Украинский политолог: «Слушая сегодня Порошенко, я начинаю как-то нервничать. И народ тоже»
В последнее время выступления президента Украины Петра Порошенко изобилуют неожиданными идеями, считает украинский политолог, заведующий кафедрой международных экономических отношений Национальной академии управления Олег Соскин. Его мнение приводит РИА Новости .
Порошенко ожидает от Верховной рады в ближайшее время принятия решений об отмене депутатской неприкосновенности, которая, по его словам, на сегодняшний день уже является «анахронизмом».
«Мой проект изменений в конституцию готов. Он требует политической воли от народных депутатов – раз и навсегда уравнять себя в правах с гражданами Украины», – сказал он в среду в своем выступлении по случаю Дня Конституции.
Ранее Порошенко сообщил, что вытекающие из Минских соглашений изменения к конституции Украины по вопросам децентрализации и «особого статуса» Донбасса не планируются, поскольку на неконтролируемых территориях находятся российские войска.
Он высказал предположение, как именно депутатский корпус отреагирует на идею снятия с народных избранников неприкосновенности.
По его словам, в последнее время в выступлениях президента Украины появляется много неожиданных идей, которые трудно объяснить.
Порошенко ожидает от Верховной рады в ближайшее время принятия решений об отмене депутатской неприкосновенности, которая, по его словам, на сегодняшний день уже является «анахронизмом».
«Мой проект изменений в конституцию готов. Он требует политической воли от народных депутатов – раз и навсегда уравнять себя в правах с гражданами Украины», – сказал он в среду в своем выступлении по случаю Дня Конституции.
Ранее Порошенко сообщил, что вытекающие из Минских соглашений изменения к конституции Украины по вопросам децентрализации и «особого статуса» Донбасса не планируются, поскольку на неконтролируемых территориях находятся российские войска.
На моей памяти уже прошли (президенты Украины) Кравчук, Кучма, Ющенко, Янукович, теперь у нас выискался новый "узурпатор" Порошенко. У Кравчука и у Кучмы я даже сподобился быть штатным советником по политэкономическим проблемам. И все они лезли своими руками в конституцию. Ничем хорошим ни для кого из них это не заканчивалось. Ну вот, теперь у нас новый (президент) появился, которому не нравится конституция Украины, он хочет там что-то менять. Как только что-то будет менять, сразу потом этот президент обычно исчезает. Я думаю, что у него (Петра Порошенко) ничего не получится. Во-первых, потому что он сам – узурпатор, незаконный президент,сказал Соскин.
Он высказал предположение, как именно депутатский корпус отреагирует на идею снятия с народных избранников неприкосновенности.
Я думаю, что очень негативно отреагирует. Потому что он же не предложил с себя снять недоторканність (неприкосновенность). Он говорит только про них. Всем известно, что у него (Порошенко) очень крепкая кумовская связь с (генпрокурором Юрием) Луценко, под которого был даже специально "подогнан" закон о генпрокуратуре, чтобы его "протащить" на генпрокурора. И сейчас Луценко просто пачками подает в Верховный совет искусственные обвинения против депутатов, чтобы снимать с них недоторканність. И есть уже альтернативная линия – принять закон об импичменте (президента). Я думаю, что его все-таки начнут принимать, потому что депутаты понимают, что Порошенко ведет дело к диктатуре, он хочет себя сделать легитимным диктатором,уверен политолог.
По его словам, в последнее время в выступлениях президента Украины появляется много неожиданных идей, которые трудно объяснить.
Слушая сегодня Порошенко, я начинаю как-то нервничать. И народ тоже. Все говорят, что это какое-то сложное психическое состояние. И его помощники, тоже, видимо, начинают себя некомфортно чувствовать. Потому что он говорит вещи, которые потом объяснить, после того, как он это сказал вслух, совершенно невозможно,сказал Соскин.
Использованы фотографии: AFP 2017 / Vladimir Simicek
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