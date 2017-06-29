Переход к бригадам в армейской авиации ВС РФ
Как сообщает интернет-издание « Известия », минобороны РФ существенно наращивает боевой потенциал армейской авиации (АА), осуществляя переход к бригадам.
Как пояснили в Главном штабе Воздушно-космических сил, включающих в свой состав части и подразделения АА, в конце 2016 года в Восточном военном округе началось формирование 18-й бригады АА (брАА) с местом базирования в Хабаровске. Планируется, что до конца 2017 года 17-я брАА появится в Новосибирске и будет относиться к Центральному ВО.
Каждая бригада включает 4 эскадрильи и одно звено. Всего около ста вертолетов. На вооружении двух боевых эскадрилий состоят ударные вертолеты Ми-28 «Ночной охотник», Ка-52 «Аллигатор» и Ми-35М. Транспортно-боевая и транспортная эскадрильи оснащены Ми-8АМТШ «Терминатор» и Ми-8МТВ-5. Звено использует тяжелые транспортные вертолеты Ми-26А, предназначенные для перевозки сверхтяжелых негабаритных грузов и техники.
- пояснил военный историк Дмитрий Болтенков.
Как считает независимый военный эксперт Антон Лавров, указанная выше компоновка бригад матчастью позволяет максимально эффективно применять армейскую авиацию на поле боя.
До 2008 года в армии существовали только полки и отдельные эскадрильи армейской авиации. Они были вооружены вертолетами Ми-24, Ми-8 и Ми-26. В ходе реформы, проводившейся при прежнем военном руководстве, данные воинские части были расформированы, на их основе образованы авиационные базы 2-го разряда . Было принято решение перевооружать последние на современную технику. Первоначально АА получила вертолеты Ми-35М, Ми-8АМТШ и Ми-8МТВ-5. Позже минобороны начало формировать эскадрильи Ми-28.
Как пояснили в Главном штабе Воздушно-космических сил, включающих в свой состав части и подразделения АА, в конце 2016 года в Восточном военном округе началось формирование 18-й бригады АА (брАА) с местом базирования в Хабаровске. Планируется, что до конца 2017 года 17-я брАА появится в Новосибирске и будет относиться к Центральному ВО.
Каждая бригада включает 4 эскадрильи и одно звено. Всего около ста вертолетов. На вооружении двух боевых эскадрилий состоят ударные вертолеты Ми-28 «Ночной охотник», Ка-52 «Аллигатор» и Ми-35М. Транспортно-боевая и транспортная эскадрильи оснащены Ми-8АМТШ «Терминатор» и Ми-8МТВ-5. Звено использует тяжелые транспортные вертолеты Ми-26А, предназначенные для перевозки сверхтяжелых негабаритных грузов и техники.
В настоящее время свои бригады армейской авиации есть в Западном и Южном округах. Так, 15-я брАА базируется на бывшем аэродроме морской авиации в городе Остров Псковской области. В свое время формирование этой воинской части вызвало негативную реакцию у прибалтийских стран. Там посчитали, что уникальная огневая мощь и транспортные возможности новой воинской части представляют серьезную угрозу. Недавно 16-я бригада была сформирована в Зернограде Ростовской области.
- пояснил военный историк Дмитрий Болтенков.
Как считает независимый военный эксперт Антон Лавров, указанная выше компоновка бригад матчастью позволяет максимально эффективно применять армейскую авиацию на поле боя.
Ми-28 и Ка-52 могут поддерживать наступление своих войск. А в случае необходимости могут легко остановить наступление противника. Транспортные и транспортно-боевые эскадрильи при поддержке звеньев «летающих коров» могут осуществлять глубокие рейды в тыл противника, высаживать там десантников с легкой бронетехникой, которые будут уничтожать штабы, склады, а также захватывать важные объекты инфраструктуры.
До 2008 года в армии существовали только полки и отдельные эскадрильи армейской авиации. Они были вооружены вертолетами Ми-24, Ми-8 и Ми-26. В ходе реформы, проводившейся при прежнем военном руководстве, данные воинские части были расформированы, на их основе образованы авиационные базы 2-го разряда . Было принято решение перевооружать последние на современную технику. Первоначально АА получила вертолеты Ми-35М, Ми-8АМТШ и Ми-8МТВ-5. Позже минобороны начало формировать эскадрильи Ми-28.
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