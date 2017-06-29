09:58 29 июня

Переход к бригадам в армейской авиации ВС РФ

Как сообщает интернет-издание « Известия », минобороны РФ существенно наращивает боевой потенциал армейской авиации (АА), осуществляя переход к бригадам.

Переход к бригадам в армейской авиации ВС РФ


Как пояснили в Главном штабе Воздушно-космических сил, включающих в свой состав части и подразделения АА, в конце 2016 года в Восточном военном округе началось формирование 18-й бригады АА (брАА) с местом базирования в Хабаровске. Планируется, что до конца 2017 года 17-я брАА появится в Новосибирске и будет относиться к Центральному ВО.


Каждая бригада включает 4 эскадрильи и одно звено. Всего около ста вертолетов. На вооружении двух боевых эскадрилий состоят ударные вертолеты Ми-28 «Ночной охотник», Ка-52 «Аллигатор» и Ми-35М. Транспортно-боевая и транспортная эскадрильи оснащены Ми-8АМТШ «Терминатор» и Ми-8МТВ-5. Звено использует тяжелые транспортные вертолеты Ми-26А, предназначенные для перевозки сверхтяжелых негабаритных грузов и техники.

В настоящее время свои бригады армейской авиации есть в Западном и Южном округах. Так, 15-я брАА базируется на бывшем аэродроме морской авиации в городе Остров Псковской области. В свое время формирование этой воинской части вызвало негативную реакцию у прибалтийских стран. Там посчитали, что уникальная огневая мощь и транспортные возможности новой воинской части представляют серьезную угрозу. Недавно 16-я бригада была сформирована в Зернограде Ростовской области.

- пояснил военный историк Дмитрий Болтенков.

Как считает независимый военный эксперт Антон Лавров, указанная выше компоновка бригад матчастью позволяет максимально эффективно применять армейскую авиацию на поле боя.

Ми-28 и Ка-52 могут поддерживать наступление своих войск. А в случае необходимости могут легко остановить наступление противника. Транспортные и транспортно-боевые эскадрильи при поддержке звеньев «летающих коров» могут осуществлять глубокие рейды в тыл противника, высаживать там десантников с легкой бронетехникой, которые будут уничтожать штабы, склады, а также захватывать важные объекты инфраструктуры.


До 2008 года в армии существовали только полки и отдельные эскадрильи армейской авиации. Они были вооружены вертолетами Ми-24, Ми-8 и Ми-26. В ходе реформы, проводившейся при прежнем военном руководстве, данные воинские части были расформированы, на их основе образованы авиационные базы 2-го разряда . Было принято решение перевооружать последние на современную технику. Первоначально АА получила вертолеты Ми-35М, Ми-8АМТШ и Ми-8МТВ-5. Позже минобороны начало формировать эскадрильи Ми-28.


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Комментарии 12

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  1. МПК105 Сегодня, 08:12
    Летчики-просветите несведущего в этом вопросе...Сотня вертолётов,это много или мало?Учитывая,что у Кореи-D 500 Flag of the United States.svg США Md helicopters md-500e g-sscl arp.jpg Многоцелевой MD 500 84 Куплены через третьи страны в демилитаризованном виде и модернизированы в 90х годах.
    Ми-24 Flag of the Soviet Union.svg СССР Russian Air Force Mil Mi-24PN Dvurekov-6.jpg Ударный Ми-24Д 20
    Ми-2 Flag of the Soviet Union.svg СССР
    Flag of Poland.svg Польша
    Flag of North Korea.svg КНДР Krzesiny 100RB.JPG Многоцелевой PZL Mi-2 139
    Ми-8 Flag of the Soviet Union.svg СССР 05 Red Mil Mi-8T Russian Air Force (7985599898).jpg Транспортный Ми-8Т 15
    Ми-4
    Harbin Z-5 Flag of the Soviet Union.svg СССР
    Flag of the People's Republic of China.svg КНР Harbin Z-5 China AVIATION MUSEUM OCT 2012 (8272484990).jpg Транспортный Z-5 48
    МПК105
    1. Арон Заави Сегодня, 08:22
      Цитата: МПК105
      Летчики-просветите несведущего в этом вопросе...Сотня вертолётов,это много или мало?

      Это очень много. В Израильских ВВС на сегодня меньше 100 ударных вертолетов.
      Арон Заави
      1. МПК105 Сегодня, 08:34
        И как вы справляетесь?Это же мало,по-моему...Учитывая количество друзей ваших ... request
        МПК105
        1. Арон Заави Сегодня, 08:49
          Цитата: МПК105
          И как вы справляетесь?Это же мало,по-моему...Учитывая количество друзей ваших ... request

          Перепорочили много функций беспилотникам и баражирующим боеприпасам.
          Арон Заави
      2. андрей юрьевич Сегодня, 08:39
        Цитата: Арон Заави
        Цитата: МПК105
        Летчики-просветите несведущего в этом вопросе...Сотня вертолётов,это много или мало?

        Это очень много. В Израильских ВВС на сегодня меньше 100 ударных вертолетов.

        ключевое слово-ударные.
        андрей юрьевич
    2. Александр романов Сегодня, 08:30
      Цитата: МПК105
      Сотня вертолётов,это много или мало?

      Это далеко не все вертушки. За последние годы поставлено ,если не ошибаюсь в раионе 350 ударников
      Александр романов
  2. Uncle Lee Сегодня, 08:14
    По мне, хоть как назови, лишь бы способствовало боевой мощи ! И чем больше, тем лучше ! soldier
    Uncle Lee
  3. iliitchitch Сегодня, 08:19
    "Авиационные базы 2-го разряда" . Ни черта не понял . Это что-то типа авианостца длинного прыжка в подпространство со свитой ? Расформируем-сформируем ...
    Не все дармоеды ещё дембельнулись , что ли ?
    iliitchitch
    1. 210окв Сегодня, 08:35
      Если это относится к прежнему руководству,то Вы правы-некое образование для не прыжка но воровства со свитой и скрытии всего в подпространстве неподконтрольном УК РФ...
      Цитата: iliitchitch
      "Авиационные базы 2-го разряда" . Ни черта не понял . Это что-то типа авианостца длинного прыжка в подпространство со свитой ? Расформируем-сформируем ...
      Не все дармоеды ещё дембельнулись , что ли ?
      210окв
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 08:19
    Можно и до 20, а ещё лучше до 25 порядкового номера дойти, исходя из того что каждая следующая "единица" - это сотня бортов... drinks
    a.s.zzz888
  5. ivanovbg Сегодня, 08:59
    Организация понятна, решили сэкономить на связью и штабных должностей, а практически это как? Если собрать все вертушки округа на одной базе, лучший подарок для вероятных друзей не придумать. Если всего лишь одна - 1 ракета противника прорвьеть ПВО, всей АА округа конец.
    ivanovbg
  6. Старый26 Сегодня, 09:45
    Цитата: МПК105
    ...Сотня вертолётов,это много или мало?

    Знаете. Вопрос интересный. Это почти как в вопросе - ТРИ ВОЛОСА - это много и мало. И ответы разные - на голове - мало, в супе - много.
    Так и тут. Вот простейший пример. Мой родной город. Ставрополь. Когда-то здесь базировалась ВДБр, сейчас - полк 7-й десантно-штурмовой дивизии. Обратите внимание. Не воздушно-десантной, заточенной под парашютный сборос с самолетов, а десантно-штурмовая. То есть такая, которая должна перебрасываться в т.ч. и вертолетами.
    Полк. Плюс есть еще один подобный полк, относящийся к другому управлению МО. И это только в городе. Пара бригад СН есть и несколько севернее, в Ростовской области и Краснодарском крае (не считая двух полков десантной дивизии). Вот и вопрос. Много или мало. Тем более, что практически половина из них будет боевыми (это хорошо), остальные - десантные. Звено тяжелых вертолетов на весь округ, пусть уже что-то есть и сейчас - ИМХО бригада на округ - ЭТО ОЧЕНЬ МАЛО
    Старый26
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