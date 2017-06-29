09:58 29 июня

МИД ФРГ: хотим открыть новую главу в отношениях с Россией

Германия готова к тому, чтобы открыть новую, позитивную главу в отношениях с Россией, передает РИА Новости заявление главы МИД ФРГ Зигмара Габриэля.

МИД ФРГ: хотим открыть новую главу в отношениях с Россией


Мы хотим открыть новую, позитивную главу в истории наших отношений,
сказал министр на российско-германской Конференции городов-партнеров.


Он отметил, что отношения между странами определяются не только на государственном, но и на гражданском уровне.

Например, существует конфликт в Сирии и на Украине, у нас разный взгляд на это, однако мы видим дружбу между людьми, между обществом… У нас есть трудности с точки зрения политических взглядов, однако мы не должны отказываться от сотрудничества между обществами стран, потому что большинство трудностей на политическом направлении, но более важно установить более хорошие отношения на гражданском уровне,
сказал Габриэль.

По его словам, странам необходимо понимание между их народами.

Только диалог может повысить уровень доверия между странами, нам нужно больше доверия на уровне муниципальных властей, предприятий,
отметил глава германского ведомства.

Что касается присутствия НАТО в прибалтийских странах вблизи российской границы, как было упомянуто господином Лавровым, то у нас по существу расходятся мнения, но мы должны их обсуждать,
отметил он.

По мнению министра, «4,5 тысячи солдат НАТО в прибалтийских странах не представляют собой потенциал агрессии против России».

Использованы фотографии: РИА Новости / Илья Питалев
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Комментарии 7

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  1. Spartanez300 Сегодня, 09:41
    Не хотят и не будут сотрудничать , да и России с марионеткой серьезный вопрос не решишь .
    Spartanez300
    1. Владимир16 Сегодня, 09:50
      Немец, он и в Африке немец. За прошедшие сто лет дважды шли войной. Сейчас активно участвуют в разделении России. Появление украины как отдельного государства истино немецких рук дело. О чем можно говорить? Враги.
      Мы им объединение Германии. Они в ответ разделение Руси. Одним словом - упыри.
      Торговать можно в интересах русского человека и всё. Более никаких дел. Разве, что вынудят снова разгромить немецкого агрессора.
      Пока не вернут русские земли они будут врагами для меня. И дети мои это знают. Даст Бог внуков и им расскажу об этих сволочах, убивших моих дедов. Нет им веры. Как и нет веры всему западу.
      Владимир16
  2. Vita VKO Сегодня, 09:42
    Что бы открыть новую главу, нужно как минимум закрыть старую. Да кто же позволит, этой американской колонии.
    Vita VKO
    1. bouncyhunter Сегодня, 09:44
      Совершенно верно . Такие заявления Габриэля явно противоречат линии Фашингтонского обкома . А словесами сыпать и матрасы горазды .
      bouncyhunter
    2. 210окв Сегодня, 09:45
      То то и оно..Хотелки свои надо соизмерять с возможностями..Легли,так и лежите дальше.Получайте удовольствие
      210окв
  3. ОТДЕЛ Сегодня, 09:42
    А вот мы уже не хотим , Германия нас предала в очередной раз ! Отдыхайте немцы...
    ОТДЕЛ
  4. DenZ Сегодня, 09:47
    Ерунда все это (про новую главу). Слушал вчера по телеку этого немецкого министра. Он не сомневается в том что Асад применял хим. оружие в Сирии (несмотря на то что за 5 минут до этого Лавров в 101 раз повторял что нет никаких доказательств применения). В общем верить словам немецкого министра не стоит. Хотелось бы посмотреть на его дела и на пользу России от этих дел.
    Цитата: Vita VKO
    Что бы открыть новую главу, нужно как минимум закрыть старую

    Полностью согласен!
    DenZ
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