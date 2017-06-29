15:30 29 июня

Тайны Первой мировой. Друзья и враги

Во времена СССР не принято было воспевать подвиги русского оружия на фронтах Первой мировой, так как эта война считалась "империалистической". Поэтому в стране, которая в результате этой кампании пережила две революции и коренную смену государственного строя, потеряла миллионы своих граждан, до сих пор практически нет памятников героям и жертвам Первой мировой.

Фильм "Тайны Первой мировой. Друзья-враги" пытается найти ответ на многие исторические вопросы. Как и почему Российская империя оказалась втянутой в Первую мировую войну? Какую роль в этом сыграли ее союзники Англия и Франция? Как случилось так, что Россия потеряла своего многовекового исторического союзника – Германию? Как поссорились царственные кузены Вилли и Ники? Можно ли было предотвратить грядущую катастрофу? Почему царского фаворита Григория Распутина пырнули ножом за считаные дни до начала войны?




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Комментарии 1

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  1. василий50 Сегодня, 13:25
    Много чего можно сказать про память о ПМВ и про то почему в СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ так мало вспоминали о героях той войны.
    ПМВ в РОССИИ перешла в Гражданскую Войну. И сколько же оказалось негодяев среди *бывших*, которые с искренними слезами восторга служили интервентам. Сегодня модно выдёргивать эпизод жизни, иногда очень достойный, и требуют восторгаться, искренне забывая ЧТО помимо героического творили эти персонажи. Некоторым даже мемории устанавливают, несмотря на преступления которые они совершали.
    василий50
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