09:57 29 июня

Украинский политолог: «Слушая сегодня Порошенко, я начинаю как-то нервничать. И народ тоже»

В последнее время выступления президента Украины Петра Порошенко изобилуют неожиданными идеями, считает украинский политолог, заведующий кафедрой международных экономических отношений Национальной академии управления Олег Соскин. Его мнение приводит РИА Новости .



Порошенко ожидает от Верховной рады в ближайшее время принятия решений об отмене депутатской неприкосновенности, которая, по его словам, на сегодняшний день уже является «анахронизмом».


«Мой проект изменений в конституцию готов. Он требует политической воли от народных депутатов – раз и навсегда уравнять себя в правах с гражданами Украины», – сказал он в среду в своем выступлении по случаю Дня Конституции.

Ранее Порошенко сообщил, что вытекающие из Минских соглашений изменения к конституции Украины по вопросам децентрализации и «особого статуса» Донбасса не планируются, поскольку на неконтролируемых территориях находятся российские войска.

На моей памяти уже прошли (президенты Украины) Кравчук, Кучма, Ющенко, Янукович, теперь у нас выискался новый "узурпатор" Порошенко. У Кравчука и у Кучмы я даже сподобился быть штатным советником по политэкономическим проблемам. И все они лезли своими руками в конституцию. Ничем хорошим ни для кого из них это не заканчивалось. Ну вот, теперь у нас новый (президент) появился, которому не нравится конституция Украины, он хочет там что-то менять. Как только что-то будет менять, сразу потом этот президент обычно исчезает. Я думаю, что у него (Петра Порошенко) ничего не получится. Во-первых, потому что он сам – узурпатор, незаконный президент,
сказал Соскин.

Он высказал предположение, как именно депутатский корпус отреагирует на идею снятия с народных избранников неприкосновенности.

Я думаю, что очень негативно отреагирует. Потому что он же не предложил с себя снять недоторканність (неприкосновенность). Он говорит только про них. Всем известно, что у него (Порошенко) очень крепкая кумовская связь с (генпрокурором Юрием) Луценко, под которого был даже специально "подогнан" закон о генпрокуратуре, чтобы его "протащить" на генпрокурора. И сейчас Луценко просто пачками подает в Верховный совет искусственные обвинения против депутатов, чтобы снимать с них недоторканність. И есть уже альтернативная линия – принять закон об импичменте (президента). Я думаю, что его все-таки начнут принимать, потому что депутаты понимают, что Порошенко ведет дело к диктатуре, он хочет себя сделать легитимным диктатором,
уверен политолог.

По его словам, в последнее время в выступлениях президента Украины появляется много неожиданных идей, которые трудно объяснить.

Слушая сегодня Порошенко, я начинаю как-то нервничать. И народ тоже. Все говорят, что это какое-то сложное психическое состояние. И его помощники, тоже, видимо, начинают себя некомфортно чувствовать. Потому что он говорит вещи, которые потом объяснить, после того, как он это сказал вслух, совершенно невозможно,
сказал Соскин.

Использованы фотографии: AFP 2017 / Vladimir Simicek
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Комментарии 19

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  1. ОТДЕЛ Сегодня, 09:24
    Как только что-то будет менять, сразу потом этот президент обычно исчезает.

    Потрошенко, только об этом и мечтает , злобно завидуя Яйценюку и Сакашвилли..Пока хозяин не разрешает драпануть!
    Вот как Коломойский исчезнет с активами, значит Петя за ним следом..
    ОТДЕЛ
    1. vovanpain Сегодня, 09:36
      Слушая сегодня Порошенко, я начинаю как-то нервничать. И народ тоже. Все говорят, что это какое-то сложное психическое состояние. И

      Нормальное состояние у Петрухи,нормальность измеряется количеством выпитых стаканов. laughing
      vovanpain
  2. 210окв Сегодня, 09:25
    "Слушая сегодня Порошенко, я начинаю как-то нервничать. И народ тоже. Все говорят, что это какое-то сложное психическое состояние......"А за пистолетом рука не тянется?Только к рюмке?Нервишки подлечить..
    210окв
    1. bouncyhunter Сегодня, 09:29
      В последнее время выступления президента Украины Петра Порошенко изобилуют неожиданными идеями

      Белочка прогрессирует пропорционально количеству выпитого , отсюда и бредовые идеи райхсшоколаттенфюрера . Дима , привет . hi
      bouncyhunter
      1. 210окв Сегодня, 09:35
        Паша hi Тут дело не только в кол-ве выпивки..Он должен подогревать градус в обществе-иначе люди начнут ДУМАТЬ..А зачем ВСЁ ЭТО было надо!Ну,постреляли,попрыгали,пожгли покрышки и "Беркут" Ради чего? Ради потери Крыма и Донбасса,потери остатков флота и гибели тысяч своих же граждан.А ИТОГ?А на выходе-ноль и пшик.Только есть одна идея-мы "светлые(от отсутствия разума) и свободные от России(но без экономики и перспективы развития страны)
        Цитата: bouncyhunter
        В последнее время выступления президента Украины Петра Порошенко изобилуют неожиданными идеями

        Белочка прогрессирует пропорционально количеству выпитого , отсюда и бредовые идеи райхсшоколаттенфюрера . Дима , привет . hi
        210окв
        1. bouncyhunter Сегодня, 09:38
          Многие уже начали думать , а кое-где и не прекращали . Но пока молчат . Остаётся ждать когда вскипит "разум возмущённый" .
          bouncyhunter
          1. 210окв Сегодня, 09:42
            Да не верится в это.. думкой богатеет.Это соплежуйский Янукович с "командой"политических импотентов..Сейчас и в ближайшей перспективе тех кто рыпнется на власть ожидает быстрая расправа.
            210окв
            1. bouncyhunter Сегодня, 09:47
              Тут только два варианта : либо дальше молча терпеть фашистский режим , либо начинать борьбу с ним по примеру Донбасса . Выбор за жителями незалэжной .
              bouncyhunter
  3. МПК105 Сегодня, 09:29
    От их новостей я-
    Запутался окончательно....
    МПК105
    1. bouncyhunter Сегодня, 09:40
      Привет , нефтяник ! hi drinks
      Цитата: МПК105
      Запутался окончательно....

      Я новости из 404-ой воспринимаю как "мыльную оперу" - там тоже хрен угадаешь что в следующей серии будет . lol
      bouncyhunter
      1. МПК105 Сегодня, 09:48
        Привет,привет!!! hi drinks Я реально уже не знаю,как реагировать-смеяться или плакать...
        МПК105
        1. bouncyhunter Сегодня, 09:50
          Поверь , Лёха : слезами горю не поможешь . Да и от смеха толку маловато ...
          bouncyhunter
  4. Spartanez300 Сегодня, 09:31
    Так бухать , еще не такие идеи появятся с похмела .
    Spartanez300
  5. Толстоевский Сегодня, 09:31
    похоже, небратья начинают о чём-то догадываться
    Толстоевский
  6. ded100 Сегодня, 09:32
    Подготавливается!
    ded100
  7. роман66 Сегодня, 09:33
    "легитимный диктатор"? - там. походу, все бухают
    роман66
  8. Б.Т.В. Сегодня, 09:33
    Добавить нечего.
    Б.Т.В.
  9. Altona Сегодня, 09:35
    Ветви власти Украины встали на путь конфронтации друг с другом. Точь-в-точь как у нас в 1993 году между Ельциным и Верховным Советом. Чем это закончилось ,мы видели. Чеченская война, семибанкирщина, ельцинизм, беспредел и немощность власти.
    Altona
  10. mikh-korsakov Сегодня, 09:35
    В последние дни украинские власти посетили две эпидемии. Особенно власти обсуждают атаку вируса Petya на компьютеры в их кабмине. С этим по моему просто. Я бы посоветовал сотрудникам кабмина соблюдать компьютерную гигиену. в частности не смотреть в рабочее время порносайты и не договариваться с проститутками по электронной почте. И все у них нормализуется. С другой болезнью посложнее. СБУ посетила загадочная полковничья болезнь. На месте Петра Алексеевича я бы принял радикальные меры, отменил бы звание полковника и перевел бы полковников в подполковники. Особенно отличившимся можно присвоить генеральские звания, если они не участвовали в АТО, иначе эпидемия коснется и генералов. Идею НАТО изучать украинский опыт во время эпидемии считаю опасной. Иначе полковничья болезнь может затронуть и натовских полковников.
    mikh-korsakov
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