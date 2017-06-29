Перспективный УДК сможет нести малые корабли на воздушной подушке
Перспективный десантный корабль, разрабатываемый для ВМФ РФ, сможет нести на себе и высаживать малые десантные корабли на воздушной подушке, передает ТАСС сообщение гендиректора Невского ПКБ Сергея Власова.
По его словам, Невское ПКБ «предлагает несколько вариантов больших десантных кораблей разнообразного водоизмещения».
Он добавил, что в десантном корабле необходимо разместить «не только людей, но и топливо, вертолеты, катера, десантные средства». «Всё в комплексе и определяет, сколько там чего поместится», – сказал Власов.
Невское ПКБ – единственная в РФ проектно-конструкторская организация, обладающая компетенциями в проектировании авианесущих и десантных кораблей, а также наземных тренировочных комплексов для авиации.
Если будет новый большой десантный корабль, то в нем смогут базироваться небольшие суда на воздушной подушке. Есть "Зубр", это большой корабль, а есть "Мурены" и ряд других поменьше. И они смогут заходить в доковую камеру нового "десантника",сказал Власов агентству на Международном военно-морском салоне в Петербурге.
По его словам, Невское ПКБ «предлагает несколько вариантов больших десантных кораблей разнообразного водоизмещения».
В один и тот же объем можно вместить разное оборудование, разное вооружение. По водоизмещению это разные корабли. Тип "Иван Грен" – это одно дело, а если тип "Мистраль" – совершенно другое. Может быть что-то среднее. У "Мистраля" водоизмещение около 20 тысяч тонн,отметил гендиректор.
Он добавил, что в десантном корабле необходимо разместить «не только людей, но и топливо, вертолеты, катера, десантные средства». «Всё в комплексе и определяет, сколько там чего поместится», – сказал Власов.
Невское ПКБ – единственная в РФ проектно-конструкторская организация, обладающая компетенциями в проектировании авианесущих и десантных кораблей, а также наземных тренировочных комплексов для авиации.
Использованы фотографии: http://army-news.ru
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