15:30 29 июня

В США опасаются, что Westinghouse купят в России или Китае

Американские власти обратили внимание на финансовую яму, в которой оказалась компания Westinghouse, являющаяся производителем и поставщиком топливных сборок для реакторов АЭС «американского» типа. Напомним, что не так давно выявились существенные финансовые трудности, с которыми столкнулась компания.

Началось всё с того, что Westinghouse решила поучаствовать в строительстве двух АЭС на территории США (в штатах Южная Каролина и Джорджия). После этого выяснилось, что долг Westinghouse достиг суммы в 9,8 млрд долларов. С таким объёмом долга было объявлено о запуске процедуры банкротства, так как погашать его было нечем.

В США опасаются, что Westinghouse купят в России или Китае



Дошло до того, что одна из американских АЭС объявила о готовности заключить сделку на поставку ядерного топлива с «Росатомом» после необходимых тестов топливных сборок из России.

Учитывая сложившуюся ситуацию, власти США приняли решение изучить вопрос возможного оказания финансовой помощи Westinghouse из бюджета. Отмечается, что на фактическое игнорирование законов рыночной экономики Вашингтон готов пойти с той целью, чтобы компания «не перешла в руки России или Китая». Об этом пишет Financial Times .

На сегодняшний день контрольный пакет акций Westinghouse находится в руках компании Toshiba (Япония). Процедура банкротства Westinghouse была запущена в конце марта.

В связи с запуском процедуры банкротства компании в подвешенное состояние переходят контракты Украины с Westinghouse. Напомним, что Киев намеревался перевести реакторы украинских АЭС на топливо "американского" образца и порвать контакты с Россией в этом вопросе.

Использованы фотографии: http://timesofindia.indiatimes.com
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Комментарии 33

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  1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 13:10
    Укроина выкупит lol чтобы окончательно и бесповоротно пустить компанию по миру belay
    Изгоняющий либероидов
    1. Венд Сегодня, 13:14
      Думаю зря беспокоятся. Для России выгодней, чтобы эта компания закрылась. Хоть их продукт и не качественный, но при участии России или Китая, качество и технология поменяется в лучшую сторону.
      Венд
      1. 210окв Сегодня, 13:42
        Я не думаю что американцы дадут это сделать..Т.е потерять контроль над этой компанией.Там же еще и производство ядерных реакторов и многое другое.Никто б не позволил.
        210окв
    2. vovanpain Сегодня, 13:15
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Укроина выкупит lol чтобы окончательно и бесповоротно пустить компанию по миру belay

      И тут же снимет последние трусы fellow и вместе с компанией пойдут по миру. laughing
      vovanpain
      1. maxim947 Сегодня, 13:34
        Мне кажется они мягко говоря лукавят, они мечтают ее сплавить, со всеми долгами и пр. геморроем, только нужна она? Новых технологий там нет, ну и на какой ляд она сдалась?
        maxim947
      2. Василенко Владимир Сегодня, 14:02
        Цитата: vovanpain
        И тут же снимет последние трусы

        так уже
        Василенко Владимир
      3. cniza Сегодня, 14:42
        И тут же снимет последние трусы fellow и вместе с компанией пойдут по миру. laughing



        Приветствую hi , скорее Украина продастся им , чтобы её купили под видом Westinghouse.
        cniza
    3. ОТДЕЛ Сегодня, 13:18
      АЭС это наша фишка ! Здесь нам конкурентов нет (Чернобыль не нужно в глаза тыкать..)
      Фундаментальная научная база , очень серьезная и вне конкуренции (пока США испытывали ЯО на японцах , мы уже думали о мирном атоме..)
      ОТДЕЛ
      1. Комментарий был удален.
      2. Александр романов Сегодня, 13:23
        Цитата: ОТДЕЛ
        АЭС это наша фишка !

        Кто нибудь,усыпить его наконец
        Александр романов
        1. Соломон Кейн Сегодня, 13:48
          Меня порой поражает "глубина" познаний наших некоторых форумчан, в частности в области особенностей конъюнктуры американского бизнеса и внутренней политики....
          Полосатые не настолько тупые, чтобы сливать предприятие стратегической направленности.
          Сейчас идёт искусственное обрушение компании, с целью выкупа контрольного пакета у японцев. Никого они( америкосы) не подпустят к данному "свечному заводику" Ни немцев, ни французов , тем паче нас и маодзедуновцев. Вот и вся арифметика.
          Соломон Кейн
        2. Василенко Владимир Сегодня, 14:03
          он бессмертен
          Василенко Владимир
    4. ИмПерц Сегодня, 13:28
      Пущай выкупают...
      На деньги, что заработают от продажи кругляка на Запад.
      ИмПерц
  2. НесНосНый Сегодня, 13:12
    Нужно России выкупить это через представителя другой страны и полностью развалить производство там. Это очень выгодно будет.
    НесНосНый
    1. Офицер запаса Сегодня, 13:14
      Штатники сами подсказали хорошую идею.
      Офицер запаса
      1. Tusv Сегодня, 13:34
        Цитата: Офицер запаса
        Штатники сами подсказали хорошую идею.

        Почему штатники. Еще месяц назад предлагал запретить поставлять сырье для топлива, только твелы, в качестве ответных санкций. Вишь читают ВО омериканский норот и начинают дрожать отчетливей laughing
        Tusv
    2. Partyzan Сегодня, 13:15
      на фактическое игнорирование законов рыночной экономики Вашингтон готов пойти с той целью, чтобы компания «не перешла в руки России или Китая».
      а когда матрасы соблюдали законы?
      Partyzan
    3. НасРать Сегодня, 13:18
      Цитата: НесНосНый
      Нужно России выкупить это через представителя другой страны и полностью развалить производство там. Это очень выгодно будет.

      США и без нас справляется с развалом..
      НасРать
  3. Logall Сегодня, 13:24
    Хорошая новость. Мелочь, а приятно. Пусть из бюджета помогают, меньше на вооружение уйдет​. А потом всё равно обонкротятся...
    Ждём геймовера...
    Logall
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 13:29
    В связи с запуском процедуры банкротства компании в подвешенное состояние переходят контракты Украины с Westinghouse.

    ... пролетели укрокаклы, как фанера над Парижем... но ничего пецька с трампом об угле договорились, будут печи ставить в каждом дворе и лить "чугуний", как у китайцев в 40-х - 60-х годах ПРОШЛОГО века... туда они и скатываются, в прошлый век... а "чугуний" пойдёт на укрокакловские танки, будут из него броню лить... laughing
    a.s.zzz888
    1. bouncyhunter Сегодня, 13:48
      Цитата: a.s.zzz888
      "чугуний" пойдёт на укрокакловские танки, будут из него броню лить...

      Украинские учёные высчитали (не знаю как) что дешевле при производстве танковой брони использовать новый лёгкий металл "пластмассий" . wassat
      bouncyhunter
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 14:04
        bouncyhunter
        Украинские учёные высчитали (не знаю как) что дешевле при производстве танковой брони использовать новый лёгкий металл "пластмассий" . wassat

        good ... и параллельно работают с новым материалом - папье-маше... опять же модно и с хранцузским схож, это ведь у них тренд месяца нынче... да и пецька небось пообещал макроше, что скоро каклия будет говорить по-хранцузски... laughing
        a.s.zzz888
        1. bouncyhunter Сегодня, 14:09
          Это да , скакуасы и не такое могут . Куда уж нам с ржавыми "Арматами" до этих гениев инженерной мысли ... lol
          bouncyhunter
        2. g1washntwn Сегодня, 14:29
          Разве что картоний, потому как бумагиум нужен для цигарок, а пластилинум - для ВМФ.
          laughing
          g1washntwn
  5. DOCTOR ZLO Сегодня, 13:41
    На сегодняшний день контрольный пакет акций Westinghouse находится в руках компании Toshiba (Япония).

    Судьба-злодейка, атомная энергетика США зависит от американской компании, собственником, которой являются японцы, случайно место нахождение компании Toshiba не Хиросима?
    DOCTOR ZLO
    1. Flinky Сегодня, 14:11
      Токио. А вообще Toshiba - ТНК, ей без разницы, где находиться.
      Flinky
  6. Torkvat Torkvat Сегодня, 13:52
    Это надо объявить враждебным актом, и объявить санкции)))
    Torkvat Torkvat
  7. uskrabut Сегодня, 14:04
    Надо выкупить эту шарагу и прикрыть. Поставками сборок в штаты и по всему миру можно быстро отбить затраты, а штаты останутся без ядерной отрасли, у них там и с обогащением урана давно проблемы.
    uskrabut
    1. DOCTOR ZLO Сегодня, 14:11
      Цитата: uskrabut
      Надо выкупить эту шарагу и прикрыть. Поставками сборок в штаты и по всему миру можно быстро отбить затраты, а штаты останутся без ядерной отрасли, у них там и с обогащением урана давно проблемы.

      Наоборот. Выкупить и наладить поставки американских сборок ее союзникам, в том числе на Украину (но только на две западные АЭС)....
      DOCTOR ZLO
  8. Горный стрелок Сегодня, 14:09
    А что же Украина в свои реакторы пихать будет?
    Горный стрелок
    1. DOCTOR ZLO Сегодня, 14:12
      На что денег хватит....
      DOCTOR ZLO
  9. Deadушка Сегодня, 14:50
    Там у них намного сложнее, чем банкротство Westinghouse.
    По сути у них наступает полная ж...жирафа.
    Не нужно было расслабляться и гробить свое производство.
    Скоро у них и с ЯБЧ проблемы начнутся.
    Deadушка
    1. BlackMokona Сегодня, 14:55
      ЯО производит General Atomics ,которая часть General Dynamics, у которой чистая прибыль в 2.9 миллиарда долларов.
      BlackMokona
  10. 16112014nk Сегодня, 15:18
    Цитата: Горный стрелок
    А что же Украина в свои реакторы пихать будет?

    Уркаинские спецы под чутким руководством с Запада, назло России(назло маме отморожу уши), впихнут даже невпихуемое.
    16112014nk
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