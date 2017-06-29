Bloomberg усомнились в пригодности авианосцев США
Согласно информации РИА Новости , Bloomberg считает, что непомерная стоимость, уязвимость перед современными видами противокорабельных вооружений и применение новых технологий потенциальных неприятелей могут сделать американские авианосцы морально устаревшими кораблями.
Например, постройка новейшего авианосца "Джеральд Форд" потребовала 13 млрд. долл. При этом необходимо дальнейшее устранение дефектов, которое может продлиться вплоть до 2019 года. Только работы над аэрофинишером, отвечающим за прием самолета при посадке, обошлись из-за необходимости исправления неполадок в 961 млн. долл., троекратно превысив изначальную смету.
Как полагает издание, Россия и Китай в скором времени примут на вооружение более совершенные противокорабельные ракеты. Вероятно, что они осуществляют разработку гиперзвуковых летательных аппаратов. Вооруженные силы КНР уже оснащены противокорабельной баллистической ракетой DF-21D. За дальность в 1400 км и высокую мощность ее прозвали "убийцей авианосцев". В перспективе развитие вооружений потенциальных противников в указанных направлениях заставят авианосные группы находиться на большом удалении от берегов.
В этой связи Bloomberg задается вопросом о состоятельности концепции АУГ , традиционно поддерживаемой ВС США.
Gerald R. Ford
Например, постройка новейшего авианосца "Джеральд Форд" потребовала 13 млрд. долл. При этом необходимо дальнейшее устранение дефектов, которое может продлиться вплоть до 2019 года. Только работы над аэрофинишером, отвечающим за прием самолета при посадке, обошлись из-за необходимости исправления неполадок в 961 млн. долл., троекратно превысив изначальную смету.
Как полагает издание, Россия и Китай в скором времени примут на вооружение более совершенные противокорабельные ракеты. Вероятно, что они осуществляют разработку гиперзвуковых летательных аппаратов. Вооруженные силы КНР уже оснащены противокорабельной баллистической ракетой DF-21D. За дальность в 1400 км и высокую мощность ее прозвали "убийцей авианосцев". В перспективе развитие вооружений потенциальных противников в указанных направлениях заставят авианосные группы находиться на большом удалении от берегов.
В этой связи Bloomberg задается вопросом о состоятельности концепции АУГ , традиционно поддерживаемой ВС США.
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти