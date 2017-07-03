Астраханское казачество на фронтах Первой мировой. Часть 5

Следующий инцидент произошел в связи с убийством комиссара Временного правительства Романенко (убит в расположении 5-го сибирского стрелкового полка). 5-я сотня 1-го Астраханского полка с 2-мя пулеметами отправилась в расположение 5-го сибирского стрелкового полка – но до столкновений дело также не дошло.За 12-е и 13-е июля астраханцами было задержано и отправлено в штаб еще более 300 дезертиров.20-го июля полку было приказано прибыть в распоряжение начальника 2-й Туркестанской казачьей дивизии. 3-я и 6-я сотни полка под командованием есаула Догадина вновь были отправлены для демонстрации против разболтанных пехотных полков.С 10-го августа полк поступил в распоряжение командования 15-го армейского корпуса.С 11-го по 18-е августа полком были высланы 20 разъездов по 10 человек с приданием каждому по 4 конных разведчика и по члену полкового комитета – астраханцы продолжали решать задачи по обеспечению корпусного и армейского тыла. Деятельность имела успех – в указанные числа августа в районе армейского тыла было поймано лишь 90 дезертиров.В кампании 1917 г. 1-й Астраханский казачий полк, несмотря на то что находился в составе 2-й Туркестанской казачьей дивизии, продолжал использоваться в качестве корпусной конницы. Обращает на себя внимание частота смены обслуживаемых полком соединений – в течение лета он придавался 2-му Кавказскому армейскому, 1-му Сибирскому армейскому и 15-му армейскому корпусам.Да и местность Белоруссии не благоприятствовала эффективному применению конных масс. Астраханцы эффективно осуществляли разведывательные и поисковые действия, показав себя специалистами в сфере малой войны. Действовали в составе диверсионных и партизанских групп. Особой сферой деятельности казаков в 1917 г. стала деятельность по разоружению бунтующих и не подчиняющихся командирам пехотных частей.С августа 1914 г. по февраль 1917 г. 1-й Астраханский казачий полк потерял убитыми, ранеными, контуженными и пропавшими без вести около 120-ти офицеров и казаков.2-й Астраханский казачий полк выступил на Галицийский театр военных действий 7-го августа 1914 г. в составе 15 офицеров и 609 казаков.Полк – участник Галицийской битвы 5-го августа – 13-го сентября 1914 г. – одного из крупнейших и ключевых сражений мировой войны. Сражение состояло из серии взаимосвязанных боевых операций. Астраханский полк в составе 5-й армии участвовал в сражениях на северном фасе битвы.2-й Астраханский казачий полк являлся корпусной конницей 25-го армейского корпуса, выполнявшего боевую задачу у Замостья.Прибыв 23-го августа в г. Красностав, с 26-го августа полк вместе с 25-м армейским корпусом участвовал в наступательных действиях против австрийцев.Начало сентября 1914 г. 2-й Астраханский казачий полк встретил в раздробленном состоянии: штаб полка и 1-я сотня находились в Сеняве, 2-я сотня - при штабе 25-го армейского корпуса (несла охранную службу), 3-я сотня - при 3-й гренадерской дивизии (служба летучей почты и ординарческая служба), 4-я сотня - при 70-й пехотной дивизии (также служба летучей почты и ординарческая служба) [РГВИА. Ф. 5265. Оп. 1. Д. 1. Л. 1]. Летучая почта осуществлялась от штаба корпуса до штаба армии.Полку предстоял марш на запад – по территории только что отбитой у австрийцев Галиции. Марш осуществлялся в походной колонне, фураж казаками покупался у местных жителей, а горячая пища готовилась в походной кухне.5-го октября штаб полка и 2-я сотня были в дер. Клементовице. Здесь полк получил первые пополнения: 6-го октября прибыла команда в 148 казаков под началом есаула Свекольникова, а 7-го октября - команда в 112 казаков под началом сотника Пигина.Как и 1-й полк, 2-й казачий прибыл в Польшу – сотни обеспечивали деятельность корпуса и дивизий в период Варшавско-Ивангородской операции.Так, 10-го октября штаб полка, 2-я и 5-я сотни выступили на Юзефов - Ново-Александрия, а прибыв в Ново-Александрию, сразу попали под огонь артиллерии противника. 14-го октября - штаб, 2-я и 5-я сотни перешли в час дня р. Вислу по понтонному мосту (штаб расположился в дер. Лагушов).Октябрь прошел в маршах, и 30-го октября полк заменил 52-й Донской казачий полк на позициях.2-й Астраханский казачий полк должен был обеспечивать левый фланг 25-го корпуса и наблюдать Вислу. В задачу части также вменялось держать связь с Гвардейским корпусом. 31-го октября связь с Гвардейским корпусом осуществлял взвод 4-й сотни, три других взвода охраняли район между Гвардейским и 25-м армейским корпусами.Соответственно, в осенний период кампании 1914 г. главными задачами полка являлись: несение разведывательной службы, прикрытие пехоты, поддержание бесперебойной связи. Со всем этим казаки-астраханцы успешно справились.Служба казаков 2-го полка была во многом такой же, что и у 1-го Астраханского: его посотенно придавали пехотным частям для ведения разведки, бросали на ликвидацию прорывов, использовали и качестве авангарда и арьергарда армейских корпусов. Охранная служба, служба летучей почты, ординарческая служба, охрана флангов, обеспечение связи, разведка – вот основные задачи, решаемые казаками.В кампании 1914 г. в качестве войсковой конницы 25-го армейского корпуса 2-й полк участвовал в крупнейших и важнейших операциях - Галицийской, Варшавско-Ивангородской и Краковской.Летнюю кампанию 1915 г. полк встретил в Польше. Сотни выполняли привычные задачи войсковой конницы - теперь уже 5-го армейского корпуса. Весеннее затишье сменилось ожесточенным натиском противника.19-го июня полк поэшелонно в г. Ново-Александрии грузится для отправления в Остроленку, куда прибыл 20-го. Сотни полка обеспечивают 10-ю и 7-ю пехотные дивизии 5-го армейского корпуса. Так, 22 июня 1-я сотня находилась в д. Кузи, 2-я при штабе 10-й пехотной дивизии, 4-я при штабе 7-й пехотной дивизии, 3-я сотня и штаб полка - в д. Монтвица [РГВИА. Ф. 5265. Оп. 1. Д. 9. Л. 3-4].С событиями у дер. Давия связан один из наиболее ярких эпизодов в боевой карьере полка.В 9 часов утра 22-го июня командир 1-й сотни получил от командира 27-го пехотного Витебского полка задание – занять 2 окопа (№ 21 и № 22) к западу от дер. Давия (находилась между левым флангом Витебского и правым флангом Могилевского полков). Дело в том, что между этими полками находилась болотистая местность, не прикрытая войсками. Но болото высохло, и территория на стыке полков стала потенциально опасной зоной в случае атаки противника. Т. о., казакам ставилась ответственная задача обороны позиции на стыке двух пехотных полков. Но позиция не оборудованная – имелись лишь окопы для стрельбы стоя. В 22 часа полусотня (70 спешенных казаков и 3 офицера) выступила из дер. Кузи в окопы.В рассматриваемое время 2-я сотня полка находилась при штабе 10-й пехотной дивизии, 3-я на летучей почте, а 4-я - в сторожевом охранении. О том, насколько был значителен расход людей, отвлекаемых на решение задач охранения и обеспечения, свидетельствует донесение от 22-го июня 1915 г. – из 80-ти человек одной из полусотен полка на вышеуказанные цели было направлено 42 человека.28-го июня противник начал пристрелку по окопам 1-й сотни (было выпущено 10 - 15 снарядов). Позиции астраханцев не были готовы к обороне - проволочные заграждения имелись лишь со стороны противника, и то в 1 ряд. Местность была открытая, болотистая и вязкая, кое-где покрытая кустарником высотой по колено. До фланга Витебского полка было около километра, а до противника всего 700-900 шагов.29-го июня начали действовать прожектора немцев, а огонь артиллерии усилился.И 30-го июня противник атаковал окопы астраханцев. В 2 часа 15 минут ночи, когда осталось лишь охранение, полурота немцев по траве подползла к русским позициям и вынырнула в 10-ти шагах от окопа.Противник был встречен винтовочными выстрелами казаков, по телефону был извещен Витебский полк. Немцы заняли окопы и установили пулемет.В 4 утра командир Витебского полка поставил сотне задачу - выбить противника из окопов и восстановить положение. В 4 часа 30 минут казаки, рассыпавшись в цепь, повели наступление на окоп № 22. Открытый характер местности привел к тому, что противник сосредоточил по сотне не только винтовочно-пулеметный, но и артиллерийский огонь. В итоге, сотня ползла под дождем и перекрестным огнем противника. Тем не менее, через 3 часа окоп был захвачен. Но германцы остались в окопе № 21, и из него обстреливали сотню разрывными пулями. Окоп № 22 также находился и под артогнем – его корректировал аэроплан противника.Астраханцы несли тяжелые потери - в сотне осталось 45 человек. Для разведки окопа № 21 были высланы 2 группы разведчиков. И в 200-х шагах от окопа с криком «ура», поддержанные винтовочным огнем из окопа № 22, разведчики стремительным броском заняли окоп № 21.Окопы было приказано удерживать до прибытия пехоты.Немцы открыли заградительный огонь, отрезав окопы с астраханцами от подходивших резервов - пехотные роты были не в состоянии двигаться под губительным артогнем противника. Тем не менее, сотня с командой разведчиков-витебцев продолжала держаться в окопе до 15 часов [Там же. Л. 10].Но в это время потерпел неудачу в бою на Шафранских буграх Полоцкий пехотный полк, и фланг Могилевского полка обнажился. В итоге, интерес к удержанию злополучных окопов у пехотного командования пропал.Астраханская сотня держалась до получения приказа на отход. Получив такой приказ, под натиском противника, винтовочным, пулеметным и артиллерийским огнем она отошла на линию окопов витебцев.Потери 1-й сотни в этом бою – 33 человека из 73-х (45%), в т. ч. был контужен оставшийся в строю корнет Ляховский.Неустойка в соседних пехотных полках привела к тому, что 1-я сотня в 20 часов 1-го июля вновь была вызвана для заполнения прорыва между левым флангом Витебского и правым флангом Могилевского пехотных полков у дер. Плевки, куда и прибыла в 21 час. Было приказано выставить в прорыв 5 постов по 6 человек каждый, а остаткам сотни отойти в дер. Кузи. 2-го июля рано утром посты 1-й сотни были сняты, и она в полном составе по приказу командира Витебского полка прикрывала отход пехотинцев до дер. Длужово.Другие сотни 2-го полка продолжали в это время выполнять прежние задачи - 2-я сотня находилась при штабе 10-й пехотной дивизии, 3-я сотня при штабе своего полка в дер. Монтвица, а 4-я сотня при штабе 7-й пехотной дивизии в дер. Руда-Оссовецкая.5-го июля 2-й Астраханский казачий полк встал на позицию за р. Нарев около дер. Чарторие. Основные задачи, решаемые сотнями полка в июле 1915 г. – разведка, охрана флангов пехотных частей и соединений (например, полусотня 1-й сотни корнета Ляховского с 13-го июля в отряде генерал-майора Р.-К. Ф. Вальтера охраняла левый фланг 7-й пехотной дивизии), организация летучей почты (так, 20 июля от 3-й сотни полка были налажены линии летучей почты между штабом 5-го армейского корпуса и штабом 12-й армии, штабом 5-го армейского корпуса и штабом 4-го Сибирского армейского корпуса - 1-я линия от Щепанкова до пос. Замборов и 2-я от Щепанкова до Городиск), охрана штабов соединений и коммуникаций (так, 23-го июля от 3-й сотни была выслана команда в 14 человек для охраны телеграфной линии между штабом 12-й армии и штабом 5-го армейского корпуса).Занимались астраханские казаки и прикрытием пехотных частей и соединений. Так, 25-го июля 1-я сотня была в прикрытии 7-й пехотной дивизии (обеспечивая связь с правым флангом 9-й сибирской стрелковой дивизии). 27-го июля 1-я сотня прикрывала отход 26-го пехотного Могилевского полка (левый фланг 7-й пехотной дивизии) и ночью 28-го заняла прорыв у дер. Духны между флангами 7-й пехотной и 9-й сибирской стрелковой дивизий. 28-го июля 1-я сотня вновь прикрывает Могилевский полк (позиции у высоты 78,7) при отходе дивизии к посаду Замбров, охраняя фланг дивизии. А прикомандированная к штабу 5-го армейского корпуса полусотня хорунжего Свекольникова была выслана в отряд генерал-майора Д. Н. Надежного (обеспечивая фланг дивизии). Под огнем тяжелой артиллерии у д. Якац. Стара астраханцы прикрывали отходящие Колыванский и Тобольский пехотные полки.Казаки 2-го полка занимались также борьбой с разъездами противника, решались задачи разведывательного характера, неслась постовая служба, охранялись штаб корпуса и штабы мелких частей, стыки частей и соединений (например, 3-я сотня 21-го июля у м. Червонный Бор охраняла стык между 4-м Сибирским армейским и 5-м армейским корпусами). Особое значение имела служба летучей почты (т. е. временно организованная почта для быстрой передачи распоряжений, донесений) – ведь связь на войне один из важнейших ресурсов, тем более она важна в период отступления. Например, 26-го июля была установлена бесперебойная летучая почта между штабом корпуса и штабом армии.Не обошлось без потерь – 25-го июля был ранен хорунжий Бирюлькин. 31-го июля у дер. З. Стары пулей был ранен казак А. Поспеев (скончался, похоронен севернее дер. Ежево).Прикрывали казаки и пехотные арьергарды.Среди славных дел астраханцев 2-го полка следует упомянуть стычку у дер. Ежево 31-го июля, когда разъезд 4-й сотни под командой вахмистра Трудова уничтожил германский разъезд, взяв в плен его начальника [РГВИА. Ф. 5265. Оп. 1. Д. 5. Л. 6].