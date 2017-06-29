Союзники США постепенно увеличивают военные расходы

Для того чтобы поддерживать безопасность наших стран, мы должны продолжать работу по увеличению расходов на оборону и более справедливому распределению бремени в нашем альянсе. Мы действительно перешли на новый уровень. Тенденция растёт, и мы намерены сохранять её.

Европейским союзникам следует больше инвестировать в защиту не только для того, чтобы угодить США, но и потому, что это в их собственных интересах.