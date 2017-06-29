В Сенате США одобрили военный бюджет в 700 млрд. долл.
Согласно информации РИА Новости , издание Hill сообщает об одобрении 28 июня проекта военного бюджета США на 2018 финансовый год профильным комитетом Сената.
Поддержку получил вариант, предполагающий финансирование Пентагона на сумму в 640 млрд. долл. Дополнительные 60 млрд. долл. планируется направить на проведение военных операций за рубежом.
По этому поводу глава комитета республиканец Джон Маккейн заявил, что проект военного бюджета "начинает процесс восстановления американских вооруженных сил после шести лет ужасающих сокращений финансирования".
Поддержку получил вариант, предполагающий финансирование Пентагона на сумму в 640 млрд. долл. Дополнительные 60 млрд. долл. планируется направить на проведение военных операций за рубежом.
По этому поводу глава комитета республиканец Джон Маккейн заявил, что проект военного бюджета "начинает процесс восстановления американских вооруженных сил после шести лет ужасающих сокращений финансирования".
Использованы фотографии: http://www.kommersant.ru/doc/3187187
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