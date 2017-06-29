Новый Ми-8МТ совершил перелет, протяженностью 9 тысяч километров
Впервые в новейшей истории ВМФ России вертолётчики авиабазы морской авиации ТОФ совершили уникальный перелет на расстояние более 9 тысяч километров, сообщает пресс-служба Восточного округа.
Маршрут полета проходил от города Оленегорск (Мурманская область) до посёлка Монгохто (Хабаровский край).
«Новый вертолет Ми-8МТ был принят техническими специалистами на авиабазе в Мурманской области, после чего экипаж в составе: командир вертолета капитан Сергей Чесноков, летчик-штурман майор Сергей Щеткин и бортовой техник капитан Сергей Кузьминков осуществили перегон боевой машины в пункт постоянной дислокации на аэродром "Каменный Ручей" морской авиации Тихоокеанского флота», – говорится в релизе.
Сообщается за время перелета вертолётчики 16 раз дозаправляли машину на военных аэродромах страны.
Ми-8МТ (модернизированный транспортный) – многоцелевой вертолет среднего класса, повторяет компоновку вертолета Ми-8, однако конструкция большого количества агрегатов и деталей претерпела существенное изменение. «В конструкции использованы технические решения, ряд агрегатов и систем, разработанных для Ми-14 и Ми-18. По сравнению с Ми-8 изменена форма капотов двигателя, на воздухозаборниках установлены пылезащитные устройства. Выхлопные сопла двигателей овальной формы», – рассказали в пресс-службе.
Отмечается также, что «на военных вариантах может устанавливаться 7,62-мм или 12,7-мм пулемет в носовой подвижной установке, на боковых держателях могут устанавливаться блоки неуправляемых авиационных ракет и пулеметные контейнеры, подвешиваться бомбы калибром 50-250 кг».
Сверху держателей на направляющих рельсах могут размещаться до 6-ти противотанковых управляемых ракет. В боковых проемах десантного отделения могут устанавливаться пулеметы и гранатометы.
Маршрут полета проходил от города Оленегорск (Мурманская область) до посёлка Монгохто (Хабаровский край).
«Новый вертолет Ми-8МТ был принят техническими специалистами на авиабазе в Мурманской области, после чего экипаж в составе: командир вертолета капитан Сергей Чесноков, летчик-штурман майор Сергей Щеткин и бортовой техник капитан Сергей Кузьминков осуществили перегон боевой машины в пункт постоянной дислокации на аэродром "Каменный Ручей" морской авиации Тихоокеанского флота», – говорится в релизе.
Сообщается за время перелета вертолётчики 16 раз дозаправляли машину на военных аэродромах страны.
Ми-8МТ (модернизированный транспортный) – многоцелевой вертолет среднего класса, повторяет компоновку вертолета Ми-8, однако конструкция большого количества агрегатов и деталей претерпела существенное изменение. «В конструкции использованы технические решения, ряд агрегатов и систем, разработанных для Ми-14 и Ми-18. По сравнению с Ми-8 изменена форма капотов двигателя, на воздухозаборниках установлены пылезащитные устройства. Выхлопные сопла двигателей овальной формы», – рассказали в пресс-службе.
Отмечается также, что «на военных вариантах может устанавливаться 7,62-мм или 12,7-мм пулемет в носовой подвижной установке, на боковых держателях могут устанавливаться блоки неуправляемых авиационных ракет и пулеметные контейнеры, подвешиваться бомбы калибром 50-250 кг».
Сверху держателей на направляющих рельсах могут размещаться до 6-ти противотанковых управляемых ракет. В боковых проемах десантного отделения могут устанавливаться пулеметы и гранатометы.
Использованы фотографии: https://vistanews.ru
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