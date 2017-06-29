09:58 29 июня

В Сенате США одобрили военный бюджет в 700 млрд. долл.

Согласно информации РИА Новости , издание Hill сообщает об одобрении 28 июня проекта военного бюджета США на 2018 финансовый год профильным комитетом Сената.

Поддержку получил вариант, предполагающий финансирование Пентагона на сумму в 640 млрд. долл. Дополнительные 60 млрд. долл. планируется направить на проведение военных операций за рубежом.

В Сенате США одобрили военный бюджет в 700 млрд. долл.



По этому поводу глава комитета республиканец Джон Маккейн заявил, что проект военного бюджета "начинает процесс восстановления американских вооруженных сил после шести лет ужасающих сокращений финансирования".


Использованы фотографии: http://www.kommersant.ru/doc/3187187
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Комментарии 18

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  1. МПК105 Сегодня, 08:40
    Живут же люди...Нам бы станок печатный фантиков зелёных-и не такой бюджет замутили бы...Мечты,мечты...Надежды юношей питают............
    МПК105
    1. андрей юрьевич Сегодня, 08:45
      В Сенате США одобрили военный бюджет в 700 млрд. долл
      . возьмите Чубайса к себе!
      андрей юрьевич
    2. сибиралт Сегодня, 08:47
      При внешнем долге США в 20 триллионов, 700 лярдов - сущие пустяки. Тем паче, что и Россия в это вложилась более чем на 100.0000 миллионов американских рублей. Помогаем, однако! bully
      сибиралт
    3. ОТДЕЛ Сегодня, 08:51
      Цитата: МПК105
      Живут же люди...

      Бюджет бюджету рознь...У России в разы меньше, зато какой вой стоит в мире о "Русской грозе.." Мы единственная страна в мире которая сможет уничтожить США и их сателлитов, но они так сдадутся!
      ОТДЕЛ
      1. Mystery12345 Сегодня, 08:56
        Цитата: ОТДЕЛ
        Мы единственная страна в мире которая сможет уничтожить США и их сателлитов, но они так сдадутся!
        старпёр-отдел-михан...тебе Американский постпред при ООН Никки Хейлине -сестра единоутробная? одинаково космические глупости вещаете...
        Mystery12345
    4. Монос Сегодня, 08:57
      Генералы войну за деньги у Сената выиграли.
      Монос
      1. bouncyhunter Сегодня, 09:15
        Привет , Витя ! hi
        Цитата: Монос
        Генералы войну за деньги у Сената выиграли.

        А что - у кого-то сомнения были ? wink
        bouncyhunter
    5. Маз Сегодня, 09:11
      Пойду запишусь в американскую армию попом, и захмурю головы и гроши заработаю. laughing
      Маз
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 08:40
    ...бабки огромные, а будет ли выхлоп от них на 100% ?...
    a.s.zzz888
    1. donavi49 Сегодня, 08:43
      Зачем? С такими бабками и 25% выхлопа позволит им быть лучше второго и третьего места по затратам на оборону вместе взятым (при условии что у 2-3 - 100% выхлоп).
      donavi49
      1. Azim77 Сегодня, 08:53
        Цитата: a.s.zzz888

        ...бабки огромные


        Бабки огромные для других стран, а для США это полезное кровопускание. Потому что в американском виде капитализма, когда доллар и есть основной капитал, необходимо, чтобы они все время тратились и "ходили", для этого иногда их можно просто сжигать - это тоже потребление и спрос. Иначе все рухнет.
        Azim77
        1. сибиралт Сегодня, 09:09
          Доллар - не капитал, а средство для его роста. hi Учите матчасть.
          сибиралт
          1. Azim77 Сегодня, 09:16
            Вы правы и неправы. Правы в классическом понимании денег и капитала, неправы в отношении американской системы, где основным товаром, т.е. активом являются сами деньги - доллар США.

            Капитал (от лат. capitalis главный, главное имущество, главная сумма) - совокупность активов, используемых для получения прибыли в будущем
            Azim77
    2. Delink Сегодня, 08:47
      Вот неймется кровососам. Скоро бюджет лопнет как пузырь, а они увеличивать собрались военные расходы.
      Delink
  3. Холуай Сегодня, 08:47
    Это не показатель с ихним подходом к быту и обустройству! Там 90% бюджета уходит типа на туалетную бумагу и другие причиндалы...
    Холуай
  4. Приговор Сегодня, 08:54
    Один с сошкой, а семеро с ложкой... Вот где пилят, так пилят... Наши нервно курят в сторонке. Удачи солнечному Пeндocтaну... tongue
    Приговор
  5. ded100 Сегодня, 09:00
    Чего не одобрить если фантики самим печатать! wassat
    ded100
    1. А1845 Сегодня, 09:57
      Цитата: ded100
      фантики

      за каждый такой фантик наш центорабнк 60 полновесных рублей просит wink
      А1845
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