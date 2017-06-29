National Interest: попытка осуществить свои угрозы в отношении Асада может дорого обойтись Трампу

Таким образом, даже если теоретически для уничтожения ИГ (группировка запрещена в РФ) нужно избавить Сирию от Асада и от господства алавитов, удовлетворить требования суннитов и сдержать иранское влияние, это просто невозможно, поскольку американский конгресс и общество не захотят пойти на такие издержки,

Вашингтон заявил, что в случае применения химического оружия Асаду придется «заплатить большую цену», однако предпринимать «амбициозные» действия против Ирана, Асада и русских в Сирии опасно, неразумно и нецелесообразно, считает журнал The National Interest.«В своей речи при вступлении в должность Трамп говорил о необходимости стереть радикальный исламский терроризм с лица земли, однако это невозможно, поскольку Сирия останется рассадником террористов всех мастей из-за слабого государственного управления, мрачных перспектив экономики, межконфессиональной ненависти и тяжёлого положения суннитских общин. Даже самые воинственно настроенные чиновники в администрации Трампа не станут выступать за то, чтобы Соединённые Штаты и их союзники направили тысячи военнослужащих, выделили миллиарды долларов на уничтожение всех своих противников в Сирии, поскольку сдержать джихадистов возможно, но изгнать их из Сирии нереально», – приводит статью Ино.TV Другим аргументом против активных действий, по мнению автора статьи, является то, что стабильности в САР в ближайшей перспективе не предвидится. Даже если США «решат убрать Асада, это приведёт лишь к усилению хаоса, поскольку сейчас среди союзников Запада нет такой организованной силы, которая сможет заменить его». Помимо этого, «не стоит забывать, какие усилия Москва приложила в Сирии и какие средства там потратила, поэтому она ни в коем случае не поддастся давлению и запугиваниям», говорится в материале.пишет издание.Автор отмечает также, что Вашингтону не удастся потеснить Россию в этом регионе, «поскольку у Москвы там гораздо более прочные военные и дипломатические позиции». «Путин вряд ли согласится на какое-то международное присутствие в Сирии с целью проведения миротворческих действий, стабилизации обстановки и восстановления страны, потому что это ослабляет его влияние. А если США будут пытаться давить на Россию, ни о каком сотрудничестве с Москвой в Сирии по окончании конфликта не может быть и речи», – полагает журнал.Помимо прочего, подводит итог издание, «какой бы важной ни была Сирия для Соединённых Штатов, Вашингтону надо решить, чем он готов пожертвовать и будет ли он настаивать на своём, когда Иран и Россия станут оказывать сопротивление». Интересы Америки в Сирии не настолько велики, как у оппонентов Вашингтона, и это является еще одним аргументом против активизации военных действий в регионе.