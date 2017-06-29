Украинский политолог: «Слушая сегодня Порошенко, я начинаю как-то нервничать. И народ тоже»

На моей памяти уже прошли (президенты Украины) Кравчук, Кучма, Ющенко, Янукович, теперь у нас выискался новый "узурпатор" Порошенко. У Кравчука и у Кучмы я даже сподобился быть штатным советником по политэкономическим проблемам. И все они лезли своими руками в конституцию. Ничем хорошим ни для кого из них это не заканчивалось. Ну вот, теперь у нас новый (президент) появился, которому не нравится конституция Украины, он хочет там что-то менять. Как только что-то будет менять, сразу потом этот президент обычно исчезает. Я думаю, что у него (Петра Порошенко) ничего не получится. Во-первых, потому что он сам – узурпатор, незаконный президент,

Я думаю, что очень негативно отреагирует. Потому что он же не предложил с себя снять недоторканність (неприкосновенность). Он говорит только про них. Всем известно, что у него (Порошенко) очень крепкая кумовская связь с (генпрокурором Юрием) Луценко, под которого был даже специально "подогнан" закон о генпрокуратуре, чтобы его "протащить" на генпрокурора. И сейчас Луценко просто пачками подает в Верховный совет искусственные обвинения против депутатов, чтобы снимать с них недоторканність. И есть уже альтернативная линия – принять закон об импичменте (президента). Я думаю, что его все-таки начнут принимать, потому что депутаты понимают, что Порошенко ведет дело к диктатуре, он хочет себя сделать легитимным диктатором,

Слушая сегодня Порошенко, я начинаю как-то нервничать. И народ тоже. Все говорят, что это какое-то сложное психическое состояние. И его помощники, тоже, видимо, начинают себя некомфортно чувствовать. Потому что он говорит вещи, которые потом объяснить, после того, как он это сказал вслух, совершенно невозможно,