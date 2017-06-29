Союзники США постепенно увеличивают военные расходы
Как сообщает « ИноТВ », Foreign Policy опубликовало материал, посвященный росту расходов стран, входящих в Североатлантический альянс.
Как указывает издание, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что европейские члены блока и Канада в текущем году увеличат свои расходы на оборону на 4,3%, в целях противодействия «российской агрессии» и террористическим угрозам Ближнего Востока.
В целом затраты в указанных странах возрастут на 12 млрд. долл. Данный прирост планируется направить на новые военные учения и оборудование, а также на зарплаты и пенсии военнослужащих.
Йенс Столтенберг одобряет большой интерес президента США Дональда Трампа к вопросу о распределении расходов на оборону.
В очередной раз данная тематика подлежит обсуждению на запланированном на 29 июня заседании министров обороны НАТО.
Как указывает издание, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что европейские члены блока и Канада в текущем году увеличат свои расходы на оборону на 4,3%, в целях противодействия «российской агрессии» и террористическим угрозам Ближнего Востока.
Для того чтобы поддерживать безопасность наших стран, мы должны продолжать работу по увеличению расходов на оборону и более справедливому распределению бремени в нашем альянсе. Мы действительно перешли на новый уровень. Тенденция растёт, и мы намерены сохранять её.
В целом затраты в указанных странах возрастут на 12 млрд. долл. Данный прирост планируется направить на новые военные учения и оборудование, а также на зарплаты и пенсии военнослужащих.
Йенс Столтенберг одобряет большой интерес президента США Дональда Трампа к вопросу о распределении расходов на оборону.
Европейским союзникам следует больше инвестировать в защиту не только для того, чтобы угодить США, но и потому, что это в их собственных интересах.
В очередной раз данная тематика подлежит обсуждению на запланированном на 29 июня заседании министров обороны НАТО.
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