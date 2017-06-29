09:59 29 июня

Bloomberg усомнились в пригодности авианосцев США

Согласно информации РИА Новости , Bloomberg считает, что непомерная стоимость, уязвимость перед современными видами противокорабельных вооружений и применение новых технологий потенциальных неприятелей могут сделать американские авианосцы морально устаревшими кораблями.

Bloomberg усомнились в пригодности авианосцев США

Gerald R. Ford


Например, постройка новейшего авианосца "Джеральд Форд" потребовала 13 млрд. долл. При этом необходимо дальнейшее устранение дефектов, которое может продлиться вплоть до 2019 года. Только работы над аэрофинишером, отвечающим за прием самолета при посадке, обошлись из-за необходимости исправления неполадок в 961 млн. долл., троекратно превысив изначальную смету.


Как полагает издание, Россия и Китай в скором времени примут на вооружение более совершенные противокорабельные ракеты. Вероятно, что они осуществляют разработку гиперзвуковых летательных аппаратов. Вооруженные силы КНР уже оснащены противокорабельной баллистической ракетой DF-21D. За дальность в 1400 км и высокую мощность ее прозвали "убийцей авианосцев". В перспективе развитие вооружений потенциальных противников в указанных направлениях заставят авианосные группы находиться на большом удалении от берегов.

В этой связи Bloomberg задается вопросом о состоятельности концепции АУГ , традиционно поддерживаемой ВС США.


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Комментарии 20

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  1. Ушлый_башкорт Сегодня, 07:42
    Для причинения демократии разным арабам сойдет вполне.
    Ушлый_башкорт
    1. Вас Влад Сегодня, 07:59
      Цитата: Ушлый_башкорт
      Для причинения демократии разным арабам сойдет вполне.

      Так они для этого и создавались,но в Bloomberg только сейчас стали догадываться.Пусть не переживают они свои деньги отбили.
      Вас Влад
    2. Маз Сегодня, 09:22
      Это не значит что откажутся, наоборот будут строить ещё более дорогие и новые
      Маз
  2. Сергей 777 Сегодня, 07:47
    Надеюсь у нас такой тоже будет wink
    Сергей 777
  3. Zoldat_A Сегодня, 07:47
    Блумбергам не стыдно? На святое покусились - АМЕРИКАНСКИЕ АВИАНОСЦЫ. Святую корову зарезали на котлеты.....
    Zoldat_A
  4. Altona Сегодня, 07:50
    Пусть деньги тратят на "проекторы демократии". Игрушка недешевая в содержании, да еще и эскорт требует.
    Altona
    1. МПК105 Сегодня, 07:57
      У них деньги есть...И на авианосцы,и на эскорт.Завидовать надо молча,как говориться... wink
      МПК105
      1. К-612-О Сегодня, 08:30
        Нам не надо таскаться по миру и бомбить папуасов,. Одна ракета с ябч и нет ни корыта ни эскорта, это куда дешевле чем меряться авианосцами.
        К-612-О
        1. андрей юрьевич Сегодня, 08:41
          Цитата: К-612-О
          Нам не надо таскаться по миру и бомбить папуасов,. Одна ракета с ябч и нет ни корыта ни эскорта, это куда дешевле чем меряться авианосцами.

          вы сильно преувеличиваете...
          андрей юрьевич
  5. Moryarty Сегодня, 07:51
    Проблема США в том, что их корпорации берут много денег за мизерную работу. При таком раскладе, у них неоправданные траты на оружие...
    Moryarty
    1. BerBer Сегодня, 08:22
      ВПК США - паразит на теле не только экономики штатов, но и мировой экономики. Но без него США существовать уже не могут. Не могут умерить свои аппетиты. Непомерно растущие потребности, зашоренность взглядов, за счёт собственного могущества, не даёт объективную картину мира. Рецепт один - срочно надо голодать, а они уже не могут, так как привыкли. Поэтому катаклизмы их ждут. И пусть не надеются, что переложат на наши плечи.
      BerBer
  6. сибиралт Сегодня, 07:52
    Цитата: Ушлый_башкорт
    Для причинения демократии разным арабам сойдет вполне.

    Это точно, как у патологоанатомов. - Причинить демократию несовместимую с жизнью. bully
    сибиралт
  7. magadan72 Сегодня, 07:57
    Конечно авианосцы им нужны. НО НЕ В ТАКОМ КОЛИЧЕСТВЕ! Авиа базы по всему миру гораздо эффективнее.
    magadan72
  8. Uncle Lee Сегодня, 07:59
    авианосные группы находиться на большом удалении от берегов.
    Смысл тогда этих групп, сами себя в океане будут защищать !
    Uncle Lee
  9. a.s.zzz888 Сегодня, 08:01
    Bloomberg усомнились в пригодности авианосцев США

    ... уже бы сразу " в пригодности всех США"!!!... bully laughing
    a.s.zzz888
  10. Горный стрелок Сегодня, 08:07
    Если проводить исторические параллели, то теперешние авианосцы - это больше похожи на линкоры второй мировой. Очень дорогие, но по большей части - бесполезные. Этими плавучими аэродромами хорошо пугать папуасов. Которые своими Луками и стрелами не смогут их даже поцарапать... Но даже КНДР целых ТРИ АУГ - не напугали. Сколько же их надо, чтобы НАПУГАТЬ Россию?
    Горный стрелок
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 08:23
      Горный стрелок Сегодня, 08:07
      Если проводить исторические параллели, то теперешние авианосцы - это больше похожи на линкоры второй мировой. Очень дорогие, но по большей части - бесполезные. Этими плавучими аэродромами хорошо пугать папуасов. Которые своими Луками и стрелами не смогут их даже поцарапать... Но даже КНДР целых ТРИ АУГ - не напугали. Сколько же их надо, чтобы НАПУГАТЬ Россию?

      ... пусть стряпают свои железяки, полагаю что пяток, десяток "Калибров" всё дешевле... а железо как тонуло до, во время ВОВ и после, так и будет с таким же ускорением идти ко дну...
      a.s.zzz888
  11. viktor. Сегодня, 08:14
    В перспективе развитие вооружений потенциальных противников в указанных направлениях заставят авианосные группы находиться на большом удалении от берегов. и не отходить от своего берега laughing
    viktor.
  12. Шуманит Сегодня, 09:55
    Цитата: Сергей 777
    Надеюсь у нас такой тоже будет wink

    Надеюсь,что у нас их никогда не будет!!! Золотая калоша-мишень...
    Шуманит
  13. Шуманит Сегодня, 09:58
    Цитата: МПК105
    У них деньги есть...И на авианосцы,и на эскорт.Завидовать надо молча,как говориться... wink

    Зависть и разум разные вещи...
    Шуманит
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