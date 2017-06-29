15:30 29 июня

Столтенберг прокомментировал перехваты самолетов над Балтикой

Большая часть перехватов самолетов, которые проводит авиация стран НАТО и России над Балтийским морем, выполняются профессионально и безопасно, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

Не нужно смешивать перехваты, которые являются обычной процедурой идентификации самолетов, с опасными ситуациями
— подчеркнул Столтенберг перед заседанием министров обороны стран — членов НАТО, передает РИА Новости .

Столтенберг прокомментировал перехваты самолетов над Балтикой



Он отметил, что перехваты самолетов — это обычная процедура, но иногда они проходят "непрофессионально и создают опасность".

Поэтому мы изучаем возможности повышения безопасности в регионе Балтийского моря
— добавил генсек.

Столтенберг вновь приветствовал инициативу Финляндии по проведению встреч международной экспертной группы по повышению безопасности в районе Балтики. В нее, по словам генсека, входят "Швеция, Финляндия, Балтийские страны, НАТО и некоторые другие организации и страны".

Они работают над тем, как можно повысить безопасность в Балтийском регионе, что включает вопросы использования транспондеров и, конечно, вопросы должного поведения пилотов, чтобы при наличии большего числа военных самолетов в воздухе, учений и перехватов все проводилось безопасным образом
— заявил Столтенберг.

Воздушная разведка стран НАТО в середине июня резко повысила активность на западных рубежах России. Последний заметный инцидент произошел над нейтральными водами Балтийского моря, когда истребитель F-16 приблизился к борту министра обороны Сергея Шойгу, на котором он следовал в Калининград.

В Минобороны при этом неоднократно заявляли, что все полеты самолетов ВКС выполняются в строгом соответствии с международными правилами и не нарушают границы других государств.

Использованы фотографии: https://www.unian.net/
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Комментарии 23

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  1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 12:30
    По моему перехват означает унечтожение, или попытку посадить чужой летательный аппарат, а это просто авиасопровождение и идентификация самолета am
    Изгоняющий либероидов
    1. Александр романов Сегодня, 12:31
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      По моему перехват означает унечтожение,

      Садись 2!
      Александр романов
      1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 12:33
        Александр, какая живность рискнула вас укусить? ?? belay Либо вы сударь не с той ноги встали -что в моем комментарии неверно? ?? sad
        Изгоняющий либероидов
        1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 12:35
          Ага, понял wassat вас Александр явно ОТДЕЛ -Михан сглазил belay
          Изгоняющий либероидов
        2. Александр романов Сегодня, 12:43
          Цитата: Изгоняющий либероидов
          -что в моем комментарии неверно? ?

          Цитата: Изгоняющий либероидов
          По моему перехват означает унечтожение, или попытку посадить чужой летательный аппарат,

          это
          Александр романов
    2. Толстоевский Сегодня, 12:34
      не стоит также забывать, что нато - исключительно миролюбивая организация филантропов. И если она и уничтожает населения целых стран, то делает это во имя мира и любви к людям. правда не ко всем...
      Толстоевский
      1. asiat_61 Сегодня, 14:00
        Задорнов сказал, что людоеды тоже любят людей.
        asiat_61
    3. Офицер запаса Сегодня, 12:36
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      По моему перехват означает унечтожение, или попытку посадить чужой летательный аппарат, а это просто авиасопровождение и идентификация самолета am


      Перехват - это не почетный эскорт на свадьбе. В случае явных враждебных действий, например открытие бомболюков у стратега, самолет будет уничтожен. Это превентивная мера.
      Офицер запаса
    4. ОТДЕЛ Сегодня, 12:37
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      По моему перехват означает унечтожение, или попытку посадить чужой летательный аппарат, а это просто авиасопровождение и идентификация самолета

      Пока нельзя...! Но наши круто смотрятся на фоне Ф -16 good Мы им еще покажем , что значит к русским приближаться и задирать ...До Аэродромов их драть преследовать будем !!! (они на парашютах садиться будут, от страха..)))
      ОТДЕЛ
      1. Александр романов Сегодня, 12:44
        Цитата: ОТДЕЛ
        Мы им еще покажем

        Дай угадаю,ты купил летающий диван?
        Александр романов
        1. Офицер запаса Сегодня, 13:02
          Цитата: Александр романов
          Цитата: ОТДЕЛ
          Мы им еще покажем

          Дай угадаю,ты купил летающий диван?


          Зачем диван? Ковер-самолет. Опробованная надежна конструкция. Старик Хоттабыч доказал.
          Офицер запаса
        2. AleksPol Сегодня, 13:54
          Михан и Александр , "любовь" у Вас взаимная Не по детски . И чё вы цепляетесь друг к другу , живите мирно . Хотя читать ваши коменты прикольно .
          AleksPol
      2. кг пв Сегодня, 12:46
        Смотрятся может и круто, вот только на том же фото СУ-34 и против ф-16 ему мягко выражаясь трудновато придётся.
        кг пв
      3. Pivot Сегодня, 13:02
        Это не Ф16, это Тайфун.
        Pivot
    5. Tusv Сегодня, 13:22
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      По моему перехват означает унечтожение, или попытку посадить чужой летательный аппарат, а это просто авиасопровождение и идентификация самолета

      Ну так раньше было в Совке. А сейчас, мы толерантные местами. Тапереча это вылет с целью сделать селфи на фоне бортового номера (марку знают и без того) и с конструктивными предложениями "партнеру" на выбор: Гуляй Вася, Кофе и какаву с чаем унд наше гостепреимство, или Панихида feel
      Tusv
  2. Partyzan Сегодня, 12:32
    это обычная процедура, но иногда они проходят "непрофессионально и создают опасность".
    все не так поняли
    Partyzan
    1. cniza Сегодня, 12:34
      Наши жесты им никогда не понять и не перевести. laughing
      cniza
      1. Partyzan Сегодня, 12:36
        Наши жесты им никогда не понять и не перевести
        пусть учатся laughing
        Partyzan
      2. кг пв Сегодня, 12:39
        Это жест не наш. no
        кг пв
        1. Partyzan Сегодня, 13:01
          Это жест не наш.
          зато им понятен laughing
          Partyzan
        2. Офицер запаса Сегодня, 13:07
          Цитата: кг пв
          Это жест не наш. no


          Точно. Все разведчики и шпионы прокалываются на мелочах.
          Наш жест - рука, согнутая в локте. По величине смотрится явно серьезнее какого-то пальчика.
          Офицер запаса
  3. rotmistr60 Сегодня, 12:38
    Большая часть перехватов самолетов, которые проводит авиация стран НАТО и России над Балтийским морем, выполняются профессионально и безопасно

    Пока обе стороны тренируются и показывают свой профессионализм. Что будет далее нам пока не ведомо, но можно предполагать.
    rotmistr60
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 12:38
    В нее, по словам генсека, входят "Швеция, Финляндия, Балтийские страны, НАТО и некоторые другие организации и страны".

    ... и не надо иметь семь пядей во лбу, чтобы догадаться, что эта НАТОсровская дохлая селёдина, под "некоторыми.. странами" подразумевает Великую Россию... angry
    a.s.zzz888
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