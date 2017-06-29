МИД ФРГ: хотим открыть новую главу в отношениях с Россией

Мы хотим открыть новую, позитивную главу в истории наших отношений,

Например, существует конфликт в Сирии и на Украине, у нас разный взгляд на это, однако мы видим дружбу между людьми, между обществом… У нас есть трудности с точки зрения политических взглядов, однако мы не должны отказываться от сотрудничества между обществами стран, потому что большинство трудностей на политическом направлении, но более важно установить более хорошие отношения на гражданском уровне,

Только диалог может повысить уровень доверия между странами, нам нужно больше доверия на уровне муниципальных властей, предприятий,

Что касается присутствия НАТО в прибалтийских странах вблизи российской границы, как было упомянуто господином Лавровым, то у нас по существу расходятся мнения, но мы должны их обсуждать,