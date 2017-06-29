09:58 29 июня

National Interest: попытка осуществить свои угрозы в отношении Асада может дорого обойтись Трампу

Вашингтон заявил, что в случае применения химического оружия Асаду придется «заплатить большую цену», однако предпринимать «амбициозные» действия против Ирана, Асада и русских в Сирии опасно, неразумно и нецелесообразно, считает журнал The National Interest.



«В своей речи при вступлении в должность Трамп говорил о необходимости стереть радикальный исламский терроризм с лица земли, однако это невозможно, поскольку Сирия останется рассадником террористов всех мастей из-за слабого государственного управления, мрачных перспектив экономики, межконфессиональной ненависти и тяжёлого положения суннитских общин. Даже самые воинственно настроенные чиновники в администрации Трампа не станут выступать за то, чтобы Соединённые Штаты и их союзники направили тысячи военнослужащих, выделили миллиарды долларов на уничтожение всех своих противников в Сирии, поскольку сдержать джихадистов возможно, но изгнать их из Сирии нереально», – приводит статью Ино.TV .


Другим аргументом против активных действий, по мнению автора статьи, является то, что стабильности в САР в ближайшей перспективе не предвидится. Даже если США «решат убрать Асада, это приведёт лишь к усилению хаоса, поскольку сейчас среди союзников Запада нет такой организованной силы, которая сможет заменить его». Помимо этого, «не стоит забывать, какие усилия Москва приложила в Сирии и какие средства там потратила, поэтому она ни в коем случае не поддастся давлению и запугиваниям», говорится в материале.

Таким образом, даже если теоретически для уничтожения ИГ (группировка запрещена в РФ) нужно избавить Сирию от Асада и от господства алавитов, удовлетворить требования суннитов и сдержать иранское влияние, это просто невозможно, поскольку американский конгресс и общество не захотят пойти на такие издержки,
пишет издание.

Автор отмечает также, что Вашингтону не удастся потеснить Россию в этом регионе, «поскольку у Москвы там гораздо более прочные военные и дипломатические позиции». «Путин вряд ли согласится на какое-то международное присутствие в Сирии с целью проведения миротворческих действий, стабилизации обстановки и восстановления страны, потому что это ослабляет его влияние. А если США будут пытаться давить на Россию, ни о каком сотрудничестве с Москвой в Сирии по окончании конфликта не может быть и речи», – полагает журнал.

Помимо прочего, подводит итог издание, «какой бы важной ни была Сирия для Соединённых Штатов, Вашингтону надо решить, чем он готов пожертвовать и будет ли он настаивать на своём, когда Иран и Россия станут оказывать сопротивление». Интересы Америки в Сирии не настолько велики, как у оппонентов Вашингтона, и это является еще одним аргументом против активизации военных действий в регионе.

Использованы фотографии: Sputnik/ Mikhail Voskresensky
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 13

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  1. ОТДЕЛ Сегодня, 09:01
    Все слова , угрозы ну когда вы успокоитесь то янки..? Или ждете , что вас успокоят ..
    ОТДЕЛ
    1. Маз Сегодня, 09:09
      У них своя игра, с девизом " не победить - так нагадить конкуренту максимально" . Ннормальная тактика торговцев, лишь бы пропиариться , если не выходит по твоему. Ничо, если Израиль втихаря играет на нашей стороне - то это ещё одно косвенное доказательство, что враг будет разбит и победа будет за нами.
      Маз
    2. электроОлег Сегодня, 09:16
      Какие они наглые черти, рассуждают о каких то вероятных операциях против суверенной страны. Лучше бы обосновали людям, на каком основании их войска вообще там находятся.
      электроОлег
    3. bouncyhunter Сегодня, 09:26
      Цитата: ОТДЕЛ
      Все слова , угрозы ну когда вы успокоитесь то янки..?

      Так ведь по другому не хотят и не умеют .
      Цитата: ОТДЕЛ
      Или ждете , что вас успокоят

      Именно . Только язык силы понимают . Привет , Виталя ! hi
      bouncyhunter
  2. 210окв Сегодня, 09:04
    Я не понял-так ЧЕМ именно дорого Трампу обойдется?ФРС рухнет,или у него доходы упадут?
    210окв
    1. Владимир 38 Сегодня, 09:07
      Цитата: 210окв
      Я не понял-так ЧЕМ именно дорого Трампу обойдется?ФРС рухнет,или у него доходы упадут?

      Они сами не знают..
      Владимир 38
      1. 210окв Сегодня, 09:09
        Вот именно..Одни пишут всякую фигню-другие публикуют..
        Цитата: Владимир 38
        Цитата: 210окв
        Я не понял-так ЧЕМ именно дорого Трампу обойдется?ФРС рухнет,или у него доходы упадут?

        Они сами не знают..
        210окв
    2. электроОлег Сегодня, 09:17
      Цитата: 210окв
      него доходы упадут?


      Хрен у него упадёт от иприта. И ни одна молодая баба на него не посмотрит больше laughing
      электроОлег
      1. 210окв Сегодня, 09:19
        Это наверное горячо любимая им CNN передала в новостях..
        Цитата: электроОлег
        Цитата: 210окв
        него доходы упадут?

        Хрен у него упадёт от иприта. И ни одна молодая баба на него не посмотрит больше laughing
        210окв
  3. anjey Сегодня, 09:29
    хочется конечно же пожить мирно , но и прогибаться России нельзя ,раз залезла в большую геополитику (назвался груздем....) держи удар,восстанавливай справедливость и накажи винновных и про себя не забывай ,а мы твой народ тебя поддержим, это я про Россию...
    anjey
  4. Новый пользователь Сегодня, 09:35
    А сколько стоят тамагавоки ?
    Новый пользователь
  5. Платов Сегодня, 09:47
    А не сказать бы нам, что Порашенко готовит провокацию с применением оружия массового поражения, типо Точка У и мы на это ответим Искандерами и Калибрами по ВСУ( на примере) но информацию не рассекретим, потому, что это разведка сказала! Что тогда запоют ФША ?! Не пора ли играть по их правилам? А то в конец оборзели!
    Платов
  6. MoJloT Сегодня, 09:48
    Если посмотреть историю США то для них война это просто бизнес, а от бизнеса они не откажутся. За исключение пары периодов в среднем раз в 5-7 лет с кем то воевали, сейчас даже чаще.
    MoJloT
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