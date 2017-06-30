Как забыть о своём народе
В Соединённых Штатах стало слишком много России. Бесконечная лента, наполненная русской темой, надоела простым американцам, которые хотят видеть решение своих проблем и подъём родной экономики, а не политическую браваду, крикливые лозунги и обвинения в политических неудачах США «людей Москвы».
«Рашагейт» как политическая стратегия Вашингтона разрушается, пишет Норман Соломон в журнале «Counter Punch» (США). План демократов, направленный против России, может попросту развалиться.
Шесть месяцев подряд демократы показывают пальцем на «ужасного президента» Трампа в Белом доме и обвиняют в его приходе туда Россию.
Демократы обвиняли в недостатках демократии в Америке плутократов России куда чаще, чем плутократов Америки.
Маркетинг бренда Демократической партии стал куда более антироссийским, нежели «прорабочим» (имеется в виду отстаивание интересов рабочих США).
Многие демократические партийные организации, учёные, эксперты, активисты стали куда больше ссылаться на отсутствие демократии в России, нежели на хроническое уменьшение демократических основ дома, в США.
«Бесчисленные часы телевизионного эфирного времени, огромное количество чернил и зиллионы пикселей» были потрачены на осуждение России — и это вместо того, чтобы предложить действенное средство, способное решить экономические проблемы американских избирателей.
И вот наконец демократы в Конгрессе и другие партийные лидеры, отмечает автор, начинают сталкиваться с вопиющей реальностью: «выигрышная российская тема» оказалась темой проигрышной.
Об этом свидетельствуют результаты нового общенационального опроса, а также голос народа, который члены Конгресса всё-таки продолжают слышать, если только прислушиваются к избирателям на родине.
«Разочарованные демократы, надеясь повысить свои шансы на выборах, получают громкие послания, адресованные партийным лидерам: прекратите всё время болтать о России», — написал журнал «Хилл».
Рядовые демократы говорят, что россказни о России и Трампе совершенно не интересуют провинциальных избирателей, гораздо больше обеспокоенных экономическими проблемами и «хлебом с маслом». Их занимают вопросы рабочих мест, заработной платы, стоимости образования и здравоохранения.
Вследствие поражения на выборах всё большее число демократов призывает к корректировке партийных сообщений: хватит отвлекать внимание граждан баснями о русских, пора перейти к родной экономике. Итоги выборов 2018 года зависят от того, насколько смогут демократы справиться со «сдвигом» в сознании.
Такие оценки — не просто от избытка страстей. Они не анекдот. Социологический опрос показал результаты, свидетельствующие о том, что лидеры Демпартии живут в политических иллюзиях.
Опрос был проведён авторитетной компанией «Harvard-Harris». Данные его выявили большое несоответствие навязчивой идеи элиты Демократической партии в Вашингтоне, озабоченной русским «вмешательством» в выборы, и интересов избирателей по всей стране.
Опрос показал риски для демократов, которые надеются заработать большее число мест или даже вернуть себе большинство в Палате представителей в 2018 году. 58 процентов избирателей заявили, что они обеспокоены тем, что мистер Трамп может иметь деловые отношения с Москвой, но 73 процента заявили, что они обеспокоены тем, что проводимые расследования не позволяют Конгрессу решать более важные вопросы.
Содиректор опроса Марк Пенн прокомментировал выводы: «Хотя избиратели проявляют большой интерес к любому вмешательству России в выборы, они обеспокоены тем, что расследование отвлекло и президента, и конгресс, и повредило решению болезненных проблем в стране».
Такие данные показывают, отмечает автор, явное несогласие граждан с заседающими в Палате представителей демократами, которые хотят переизбраться и снова сесть в любимые кресла в 2018 году. Более того, они хотели бы отнять у республиканцев их большинство. Короче говоря, ясно, что демократам по всей стране придётся перейти к какой-либо разумной политике.
Конгрессмен от Вермонта Питер Уэлч, прогрессивный демократ, считает, что пора «сосредоточиться на улучшении экономики». Демократам пора прекратить «громоздить критику» по поводу работы Д. Трампа, будь то Россия, будь то расследование работы мистера Коми или ещё что-то. Уэлч считает, что гораздо более правильным было бы «усердно работать над повесткой дня». Говорильня же «о Трампе и России повестки дня не создаёт».
Создание «убедительной повестки дня», отмечает автор, означало бы отказ от того, что стало поворотным отражением лидерства Демократической партии, — выставления мистера Трампа в качестве «кремлёвского инструмента». И недаром демократ в Палате представителей, Мэтт Картрайт из Пенсильвании, сказал: «Если вы видите, что я рассматриваю Россию, критику президента и ещё что-то похожее как вопрос второстепенный, то это потому, что мои избиратели так к этому относятся».
Да, действительно необходимо провести независимое расследование и проверить обвинения в адрес российского правительства по поводу вмешательства в выборы в США. И следствие должно докопаться до правды о Трампе: выяснить, имеются ли фактические доказательства того, что Трамп или его помощники занимались делишками до или после выборов.
Ранней весной Дженнифер Палмьери, бывший директор по коммуникациям президентской кампании Х. Клинтон, подытожила результаты выборов и скандалы после выборов в интервью «Washington Post»: «Если мы ясно покажем, что то, что сделала Россия, не что иное, как атака нашей республики, народ будет с нами. И чем больше мы будем говорить об этом, тем больше он будет с нами».
Данные социологического опроса указывают, однако, на то, насколько неверными оказались подобные утверждения.
Демократы заигрались в игру в «русских». Пытаясь сделать «козлом отпущения» Владимира Путина, они избегали говорить с избирателями об экономических вопросах и на другие темы. В итоге они потеряли связь с избирателями из рабочего класса.
Кроме того, «зажигательная риторика против России чрезвычайно опасна», полагает Соломон, поскольку «может привести к военной конфронтации между двумя странами, каждая из которых имеет тысячи единиц ядерного оружия». «Стремясь ещё больше охладить отношения с Кремлём, демократы из Конгресса повышают шансы военной конфронтации с Россией», — делает вывод автор.
Некоторые из демократов в Конгрессе, считает аналитик, зимой попавшие в капкан «российских баталий», летом начали понимать, что пора это дело прекращать. Но им «понадобится помощь третьих лиц» — избирателей.
Если на этой планете и есть будущее для человечества, то его способна обеспечить настоящая дипломатия между США и Россией, двумя сверхдержавами, обладающими ядерным оружием, резюмирует Соломон. Пришло время покончить «с опасной антироссийской лихорадкой».
Вторая тема, которая надоела уже не только рядовым избирателям в США, но и американскому бизнесу, а заодно и европейскому, — это тема санкций.
Пару недель тому назад американские сенаторы проголосовали за расширение антироссийских санкций, напоминает аналитик Люк Мэкл в «The Washington Post» .
Мощное возражение на новые санкции пришло из Европы: во-первых, ЕС разочаровался тем, что США отказались от трансатлантического сотрудничества и предпочли обособленность; во-вторых, европейцы очень недовольны последствиями санкций для своих компаний; в-третьих, стало ясно: Европа и США имеют «разные взгляды» на европейскую энергетическую безопасность и её будущее.
По мнению аналитика, односторонние меры американских законодателей против России могут привести к неприятным последствиям: Вашингтон испортит отношения с союзниками.
По сути, добавим, Трамп и конгрессмены с головой ушли в геополитику, предпочитая рассуждать о России и абсолютно забыв о голосах избирателей. Белый дом и конгресс слишком мало озабочены проблемами внутри страны. Санкции же против России зашли настолько далеко, что они могут породить и внешний раскол — между союзниками по разные стороны Атлантики. В итоге выгоду извлекут те самые русские: Европа перестанет плясать под американскую дудку и выработает отдельное решение по ограничительным мерам.
Экс-президент Франции Олланд уже показал, куда идёт рейтинг правителя, если её правитель в угоду политическим требованиям забывает об интересах страны. Тот же самый вопрос касается и президента Трампа, и конгрессменов.
«Рашагейт» как политическая стратегия Вашингтона разрушается, пишет Норман Соломон в журнале «Counter Punch» (США). План демократов, направленный против России, может попросту развалиться.
Шесть месяцев подряд демократы показывают пальцем на «ужасного президента» Трампа в Белом доме и обвиняют в его приходе туда Россию.
Демократы обвиняли в недостатках демократии в Америке плутократов России куда чаще, чем плутократов Америки.
Маркетинг бренда Демократической партии стал куда более антироссийским, нежели «прорабочим» (имеется в виду отстаивание интересов рабочих США).
Многие демократические партийные организации, учёные, эксперты, активисты стали куда больше ссылаться на отсутствие демократии в России, нежели на хроническое уменьшение демократических основ дома, в США.
«Бесчисленные часы телевизионного эфирного времени, огромное количество чернил и зиллионы пикселей» были потрачены на осуждение России — и это вместо того, чтобы предложить действенное средство, способное решить экономические проблемы американских избирателей.
И вот наконец демократы в Конгрессе и другие партийные лидеры, отмечает автор, начинают сталкиваться с вопиющей реальностью: «выигрышная российская тема» оказалась темой проигрышной.
Об этом свидетельствуют результаты нового общенационального опроса, а также голос народа, который члены Конгресса всё-таки продолжают слышать, если только прислушиваются к избирателям на родине.
«Разочарованные демократы, надеясь повысить свои шансы на выборах, получают громкие послания, адресованные партийным лидерам: прекратите всё время болтать о России», — написал журнал «Хилл».
Рядовые демократы говорят, что россказни о России и Трампе совершенно не интересуют провинциальных избирателей, гораздо больше обеспокоенных экономическими проблемами и «хлебом с маслом». Их занимают вопросы рабочих мест, заработной платы, стоимости образования и здравоохранения.
Вследствие поражения на выборах всё большее число демократов призывает к корректировке партийных сообщений: хватит отвлекать внимание граждан баснями о русских, пора перейти к родной экономике. Итоги выборов 2018 года зависят от того, насколько смогут демократы справиться со «сдвигом» в сознании.
Такие оценки — не просто от избытка страстей. Они не анекдот. Социологический опрос показал результаты, свидетельствующие о том, что лидеры Демпартии живут в политических иллюзиях.
Опрос был проведён авторитетной компанией «Harvard-Harris». Данные его выявили большое несоответствие навязчивой идеи элиты Демократической партии в Вашингтоне, озабоченной русским «вмешательством» в выборы, и интересов избирателей по всей стране.
Опрос показал риски для демократов, которые надеются заработать большее число мест или даже вернуть себе большинство в Палате представителей в 2018 году. 58 процентов избирателей заявили, что они обеспокоены тем, что мистер Трамп может иметь деловые отношения с Москвой, но 73 процента заявили, что они обеспокоены тем, что проводимые расследования не позволяют Конгрессу решать более важные вопросы.
Содиректор опроса Марк Пенн прокомментировал выводы: «Хотя избиратели проявляют большой интерес к любому вмешательству России в выборы, они обеспокоены тем, что расследование отвлекло и президента, и конгресс, и повредило решению болезненных проблем в стране».
Такие данные показывают, отмечает автор, явное несогласие граждан с заседающими в Палате представителей демократами, которые хотят переизбраться и снова сесть в любимые кресла в 2018 году. Более того, они хотели бы отнять у республиканцев их большинство. Короче говоря, ясно, что демократам по всей стране придётся перейти к какой-либо разумной политике.
Конгрессмен от Вермонта Питер Уэлч, прогрессивный демократ, считает, что пора «сосредоточиться на улучшении экономики». Демократам пора прекратить «громоздить критику» по поводу работы Д. Трампа, будь то Россия, будь то расследование работы мистера Коми или ещё что-то. Уэлч считает, что гораздо более правильным было бы «усердно работать над повесткой дня». Говорильня же «о Трампе и России повестки дня не создаёт».
Создание «убедительной повестки дня», отмечает автор, означало бы отказ от того, что стало поворотным отражением лидерства Демократической партии, — выставления мистера Трампа в качестве «кремлёвского инструмента». И недаром демократ в Палате представителей, Мэтт Картрайт из Пенсильвании, сказал: «Если вы видите, что я рассматриваю Россию, критику президента и ещё что-то похожее как вопрос второстепенный, то это потому, что мои избиратели так к этому относятся».
Да, действительно необходимо провести независимое расследование и проверить обвинения в адрес российского правительства по поводу вмешательства в выборы в США. И следствие должно докопаться до правды о Трампе: выяснить, имеются ли фактические доказательства того, что Трамп или его помощники занимались делишками до или после выборов.
Ранней весной Дженнифер Палмьери, бывший директор по коммуникациям президентской кампании Х. Клинтон, подытожила результаты выборов и скандалы после выборов в интервью «Washington Post»: «Если мы ясно покажем, что то, что сделала Россия, не что иное, как атака нашей республики, народ будет с нами. И чем больше мы будем говорить об этом, тем больше он будет с нами».
Данные социологического опроса указывают, однако, на то, насколько неверными оказались подобные утверждения.
Демократы заигрались в игру в «русских». Пытаясь сделать «козлом отпущения» Владимира Путина, они избегали говорить с избирателями об экономических вопросах и на другие темы. В итоге они потеряли связь с избирателями из рабочего класса.
Кроме того, «зажигательная риторика против России чрезвычайно опасна», полагает Соломон, поскольку «может привести к военной конфронтации между двумя странами, каждая из которых имеет тысячи единиц ядерного оружия». «Стремясь ещё больше охладить отношения с Кремлём, демократы из Конгресса повышают шансы военной конфронтации с Россией», — делает вывод автор.
«Здесь стоит подумать над другим вопросом: сколько времени члены Конгресса тратят на размышления о путях снижения рисков ядерной катастрофы по сравнению с тем, сколько времени они тратят на собственное переизбрание?»
Некоторые из демократов в Конгрессе, считает аналитик, зимой попавшие в капкан «российских баталий», летом начали понимать, что пора это дело прекращать. Но им «понадобится помощь третьих лиц» — избирателей.
Если на этой планете и есть будущее для человечества, то его способна обеспечить настоящая дипломатия между США и Россией, двумя сверхдержавами, обладающими ядерным оружием, резюмирует Соломон. Пришло время покончить «с опасной антироссийской лихорадкой».
Вторая тема, которая надоела уже не только рядовым избирателям в США, но и американскому бизнесу, а заодно и европейскому, — это тема санкций.
Пару недель тому назад американские сенаторы проголосовали за расширение антироссийских санкций, напоминает аналитик Люк Мэкл в «The Washington Post» .
Мощное возражение на новые санкции пришло из Европы: во-первых, ЕС разочаровался тем, что США отказались от трансатлантического сотрудничества и предпочли обособленность; во-вторых, европейцы очень недовольны последствиями санкций для своих компаний; в-третьих, стало ясно: Европа и США имеют «разные взгляды» на европейскую энергетическую безопасность и её будущее.
По мнению аналитика, односторонние меры американских законодателей против России могут привести к неприятным последствиям: Вашингтон испортит отношения с союзниками.
По сути, добавим, Трамп и конгрессмены с головой ушли в геополитику, предпочитая рассуждать о России и абсолютно забыв о голосах избирателей. Белый дом и конгресс слишком мало озабочены проблемами внутри страны. Санкции же против России зашли настолько далеко, что они могут породить и внешний раскол — между союзниками по разные стороны Атлантики. В итоге выгоду извлекут те самые русские: Европа перестанет плясать под американскую дудку и выработает отдельное решение по ограничительным мерам.
Экс-президент Франции Олланд уже показал, куда идёт рейтинг правителя, если её правитель в угоду политическим требованиям забывает об интересах страны. Тот же самый вопрос касается и президента Трампа, и конгрессменов.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти