Как забыть о своём народе

«Здесь стоит подумать над другим вопросом: сколько времени члены Конгресса тратят на размышления о путях снижения рисков ядерной катастрофы по сравнению с тем, сколько времени они тратят на собственное переизбрание?»

Обозревал и комментировал Олег Чувакин

— специально для topwar.ru