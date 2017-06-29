МИД ФРГ: хотим открыть новую главу в отношениях с Россией
Германия готова к тому, чтобы открыть новую, позитивную главу в отношениях с Россией, передает РИА Новости заявление главы МИД ФРГ Зигмара Габриэля.
Он отметил, что отношения между странами определяются не только на государственном, но и на гражданском уровне.
По его словам, странам необходимо понимание между их народами.
По мнению министра, «4,5 тысячи солдат НАТО в прибалтийских странах не представляют собой потенциал агрессии против России».
Мы хотим открыть новую, позитивную главу в истории наших отношений,сказал министр на российско-германской Конференции городов-партнеров.
Он отметил, что отношения между странами определяются не только на государственном, но и на гражданском уровне.
Например, существует конфликт в Сирии и на Украине, у нас разный взгляд на это, однако мы видим дружбу между людьми, между обществом… У нас есть трудности с точки зрения политических взглядов, однако мы не должны отказываться от сотрудничества между обществами стран, потому что большинство трудностей на политическом направлении, но более важно установить более хорошие отношения на гражданском уровне,сказал Габриэль.
По его словам, странам необходимо понимание между их народами.
Только диалог может повысить уровень доверия между странами, нам нужно больше доверия на уровне муниципальных властей, предприятий,отметил глава германского ведомства.
Что касается присутствия НАТО в прибалтийских странах вблизи российской границы, как было упомянуто господином Лавровым, то у нас по существу расходятся мнения, но мы должны их обсуждать,отметил он.
По мнению министра, «4,5 тысячи солдат НАТО в прибалтийских странах не представляют собой потенциал агрессии против России».
Использованы фотографии: РИА Новости / Илья Питалев
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