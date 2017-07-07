Европейский дебют армии США

Каков был вклад Северо-Американских Соединенных Штатов (САСШ) в дело достижения победы Антанты в Первой мировой войне? В статье дан краткий очерк применения армии САСШ в этой войне, ставшей первым серьезным опытом участия американских войск в боевых действиях на европейском континенте.В июне 1914 г. американская армия насчитывала лишь 75000 рядовых и 5600 офицеров. В ее составе имелось 30 пехотных, 15 кавалерийских и 6 артиллерийских полков, сильная береговая артиллерия и технические войска. Принцип службы – по найму, 4 года действительной службы и 3 в резерве. Опыт применения крупных войсковых соединений отсутствовал. Но американские солдаты отличались хорошим физическим развитием.К 1917 году численность армии превысила 200 тыс. человек, а в апреле 1917 г., в момент объявления САСШ войны Германии, американская армия насчитывала еще всего лишь 9500 офицеров и 350000 солдат. После введения осенью того же года воинской повинности ее численность достигла полумиллиона штыков и сабель, а через год, к моменту перемирия, она имела в своем составе более 180000 офицеров и 3500000 солдат.После выхода России из войны Германия надеялась решить судьбу Антанты до того, как Америка успеет прийти к ней на помощь.Немцы рассчитывали, что при отсутствии достаточных кадров для обучения и организации крупной массы войск, а также в условиях недостатка транспортных средств американцы будут не в состоянии начать массовую переброску своих войск во Францию до начала 1918 г. – когда начнет сказываться эффект переброски высвобождающихся войск с бывшего Восточного фронта.В Германии американские войска характеризовались следующим образом: «Молодая армия нуждается в обучении, особенно в практике действий крупными войсковыми соединениями. Однако надо ожидать, что по мере приобретения боевого опыта американский солдат окажется достойным противником». Хотя годы войны серьезно отразились на состоянии германской армии (полки стали насчитывать лишь до 500 человек; для оптимального использования иссякавших источников пополнений было проведено в жизнь деление соединений на ударные и позиционные дивизии – последние составлялись из более пожилых возрастов и менее боеспособного элемента), все же закаленные в горниле долгой войны германские войска должны были оказаться выше молодых необстрелянных американских дивизий.Но планам противника сбыться было не суждено – и одной из причин этого стало быстрое прибытие войск САСШ на континент.Первая американская дивизия прибыла во Францию в июне 1917 г., до весны 1918 г. за ней последовали еще пять дивизий. 21-го марта 1918 г., в момент начала Большого германского наступления, американская армия во Франции насчитывала в своих рядах лишь 300 тыс. человек, и в среднем ежемесячно прибывало из САСШ около 30-ти тыс. человек.Важнейшей стратегической задачей было ускорить прибытие американских подкреплений на континент. 25-го апреля Ф. Фош заявил американским генералам Т. Х. Блиссу и Д. Першингу, прибывшим в его главную квартиру в Саркус, что вследствие недостатка пехоты, остро чувствовавшегося во франко-британских войсках, необходимо, чтобы американские пехотные и пулеметные части были перевезены во Францию быстрее прочих частей - в течение ближайших трех месяцев.2-го мая этот вопрос был вынесен на обсуждение Верховного военного совета, собравшегося в Аббевилле. Единственным препятствием для успешного разрешения этой проблемы была недостаточность тоннажа американского флота. Тогда было решено, что британское правительство выделит тоннаж в количестве, необходимом для перевозки из Америки во Францию 130-ти тыс. человек в мае и 150-ти тыс. человек в июне – причем одной только пехоты с пулеметными частями. Американский же тоннаж предназначался для перевозки войсковых частей остальных родов оружия.С этого момента перевозка американских войск вошла в систему, постоянно нарастая - с 60-ти тыс. человек, перевезенных в марте и 93-х тыс. человек в апреле, она дошла до 240-ка тыс. человек, переправленных во Францию в мае, и 280-ти тыс. человек - в июне.С июня по ноябрь общее количество переброшенных в Европу американских военнослужащих превышало миллион человек. А к моменту перемирия, т. е. к 11-му ноября, более 2-х миллионов американских солдат находились на французской земле.6 американских дивизий, находившихся во Франции в конце марта 1918-го г., через 2 месяца превратились в 19. В июле их было уже 27, в августе 30, а в октябре - 41.31 американская дивизия, в составе 9-ти корпусов и 2-х армий, участвовала в боевых действиях.Это много, но, как считалось, все же недостаточно. Так как завершение войны виделось стратегам Антанты в 1919-м году, для достижения бесспорного численного перевеса над противником, нужно было довести количество американских дивизий до 100. И президент Вильсон объявил, что к 1-му июня 1919 г. в Европе будут 100 дивизий войск Северо-Американских Соединенных Штатов, и что за ними последуют и другие.Обучение американских войск, организация военных школ, лагерей и т. п. функционировало по единой системе - как в Америке, так и во Франции.В вопросах вооружения, снаряжения и обмундирования американских войск промышленность САСШ также добилась впечатляющих успехов. Так, выпуск винтовок достиг цифры 10 тысяч в день, производство патронов достигло цифры 16 миллионов штук в день и т. д.Государственный Секретарь САСШ, в руках которого была сосредоточена вся служба железных дорог, лично курировал воинские перевозки во Францию. Во Франции американскими усилиями были улучшены порты, в которых осуществлялась высадка войск, велось строительство, расширялась железнодорожная сеть.Корабельные верфи Соединенных Штатов были спешно реорганизованы и приспособлены для интенсивного судостроения. 341 верфь, располагавшая 1284 эллингами, вскоре заработала полным ходом. К концу войны американская армия пользовалась морскими транспортными средствами общим тоннажем в 3800000 тонн, вместо 94000 тонн, имевшихся в начале кампании.Американские вспомогательные войска во Франции, размещенные у Тура в феврале 1918 г., создали целую сеть тыловых учреждений на обширном театре военных действий: появились крупные магазины и склады, пункты снабжения войск продовольствием, эвакуационные пункты, госпитали и т. п.Значителен был вклад американской армии и непосредственно в ход боевых действий.Так, 28-го марта 1918-го г., во время наиболее сильного натиска германцев на франко-британском фронте, генерал Першинг предложил главнокомандующему союзными армиями помощь со стороны только что прибывших американских дивизий.24-го апреля первая американская дивизия заняла позицию в секторе Мондидье и, месяц спустя (28-го мая), отличилась при блестящем штурме деревни Континьи. 28-го мая отличилась (хотя и с большими потерями - 1000 солдат и 48 офицеров) 1-я пехотная дивизия.2-я пехотная дивизия, брошенная в бой прямо с грузовиков, на которых она была переброшена из Мондидье и Шато-Тьерри, отбила у противника Шато-Тьери, а затем успешно сражалась на этом фронте в течение июня. Сильной стороной 2-й дивизии было то, что она состояла из кадровых полков морской пехоты.В конце мая две дивизии участвовали в боях Пикардии, а три других - в Вогезах, где они сменили французов.В июне две новые дивизии американцев принимали участие в сражении на Марне, при Шато-Тьерри и в лесу Белло, где они оказали героическое сопротивление противнику.Первое впечатление немцев от американских войск было следующее: «пехота недостаточно тактически подготовлена, действует неловко и без надлежащей осторожности. Артиллерия лучше подготовлена, предпочитает сразу же планомерно обстреливать все поле сражения. Вероятно ей руководят французские офицеры. Налицо физическая ловкость и развитость солдат, прекрасное вооружение и снабжение всем необходимым. Значительны личная храбрость и предприимчивость отдельных солдат и офицеров. Чтобы утомить наши войска, американцы проводили ряд мелких атак. Любимое средство - переодеваться в немецкие мундиры и подкрадываться в таком виде к немецкой линии окопов».Абсолютная физическая и моральная свежесть американских бойцов давали американским войскам превосходство над физически измотанными и морально выдохшимися немецкими солдатами. Недостаточная обученность отступила на задний план. Кроме того, союзное командование могло использовать американцев на более спокойных участках фронта, высвободив для активных действий уже испытанные французские и английские войска.В середине июня на фронте уже находилось 7 дивизий, а общее количество находящихся во Франции американских войск насчитывало до 500 тысяч человек.В ходе отражения начавшегося 15-го июля 4-го и последнего наступления немцев американские войска решали важные задачи: 42-я дивизия находилась в Шампани у Свипп, у Шато-Тьерри находились 26-я и 3-я дивизии (в резерве 28-я), к юго-западу от Суассона занимали позиции 1-я и 2-я, а у Ла-Фер - 4-я дивизии.18-го июля пять американских дивизий участвовали в победоносном контрнаступлении 6-й и 10-й французских армий между р.р. Марна и Эна, чем значительно способствовали его успеху. Американский командный состав еще был неопытен, но обладал такими важными качествами, как предприимчивость, непоколебимое стремление к достижению поставленной цели и решительная эксплуатация достигнутых успехов. Обученности, тактической подготовки и боевого опыта не хватало, но американский солдат в этот период был единственным на Французском фронте, кто охотно жертвовал в бою своей жизнью и безропотно нес огромные потери.24-го июля была сформирована 1-я американская армия во главе с генералом Першингом. Первая самостоятельная задача нового оперативного объединения - очистить от неприятеля железную дорогу из Парижа в Нанси, в районе Сен-Миеля. 12-го сентября, атакуя на 22-км фронте четырнадцатью дивизиями, она овладела Сен-Миелем, захватив при этом 200 орудий и 15 тыс. пленных.Две недели спустя, 26-го сентября, образуя правое крыло союзников во время большого наступления, армия ринулась в направлении на Мезьер. Несмотря на упорное сопротивление противника и многочисленные препятствия, которыми изобиловала труднопроходимая Аргонская область, американские части успешно продвигались вперед. Через 12 дней был пройден Монфакон. 14-го октября был взят Гранпре, 21-го Шатильон и 30-го - Бантевилль.1-го ноября армия достигла Бюзанси. 4-го ноября она была на подступах к Бомону, и 7-го заняла всю линию Мезы - от Музона до Базейля.Другие американские дивизии в это же время принимали участие в операциях франко-британских армий на различных участках фронта. Две из них действовали совместно с французской 6-й армией около Ромен и Гленнь (северо-восточнее Реймса), две других оперировали совместно с английскими армиями в области Сен-Кантена. Еще две отличились в Шампани, захватив сильные позиции у Орфейля, и, наконец, еще две дивизии воевали в составе Фландрской группы армий на Лис и Еско.В начале октября шесть других американских дивизий были готовы к наступлению в Лотарингии вместе с французской армией, когда капитуляция немцев, 11-го ноября, прекратила военные действия.Французский главком Ф. Фош имел все основания сказать в адрес своего союзника следующее: «Армия американского народа, прибыв столь издалека так скоро, проявила крепкую организацию и отличалась с первого своего удара несравненным порывом, храбростью и героизмом. Она великодушно не щадила своей крови для общего дела: 75000 ее детей пали на французской земле».Но вступление в войну САСШ не смогло компенсировать выход из нее России - оно лишь смягчило последствия этой катастрофы. При всей мощи и организованности нового союзника Антанты его усилия были лишь жалкой тенью вклада русской армии в общую победу над Германским блоком.