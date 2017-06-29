Глава Невского ПКБ: крейсер «Адмирал Кузнецов» будет отремонтирован без модернизации
Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» отремонтируют без модернизации, заменены будут лишь некоторые виды оборудования, передает ТАСС сообщение гендиректора Невского ПКБ Сергея Власова.
На вопрос, можно ли это считать модернизацией, он ответил: «По существу, нет. Это ремонт».
Власов отметил, что конкретные сроки ремонта еще не определены, но «ориентировочно работы займут около двух-трех лет, в зависимости от объемов работ».
Комплектующие будут менять по техническому состоянию изношенности.
Ранее замкомандующего ВМФ России по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук сообщал, что ремонт «Кузнецова» начнется в 2018-ом, его стоимость пока не определена.
Крейсер был спущен на воду в 1985 году, вступил в строй в 1990-ом. Длина корабля составляет 305 метров, ширина лётной палубы – 72 метра, полное водоизмещение – 59 тыс. тонн.
Будет ремонт корабля с заменой некоторых видов оборудования,сказал Власов в ходе выставки МВМС-2017 в Петербурге.
На вопрос, можно ли это считать модернизацией, он ответил: «По существу, нет. Это ремонт».
Власов отметил, что конкретные сроки ремонта еще не определены, но «ориентировочно работы займут около двух-трех лет, в зависимости от объемов работ».
Комплектующие будут менять по техническому состоянию изношенности.
На сегодняшний день мы выполнили технический проект по работам, которые должны быть произведены на корабле, а твердых сроков заводских работ пока не определили. Контракт еще не заключен,добавил гендиректор.
Ранее замкомандующего ВМФ России по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук сообщал, что ремонт «Кузнецова» начнется в 2018-ом, его стоимость пока не определена.
Крейсер был спущен на воду в 1985 году, вступил в строй в 1990-ом. Длина корабля составляет 305 метров, ширина лётной палубы – 72 метра, полное водоизмещение – 59 тыс. тонн.
Использованы фотографии: Андрей Лузик/пресс-служба Северного флота/ТАСС
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