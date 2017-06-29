Столтенберг прокомментировал перехваты самолетов над Балтикой

Не нужно смешивать перехваты, которые являются обычной процедурой идентификации самолетов, с опасными ситуациями

Поэтому мы изучаем возможности повышения безопасности в регионе Балтийского моря

Они работают над тем, как можно повысить безопасность в Балтийском регионе, что включает вопросы использования транспондеров и, конечно, вопросы должного поведения пилотов, чтобы при наличии большего числа военных самолетов в воздухе, учений и перехватов все проводилось безопасным образом