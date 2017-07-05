Астраханское казачество на фронтах Первой мировой. Часть 7

1917 год полк встретил, находясь в том же районе. Он вошел в состав "бригады Полковника Сарычева". В составе бригады [РГВИА. Ф. 5265. Оп. 1. Д. 25. Л. 2] полк посотенно выполнял привычные обязанности войсковой конницы 5-го корпуса. Кроме астраханцев в состав бригады вошли 21-й Донской казачий и 15-й Сандомирский конный полки.16-го февраля 2-й Астраханский казачий полк в соответствии с приказом командующего армией, прибыл в распоряжение штаба Особой армии [Там же. Л. 3 об] (1-я и 5-я сотни временно остались при 5-м армейском корпусе).И при штабе армии казаки выполняли привычные функции войсковой конницы: обеспечивали посты летучей почты, задерживали скрывающихся и уклоняющихся от службы солдат (например, в период 23 - 25 февраля было задержано 37 человек), несли этапную службу. К концу февраля сотни и штаб полка действовали в районе г. Луцка.В кампании 1917 г. полк находился в составе «бригады полковника Сарычева», а в дальнейшем выполнял функции войсковой конницы Особой армии.Казачьи войска были одной из самых боеспособных и надежных частей русской армии. Они продолжали сохранять высокие боевые качества даже в атмосфере всеобщего развала 1917 года.В 1914 – 1915 г. 2-й Астраханский казачий полк потерял убитыми и ранеными около 100 казаков и офицеров.В начале сентября 1917 г. оба астраханских полка отвели с фронта для создания Астраханской казачьей бригады. В сентябре командир 2-го Астраханского казачьего полка В. С. Сарычев стал исполнять обязанности командующего бригадой (одновременно оставаясь командиром полка), а в октябре командиром бригады был назначен командир 1-го Астраханского казачьего полка Н. Н. Аратовский (также оставаясь командиром своего полка). Штаб бригады формировали в Камышине. Бригада должна была отправиться на Кавказский фронт – традиционное место службы астраханских казачьих частей.Как писал практик и теоретик конницы М. Баторский: «…бригадные объединения дают большую гарантию в сохранении войскового единства, меньшего раздергивания полков. Опыт войны показал, что обыкновенно придаваемый дивизии кавполк никогда не работал как полк, а работал поэскадронно, повзводно, и в нужную минуту бросать на фронт было нечего. При наличии бригады эти случаи, хотя и будут иметь место, но в меньшем объеме. Поэтому надо думать, что наиболее идеальным, с точки зрения чисто тактических соображений, было бы придавать корпусам кабригады 2-х полкового состава…» [Баторский М. Указ. соч. С. 38-39].Однако в боях бригаде участвовать не пришлось. В ноябре она была отозвана в Астрахань для борьбы с большевиками, и в конце декабря находилась на железнодорожной станции Кайсацкая (в 400-х км от города).Астраханский гвардейский казачий взвод вышел на войну в составе лейб-гвардии Сводно-казачьего полка, входившего в состав Гвардейского корпуса. Полк участвовал в Варшавско-Ивангородской и Лодзинской операциях 1914 г., во Втором Праснышском сражении и Люблин-Холмской операции 1915 г., в Ковельских сражениях 1916 г.В августе 1914 г. лейб-гвардии Сводно-казачий полк был включен в 1-ю Гвардейскую кавалерийскую дивизию. Осенью 1914 г. полк отличился под мест. Пассали и на р. Грабовка. С июля по октябрь 1916 г. в составе Гвардейского кавалерийского корпуса Гвардейская казачья бригада действовала у р. Стоход.Помимо полков, воевавших в действующей армии, в период войны астраханцы сформировали несколько тыловых частей, несших так называемую внутреннюю государственную (полицейскую) службу - 3-й Астраханский казачий полк (конный), Особую (пешую) и Отдельную (конную) сотни из казаков старших возрастов.3-й Астраханский казачий полк четырехсотенного состава (командир полка - войсковой старшина Лисунов, затем полковник Стрелков) был сформирован в июле 1914 г. из льготников 3-й очереди и запасников. Всю войну полк находился в Астрахани, подчиняясь астраханскому губернатору и наказному атаману генерал-лейтенанту И. Н. Соколовскому. В 1916 г. были сформированы пешая и отдельная конная сотни.1-я Особая Астраханская казачья сотня (150 казаков и офицеров) была сформирована для службы при 2-м Астраханском казачьем полку, но использовалась на тыловой охранной службе. Отдельная Астраханская казачья сотня была отправлена в Туркестан для несения охранной службы на Ташкентской железной дороге и участия в подавлении киргизского восстания в Тургайской области.Была также создана 1-я Астраханская казачья батарея (4 орудия при 4-х офицеров, 142-х нижних чинах). К началу 1916 г. в Астраханском войске присутствовали только два офицера-артиллериста по образованию: сотник лейб-гвардии Сводно-казачьего полка Г. В. Рябов-Решетин и сотник 1-го Астраханского казачьего полка В. В. Бирюков - именно благодаря их упорству, несмотря на все трудности, батарея была создана. Штат батареи был набран из личного состава 1-го и 2-го Астраханских казачьих полков. Но фактически батарею начали формировать только в начале января 1917 г. в Астрахани, к концу февраля она была сформирована, но полностью не укомплектована (отсутствовали обоз и конский состав) – в боях Первой мировой войны она не участвовала.Астраханские казачьи полки – участие в боевых операциях.1-я сотня: Есаул Свешников, хорунжие Соколов I-й и II-й, прапорщики Кропотов и Кривожилов;2-я сотня: подъесаул Догадин, хорунжий Аратовский, прапорщик Коваленков;3-я сотня: есаул Коваленков, хорунжие Карев и Бирюков, прапорщики Аулов, Яненков и Титов;4-я сотня: подъесаул Аратовский, сотник Аксенов, хорунжий Сережников, прапорщики Чередников и Кожемякин.Боевой путь фронтовых астраханских казачьих полков зависел от общих тенденций, присущих боевым действиям на Русском фронте в 1914-17 гг.Летом и в начале осени 1914 г. русская кавалерия участвует в маневренной войне и прикрытии мобилизации и развертывания корпусов и армий. Оба астраханских полка активно действовали на фронте.1-й Астраханский казачий полк в качестве корпусной конницы Гвардейского корпуса прикрывал свое соединение в период развертывания на Висле, сотни 2-го Астраханского казачьего полка активно действовали с 25-м армейским корпусом в Галицийской битве. В октябре – ноябре оба полка действовали в Польше, приняв участие в Варшавско-Ивангородской и Лодзинской (1-й полк) и Варшавско-Ивангородской и Краковской (2-й полк) операциях.Кампанию 1915 г. астраханские полки встретили в Польше в качестве корпусной конницы: 1-й полк 5-го Сибирского армейского корпуса, 2-й – 5-го армейского корпуса. На долю полков выпали тяжелые бои на линии Бзуры и под Варшавой (1-й полк) и на Нареве (2-й полк). С середины 1915 г. конница все чаще спешивается, усиливая пехоту на наиболее важных участках.В конце 1915 г., когда фронт стабилизировался и началась окопная война, астраханцы посменно сменяют пехоту на передовой. Казаки садятся в окопы. С этого времени и до конца войны служба астраханцев была связана с Белоруссией – с районами озера Нарочь (2-й полк) и Огинского канала (1-й полк).Когда в начале 1916 г. в преддверии летней кампании начали формироваться крупные кавалерийские соединения, 1-й Астраханский казачий полк вошел в состав 2-й Туркестанской казачьей дивизии (февраль 1916 г.), а 2-й Астраханский казачий полк – в состав «бригады полковника Сарычева» (декабрь 1916 г.). Наконец, в сентябре 1917 г. начала реализовываться абсолютно грамотная мера командования – полки свели вместе, включив в состав Астраханской казачьей бригады. У 1-го Астраханского казачьего полка было все же больше возможностей проявить себя в конных атаках – структурно он иногда входил в состав конных дивизий. 2-й же полк не только всю войну использовался в основном как корпусная и дивизионная конница, но зачастую и дробился посотенно.Основная деятельность Астраханских полков на фронте сводилась к выполнению роли войсковой конницы. Реализовывались следующие функции: разведка (разъезды в маневренной войне и разведгруппы в позиционной войне), охранение штабов, летучая почта между штабами дивизий, корпусов и армии, обеспечение связи, полицейская и конвойная служба. Вместе с тем часто решались и важные тактические задачи: прикрытие флангов частей и соединений, прикрытие отступления, заполнение разрывов между частями, охрана стыков частей и соединений. Благодаря действиям казаков фланги корпусов, дивизий и полков были всегда прикрыты, а германцы не имели возможности осуществлять столь любимые ими фланговый охват и удары по тылам русских войск.Астраханские казачьи части представляли собой универсальную конницу – могли вести бой в конном и пешем строях, разрушать инфраструктуру и коммуникации (железнодорожные пути) противника, сражались в окопах.Стоит помнить, что казаки действовали во время войны, которая вообще привела к свертыванию кавалерии как одного из важнейших родов оружия. Применительно к основным тенденциям Первой мировой войны (чередование маневренных и позиционных периодов боевых действий) казачьи части действовали максимально эффективно в сложившейся ситуации.Таким образом, в 1914 – 1917 гг. Астраханское казачье войско выставило в ряды русской Действующей армии два четырехсотенных (впоследствии шестисотенных) конных полка, через службу в которых прошло свыше двух тысяч казаков. За период боевых действий эти полки приобрели высокие боевые качества и отличились в боях. Их общие потери не превышали 240-ка человек. Потери конницы в Первой мировой войне оказались, по сравнению с пехотой, невысокими.Фронтовые части и подразделения Астраханского казачьего войска - 1-й и 2-й Астраханские казачьи полки и взвод лейб-гвардии Сводно-казачьего полка действовали в маневренных операциях на Русском фронте, пройдя через важнейшие операции кампании 1914 г. (Галицийскую, Варшавско-Ивангородскую, Лодзинскую) и 1915 г. (Нарев, Прасныш, Люблин-Холмское сражение, Нарочская операция). Участвовали в позиционном противостоянии 1916 г. И зарекомендовали себя в глазах командования и товарищей по оружию с самой лучшей стороны.Будучи сосредоточена к октябрю 1917 г. в ближайших окрестностях Астраханской губернии, Астраханская казачья бригада не смогла и (или) не захотела отстоять свой регион в период очередных революционных потрясений, решив устраниться от грядущих событий войны гражданской (к концу июля 1918 г. в составе т. н. Астраханской армии присутствовал лишь двухсотенный Астраханский казачий дивизион). И это в то время, когда казачьи части других войск, прибывая с фронтов Первой мировой войны, небезуспешно боролись с захватчиками власти на своих территориях. Весьма вероятно, что если бы Астраханская губерния стала «белой» территорией (а наличие трех казачьих полков – предпосылка к этому вполне достаточная) – то Гражданская война на юге России, а возможно и в общероссийском масштабе, пошла бы совсем по другому сценарию.