Столтенберг прокомментировал перехваты самолетов над Балтикой
Большая часть перехватов самолетов, которые проводит авиация стран НАТО и России над Балтийским морем, выполняются профессионально и безопасно, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Он отметил, что перехваты самолетов — это обычная процедура, но иногда они проходят "непрофессионально и создают опасность".
Столтенберг вновь приветствовал инициативу Финляндии по проведению встреч международной экспертной группы по повышению безопасности в районе Балтики. В нее, по словам генсека, входят "Швеция, Финляндия, Балтийские страны, НАТО и некоторые другие организации и страны".
Воздушная разведка стран НАТО в середине июня резко повысила активность на западных рубежах России. Последний заметный инцидент произошел над нейтральными водами Балтийского моря, когда истребитель F-16 приблизился к борту министра обороны Сергея Шойгу, на котором он следовал в Калининград.
В Минобороны при этом неоднократно заявляли, что все полеты самолетов ВКС выполняются в строгом соответствии с международными правилами и не нарушают границы других государств.
Не нужно смешивать перехваты, которые являются обычной процедурой идентификации самолетов, с опасными ситуациями— подчеркнул Столтенберг перед заседанием министров обороны стран — членов НАТО, передает РИА Новости .
Он отметил, что перехваты самолетов — это обычная процедура, но иногда они проходят "непрофессионально и создают опасность".
Поэтому мы изучаем возможности повышения безопасности в регионе Балтийского моря— добавил генсек.
Столтенберг вновь приветствовал инициативу Финляндии по проведению встреч международной экспертной группы по повышению безопасности в районе Балтики. В нее, по словам генсека, входят "Швеция, Финляндия, Балтийские страны, НАТО и некоторые другие организации и страны".
Они работают над тем, как можно повысить безопасность в Балтийском регионе, что включает вопросы использования транспондеров и, конечно, вопросы должного поведения пилотов, чтобы при наличии большего числа военных самолетов в воздухе, учений и перехватов все проводилось безопасным образом— заявил Столтенберг.
Воздушная разведка стран НАТО в середине июня резко повысила активность на западных рубежах России. Последний заметный инцидент произошел над нейтральными водами Балтийского моря, когда истребитель F-16 приблизился к борту министра обороны Сергея Шойгу, на котором он следовал в Калининград.
В Минобороны при этом неоднократно заявляли, что все полеты самолетов ВКС выполняются в строгом соответствии с международными правилами и не нарушают границы других государств.
Использованы фотографии: https://www.unian.net/
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