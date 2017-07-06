Минометы Первой мировой

Мировая война 1914-1918 гг. выдвинула на передний план новые виды оружия. Среди них - миномет. Хотя по своей сути миномет является достаточно примитивным орудием (будто бы вышедшим из эпохи кулеврин и единорогов), но с помощью применения мощных боеприпасов и соответствующей тактики он занял видное место в арсенале армий-участниц конфликта.Особо ценными оказались свойства миномета на позиционном этапе войны.Условия позиционной войны позволили отказаться от наиболее дорогостоящего качества артиллерийских орудий - дальнобойности. Задача производить значительные разрушения на близких дистанциях и наносить сильное поражение навесным огнем и создала благоприятную почву для применения миномета.Сознательный отказ от дальнобойности, сопряженный с незначительностью начальной скорости снаряда, дал возможность значительного уменьшения заряда, что в свою очередь было связано с уменьшением величины давления пороховых газов внутри канала ствола миномета. Это позволяло уменьшить толщину стенок последнего, а также уменьшило силу отдачи при выстреле. Отсюда - изумительная легкость минометного оружия.Малая величина давления в канале орудия и малая начальная скорость позволили значительно увеличить вес разрывного заряда мины за счет ее прочности. Многие типы мин вкладывались в дуло миномета своим хвостом. С одной стороны это дало возможность, в отношении прочности снаряда, считаться только с его начальной скоростью, и, не опасаясь разрыва снаряда в дуле орудия, доводить толщину его стенок до минимальной величины. А с другой стороны это позволило значительно увеличить калибр снаряда.Германская армия являлась новатором в использовании минометов – уже в 1914 г. на ее вооружении имелось 44 тяжелых и 116 легких минометов. В период войны наиболее эффективно применялись 175 и 250-мм системы.Оценив преимущества германской траншейной артиллерии, французы начали импровизировать. Первые французские образцы минометного оружия были очень примитивны (во многом повторяли опыт русской армии под Порт-Артуром).Французы приспособили для траншейной стрельбы старые гладкоствольные мортиры и горные орудия, предназначенные для стрельбы бомбами и минами. Появились и специальные образцы минометов – но, учитывая тягу французов к маневренной войне, они несколько запоздали.Русская армия, имевшая окопный опыт Русско-японской войны, уже к 1914-му году имела первые образцы отечественной траншейной артиллерии. Применялись 6-дюймовые (152-мм) тяжелые минометы образца 1915 года (двух систем – Путиловского и Петроградского металлического заводов).Но фронт требовал более легких и компактных систем.Это привело к появлению 58-мм миномета типа Ф. Р. на деревянном станке (общий вес – 170 кг), такого же миномета, но на железном станке Невского завода (вес системы 250 кг) и на железном станке Ижорского завода (вес 235 кг). Все эти образцы вели огонь различными типами стальных и чугунных мин, предельная дальность выстрела, в зависимости от типа снаряда (максимальный вес – до 40 кг), составляла 535 - 1120 шагов.Из легких минометов широкое распространение получил чрезвычайно легкий 47-мм миномет системы Лихонина. При весе 90 кг он обладал значительной мощностью, отправляя 25-кг снаряды (почти половина веса – взрывчатка) на расстояние до 600-т шагов.Важнейшее достоинство миномета заключалось в том, что его снаряды, летящие по гаубичной траектории, имели огромную разрушительную силу. Соответственно, значение миномета в борьбе за укрепленные полосы трудно переоценить. Русские наставления времен позиционной войны приравнивали действие 47-мм минометов Лихонина и 58-мм минометов к 48-линейным (122-мм) и даже 6-дюймовым (152-мм) гаубицам. Указывалось, что сила тяжелых минометов (89-мм и 9,45-дм (240-мм) английские) превосходит силу 6-дюймовой гаубицы.Сила фугасного действия минометов подтверждалась размерами делаемых ими воронок. При одинаковом калибре снарядов минометы производили большее разрушение, чем орудия дальнего боя. Более того, являясь более дешевым оружием и требуя меньшей квалификации для своего расчета, миномет затрачивал на разрушение фортификационного сооружения меньше ресурсов, чем артиллерийское орудие. К тому же минометы легко разрушали и проволочные заграждения, что так трудно давалось легким полевым орудиям.Кроме фугасного действия, минометы были и хорошим средством поражения бойцов противника. К тому же падающий под большим углом снаряд при разрыве давал значительное количество небольших осколков, обладающих очень большими начальными скоростями, но очень быстро их теряющими, и потому не опасных для своих войск. Такой снаряд выводил из строя на переднем крае много солдат противника. Кстати говоря, применение минометного оружия привело к «пустоте» переднего края – в передовых окопах оставались лишь наблюдатели и часовые. Именно минометы среднего и малого калибров применялись для систематического ослабления противника, нанося ему потери в людях посредством так называемого «тревожащего» огня.Другим характерным свойством минометов была повышенная крутизна траектории огня, дающая возможность ведения не только навесной стрельбы, но даже вертикальной. О ценности этого свойства говорить не приходится.Обладая исключительной крутизной траектории, некоторые типы минометов в то же время были способны и к настильной стрельбе, что тоже являлось весьма ценным свойством этого оружия.Главным недостатком миномётов была крайне незначительная дальность огня (в пределах 1-1,5 км). В условиях траншейной войны, борьбы на переднем крае – достаточно, но не более того. К тому же, при таком сближении с противником минимизировалась возможность подавления миномета артиллерией врага – она опасалась поразить своих.Еще одним существенным недостатком минометов следует признать медленность их стрельбы - он терпим в условиях позиционной борьбы, но при атаке или отражении атаки давал себя чувствовать очень остро.Из конструктивных свойств миномета тактическое значение имела простота его устройства, дающая возможность быстрого усвоения приемов стрельбы и ухода за этим оружием, а также допускающая его ремонт подручными средствами.И огромное значение имела дешевизна изготовления миномета и экономия пороха при стрельбе. Так, по сравнению с гаубицей миномет давал экономию пороха 95% - потрясающий показатель!Если говорить о тактике применения минометного оружия, то необходимо отметить следующее.Во время позиционной войны и в периоды оперативных пауз главной задачей минометов являлся постоянный и методический обстрел неприятельских позиций - на пределах своей дальности. Легкие и средние минометы применялись прежде всего для нанесения потерь в живой силе и разрушения окопов, а тяжелые – фортификационных сооружений.Разрушение прочных фортификационных сооружений противника (опорные пункты, лисьи норы и пр.) требовало массированного применения минометов. Для этого они сводились в особые группы. Участие минометов в артиллерийской подготовке высвобождало и значительное количество артиллерии, которой ставились иные задачи.Так называемая минометная подготовка – очень эффективное огневое средство.В период Горлицкого прорыва в апреле 1915 г., например, минометная подготовка германцев дополнила артиллерийскую подготовку, в то время как при штурме Перемышля в мае 1915 г. тяжелые минометы действовали самостоятельно. Но в любом случае минометные группы должны были работать под прикрытием артиллерии - этим создавалась видимость стрельбы только тяжелых артиллерийских батарей, и действующие минометы (в силу близости к линии фронта их легче поразить) не привлекали внимания противника.Минометы использовались и при ведении так называемого заградительного огня – именно это рекомендовали германские боевые инструкции. Это было очень существенно - благодаря большой крутизне траектории, меткости минометной стрельбы, а также безопасности минометного огня для своей наступающей пехоты. Моральное воздействие мин на обороняющегося во время атаки было очень сильно.Таким образом, минометы сопровождали пехоту.Если появление орудийных запряжек полевой легкой артиллерии в районе атаки могло иметь тяжелые последствия для артиллеристов, миномет передвигался вместе с пехотой – зачастую незаметно. Более того, именно благодаря миномету зародилась идея подвижного заградительного огня.В условиях эшелонированной обороны противника, когда некоторые опорные пункты в его тылу оказывались не разрушенными и продолжали оказывать сопротивление, они захватывались пехотой при содействии минометов сопровождения.Таким образом, во время подготовки и выполнения операций прорыва минометы выполняли активную роль - принимали участие в разрушении искусственных препятствий и окопных сооружений неприятельской укрепленной полосы, участвовали в организации подвижного заградительного огня, а затем продвигались вперед вместе с атакующей пехотой, по пути сокрушая уцелевшие узлы сопротивления противника.При обороне укрепленной полосы минометы также решали важные задачи. Они осуществляли контрбатарейную борьбу и вели огонь с целью нанесения противнику потерь в людях.Участие минометов в заградительном огне было особенно важно, так как учитывая крутизну траектории их стрельбы, они могли вести огонь по участкам, недоступным для огня легкой артиллерии.Вследствие непосредственного обслуживания минометами пехоты и постоянной боевой работы в ее боевых порядках, немцы в конце войны пошли по пути включения минометных тактических единиц в состав пехотного полка - с непосредственным подчинением их командиру полка.Из-за малой дальнобойности минометов они обладали ограниченным диапазоном выбора позиции – наиболее оптимальным местом расположения русских минометов являлись траншеи пехотных поддержек (то есть ближайших резервов). Позиции минометов маскировались (кусты, глубокие складки местности), так как мина (в отличие от снаряда) видна почти во все время полета – и это значительно облегчало противнику определение места нахождения действующего миномета.О том, насколько большое - не только тактическое, но и оперативное - значение мог иметь миномет, свидетельствует следующий факт.При победоносном наступлении союзников на Французском фронте, начавшемся во 2-й половине июля 1918 года, германские опорные пункты являлись главным препятствием для наступления союзных войск: обойти некоторые из них без больших потерь союзники не могли, так как они располагались очень искусно и были взаимосвязаны - то есть представляли собой единую огневую систему. Занимаемые слабыми силами германцев, они задерживали союзников не только на несколько дней, но и на целые недели. Если бы боевые порядки англо-французских войск были в должной мере насыщены минометами, темпы наступления, и, соответственно, исход и результат операции (в том числе степень поражения противника) могли быть совсем иными.