Тайны Первой мировой. Друзья и враги

Во времена СССР не принято было воспевать подвиги русского оружия на фронтах Первой мировой, так как эта война считалась "империалистической". Поэтому в стране, которая в результате этой кампании пережила две революции и коренную смену государственного строя, потеряла миллионы своих граждан, до сих пор практически нет памятников героям и жертвам Первой мировой.Фильм "Тайны Первой мировой. Друзья-враги" пытается найти ответ на многие исторические вопросы. Как и почему Российская империя оказалась втянутой в Первую мировую войну? Какую роль в этом сыграли ее союзники Англия и Франция? Как случилось так, что Россия потеряла своего многовекового исторического союзника – Германию? Как поссорились царственные кузены Вилли и Ники? Можно ли было предотвратить грядущую катастрофу? Почему царского фаворита Григория Распутина пырнули ножом за считаные дни до начала войны?