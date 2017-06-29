Перспективный УДК сможет нести малые корабли на воздушной подушке

Если будет новый большой десантный корабль, то в нем смогут базироваться небольшие суда на воздушной подушке. Есть "Зубр", это большой корабль, а есть "Мурены" и ряд других поменьше. И они смогут заходить в доковую камеру нового "десантника",

В один и тот же объем можно вместить разное оборудование, разное вооружение. По водоизмещению это разные корабли. Тип "Иван Грен" – это одно дело, а если тип "Мистраль" – совершенно другое. Может быть что-то среднее. У "Мистраля" водоизмещение около 20 тысяч тонн,