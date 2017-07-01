Братья-католики. Тысяча лет евроинтеграции

Поразил меня в своё время «прямой и честный» ответ Кшиштофа Занусси (режиссёр польский знаменитый такой) российскому корреспонденту. Тот, пытаясь «навести мосты», сказанул что-то там о «подъёме славянской культуры» в современном мире. На что пан Занусси ответил весьма чётко и конкретно: «Мы, поляки, вспоминаем о «своих славянских корнях», когда напиваемся или теряем ключи от дома…» В очередной раз польско-российское братание не состоялось. Вот так, пан российский корреспондент, не надо пачкать меня своими слюнями…А ведь забавно: с генетической точки зрения поляки — гораздо более чистые славяне, чем русские или даже украинцы. То есть как раз вот поляки — они что ни на есть самые архетипические славяне. И даже внешне это заметно. Но не признаются, черти полосатые, отрицают всё. Европейцы они, католики и даже сарматы. Самые отъявленные и забубённые европейцы и католики… И вся их история связана именно с Европой и европейскими «ценностями». Тем поляки и гордятся, от того и отталкиваются.Так сказать, Польша — последний и главный «бастион Европы» на варварском Востоке… И есть у поляков, так сказать, европейская миссия… альтернатив этому в польской политике практически не существует.Однако «не всё так просто и однозначно». В ходе той самой Второй мировой очень много откровенно неприглядной правды вылезло на поверхность, но надо упомянуть один весьма интересный для российского читателя момент: нацистская оккупация в разных странах Европы выглядела очень по-разному. Человека, привыкшего к стандартам Великой Отечественной, это не может не поражать. То есть, например, оккупация Голландии или Норвегии была вполне себе «цивилизованной», оккупация Дании — вообще «образцовой», не знаю уж почему.И даже на территории оккупированной Франции ничего «особо ужасного», по меркам войны, не происходило. Нам в России это достаточно сложно воспринимать, но так оно и было. Оккупация Западной Европы — это одно, Восточной — несколько другое. Да, Гитлер реально оккупировал «всю Европу» — это так, вот только делал он в разных странах принципиально в разном формате. Воспринимается это, безусловно, с трудом, но тем не менее — так оно и было.И отношение в Германии к советским и американским военнопленным было очень разным. Принципиально. И вот тут начинается всё самое интересное, а в какую, собственно, категорию попадали «эуропейцы» из Польши? Ведь даже в оккупированной Чехии всё было спокойно и относительно цивилизованно, Словакия даже квази-независимость получила от фюрера… А что же было в Польше?А в Польше всё было очень и очень интересно… Вообще история отношений Гитлер-Польша сама по себе — повод для большого и хорошего исследования (и не одного!). Интересная тема, необычная. Все начинают её рассматривать с 1 сентября 1939 года и громко рыдают в голос… Однако на самом деле всё самое интересное было до того… 1 сентября — это финал, развязка, не более. Но была и завязка, и кульминация, и всё это было гораздо, гораздо раньше.Так вот, Варшава как раз не рассматривала Германию Гитлера как противника… Варшава как раз пыталась с Германией дружить против России. И в «демократической» Польше антисемитизма было даже больше чем в Германии фюрера (польские евреи бежали в Третий Рейх!). Вообще проблема 1 сентября была в том, что польская военная доктрина строилась «спиной на Запад, лицом на Восток».И когда СССР обвиняют в нападении на «нейтральную Польшу», то как-то забывают привести доказательства и обоснования этого самого «нейтралитета». Товарищ Резун тут оттоптался неоднократно, рассказывая страшные истории об «ужасном и глупом Сталине», сломавшем «польскую стену» вместе с Гитлером. Беда в том, что «стеной» Польша как раз не была… Одна вот такая «маленькая» логическая подмена… и все дальнейшие рассуждения смысл теряют. С момента своего образования после ПМВ Польша была ярко выраженным русофобским государством, ориентированным строго на Запад. То есть союзник Британии/Франции и враг России… и тут ничего не менялось вплоть до 1939 года. Внутренняя политика польской республики могла претерпевать некоторые эволюции, но в отношении Москвы/Лондона всё было ясно.И да, Польша активно сотрудничала с пришедшим к власти в Германии Гитлером, то есть отношения с гитлеровской Германией былилучше, чем с Советской Россией. Что было, то было. В 20-е/30-е годы в Москве вполне всерьёз рассматривали Польшу как военную угрозу… Это всё так, вкратце… Никаких попыток установить с СССР хороших отношений Польша не делала и делать не собиралась, а вот вариант «совместных» с Вермахтом действий на востоке вполне себе рассматривался.Поэтому рассматривать нам 1 сентября 1939 года, как большую трагедию, а 17 сентября как день некой «агрессии» достаточно странно. Польша не была неким «нейтральным государством», тем более государством, дружественным России. Польша 30-х — это враг России, сателлит Англии/Франции и потенциальный союзник Вермахта. И её разгром — это уничтожение одного врага России руками другого, даже так.Но что же принесла немецкая оккупация непосредственно полякам? Нет, с ними обходились несколько лучше, чем с теми же евреями, но по сути дела на территории «генерал-губернаторства» царили произвол и беззаконие. По европейским (не по советским!) меркам там происходили вещи достаточно страшные. Но почему? Они же европейцы, русофобы и католики (как Папа Римский и Гитлер!). В чём проблема?Проблема заключалась в том, что немцы ихне держали. Принципиально и категорически. И в период 1939-1945 предельно ясно это продемонстрировали: было уничтожено около 6 миллионов поляков. И вот после всего этого… сегодня всё начинается снова! Хотя в ходе Второй мировой «самые правильные европейцы, с самой правильной стороны истории» демонстративноразницу между русскими и поляками — отношение было очень похожим.Но современные поляки почему-то убеждены, что русские — это что-то одно, а их гордый народ — совсем другая материя… Почему-то история германских карательных отрядов это не подтверждает никак. Никак от слова совсем. К полякам вполне себе относились как к «расово неполноценным славянам». Без вариантов. Вот к чехам нет и к словакам нет, и к хорватам нет (никто из которых не кричал о своей «европейскости» и «исторической миссии по защите Европы»)… А именно к европейско-католическим полякам — да. Парадокс, не так ли?Как говаривал небезызвестный Йозеф Швейк: «Иной мадьяр и сам не виноват, что он мадьяр» (погружая при этом в полную прострацию сапёра Водичку). Так вот лично мне было бы крайне обидно быть поляком — абсурд какой-то и полная нелепица. В ходе оккупации Польши немцы-католики, не задумываясь и не рефлексируя ни секунды, «пускали в расход» поляков-католиков как готтентотов или индейцев сиу… А ведь Польша исторически соперничала с Францией за звание самой верной дочери Святой Католической церкви… И вот тебе на… И даже Папа Римский за них как-то не вступился… «Абыдна», понимаешь.Расколотить себе весь лоб, поклоняясь Римской католической церкви… и остаться никчёмным туземцем в глазах даже немцев-католиков… Нелогично как-то, неправильно… Я бы, наверное, даже расплакался от бессилия, будь я поляком… Тысяча лет беспробудного католичества и безальтернативной евроинтеграции, но даже австриец-католик, возглавивший соседнюю Германию (Гитлер — австрийский немец!), в тебе человека не видит в упор…А ведь именно поляк-католик Ян Собесский спас Вену от кровожадных янычар! И что? Где благодарность от истого австрийского патриота католического вероисповедания Адольфа Алоизовича Шилькгрубера? А нет её! Вместо «благодарности» — операция «Танненберг». Как тут не нажраться до положения риз… И ведь нажираются! Поляки в Европе плотно ассоциируются с алкоголизмом, и это не случайно… На мой взгляд, если, как говориться, быть русским сложно, но интересно, то быть поляком… как-то бесперспективно и нелогично…И до Адольфа нашего Гитлера немцы (прусские и австрийские) относились к «европолякам» вполне как к быдлу… это если кто «фашизмь» кинется разоблачать… Так что не надо, не «кдайтесь». То есть вся прелесть ситуации в том, что поляки позиционируют себя исключительно как стопроцентных европейцев, и они всегда так делали, противопоставляя себя тем же варварским московитам. Однако… однако сами европейцы «первого сорта» их почему-то за своих упорно не держат.Всё одно для разных французов и немцев они — экзотический восток. Просто у нас тут некоторые пытаются доказывать, что Россию на Западе воспринимают плохо, потому что воспринимают её через Польшу. Осталось понять через что воспринимают саму Польшу.А ведь в отличие от Украины и даже России и тем более Турции, у поляков никогда не было альтернативных вариантов в геополитике и культуре — не рассматривались они, принципиально. Только Европа! Только Святой Престол в Риме! Не помогло, однако… Сколько ты не вой с волками, своим ты там не станешь. Дело в том, что разные там Туски и Качиньские так уверенно и борзо себя ведут, что у многих обитателей Жмеринки/Урюпинска складывается неверное впечатление, что вот она, Европа в полный рост!Но надо хорошо понимать, что графских титулов обычно домогаются разбогатевшие простолюдины, а отнюдь не виконты. То есть позиционирование поляками себя любимых как подлинных, истинных и аутентичных европейцев по факту ещё ничего не означает.Вообще судьба Восточной Европы во многом решилась после того как американцы отстранили СССР от оккупации Японии полностью и бесповоротно. После чего, а также после создания блока НАТО, история Восточной Европы пошла вполне определённым путём. Но в принципе были и другие варианты. Но никто «спасать Польшу» не пожелал. Зачем она? Знаменитое Варшавское восстание 1944 года… И тут почему-то враз в его разгроме обвиняют Россию — якобы не помогла. Но кто организовывал это восстание? Кто его планировал? Чьи интересы при этом учитывались?Явно, что не польского народа. Свергнуть власть немцев и организоватьсобственное правительство — вот в чём была истинная цель восстания, инспирированного из Лондона. Восстание не в помощь Красной Армии, а «в пику» Красной Армии. Если западным союзника был так важен успех Варшавского восстания, то надо было бросать туда своих доблестных десантников… Невозможно? Слишком далеко? Тогда надо было планировать это восстание совместно со Сталиным. Если что, то товарищ Сталин секреты хранить умел лучше кого бы то ни было.Но Красную Армию поставили перед фактом — в самый неподходящий момент (наступательный потенциал советских войск был уже исчерпан) вспыхнуло это самое Варшавское восстание. На все претензии по помощи надо отвечать просто: а какую именно помощь согласовали со Ставкой Верховного Главнокомандования? Никакую? Тогда что же вы хотите? Восстание вспыхнуло внезапно и «стихийно»? Не смешно.То есть восстание разжигали из Лондона, а ответственность за него должны были нести именно русские, как-то нелогично. Вообще-то каждый несёт ответственность за свои и только за свои поступки и решения. Разожгли лорды и сэры бойню в Варшаве перед самым её освобождением — это их вина, их ответственность. Поляков в 1944-м году использовали «втёмную», как примерно и в 1939-м. В принципе, в 1944-м поляки могли бы быть уже и поумнее… Но не стали. Парадокс какой-то исторический наблюдается: отрицательный отбор по признакам интеллекта.В 1939-м году поляков втравили (именно втравили) в войну один на один с гитлеровской Германией. Если бы поляки знали, что помощи не будет, то имело смысл не воевать, а идти на политические уступки Гитлеру. Но ихв эту войну, буквально «добровольно втолкнули в бассейн с крокодилами» (есть такой старый анекдот). Поляки не собирались «становиться героями посмертно и принимать ислам». Этобыл придуман такой героический миф. Поляков тупо использовали для разжигания войны.И в 1944-м году их тоже тупо использовали. Европейцы говорите? Что-то не похоже ни по поведению, ни по отношению к ним. Скорее некие «сипаи», некие «колониальные войска», некое туземное племя в ходе англо-французского противостояния в Северной Америке. А на «европейцев» они как-то не тянут.Трагедия польского народа была не в «плохом Сталине», а в том, что и в 1939-м, и в 1944-м, и после ВМВ англосаксы их продавали и предавали, и использовали как мелкую разменную монету в больших геополитических играх. Забавная такая штука: по всем параметрам Польша могла стать великой восточноевропейской державой (ну или хотя бы средней). Во времена Ивана Грозного и позже — она была богаче, многолюдней и просвещённей Руси-матушки.Поляки вполне себе национально-ориентированный и боеспособный народ и Польша могла стать «второй Францией» (простите братья-украинцы, но, увы, вам, увы). Беда скрывалась в головах польской элиты (и в 16-м веке и в 20-м). Потенциал польского народа веками транжирился впустую по причине полностью неадекватной внешней и внутренней политики. То есть сама концепция польского государства была в чём-то ущербной, иначе объяснить серию катастроф постигших эту страну в 17/18/20-м веках абсолютно невозможно.Ещё раз: исходная база для создания «восточноевропейской империи» была весьма и весьма мощной (гораздо лучшей чем у московских царей), Иван Солоневич в своём капитальном труде «Народная монархия» высказался по этому поводу весьма чётко. И не поспоришь… Но сама концепция «европейской католической сарматской державы и последнего бастиона Европы» оказалась гибельной как, в принципе, и «золотые вольности» шляхты.По итогам Польша превратилась в некое «геополитическое посмешище». И тут, понимаешь, внезапно, «конец истории», НАТО и полная и окончательная евроинтеграция… знаете как-то снедают сомнения. Слишком уж явно и конкретно «европейцы первого сорта» продемонстрировалиони относятся к польскому народу. Причём на протяжении всей Новой и Новейшей истории. И когда Польское королевство тысячу лет назад только начинало свой скорбный европейский путь, то сам Папа Римский ещё даже не подозревал о существовании некой «Америки».А вот поди ж ты: американцы сегодня даже «лучше», чем европейцы (выше на одну ступеньку, чем французы и немцы), а польские «братья-католики» продолжают выпрыгивать из штанов, пытаясь стать на один уровень с подлинными и аутентичными представителями европейской цивилизации.