09:58 29 июня

Союзники США постепенно увеличивают военные расходы

Как сообщает « ИноТВ », Foreign Policy опубликовало материал, посвященный росту расходов стран, входящих в Североатлантический альянс.

Как указывает издание, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что европейские члены блока и Канада в текущем году увеличат свои расходы на оборону на 4,3%, в целях противодействия «российской агрессии» и террористическим угрозам Ближнего Востока.

Союзники США постепенно увеличивают военные расходы



Для того чтобы поддерживать безопасность наших стран, мы должны продолжать работу по увеличению расходов на оборону и более справедливому распределению бремени в нашем альянсе. Мы действительно перешли на новый уровень. Тенденция растёт, и мы намерены сохранять её.


В целом затраты в указанных странах возрастут на 12 млрд. долл. Данный прирост планируется направить на новые военные учения и оборудование, а также на зарплаты и пенсии военнослужащих.

Йенс Столтенберг одобряет большой интерес президента США Дональда Трампа к вопросу о распределении расходов на оборону.

Европейским союзникам следует больше инвестировать в защиту не только для того, чтобы угодить США, но и потому, что это в их собственных интересах.


В очередной раз данная тематика подлежит обсуждению на запланированном на 29 июня заседании министров обороны НАТО.


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Комментарии 5

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  1. Spartanez300 Сегодня, 09:44
    Сопоставить военные расходы России и НАТО и сразу будет видно кто потенциальный агрессор .
    Так только в США в 2017 году оборонный бюджет составит 622 миллиарда долларов , а у России 48,5 миллиардов долларов .
    Spartanez300
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 09:48
      Если каждый вассал купит по одному или несколько F-35 то бюджет увеличится в разы (там обслуживание еще и замена эл. начинки Израилем..)..Отличная афера века!
      ОТДЕЛ
  2. МПК105 Сегодня, 09:44
    Европейским союзникам следует больше инвестировать в защиту не только для того, чтобы угодить США, но и потому, что это в их собственных интересах.
    Да ладно... laughing laughing laughing
    А,может,Всё же Старшему Брату угодить,нет..? wink
    МПК105
  3. Владимир 38 Сегодня, 09:47
    У Трампа всё по плану, доит партеров..
    Владимир 38
  4. А1845 Сегодня, 09:50
    Халява кончилась, Трамп дожимает laughing
    А1845
  5. Комментарий был удален.
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