17. Тень тьмы Сегодня, 08:44
    Джеймс Карафано с соавторами в газете «The Daily Signal» напоминает: после полуночи 27 февраля 2014 года «десятки российских морских пехотинцев покинули свои казармы в Севастополе». Одетые в гражданскую одежду и при оружии, они «пошли на штурм областного парламента

    Незнал, что мои знакомые и бывшие одноклассники является внештатными морпехам, так как работают в основном на гражданских профессиях, ну а про ментов и беркутовцев, внештатно работающих морпехам в казармах, это вообще фантастика.
    Тень тьмы
  18. mikh-korsakov Сегодня, 09:04
    В последние дни украинские власти посетили две эпидемии. Особенно власти обсуждают атаку вируса Petya на компьютеры в их кабмине. С этим по моему просто. Я бы посоветовал сотрудникам кабмина соблюдать компьютерную гигиену. в частности не смотреть в рабочее время порносайты и не договариваться с проститутками по электронной почте. И все у них нормализуется. С другой болезнью посложнее. СБУ посетила загадочная полковничья болезнь. На месте Петра Алексеевича я бы принял радикальные меры, отменил бы звание полковника и перевел бы полковников в подполковники. Особенно отличившимся можно присвоить генеральские звания, если они не участвовали в АТО, иначе эпидемия коснется и генералов. Идею НАТО изучать украинский опыт во время эпидемии считаю опасной. Иначе полковничья болезнь может затронуть и натовских полковников.
    mikh-korsakov
  19. Ретвизан 8 Сегодня, 09:06
    Не тот опыт они собрались изучать! Самый бесценный опыт борьбы с русскими накоплен военными Шведции, Франции, Германии, Японии...
    И заключается он как вовремя с..б.ться! Иначе хана!
    А хох.лы обычно вовремя свалить не успевают (например их национальный герой Мазепа) и огребают по полной!
    Ретвизан 8
  20. Deadушка Сегодня, 09:20
    Цитата: Logall
    А русские ещё не приходили!

    "- Беня, а шо такое на Украине происходит?
    - Украина с Россией воюет.
    - И шо, как дела?
    - Ну Украина потеряла таки два миллиона гражданских, полуостров Крым, несколько вертолетов и самолетов, десятки бронетранспортеров, убито много военных и ещё на грани перехода к России две большие области на востоке.
    - А у Русских шо?
    - Таки не поверишь, они вообще на войну не явились."
    Deadушка
  21. Толстоевский Сегодня, 09:27
    нашим западным и ближневосточным партнёрам пора перенимать у небратьев богатейший опыт ползанья на корячках перед дохлыми фашистами
    Толстоевский
  22. Govorun Сегодня, 09:35
    Запад собирается перенять у Украины «передовой опыт» борьбы с русскими
    Боевой опыт? Это в котлах ошиваться?!. Перенимайте,будет полезно...
    Govorun
Картина дня