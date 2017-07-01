11:30 01 июля
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Братья-католики. Тысяча лет евроинтеграции



После окончания войны с Польшей Геббельс писал в дневнике: «Суждения фюрера о поляках — презрительные. Скорее животные, чем люди; совершенно тупы и аморфны. А наряду с этим сословие шляхтичей, по меньшей мере, продукт низших классов вперемешку с арийским слоем господ. Мерзость поляков даже и представить себе нельзя. Их способность судить о чем-либо равна нулю».

Потребуется много времени <...>, чтобы цивилизовать этих ирокезов. Фридрих Великий. Письмо к Жану Д’Аламберу от 19 июня 1775 г.
О поляках, ставших прусскими подданными в 1772 г.


Поразил меня в своё время «прямой и честный» ответ Кшиштофа Занусси (режиссёр польский знаменитый такой) российскому корреспонденту. Тот, пытаясь «навести мосты», сказанул что-то там о «подъёме славянской культуры» в современном мире. На что пан Занусси ответил весьма чётко и конкретно: «Мы, поляки, вспоминаем о «своих славянских корнях», когда напиваемся или теряем ключи от дома…» В очередной раз польско-российское братание не состоялось. Вот так, пан российский корреспондент, не надо пачкать меня своими слюнями…

А ведь забавно: с генетической точки зрения поляки — гораздо более чистые славяне, чем русские или даже украинцы. То есть как раз вот поляки — они что ни на есть самые архетипические славяне. И даже внешне это заметно. Но не признаются, черти полосатые, отрицают всё. Европейцы они, католики и даже сарматы. Самые отъявленные и забубённые европейцы и католики… И вся их история связана именно с Европой и европейскими «ценностями». Тем поляки и гордятся, от того и отталкиваются.

Так сказать, Польша — последний и главный «бастион Европы» на варварском Востоке… И есть у поляков, так сказать, европейская миссия… альтернатив этому в польской политике практически не существует.

Однако «не всё так просто и однозначно». В ходе той самой Второй мировой очень много откровенно неприглядной правды вылезло на поверхность, но надо упомянуть один весьма интересный для российского читателя момент: нацистская оккупация в разных странах Европы выглядела очень по-разному. Человека, привыкшего к стандартам Великой Отечественной, это не может не поражать. То есть, например, оккупация Голландии или Норвегии была вполне себе «цивилизованной», оккупация Дании — вообще «образцовой», не знаю уж почему.

И даже на территории оккупированной Франции ничего «особо ужасного», по меркам войны, не происходило. Нам в России это достаточно сложно воспринимать, но так оно и было. Оккупация Западной Европы — это одно, Восточной — несколько другое. Да, Гитлер реально оккупировал «всю Европу» — это так, вот только делал он в разных странах принципиально в разном формате. Воспринимается это, безусловно, с трудом, но тем не менее — так оно и было.

И отношение в Германии к советским и американским военнопленным было очень разным. Принципиально. И вот тут начинается всё самое интересное, а в какую, собственно, категорию попадали «эуропейцы» из Польши? Ведь даже в оккупированной Чехии всё было спокойно и относительно цивилизованно, Словакия даже квази-независимость получила от фюрера… А что же было в Польше?

А в Польше всё было очень и очень интересно… Вообще история отношений Гитлер-Польша сама по себе — повод для большого и хорошего исследования (и не одного!). Интересная тема, необычная. Все начинают её рассматривать с 1 сентября 1939 года и громко рыдают в голос… Однако на самом деле всё самое интересное было до того… 1 сентября — это финал, развязка, не более. Но была и завязка, и кульминация, и всё это было гораздо, гораздо раньше.

Так вот, Варшава как раз не рассматривала Германию Гитлера как противника… Варшава как раз пыталась с Германией дружить против России. И в «демократической» Польше антисемитизма было даже больше чем в Германии фюрера (польские евреи бежали в Третий Рейх!). Вообще проблема 1 сентября была в том, что польская военная доктрина строилась «спиной на Запад, лицом на Восток».

И когда СССР обвиняют в нападении на «нейтральную Польшу», то как-то забывают привести доказательства и обоснования этого самого «нейтралитета». Товарищ Резун тут оттоптался неоднократно, рассказывая страшные истории об «ужасном и глупом Сталине», сломавшем «польскую стену» вместе с Гитлером. Беда в том, что «стеной» Польша как раз не была… Одна вот такая «маленькая» логическая подмена… и все дальнейшие рассуждения смысл теряют. С момента своего образования после ПМВ Польша была ярко выраженным русофобским государством, ориентированным строго на Запад. То есть союзник Британии/Франции и враг России… и тут ничего не менялось вплоть до 1939 года. Внутренняя политика польской республики могла претерпевать некоторые эволюции, но в отношении Москвы/Лондона всё было ясно.

И да, Польша активно сотрудничала с пришедшим к власти в Германии Гитлером, то есть отношения с гитлеровской Германией были гораздо лучше, чем с Советской Россией. Что было, то было. В 20-е/30-е годы в Москве вполне всерьёз рассматривали Польшу как военную угрозу… Это всё так, вкратце… Никаких попыток установить с СССР хороших отношений Польша не делала и делать не собиралась, а вот вариант «совместных» с Вермахтом действий на востоке вполне себе рассматривался.

Поэтому рассматривать нам 1 сентября 1939 года, как большую трагедию, а 17 сентября как день некой «агрессии» достаточно странно. Польша не была неким «нейтральным государством», тем более государством, дружественным России. Польша 30-х — это враг России, сателлит Англии/Франции и потенциальный союзник Вермахта. И её разгром — это уничтожение одного врага России руками другого, даже так.

Но что же принесла немецкая оккупация непосредственно полякам? Нет, с ними обходились несколько лучше, чем с теми же евреями, но по сути дела на территории «генерал-губернаторства» царили произвол и беззаконие. По европейским (не по советским!) меркам там происходили вещи достаточно страшные. Но почему? Они же европейцы, русофобы и католики (как Папа Римский и Гитлер!). В чём проблема?

Братья-католики. Тысяча лет евроинтеграции


Проблема заключалась в том, что немцы их за европейцев и даже за людей не держали. Принципиально и категорически. И в период 1939-1945 предельно ясно это продемонстрировали: было уничтожено около 6 миллионов поляков. И вот после всего этого… сегодня всё начинается снова! Хотя в ходе Второй мировой «самые правильные европейцы, с самой правильной стороны истории» демонстративно игнорировали разницу между русскими и поляками — отношение было очень похожим.

Но современные поляки почему-то убеждены, что русские — это что-то одно, а их гордый народ — совсем другая материя… Почему-то история германских карательных отрядов это не подтверждает никак. Никак от слова совсем. К полякам вполне себе относились как к «расово неполноценным славянам». Без вариантов. Вот к чехам нет и к словакам нет, и к хорватам нет (никто из которых не кричал о своей «европейскости» и «исторической миссии по защите Европы»)… А именно к европейско-католическим полякам — да. Парадокс, не так ли?

Как говаривал небезызвестный Йозеф Швейк: «Иной мадьяр и сам не виноват, что он мадьяр» (погружая при этом в полную прострацию сапёра Водичку). Так вот лично мне было бы крайне обидно быть поляком — абсурд какой-то и полная нелепица. В ходе оккупации Польши немцы-католики, не задумываясь и не рефлексируя ни секунды, «пускали в расход» поляков-католиков как готтентотов или индейцев сиу… А ведь Польша исторически соперничала с Францией за звание самой верной дочери Святой Католической церкви… И вот тебе на… И даже Папа Римский за них как-то не вступился… «Абыдна», понимаешь.

Расколотить себе весь лоб, поклоняясь Римской католической церкви… и остаться никчёмным туземцем в глазах даже немцев-католиков… Нелогично как-то, неправильно… Я бы, наверное, даже расплакался от бессилия, будь я поляком… Тысяча лет беспробудного католичества и безальтернативной евроинтеграции, но даже австриец-католик, возглавивший соседнюю Германию (Гитлер — австрийский немец!), в тебе человека не видит в упор…

А ведь именно поляк-католик Ян Собесский спас Вену от кровожадных янычар! И что? Где благодарность от истого австрийского патриота католического вероисповедания Адольфа Алоизовича Шилькгрубера? А нет её! Вместо «благодарности» — операция «Танненберг». Как тут не нажраться до положения риз… И ведь нажираются! Поляки в Европе плотно ассоциируются с алкоголизмом, и это не случайно… На мой взгляд, если, как говориться, быть русским сложно, но интересно, то быть поляком… как-то бесперспективно и нелогично…

И до Адольфа нашего Гитлера немцы (прусские и австрийские) относились к «европолякам» вполне как к быдлу… это если кто «фашизмь» кинется разоблачать… Так что не надо, не «кидайтесь». То есть вся прелесть ситуации в том, что поляки позиционируют себя исключительно как стопроцентных европейцев, и они всегда так делали, противопоставляя себя тем же варварским московитам. Однако… однако сами европейцы «первого сорта» их почему-то за своих упорно не держат.

Всё одно для разных французов и немцев они — экзотический восток. Просто у нас тут некоторые пытаются доказывать, что Россию на Западе воспринимают плохо, потому что воспринимают её через Польшу. Осталось понять через что воспринимают саму Польшу.

А ведь в отличие от Украины и даже России и тем более Турции, у поляков никогда не было альтернативных вариантов в геополитике и культуре — не рассматривались они, принципиально. Только Европа! Только Святой Престол в Риме! Не помогло, однако… Сколько ты не вой с волками, своим ты там не станешь. Дело в том, что разные там Туски и Качиньские так уверенно и борзо себя ведут, что у многих обитателей Жмеринки/Урюпинска складывается неверное впечатление, что вот она, Европа в полный рост!

Но надо хорошо понимать, что графских титулов обычно домогаются разбогатевшие простолюдины, а отнюдь не виконты. То есть позиционирование поляками себя любимых как подлинных, истинных и аутентичных европейцев по факту ещё ничего не означает.

Вообще судьба Восточной Европы во многом решилась после того как американцы отстранили СССР от оккупации Японии полностью и бесповоротно. После чего, а также после создания блока НАТО, история Восточной Европы пошла вполне определённым путём. Но в принципе были и другие варианты. Но никто «спасать Польшу» не пожелал. Зачем она? Знаменитое Варшавское восстание 1944 года… И тут почему-то враз в его разгроме обвиняют Россию — якобы не помогла. Но кто организовывал это восстание? Кто его планировал? Чьи интересы при этом учитывались?

Явно, что не польского народа. Свергнуть власть немцев и организовать своё собственное правительство — вот в чём была истинная цель восстания, инспирированного из Лондона. Восстание не в помощь Красной Армии, а «в пику» Красной Армии. Если западным союзника был так важен успех Варшавского восстания, то надо было бросать туда своих доблестных десантников… Невозможно? Слишком далеко? Тогда надо было планировать это восстание совместно со Сталиным. Если что, то товарищ Сталин секреты хранить умел лучше кого бы то ни было.

Но Красную Армию поставили перед фактом — в самый неподходящий момент (наступательный потенциал советских войск был уже исчерпан) вспыхнуло это самое Варшавское восстание. На все претензии по помощи надо отвечать просто: а какую именно помощь согласовали со Ставкой Верховного Главнокомандования? Никакую? Тогда что же вы хотите? Восстание вспыхнуло внезапно и «стихийно»? Не смешно.

То есть восстание разжигали из Лондона, а ответственность за него должны были нести именно русские, как-то нелогично. Вообще-то каждый несёт ответственность за свои и только за свои поступки и решения. Разожгли лорды и сэры бойню в Варшаве перед самым её освобождением — это их вина, их ответственность. Поляков в 1944-м году использовали «втёмную», как примерно и в 1939-м. В принципе, в 1944-м поляки могли бы быть уже и поумнее… Но не стали. Парадокс какой-то исторический наблюдается: отрицательный отбор по признакам интеллекта.

В 1939-м году поляков втравили (именно втравили) в войну один на один с гитлеровской Германией. Если бы поляки знали, что помощи не будет, то имело смысл не воевать, а идти на политические уступки Гитлеру. Но их втянули и втравили в эту войну, буквально «добровольно втолкнули в бассейн с крокодилами» (есть такой старый анекдот). Поляки не собирались «становиться героями посмертно и принимать ислам». Это потом был придуман такой героический миф. Поляков тупо использовали для разжигания войны.

И в 1944-м году их тоже тупо использовали. Европейцы говорите? Что-то не похоже ни по поведению, ни по отношению к ним. Скорее некие «сипаи», некие «колониальные войска», некое туземное племя в ходе англо-французского противостояния в Северной Америке. А на «европейцев» они как-то не тянут.

Трагедия польского народа была не в «плохом Сталине», а в том, что и в 1939-м, и в 1944-м, и после ВМВ англосаксы их продавали и предавали, и использовали как мелкую разменную монету в больших геополитических играх. Забавная такая штука: по всем параметрам Польша могла стать великой восточноевропейской державой (ну или хотя бы средней). Во времена Ивана Грозного и позже — она была богаче, многолюдней и просвещённей Руси-матушки.

Поляки вполне себе национально-ориентированный и боеспособный народ и Польша могла стать «второй Францией» (простите братья-украинцы, но, увы, вам, увы). Беда скрывалась в головах польской элиты (и в 16-м веке и в 20-м). Потенциал польского народа веками транжирился впустую по причине полностью неадекватной внешней и внутренней политики. То есть сама концепция польского государства была в чём-то ущербной, иначе объяснить серию катастроф постигших эту страну в 17/18/20-м веках абсолютно невозможно.

Ещё раз: исходная база для создания «восточноевропейской империи» была весьма и весьма мощной (гораздо лучшей чем у московских царей), Иван Солоневич в своём капитальном труде «Народная монархия» высказался по этому поводу весьма чётко. И не поспоришь… Но сама концепция «европейской католической сарматской державы и последнего бастиона Европы» оказалась гибельной как, в принципе, и «золотые вольности» шляхты.

По итогам Польша превратилась в некое «геополитическое посмешище». И тут, понимаешь, внезапно, «конец истории», НАТО и полная и окончательная евроинтеграция… знаете как-то снедают сомнения. Слишком уж явно и конкретно «европейцы первого сорта» продемонстрировали как они относятся к польскому народу. Причём на протяжении всей Новой и Новейшей истории. И когда Польское королевство тысячу лет назад только начинало свой скорбный европейский путь, то сам Папа Римский ещё даже не подозревал о существовании некой «Америки».

А вот поди ж ты: американцы сегодня даже «лучше», чем европейцы (выше на одну ступеньку, чем французы и немцы), а польские «братья-католики» продолжают выпрыгивать из штанов, пытаясь стать на один уровень с подлинными и аутентичными представителями европейской цивилизации.

Автор: Олег Егоров

Использованы фотографии: pressa.tv
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Комментарии 47

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  1. Комментарий был удален.
    1. 210окв Сегодня, 07:42
      Согласится с Геббельсом что ли?Но это уже будет согласие с политикой нацизма am Хотя суждение о "мерзости" весьма четкое.На малой родине Смоленщине мне встречались люди к с польскими фамилиями и весьма иной раз подчеркивающие свои польские корни..Было у них некое зазнайство.При чем тут евроинтеграция?В СССР?
      210окв
      1. ДэнСабака Сегодня, 09:02
        Ну, а зачем же нам соглашаться именно с Гебельсом? неужто на руси о поляках своё мнение не сложилось? мало что ли м с пшехами контактировали?
        ДэнСабака
      2. Ольгович Сегодня, 09:26
        Цитата: 210окв
        На малой родине Смоленщине мне встречались люди к с польскими фамилиями и весьма иной раз подчеркивающие свои польские корни

        Интересно, где?
        В Вяземском, Гагаринском и Темкинском-не приходилось встречать....
        Ольгович
  2. Ольгович Сегодня, 06:10
    Все проще:Польша хотела стать такой , как Россия-огромной и великой. Но такой стала-РОССИЯ.
    И эти вечные неудачники -вечно ненавидят ее за свою неудачу.
    От этого она и форпост и шавка: главное, чтобы быть против России.....
    Ольгович
    1. сибиралт Сегодня, 09:01
      Поляки - нация закомплексованная историческими обидами. Отсюда и менталитет такой.
      сибиралт
  3. Александр романов Сегодня, 06:14
    : с генетической точки зрения поляки — гораздо более чистые славяне, чем русские или даже украинцы.
    Дальше читать не стал. Автор,когда черепа измерять будете?
    Александр романов
    1. Олежек Сегодня, 07:26
      Да, согласно последним исследованиям - русские скорее угро-фины в основе своей
      а уже потом славяне... (присутствует такая информация)
      И да, для немцев реально характерны удлинённые черепа в отличине от кругоголовых русских
      Но к неким высшим / низшим это отношения не имеет
      Не путайте реалии с теоретическими измышлениями политиканов
      Олежек
      1. wazza Сегодня, 07:48
        в германии целых 6 типов, они круглоголовее и в них уже сами запутались
        wazza
        1. venaya Сегодня, 08:58
          Цитата: wazza
          в германии целых 6 типов .. и в них уже сами запутались

          Самое интересное что все эти расовые закидоны им навязли поначалу англичане (термин "арии" в науку ввели они, англичане), чуть позже и американцы в этом подсуетились. Хотя, честно сказать, началось всё ещё во Французском королевстве, французы дали первоначальную идею расового разделения людей.
          venaya
      2. Александр романов Сегодня, 08:11
        Цитата: Олежек
        Да, согласно последним исследованиям - русские скорее угро-фины в основе своей

        Таких иследователеи в 1945 вешали.
        Александр романов
        1. Оранг Сегодня, 10:41
          Цитата: Александр романов
          Таких иследователеи в 1945 вешали

          Генетиков?
          Оранг
      3. venaya Сегодня, 08:12
        Цитата: Олежек
        согласно последним исследованиям - русские скорее угро-фины в основе своей .. а уже потом славяне...

        Угро-фины ??? Вы о это о ком, о носителях южно-китайских племён рода "NO", N1b1 или N1c1 ? Повнимательнее обращайтесь с информацией. Наибольший процент русской генетики пока у поморов Померании в Пруссии, там более 90% носителей R1a1, В Китае сейчас 90 миллионов носителей R1a1, в РФ в три раза меньше. Больше чем в Китае только в Индии. На территории Русской равнины представители угро-финского племени появились около тысячелетия назад, в современной Финляндии ещё позже, да и сам термин "Финляндия" чисто русско-язычного происхождения от слова "Венляндия" - страна (земля) венетов, на "Венетском заливе" (ныне Балтика - похоже что не русский термин). А.романов пишет об измерении черепов, так это из рассовых исследований, а в статье речь идёт о генетике, это другая область науки, видимо "генеалогия", а она нигде не запрещена.
        venaya
      4. Андрей из Челябинска Сегодня, 10:06
        Цитата: Олежек
        Да, согласно последним исследованиям - русские скорее угро-фины в основе своей

        Сообщите пожалуйста миру авторов этих "исследований":))))))
        Андрей из Челябинска
    2. venaya Сегодня, 08:37
      Цитата: Александр романов
      .. когда черепа измерять будете?

      Ну нельзя же так грубо. Генетические исследования пока нигде в мире не запрещены, это вовсе не расизм. К примеру: Как только расисты не обзывают великого поэта А.С.Пушкина, а ведь его душа да и генетика (род - "R1a1") чисто русская, ведь он и по мужской линии потомок дворянина с территории современной Германии. Он даже на своих произведениях часто ставил дату не по новомодному дурацкому "европейскому" (юлиано-григорианскому) календарю а по древне-русскому, по которому сейчас 7525-ое лето. Так что на счёт черепов, то тут я считаю что у вас перебор.
      venaya
  4. wazza Сегодня, 06:15
    Большинство немцев - протестанты лютеране.
    wazza
    1. Олежек Сегодня, 06:33
      Особенно в Баварии...
      По крайней мере во времена Третьего Рейха
      проценты католиков и лютеран достаточно близки
      Олежек
      1. wazza Сегодня, 06:57
        Бавария - единственная земля где католиков большинство,
        нацисты вообще почти все были "неоязычниками".
        wazza
        1. Олежек Сегодня, 07:03
          Количество верующих двух крупнейших конфессий Германии – католиков и протестантов – продолжает сокращаться. Евангелическая Церковь в Германии (ЕЦГ) , самое большое объединение протестантов в стране, впервые после объединения Германии в 1990, сократилось до менее чем 25 миллионов прихожан.
          В конце 2007 года ЕЦГ насчитывала 24.83 млн. верующих (при общем населении Германии 82 млн. человек) . За последние пять лет количество немецких протестантов сократилось более чем на миллион. За один только 2007, по сравнению с предыдущим годом, число протестантов уменьшилось приблизительно на 268 000 человек.
          Число верующих Римско-Католической Церкви в 2007 году также упало, но меньше чем в ЕЦГ. Общее количество католиков составило 25.46 млн. , что приблизительно на 224 000 меньше, чем в 2006 году.
          Во время объединения Германии в 1990 на всей территории страны протестантов было несколько больше, чем католиков. Бывшие восточногерманские земли в большинстве своем находились в историческом центре протестантизма – там, где в XVI веке жил и работал реформатор Мартин Лютер.
          Олежек
          1. wazza Сегодня, 07:55
            это данные по немецкой финансовой фискальной службе связанные с взиманием через государство церковного налога,
            https://ru.wikipedia.org/wiki/Церковный_налог_в_Г
            ермании
            в лучших традициях реформациии, католическая церковь стала отказывать католикам-отказникам от него (перед светским государством) в проведении в своих церквях причастия и всего остального, так официальные католики снова стали в "большинстве" lol
            немецкие коммунисты и штази не причем
            wazza
          2. wazza Сегодня, 08:46
            смотрите там по ссылке "Отказ от Уплаты",
            некатолическим общинам, если их прихожанин назвался перед "светскими" мытарями не членом церкви написав отказ от церковного налога через их государство, это до лампочки...
            католики так увы не могут.
            как-то странно получается церковь от государства отделена... yes
            wazza
        2. venaya Сегодня, 11:10
          Цитата: wazza
          нацисты вообще почти все были "неоязычниками".

          А у верхнего эшелона власти в 3-ем Рейхе, в самом близком к Гитлеру окружении, были представители другой, вполне современной религиозной конфессии, обратите на этот факт своё внимание.
          venaya
  5. Nehist Сегодня, 06:16
    Так вот, Варшава как раз не рассматривала Германию Гитлера как противника…
    Посмеялся!!! Польша рассматривала германию как одного из основных противников вплоть до 1937 года!!!
    Nehist
    1. Олежек Сегодня, 06:34
      Но стратегически оборона строилась лицом на восток...
      Олежек
      1. Nehist Сегодня, 08:56
        Конечно от СССР обороняться а вот на Германию на подать!!! До 37 года Варшава разрабатывала планы по захвату пруссии и силезии
        Nehist
  6. василий50 Сегодня, 06:24
    Автор точно отметил про польские *закидоны*, вот только не стал озвучивать вековую мечту, которую папский престол запланировал для каждого поляка, а зря.
    Сегодня в Польше много чего говорят, поскольку на дворе век *демократии* то и риторика соответственная, про *свет демократии* который они несут соседям.
    Вот в прошлом веке всё было проще и претензии на колонии и рабов были более откровенны.
    В Польше каждого поляка стараются воспитать как будущего *демократизатора* и денег на это не жалеют, вот только всех запрограммировать не удаётся. Хотя и деятели кино и литераторы и вон даже философские факультеты в польских ВУЗах стараются.
    василий50
  7. a.s.zzz888 Сегодня, 06:41
    И в период 1939-1945 предельно ясно это продемонстрировали: было уничтожено около 6 миллионов поляков.

    ... а нынешние поляки, которые памятники нашим воинам, освободивших от фашизма польшу, знают эти цифры?...
    ... сомнения глЫбокие...
    a.s.zzz888
  8. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:44
    Как там-"дякую боже что я не поляк "? wassat Ну хотят по большому счету поляки "лежать "под кем то, так нужно на них поменьше оброщать внимания!Пускай хоть массово укроиское гражданство берут lol , только чтобы на нас меньше бочку катили. ..
    Изгоняющий либероидов
  9. мичман Сегодня, 06:58
    В Польше пришлось быть в командировках много раз в 80-х годах. Надо было помогать предприятиям Польши осваивать новые образцы ВВТ и продукцию ГН. Вначале меня поражало большое количество монахинь на улицах городов, потом мы с командованием ВВС СССР к этому привыкли. Но как их приходилось учить для организации производства- это ужас. Меня также поразил факт наличия на улице Варшавы памятника Михальчику (Премьер Польши, пытавшийся сбежать в Лондон в 1939 году) и рядом памятник польскому мальчику, подносившему патроны бойцам сопротивления, поднявшим восстание против фашистов. Эти памятники мне с гордостью показывал Зам Премьера Польши. А вообще страна красивая, но не дружественная нам. А жаль. Честь имею.
    мичман
  10. Комментарий был удален.
  11. samarin1969 Сегодня, 07:12
    Не подбери Екатерина II и Александр I этот "беспокойный народ", не было бы такой проблемы с Польшей. С уязвленным самолюбием "Речи Посполитой" разбирались бы немцы....
    samarin1969
    1. Олежек Сегодня, 07:34
      А вот Сталину (согласно исторической легенде) не нужно было ни одного поляка на своей территории...
      Олежек
      1. wazza Сегодня, 07:58
        кроме маршала Рокоссовского? самый крутой советский маршал был поляк,
        и в отличие от большинства остальных очень берег русских солдат.
        wazza
  12. savage1976 Сегодня, 07:34
    Шавка, она и в Африке шавка.
    savage1976
  13. изя топ Сегодня, 07:46
    так европа "приросла" ещё одними цеарийцами,холопами панов пшекских
    изя топ
  14. Оператор Сегодня, 08:12
    Поляки - на 60% состоят из потомков ариев, русские - на 50%.

    Разница в другом - русские непрерывно живут в своем собственном государстве свыше 1100 лет, поляки - только последние 72 года. В течении 250 лет после раздела Польши между тремя соседними государствами поляки превратились в проституток - с радостью продаются тем, кто больше заплатит. Раньше платил СССР, сейчас платит ЕС. Поэтому к ним было соответствующее отношение со стороны "союзников" Британии и Франции в сентябре 1939 года, а сейчас со стороны США и Германии.

    В этом смысле поляки не славяне - у нас не пользуется популярностью польский метод зарабатывать на жизнь путем раздвигания ног.

    P.S. Из 6 миллионов жителей Польши, убитых во ВМВ, подавляющую часть составляли местные евреи, выданные гестапо этническими поляками.
    Оператор
    1. АнтонZzz Сегодня, 09:30
      Что касается поляков,исторически сложилось,что земля Смоленщины для них,могильная яма.Тут один малохольный на похороны спешил на самолёте,успел все,не опаздал.Так они в его гробу ещё двух людей нашли,че кого они на Катыни считают?
      АнтонZzz
  15. АнтонZzz Сегодня, 09:16
    Вопросы касаемые религии, не могут быть одназначными,но:
    -Государство Ватикан,обрело свою государственность,после решения Муссолини о закрытии "Римскокого вопроса", после чего Ватикан,официально благословил всех католиков на войну с Россией
    -Я пишу по памяти, поэтому могу ошибаться, книга Арсена Мартиросяна "Трагедия 22 июня",заключительные главы "После войны верхушка Рейха,была канонизированна"
    АнтонZzz
  16. АнтонZzz Сегодня, 09:44
    Ну аж если быть до конца честным:
    -Говоря о том, что Красная армия, обнималась с немцами
    Стоит не забывать о том:
    -В разгар войны Черчиль перекрыл Бирманскую дорогу в угоду японцам,для сохранения колоний
    -США гнали автомобильную технику в Германию,потому что им нужны были деньги
    -И легендарные поезда из СССР для Германии в сопровождении записок немецких интендантов "Нам гонят гнилую пеньку, руду с низким содержанием марганца,который не применим не только для танковой брони но и для лопат,и.тд, в замен мы поставляем высокоточные станки"
    Как-то так
    АнтонZzz
  17. Андрей из Челябинска Сегодня, 10:04
    Беда в том, что «стеной» Польша как раз не была…

    Автор... как бы это сказать... АБСОЛЮТНО прав. Если бы Польшу не разгромили, а дали возможность поучаствовать в "Барбароссе", то поляки, радостно повизгивая, поскакали бы в бой.
    Андрей из Челябинска
    1. АнтонZzz Сегодня, 10:12
      Польша,входила в империи Габсбургов или Романовых. Щенячие право на самостоятельность у них появилось после крушения двух Империй. Разговор о распоясавшимся клоуне
      АнтонZzz
      1. Андрей из Челябинска Сегодня, 11:05
        Цитата: АнтонZzz
        Разговор о распоясавшимся клоуне

        Только вот уж больно кровавый клоун получается
        Андрей из Челябинска
    2. АнтонZzz Сегодня, 10:36
      Безусловно, она свой путь выбрала и было так же хоть сейчас хоть сто лет тому назад.
      История лишилась дивизии СС "Варшава"
      АнтонZzz
    3. revnagan Сегодня, 10:44
      Цитата: Андрей из Челябинска
      Если бы Польшу не разгромили, а дали возможность поучаствовать в "Барбароссе",

      Абсолютно исключено.Алоизыч,ознакомившись с территориальными претензиями Польши к СССР слегонца охренел и решил,что Польшу дешевле пристрелить.
      revnagan
      1. АнтонZzz Сегодня, 10:50
        Зря вы так, все сделали правильно,это провал Вермахта, они грохнули своего союзника.
        АнтонZzz
      2. Андрей из Челябинска Сегодня, 11:03
        Цитата: revnagan
        Абсолютно исключено.Алоизыч,ознакомившись с территориальными претензиями Польши к СССР слегонца охренел и решил,что Польшу дешевле пристрелить.

        У герра хитлера все же был один, достойный понимания, пунктик - природных немцев он любил laughing Т.е.при всех своих недостатках чем-то, отдаленно похожим на патриотизм он все же обладал:)))
        И мне дико интересно, на что вообще рассчитывали поляки, жестоко угнетая немцев, проживающих в Польше (а они, вообще-то были там гражданами второго... или третьего... сорта) и при этом размышляя о союзе с Германией?:))))))
        А так - шляхетская нетерпимость к нацменьшинствам (немцам, украинцам и т.д.) еще ждет своих исследователей....
        Андрей из Челябинска
        1. АнтонZzz Сегодня, 11:12
          Они тоже когда-то были Империей. Фантомные боли
          АнтонZzz
          1. АнтонZzz Сегодня, 11:14
            Ну это уже совсем темная история, про Гришку самозванца
            АнтонZzz
  18. igordok Сегодня, 11:21
    На тему поляков, появилось интересное видео
    igordok
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