Переход к бригадам в армейской авиации ВС РФ

В настоящее время свои бригады армейской авиации есть в Западном и Южном округах. Так, 15-я брАА базируется на бывшем аэродроме морской авиации в городе Остров Псковской области. В свое время формирование этой воинской части вызвало негативную реакцию у прибалтийских стран. Там посчитали, что уникальная огневая мощь и транспортные возможности новой воинской части представляют серьезную угрозу. Недавно 16-я бригада была сформирована в Зернограде Ростовской области.

Ми-28 и Ка-52 могут поддерживать наступление своих войск. А в случае необходимости могут легко остановить наступление противника. Транспортные и транспортно-боевые эскадрильи при поддержке звеньев «летающих коров» могут осуществлять глубокие рейды в тыл противника, высаживать там десантников с легкой бронетехникой, которые будут уничтожать штабы, склады, а также захватывать важные объекты инфраструктуры.