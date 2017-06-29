15:31 29 июня

Глава Невского ПКБ: крейсер «Адмирал Кузнецов» будет отремонтирован без модернизации

Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» отремонтируют без модернизации, заменены будут лишь некоторые виды оборудования, передает ТАСС сообщение гендиректора Невского ПКБ Сергея Власова.

Глава Невского ПКБ: крейсер «Адмирал Кузнецов» будет отремонтирован без модернизации


Будет ремонт корабля с заменой некоторых видов оборудования,
сказал Власов в ходе выставки МВМС-2017 в Петербурге.


На вопрос, можно ли это считать модернизацией, он ответил: «По существу, нет. Это ремонт».

Власов отметил, что конкретные сроки ремонта еще не определены, но «ориентировочно работы займут около двух-трех лет, в зависимости от объемов работ».

Комплектующие будут менять по техническому состоянию изношенности.

На сегодняшний день мы выполнили технический проект по работам, которые должны быть произведены на корабле, а твердых сроков заводских работ пока не определили. Контракт еще не заключен,
добавил гендиректор.

Ранее замкомандующего ВМФ России по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук сообщал, что ремонт «Кузнецова» начнется в 2018-ом, его стоимость пока не определена.

Крейсер был спущен на воду в 1985 году, вступил в строй в 1990-ом. Длина корабля составляет 305 метров, ширина лётной палубы – 72 метра, полное водоизмещение – 59 тыс. тонн.

Использованы фотографии: Андрей Лузик/пресс-служба Северного флота/ТАСС
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 65

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  1. Zibelew Сегодня, 12:55
    Совершенно верно, легче построить новый а по затратам будет не намного дороже а Кузя отремонтированный дослужит положенное время как полагается.....
    Кстати новый английский авианосец тоже коптит.Это дым свободы и демократии, не перепутайте. Тут все ок.
    Zibelew
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 12:57
      Я прав был когда писал недавно , чтобы затопить его у берегов США!
      Типо сам затонул...
      ОТДЕЛ
      1. faiver Сегодня, 14:33
        ума нет считай калека...
        faiver
        1. Mystery12345 Сегодня, 15:17
          Цитата: faiver
          ума нет считай калека...

          не...это-Михан!(старпёр-отряд)
          Mystery12345
    2. ЗВС Сегодня, 13:03
      Кроме сирийского похода, куда Кузя еще сходил? Перебазирование из Севастополя в Североморск не в счет. За 28 лет один поход и куча ремонтов. Не дороговата-ли игрушка? И сейчас еще кучу денег на его ремонт спалят, чтобы он простаивал у причальной стенки.
      Из-за подобных имперских понтов в России 40% населения живет у черты бедности.
      ЗВС
      1. Zibelew Сегодня, 13:05
        Цитата: ЗВС
        Из-за подобных имперских понтов в России 40% населения живет у черты бедности.

        Оставь истории о дырах в российской экономике для кастрюлек Украины и молодняка Навального, а серьезные исследования оставь другим!
        Zibelew
        1. роман66 Сегодня, 13:11

          птичку жалко!!!
          роман66
      2. Serg65 Сегодня, 13:40
        Цитата: ЗВС
        Из-за подобных имперских понтов в России 40% населения живет у черты бедности.

        Аватарку смените, не подходит она к вашим словам!
        Цитата: ЗВС
        Кроме сирийского похода, куда Кузя еще сходил?

        Вы случаем не инвалид? Я в смысле - пальцы на месте?
        Цитата: ЗВС
        И сейчас еще кучу денег на его ремонт спалят, чтобы он простаивал у причальной стенки.

        Нее милейший, в вашем случае следовало заявить что, кучу денег разворуют, а он как дымил так и будет дымить.
        Serg65
      3. пацак Сегодня, 13:42
        Пробегитесь по интернету и узнайте сколько походов и куда за 26 лет нахождения в составе КСФ осуществил ТАВКР "Адмирал Кузнецов" и в каких учениях участвовал. За чертой бедности 40% населения России живет не из-за имперских понтов, а из-за того что в своё время позволили профанам-демагогам от политики развалить СССР (причем некоторая часть населения этому развалу активно помогала).
        пацак
      4. Per se. Сегодня, 13:47
        Цитата: ЗВС
        Из-за подобных имперских понтов в России 40% населения живет у черты бедности.
        Опять наш флот виноват? Может дело в бандитском капитализме и братках-олигархах, что миллиардами обогащаются, и миллиарды из России выводят? Вас послушаешь, так без "Кузи" заживёт наш народ сытно и счастливо, чиновники миллионы и миллиарды из казны тырить перестанут...
        Per se.
      5. А Нас Рать Сегодня, 14:17
        Цитата: ЗВС
        Кроме сирийского похода, куда Кузя еще сходил?

        Другое интересует - то есть на ближайшие 2 года, Россия опять - страна без авианосцев? Я не пойму, в чем тогда его смысл? what
        То есть противнику которого он должен сдерживать, для выполнения своих замыслов - достаточно дождаться очередного ремонта? request
        Цитата: ЗВС
        Из-за подобных имперских понтов в России 40% населения живет у черты бедности.

        Можно подумать, что без "понтов" было бы иначе. fellow Уж лучше авианосец, чем очередная супер-яхта для "Роснефти" или стадион по цене его веса золотом. request
        "Царь не жалует довольствие крепостным и холопам, царь довольствие боярам жалует - дабы холопов в узде держали."
        А Нас Рать
      6. Mystery12345 Сегодня, 15:22
        Цитата: ЗВС
        Из-за подобных имперских понтов в России 40% населения живет у черты бедности.
        Ответить Цитироват

        не думаю...скорее из за непомерного аппетита чиновничьего аппарата...один миллер, 49 лямов в месяц гребёт-на тот свет что ли, с деньгами собрался? а теперь посчитайте сколько чинуш в России-скажу:6млн. вот где деньги.конечно другие больше гребут или меньше,но сумму теперь в уме если сможете сложите...не на один флот хватит.
        Mystery12345
    3. okko077 Сегодня, 13:18
      Мы не будем строить авианосцы. Здесь дело даже не в деньгах.
      Во-первых, они нам не нужны. Мы не несём демократию на дулах автоматов, у нас защитная военная доктрина о чём пи_ндосы всегда стараются забыть, а мы почему-то редко напоминаем...
      Во-вторых , у нас нет бомбардировщика взлетающего с авианосца, и судя по успехам в двигателестроении для такого самолёта, он не скоро появится.
      Нужны корабли типа "Мистралей" с вертолётами и побыстрей...
      okko077
      1. Владимир16 Сегодня, 13:39
        Цитата: okko077
        Мы не будем строить авианосцы. Здесь дело даже не в деньгах.

        Тут скорее дело в Ваших амбициях. wink
        Вы себя за Царя держите? или, на худой конец, за министра обороны? wassat
        Все-то Вы знаете, все решили за всех. laughing
        Владимир16
        1. okko077 Сегодня, 13:56
          Я пока не президент...шутка.
          Я не просто сказал, а написал почему? Возразите ! Или у вас авианосец пустое корыто без самолётов, бесцельно плавающее по морю...
          okko077
          1. Serg65 Сегодня, 14:48
            Цитата: okko077
            Или у вас авианосец пустое корыто без самолётов

            А он, самолётов вообще не имеет или вам так хочется чтоб он их не имел?
            Самолёты на фото наверное невидимки или фанерные?

            В последнем походе на борту было 8 СУ-33, 7 МиГ29К и 10 вертолётов, количество самолётов говорит только о том что не хватает обученных лётчиков и только! Самолёты совершили 154 боевых вылета.
            Что ещё вас не устраивает?
            МиГ 29К с подвесным баком в режиме патруля в радиусе 300 км может баражировать на протяжении 2-2,5 часа.
            Serg65
            1. okko077 Сегодня, 14:58
              Назначение авионесущего крейсера нанесение ударов по наземным объектам противника с помощью авиации базирующейся на нём. Т е основной самолёт на таком корабле бомбардировщик. Нести только истребители ( СУ-33, МИГ-29К) ,чтобы охранять самого себя с военной точки зрения недостаточно и глупо. Ограниченные возможности нашего авианесущего крейсера связаны с использованием трамплина вместо катапульты, что ограничивает взлётный вес самолёта. А возможность использования этих истребителей в качестве бомбардировщиков предусматривает взлёт с максимальной нагрузкой, что невозможно в данном случае.
              Бомбить позволяет только комплекс МИГ-29К, но у этого самолёта малый боевой радиус при использовании даже в качестве истребителя..
              okko077
              1. Serg65 Сегодня, 15:28
                Цитата: okko077
                Назначение авионесущего крейсера нанесение ударов по наземным объектам противника с помощью авиации базирующейся на нём. Т е основной самолёт на таком корабле бомбардировщик.

                what Мдааа, мне как то сложно угнаться за вашей оперативно-тактической мыслью! "Кузнецов" вообще то строился под другие задачи!
                Цитата: okko077
                Бомбить позволяет только комплекс МИГ-29К, но у этого самолёта малый боевой радиус при использовании даже в качестве истребителя..


                ЛТХ:
                Модификация МиГ-29К
                Размах крыла, м
                на стоянке авианосца 7.80
                полный 11.99
                Длина, м 17.37
                Высота, м 5.18
                Площадь крыла, м2 42.00
                Масса, кг
                пустого самолета 12700
                нормальная взлетная 17770
                максимальная взлетная 22400
                Топливо, кг
                внутреннее 5670
                максимальное с ПТБ 9470
                Тип двигателя 2 ТРДДФ РД-33И
                Тяга, кгс 2 х 9400
                Максимальная скорость, км/ч
                на высоте 2300 (М=2.17)
                у земли 1400
                Практическая дальность, км:
                на малой высоте 750
                на большой высоте 1650
                на большой высоте с ПТБ 3000
                с одной дозаправкой 5700
                Максимальная скороподъемность, м/мин 18000
                Практический потолок, м 17000
                Длина разбега, м 110-195
                Длина пробега,м 150-300
                Эксплуатационная перегрузка 8.5
                Экипаж, чел 1
                Вооружение:
                30-мм пушка ГШ-301 (боекомплект 150 патронов),
                боевая нагрузка - 4500 кг на 9 узлах подвески :
                УР класса воздух - воздух средней дальности Р-27 и РВВ-АЕ, ракет малой дальности Р-73, противокорабельных Х-31А, противорадиолокационных Х-31П, ракет класса воздух - поверхность Х-25МЛ, Х-29Т, Х-29Л, НУР, КАБ с лазерным и телевизионным наведением, свободнопадающих бомб и авиационных мин.

                Знания-это сила! Удачи вам hi
                Serg65
      2. Serg65 Сегодня, 13:42
        Цитата: okko077
        Мы не будем строить авианосцы.

        Заявил будущий президент России good
        Serg65
        1. роман66 Сегодня, 14:36
          и немедленно выпил drinks
          роман66
      3. пацак Сегодня, 13:43
        Вы не будете, а Россия будет.
        пацак
      4. Per se. Сегодня, 13:58
        Цитата: okko077
        Мы не будем строить авианосцы.
        Будем, как это делается во всех более-менее значимых мировых флотах. Авианосец не синоним агрессии, это следствие эволюции морских вооружений, и пока на море нужна авиация (а она нужна), будут нужны и носители морской авиации, в частности, классические авианосцы. То, что у нас нет "бомбардировщика взлетающего с авианосца"... Если имеется в виду отсутствие катапульт, так за годы строительства авианосца можно много чего разработать, причём, поднимая производство при этом и на других направлениях.
        Per se.
        1. okko077 Сегодня, 14:12
          А разве ударный самолёт по земле с большим боевым радиусом и достаточной бомбовой нагрузкой - это катапульта?
          okko077
        2. qwerty183 Сегодня, 14:13
          А на фига он нужен то,нет ну серьезно.Денег жрет,силы жрет,а результат конкретно от Кузнецова почти никакой.И вообще флот строят с основы,кораблей первого ранга насколько я понимаю,для сопровождения этого самого Кузнецова и в перспективе иже с ним.А мы чего строим,два таких,три таких,снова два таких,ооо один такой.А в итоге куча всего и как это все координировать хрен знает.Начали лодки строить подводные что,так в чем проблема стройте,нет надо все сразу,что бы ни че не вышло.Программа перевооружения напоминает ребенка в детском магазине бегающего от прилавка к прилавку с криком хочу это,это и это,нет это.А люди и правда тихо за черту скатываются,а когда нечем детей кормить перспектива тратить на бесполезный в общем корабль экие деньжища и платить при этом многодетным матерям по 500 руб в месяц детские,вызывает у этих матерей стойкое желание послать всех на фиг,с кораблями,танками и самолетами.Особенно на фоне правительства паразитов.
          qwerty183
    4. voyaka uh Сегодня, 14:21
      Вот хорошая фотка с кормы. Видна компоновка и взлетные полосы .
      voyaka uh
    5. Владимир Постников Сегодня, 14:53
      Цитата: Zibelew
      Совершенно верно, легче построить новый а по затратам будет не намного дороже

      Совершенно верно?! Вы уже и затраты все подсчитали?
      Я, например, не вижу четкой грани между "ремонтом с заменой некоторых видов оборудования" и "модернизацией". Здесь же надо четко представлять, что есть что. Я не представляю, а эта статья не дает ни малейшей информации по этому вопросу.
      Как Вы могли просчитать строительство нового большого корабля в современных реалиях современной России, если в этих реалиях ни одного большого корабля построено, пока еще, не было?
      Владимир Постников
  2. Басарев Сегодня, 12:55
    Что, из-за кое-чьих неуёмных запросов денег теперь не хватает даже на оборонку?
    Басарев
    1. Partyzan Сегодня, 12:59
      На вопрос, можно ли это считать модернизацией, он ответил: «По существу, нет. Это ремонт»

      Partyzan
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 12:57
    Как всегда -сперва говорят одно, потом другое. Можно просто покрасить и обьявить что это и был ремонт!Котлы хоть поменяйте, чтобы он не дымил, раз на большее денег нету.
    Изгоняющий либероидов
    1. роман66 Сегодня, 13:13
      ну надо марафет навести, перед походом к "лизавете"
      роман66
      1. Serg65 Сегодня, 13:43
        Цитата: роман66
        ну надо марафет навести, перед походом к "лизавете"

        Рома, я тебя умоляю. марафету как и денег в стране нету!!!!!
        Serg65
        1. роман66 Сегодня, 14:37
          к бабе грязным? флотский офицер..... crying
          роман66
    2. пацак Сегодня, 13:49
      "- Поручик Вы носки меняете?
      - Да. На сало и водку."
      пацак
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 13:03
    ... возможно это и правильное решение, спецам видней... да и бабки вбухивать в старое - не совсем верно...
    a.s.zzz888
    1. spirit Сегодня, 13:11
      Бюджет уже выделен, будет ремонт а бабла спишут как за модернизацию,вообщем как всегда laughing
      spirit
    2. bouncyhunter Сегодня, 13:12
      Неоднозначная новость . Вот если бы решение об отказе от модернизации шло вместе с новостью о закладке нового авианосца ...
      bouncyhunter
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 13:17
        bouncyhunter Сегодня, 13:12 ↑
        Неоднозначная новость . Вот если бы решение об отказе от модернизации шло вместе с новостью о закладке нового авианосца ...

        Павел, у нас так не бывает... тут ведь как - сначала деньги, а потом НОВЫЕ стулья, а если денег нет, то и стульев нет... приходите когда будет чем платить...
        a.s.zzz888
        1. bouncyhunter Сегодня, 13:34
          Грустные реалии жизни . Но метаться с воплями "путинвсехслил" точно не стоит . wink
          bouncyhunter
          1. a.s.zzz888 Сегодня, 13:35
            bouncyhunter Сегодня, 13:34 ↑
            Грустные реалии жизни . Но метаться с воплями "путинвсехслил" точно не стоит . wink

            ТОЧНО!!! good
            a.s.zzz888
            1. bouncyhunter Сегодня, 13:39
              Рад , что мы друг друга поняли ! wink drinks
              bouncyhunter
  5. Altona Сегодня, 13:09
    Цитата: ЗВС
    Из-за подобных имперских понтов в России 40% населения живет у черты бедности.

    ------------------------
    Ничего так вы авианосец к бедам народным привязали. Лихо, батенька. А может народ бедствует оттого, что кто то через спекуляции на бирже миллионы зарабатывает и вывозит в Лондон? Может кто то футбольные команды и яхты иностранные размером с эсминец покупает, непонятно зачем? Может корабли у нас и не самые совершенные, но их наши граждане делали. Плохо или хорошо, но их работа квалификацированней , нежели ваша "аналитика".
    Altona
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 13:13
      Altona
      А может народ бедствует оттого, что кто то через спекуляции на бирже миллионы зарабатывает и вывозит в Лондон? Может кто то футбольные команды и яхты иностранные размером с эсминец покупает, непонятно зачем? Может корабли у нас и не самые совершенные, но их наши граждане делали.

      good к сожалению, тут Вы правы... к сожалению простых людей...
      a.s.zzz888
    2. kepmor Сегодня, 13:19
      так просветите нас..."кто то" они имеют конкретные ф.и.о...инфу в студию!...
      kepmor
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 13:34
        kepmor Сегодня, 13:19 ↑
        так просветите нас..."кто то" они имеют конкретные ф.и.о...инфу в студию!...

        ... тут не хватит никаких терабайтов...
        a.s.zzz888
  6. kepmor Сегодня, 13:10
    как-то тревожно на душе после этой новости...сдаётся мне,что из этого ремонта "Кузнецов" не выйдет никогда...
    kepmor
  7. rudolff Сегодня, 13:17
    Короче, плановый средний ремонт. Ну-у... во всяком случае, честно. Граниты вероятно просто вырежут без замены. Если так, то придется переименовывать.
    rudolff
    1. ИмПерц Сегодня, 13:26
      О гранитах писали, что либо замена, либо останутся как есть.
      ИмПерц
    2. Serg65 Сегодня, 13:46
      Цитата: rudolff
      Если так, то придется переименовывать.

      hi Привет подплав! Я так понимаю, что Кузнецов плавно переквалифицируется в учебный крейсер.
      Serg65
      1. rudolff Сегодня, 13:56
        Здравствуй, Серж! Кстате, вполне здравая мысль. Если у нас когда-либо собираются строить авианосец, то Кузнецов целесообразно сохранить именно как учебный, сугубо для сохранения школы палубной авиации. Как боевой корабль, он... увы. Я бы его после ремонта вообще в Севастополь отправил на постоянную квартиру, его на Северах даже протопить толком невозможно. Был я на нем. Вот только, если Гранит уберут, тогда это не учебный крейсер будет. Авианосец! Но учебный...
        drinks
        rudolff
        1. Serg65 Сегодня, 14:15
          Цитата: rudolff
          его на Северах даже протопить толком невозможно.

          Ты прав, такая же болезнь преследовала и "Киев" с "Баку".
          Цитата: rudolff
          Был я на нем

          Мне же на "Киеве" посчастливилось, чуть не заблудился laughing
          Serg65
          1. rudolff Сегодня, 14:44
            О-о, плутать там можно до полной выслуги! Причем, добрые матросы, если видят, что "не местный", такую дорогу "наверх" с любезной улыбкой и честными глазами укажут... Сусанины, блин!
            rudolff
  8. ИмПерц Сегодня, 13:25
    Не вижу в этом ничего страшного.
    Действительно, лучше построить новый, чем доводить старый до кондиции нового.
    Под строительство нового будет модернизация верфей, разработка новых технологий, новое оборудование, которое чаще всего невозможно впихнуть в старый корпус.
    И авианосцы нам нужны. Не десятки как в США, а пару-тройку.
    Нам не нужен весь мир, нам нужны конкретные места, под конкретные национальные интересы.
    ИмПерц
  9. sokol77 Сегодня, 13:26
    ...а, я бы строил авианесущие крейсера,естественно модернизированные,чем огромные авиаматки с кучей сопровождения...ударная группировка более компактна и самодостаточна и мощнее,в родном российском обвесе,мне нравится наша концепция ведения морского боя с корнями из недавнего прошлого.
    sokol77
  10. Rafale Сегодня, 13:42
    https://ria.ru/arms/20170628/1497437904.html
    Rafale
  11. Altona Сегодня, 13:49
    Цитата: kepmor
    так просветите нас..."кто то" они имеют конкретные ф.и.о...инфу в студию!...

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    Тут же на сайте идут новости партнерских сайтов. Вчерась только про Якунина прочитал, бывшего главы "РЖД" и сыночку его родного, который мается в далеком Лондоне с британским гражданством в тесной квартирке за 5 млн фунтов. recourse А до этого всем народом за несчастного Алишера Усманова переживали, которого травит злобный демон Лёха Навальный. За собачек Шувалова переживаем на чартерных рейсах в Австрию летающих, за австрийскую съемную квартирку Голодец. Ой, мало ли у нас бедствующих олигархов и чиновников? А депутатов возьмите, Машу Максакову ту же, с убиенным мужем-патриотом.
    Altona
    1. Стропорез Сегодня, 13:54
      Цитата: Altona
      . Ой, мало ли у нас бедствующих олигархов и чиновников?

      Плюнуть не вкого yes
      железняки,скрынники,ленка батурин-акционер гасгаса,недимоны,виолончелисты,ротенберги-сечины,
      просто их до фига.
      Стропорез
  12. Одиссей Сегодня, 13:58
    belay В чем смысл ремонта без модернизации ? Это же деньги на ветер.
    Вообще нужно определиться-либо авианосная программа нам нужна и тогда Кузнецова стоит использовать как учебно-боевую парту (что предполагает модернизацию ),либо она нам пока не нужна и тогда его нужно продавать (что тоже,кстати, потребует модернизации).
    Сохранять же его в нынешнем состоянии просто бессмысленно.
    Одиссей
  13. Altona Сегодня, 14:06
    Цитата: Стропорез
    железняки,скрынники,ленка батурин-акционер гасгаса,недимоны,виолончелисты,ротенберги-сечины

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    И почему наши олигархи в офшорах прячутся аки медведь в тайге? И не только наши, ведь возобновление кооперации с народами бывшего СССР сделало бы нашу продукцию действительно дешевой. Кг лука в Таджикистане стоит 2 рубля, например, помидоры и вообще овощи дешевые. Цветы растут в той же Кигризии, целые поля в тюльпанах и маках.Всё равно 50-60% даже супер-пупер устойчивого ГМО продовольствия выкидывается на помойку, в СССР было 30-40% не ГМО продукции.Так смысл?
    Altona
    1. Стропорез Сегодня, 14:52
      Цитата: Altona
      И почему наши олигархи в офшорах прячутся аки медведь в тайге?

      Временщики! Они прекрасно знают,что придёт то время,когда с них эти деньги спросят.
      Цитата: Altona
      , ведь возобновление кооперации с народами бывшего СССР сделало бы нашу продукцию действительно дешевой

      Совершенно с Вами согласен.
      Только это не входит в планы нашего руководства.
      Стропорез
  14. Нормаль ок Сегодня, 14:06
    Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» отремонтируют без модернизации,

    какой-то не полный распил получается
    Нормаль ок
  15. Aleksandr_2 Сегодня, 14:39
    не удивлюсь если через 3 дня опять все поменяется.......напишут- типа ремонт но только с частичной модернизацией.....вот тут уже напилить можно
    Aleksandr_2
  16. sauvage Сегодня, 14:53
    Чемодан без ручки и тащить тяжело, и бросить жалко.
    sauvage
  17. Alget87 Сегодня, 15:10
    Власов отметил, что конкретные сроки ремонта еще не определены, но «ориентировочно работы займут около двух-трех лет, в зависимости от объемов работ». Едрён колобок, это что ж за ремонт в такие сроки, 2-3 года, некоторые за это время новые строят, во до оптимизировались, охренеть belay
    Alget87
  18. Vz.58 Сегодня, 15:22
    Цитирую Чебурашку:" Мы строили, строили. И, наконец, построили...! Ураааааа!"
    Прошу простить за откровенный троллинг. Иногда троллинг и пощёчина бывают лучше дорогих лекарств
    Vz.58
  19. 16112014nk Сегодня, 15:23
    ...будет отремонтирован без модернизации.
    То есть выделенные деньги разворуют просто так???
    16112014nk
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