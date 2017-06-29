15:30 29 июня

Новый Ми-8МТ совершил перелет, протяженностью 9 тысяч километров

Впервые в новейшей истории ВМФ России вертолётчики авиабазы морской авиации ТОФ совершили уникальный перелет на расстояние более 9 тысяч километров, сообщает пресс-служба Восточного округа.

Новый Ми-8МТ совершил перелет, протяженностью 9 тысяч километров


Маршрут полета проходил от города Оленегорск (Мурманская область) до посёлка Монгохто (Хабаровский край).


«Новый вертолет Ми-8МТ был принят техническими специалистами на авиабазе в Мурманской области, после чего экипаж в составе: командир вертолета капитан Сергей Чесноков, летчик-штурман майор Сергей Щеткин и бортовой техник капитан Сергей Кузьминков осуществили перегон боевой машины в пункт постоянной дислокации на аэродром "Каменный Ручей" морской авиации Тихоокеанского флота», – говорится в релизе.

Сообщается за время перелета вертолётчики 16 раз дозаправляли машину на военных аэродромах страны.

Ми-8МТ (модернизированный транспортный) – многоцелевой вертолет среднего класса, повторяет компоновку вертолета Ми-8, однако конструкция большого количества агрегатов и деталей претерпела существенное изменение. «В конструкции использованы технические решения, ряд агрегатов и систем, разработанных для Ми-14 и Ми-18. По сравнению с Ми-8 изменена форма капотов двигателя, на воздухозаборниках установлены пылезащитные устройства. Выхлопные сопла двигателей овальной формы», – рассказали в пресс-службе.

Отмечается также, что «на военных вариантах может устанавливаться 7,62-мм или 12,7-мм пулемет в носовой подвижной установке, на боковых держателях могут устанавливаться блоки неуправляемых авиационных ракет и пулеметные контейнеры, подвешиваться бомбы калибром 50-250 кг».

Сверху держателей на направляющих рельсах могут размещаться до 6-ти противотанковых управляемых ракет. В боковых проемах десантного отделения могут устанавливаться пулеметы и гранатометы.

Использованы фотографии: https://vistanews.ru
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Комментарии 12

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  1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 12:37
    Это хорошо, машина показывает свои лучшие качества, как естественно и ее экипаж и создатели. good
    Изгоняющий либероидов
  2. Романенко Сегодня, 12:43
    Блин, научились писать заголовки к статьям, как братья-писаки на западе. Читаю и обалдеваю Ми-8 9000 км, вот это да!!!! Это как же так? Уж не к дирижаблю ли снизу привязали?
    Правда потом все встало на места - 16 дозаправок уже больше похоже на правду, среднее плечо около 560-600 км, ))))

    Таким макаром можно было бы и 400 000 ему приписать, ну там за 5 лет налета... wink
    Романенко
    1. роман66 Сегодня, 12:52
      я было подумал о дозаправках в воздухе
      роман66
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 12:55
      Цитата: Романенко
      Блин, научились писать заголовки к статьям, как братья-писаки на западе.

      В этом с вами согласен, многие на это ловятся.. И все же неплохо для вертушки нашей легендарной..!
      ОТДЕЛ
  3. роман66 Сегодня, 12:53
    "Сверху держателей на направляющих рельсах могут размещаться до 6-ти противотанковых управляемых ракет. В боковых проемах десантного отделения могут устанавливаться пулеметы и гранатометы. " - а из хвоста отстреливаться из пистолета!!! laughing
    роман66
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 12:55
    вертолётчики авиабазы морской авиации ТОФ совершили уникальный перелет на расстояние более 9 тысяч километров,
    ну вот как то так, ВЗЯЛИ и пролетели 9000 км!!! Молодцы вертолётчики, да и техника не подвела good а
    посёлка Монгохто (Хабаровский край).
    мой привет и низкий поклон, в своё время немного "кувыркался" на том аэродроме, есть что вспомнить!!!
    a.s.zzz888
    1. Paranoid50 Сегодня, 14:53
      Цитата: a.s.zzz888
      посёлка Монгохто (Хабаровский край).
      мой привет и низкий поклон, в своё время немного "кувыркался" на том аэродроме, есть что вспомнить!!!


      Привет Оленегорску, двадцать лет спустя!
      Paranoid50
  5. perepilka Сегодня, 13:05
    Не, я понимаю, что он летит вопреки всем законам физики, когда в клочья разорван, взаправду, а не как наша экономика. Он в горах садится, наверное потому, что чесслово тому, в левой чашке дал, что сядет и взлетит, порой перегруженный. Про Ми-8, кино снимать надо а не новости постить про 9000км с 16-ю заправками. Он с заправками и вокруг земляного глобуса махнёт, особливо со сменным экипажем what
    perepilka
  6. ЗВС Сегодня, 13:08
    И в чем-же его уникальность? На Ми-8Т делал 7 дозаправок при перелете на 4000 км. при остатке не мене 800 литров.
    Те-же самые 16 заправок, если лететь на 9000 км. )))))))
    ЗВС
  7. mp-133 Сегодня, 13:36
    Что-то писаки записались. Вроде как Ми-8МТ в серии с 1977 года. Видно после ремонта впервые 9000 пролетел. Некорректный заголовок, хотя достоинства вертолёта от этого не умаляются!
    mp-133
    1. Летун_64 Сегодня, 14:01
      Цитата: mp-133
      Новый вертолет Ми-8МТ
      Северный флот получил АМТШ и МТВ5, А на ТОФ старье отдают. Пока летели пол ресурса выкатали.
      Летун_64
  8. g1washntwn Сегодня, 13:59
    Молодцы. Теперь пусть готовятся к дальнему беспосадочному. Сменный экипаж, заправка на зависании и по нужде в открытую дверь.
    Шучу, конечно, это же не стратег межконтинентальный, но в каждой шутке...
    g1washntwn
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