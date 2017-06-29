Запад собирается перенять у Украины «передовой опыт» борьбы с русскими
Как выяснили иностранные специалисты, гибридная война, которую русские ведут на Украине, опасна для государств, входящих в НАТО. А посему следует создать специальный «центр», который будет перенимать у Киева «передовой опыт» борьбы с русскими морпехами.
Джеймс Карафано с соавторами в газете «The Daily Signal» напоминает: после полуночи 27 февраля 2014 года «десятки российских морских пехотинцев покинули свои казармы в Севастополе». Одетые в гражданскую одежду и при оружии, они «пошли на штурм областного парламента и начали войну на Украине, которая сегодня всё ещё бушует».
Президент России Владимир Путин, считают соавторы статьи, ведёт борьбу «против своего врага на Западе». Украина нынче стала доказательством «тактики ведьм», которую принято называть «гибридной войной».
Гибридная война, разъясняют специалисты, — это стратегия, сочетающая обычную и нетрадиционную военную тактику и включающая совокупность энергетических угроз и угроз безопасности, пропаганду, кибератаки и использование организованной преступности наряду с традиционными военными возможностями (сухопутные войска, танки, самолёты).
Путин, указывает Карафано, «пытался скрыть свои атаки на восточную Украину», объединив традиционные российские военные силы «с наёмниками и местными диссидентами». Русские сочетают «смертельные атаки с запугиванием, запутыванием и коррупцией». Кроме того, пишут соавторы, Путин «использовал Русскую Православную Церковь, чтобы вызвать возбуждение у недовольных меньшинств и противодействовал антикоррупционным усилиям, к примеру, реформе здравоохранения на Украине». Наконец, ФСБ использует платформы социальных сетей для подстрекательства к экстремизму. Российская разведка, полагают журналисты, «даже наняла гражданина Франции, чтобы попытаться вывезти оружие из Крыма и организовать террористические нападения во Франции». Вину за акцию можно было бы возложить на поддерживаемых Западом «фашистов» на Украине.
Изучение возможностей противостояния «этой ужасной тактике гибридных боевых действий» и сдерживание «возможностей Путина по дестабилизации Запада» — приоритет для НАТО, уверены аналитики. Нынешняя ситуация на Украине требует дальнейшего изучения того, как суверенные страны могут противостоять тактике гибридной войны. Поэтому создание сертифицированного НАТО «центра передового опыта по гибридным войнам» на Украине стало бы шагом «в верном направлении».
НАТО имеет уже 24 сертифицированных центра передового опыта, которые работают по целому ряду вопросов: от операций в морозном климате до защиты от терроризма. Центры такие размещаются повсюду: от Норвегии до Турции. Некоторые из существующих центров передового опыта изучают компоненты гибридной войны (кибербезопасность и энергетическая безопасность). Однако ни один центр не изучает гибридную войну как таковую и способы эффективного ей противодействия.
США и НАТО, подытоживают соавторы, могли бы «многому научиться у Украины». «Трёхлетний конфликт этой страны с Россией сделал её идеальным местом для этого начинания», — замечают они. Хотя Украина и не является страной-членом НАТО, но открытие там центра передового опыта в области гибридных боевых действий будет способствовать укреплению отношений между НАТО и Украиной и позволит провести полноценные тренинги по вопросам решения проблем гибридной войны. И это «хорошо не только для Украины, но и для стран-членов НАТО», поскольку «стратегии путинской войны представляют угрозу для Украины и явный вызов как интересам США, так и НАТО».
Очевидно, заметим, что аналитики ожидают роста пресловутой «русской угрозы» в ближайшие годы, а потому готовы перенять у Киева «передовой опыт». Страшно же: вдруг «десятки российских морских пехотинцев» возьмут ночью Латвию или Польшу.
Фото: Vladimir Strumkovsky / Ukrafoto / Polaris / Newscom
Джеймс Карафано с соавторами в газете «The Daily Signal» напоминает: после полуночи 27 февраля 2014 года «десятки российских морских пехотинцев покинули свои казармы в Севастополе». Одетые в гражданскую одежду и при оружии, они «пошли на штурм областного парламента и начали войну на Украине, которая сегодня всё ещё бушует».
Президент России Владимир Путин, считают соавторы статьи, ведёт борьбу «против своего врага на Западе». Украина нынче стала доказательством «тактики ведьм», которую принято называть «гибридной войной».
Гибридная война, разъясняют специалисты, — это стратегия, сочетающая обычную и нетрадиционную военную тактику и включающая совокупность энергетических угроз и угроз безопасности, пропаганду, кибератаки и использование организованной преступности наряду с традиционными военными возможностями (сухопутные войска, танки, самолёты).
Путин, указывает Карафано, «пытался скрыть свои атаки на восточную Украину», объединив традиционные российские военные силы «с наёмниками и местными диссидентами». Русские сочетают «смертельные атаки с запугиванием, запутыванием и коррупцией». Кроме того, пишут соавторы, Путин «использовал Русскую Православную Церковь, чтобы вызвать возбуждение у недовольных меньшинств и противодействовал антикоррупционным усилиям, к примеру, реформе здравоохранения на Украине». Наконец, ФСБ использует платформы социальных сетей для подстрекательства к экстремизму. Российская разведка, полагают журналисты, «даже наняла гражданина Франции, чтобы попытаться вывезти оружие из Крыма и организовать террористические нападения во Франции». Вину за акцию можно было бы возложить на поддерживаемых Западом «фашистов» на Украине.
Изучение возможностей противостояния «этой ужасной тактике гибридных боевых действий» и сдерживание «возможностей Путина по дестабилизации Запада» — приоритет для НАТО, уверены аналитики. Нынешняя ситуация на Украине требует дальнейшего изучения того, как суверенные страны могут противостоять тактике гибридной войны. Поэтому создание сертифицированного НАТО «центра передового опыта по гибридным войнам» на Украине стало бы шагом «в верном направлении».
НАТО имеет уже 24 сертифицированных центра передового опыта, которые работают по целому ряду вопросов: от операций в морозном климате до защиты от терроризма. Центры такие размещаются повсюду: от Норвегии до Турции. Некоторые из существующих центров передового опыта изучают компоненты гибридной войны (кибербезопасность и энергетическая безопасность). Однако ни один центр не изучает гибридную войну как таковую и способы эффективного ей противодействия.
США и НАТО, подытоживают соавторы, могли бы «многому научиться у Украины». «Трёхлетний конфликт этой страны с Россией сделал её идеальным местом для этого начинания», — замечают они. Хотя Украина и не является страной-членом НАТО, но открытие там центра передового опыта в области гибридных боевых действий будет способствовать укреплению отношений между НАТО и Украиной и позволит провести полноценные тренинги по вопросам решения проблем гибридной войны. И это «хорошо не только для Украины, но и для стран-членов НАТО», поскольку «стратегии путинской войны представляют угрозу для Украины и явный вызов как интересам США, так и НАТО».
Очевидно, заметим, что аналитики ожидают роста пресловутой «русской угрозы» в ближайшие годы, а потому готовы перенять у Киева «передовой опыт». Страшно же: вдруг «десятки российских морских пехотинцев» возьмут ночью Латвию или Польшу.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
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