В США опасаются, что Westinghouse купят в России или Китае
Американские власти обратили внимание на финансовую яму, в которой оказалась компания Westinghouse, являющаяся производителем и поставщиком топливных сборок для реакторов АЭС «американского» типа. Напомним, что не так давно выявились существенные финансовые трудности, с которыми столкнулась компания.
Началось всё с того, что Westinghouse решила поучаствовать в строительстве двух АЭС на территории США (в штатах Южная Каролина и Джорджия). После этого выяснилось, что долг Westinghouse достиг суммы в 9,8 млрд долларов. С таким объёмом долга было объявлено о запуске процедуры банкротства, так как погашать его было нечем.
Дошло до того, что одна из американских АЭС объявила о готовности заключить сделку на поставку ядерного топлива с «Росатомом» после необходимых тестов топливных сборок из России.
Учитывая сложившуюся ситуацию, власти США приняли решение изучить вопрос возможного оказания финансовой помощи Westinghouse из бюджета. Отмечается, что на фактическое игнорирование законов рыночной экономики Вашингтон готов пойти с той целью, чтобы компания «не перешла в руки России или Китая». Об этом пишет Financial Times .
На сегодняшний день контрольный пакет акций Westinghouse находится в руках компании Toshiba (Япония). Процедура банкротства Westinghouse была запущена в конце марта.
В связи с запуском процедуры банкротства компании в подвешенное состояние переходят контракты Украины с Westinghouse. Напомним, что Киев намеревался перевести реакторы украинских АЭС на топливо "американского" образца и порвать контакты с Россией в этом вопросе.
Началось всё с того, что Westinghouse решила поучаствовать в строительстве двух АЭС на территории США (в штатах Южная Каролина и Джорджия). После этого выяснилось, что долг Westinghouse достиг суммы в 9,8 млрд долларов. С таким объёмом долга было объявлено о запуске процедуры банкротства, так как погашать его было нечем.
Дошло до того, что одна из американских АЭС объявила о готовности заключить сделку на поставку ядерного топлива с «Росатомом» после необходимых тестов топливных сборок из России.
Учитывая сложившуюся ситуацию, власти США приняли решение изучить вопрос возможного оказания финансовой помощи Westinghouse из бюджета. Отмечается, что на фактическое игнорирование законов рыночной экономики Вашингтон готов пойти с той целью, чтобы компания «не перешла в руки России или Китая». Об этом пишет Financial Times .
На сегодняшний день контрольный пакет акций Westinghouse находится в руках компании Toshiba (Япония). Процедура банкротства Westinghouse была запущена в конце марта.
В связи с запуском процедуры банкротства компании в подвешенное состояние переходят контракты Украины с Westinghouse. Напомним, что Киев намеревался перевести реакторы украинских АЭС на топливо "американского" образца и порвать контакты с Россией в этом вопросе.
Использованы фотографии: http://timesofindia.indiatimes.com
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