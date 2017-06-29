15:30 29 июня

Перспективный УДК сможет нести малые корабли на воздушной подушке

Перспективный десантный корабль, разрабатываемый для ВМФ РФ, сможет нести на себе и высаживать малые десантные корабли на воздушной подушке, передает ТАСС сообщение гендиректора Невского ПКБ Сергея Власова.

Перспективный УДК сможет нести малые корабли на воздушной подушке


Если будет новый большой десантный корабль, то в нем смогут базироваться небольшие суда на воздушной подушке. Есть "Зубр", это большой корабль, а есть "Мурены" и ряд других поменьше. И они смогут заходить в доковую камеру нового "десантника",
сказал Власов агентству на Международном военно-морском салоне в Петербурге.


По его словам, Невское ПКБ «предлагает несколько вариантов больших десантных кораблей разнообразного водоизмещения».

В один и тот же объем можно вместить разное оборудование, разное вооружение. По водоизмещению это разные корабли. Тип "Иван Грен" – это одно дело, а если тип "Мистраль" – совершенно другое. Может быть что-то среднее. У "Мистраля" водоизмещение около 20 тысяч тонн,
отметил гендиректор.

Он добавил, что в десантном корабле необходимо разместить «не только людей, но и топливо, вертолеты, катера, десантные средства». «Всё в комплексе и определяет, сколько там чего поместится», – сказал Власов.

Невское ПКБ – единственная в РФ проектно-конструкторская организация, обладающая компетенциями в проектировании авианесущих и десантных кораблей, а также наземных тренировочных комплексов для авиации.

Использованы фотографии: http://army-news.ru
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Комментарии 10

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  1. donavi49 Сегодня, 13:16
    Мурена реально плохое решение для ДКВД/УДК. Почему? Нет сквозного проезда.

    То есть имеем например 2 Мурены - надо их грузить.

    Нормальные люди (LCAC или китайцы со своим 726, те же французы со своими баржами) - просто загружают сквозняком и все.

    Мурены придется грузить следующим образом:
    - вторая сбрасывается.
    - первая загруженная выходит.
    - вторая заходит и грузится.
    - вторая выходит.
    donavi49
    1. Николай С. Сегодня, 13:33
      Цитата: donavi49
      Мурена реально плохое решение для ДКВД/УДК. Почему? Нет сквозного проезда.
      На мой взгляд, лучше сделать УДК на ~2м шире, чем сейчас у проекта. Но тогда в его док параллельно встанут два Дюгоня. И уж всяко больше на берег отвезут, чем Мурены.
      Николай С.
      1. donavi49 Сегодня, 13:47
        Чем шире - тем большая необходима ГЭУ.

        И опять же. Что дальше? Делать пузатика с 45метровой камерой? Если же делать камеру метров 65 как у китайца например - то проблема, как грузить второй ряд остается.

        В мире не просто пришли к золотому стандарту в специальных средствах для кораблей с док-камерой. Они должны иметь сквозной проезд. И все этом следуют.
        donavi49
      2. Игорь В Сегодня, 14:49
        Проекта ещё нет, но "Я не согласен!" sad
        Игорь В
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 13:25
    Вы его хоть для начала строить начните. ..
    Изгоняющий либероидов
  3. inkass_98 Сегодня, 13:32
    Ключевое слово во всем этом позитиве "если". Если десантный корабль будет, то что-нибудь будет и на нем.
    inkass_98
    1. bouncyhunter Сегодня, 13:58
      Вот именно . Опять уроки чистописания вилами по воде . Вот когда "сможет" (т.е. будет спущен на воду) - тогда и будем прикидывать васаби к носу .
      bouncyhunter
  4. wku Сегодня, 14:01
    а может и авианосец ему в чрево впихнут на макете? забудьте, не построят этот удк в обозримом будущем!
    wku
  5. новичок Сегодня, 14:40
    по моему сериал с УДК, Штормом и Лидером будет подлиннее истории с МИГ35. по моему всё к этому идёт. вместо решения проблемы, решили проблему заговорить. хотя, опять таки вопрос с газотурбиной...
    новичок
  6. 1vlad19 Сегодня, 14:45
    Цитата: donavi49
    Мурена реально плохое решение для ДКВД/УДК.

    Видать Вы не служили на Мурене. ВИШи поставить в ноль, подняться на подушке и лебедкой загрузить, вторую так же. Но дело в этом, Мурена берет на борт 120 морпехов или 2 БТР/БМП или 1 танк.Т-72 взять не сможет, вес большой. Вооружение старое, две АК-306, два АГС-17, крепления для Игл. Да и нет их уже, делались на Хабаровском судостроительном. Две последние корейцы "убили". Им на заказ делали, кажется 4 единицы, но там вооружение другое и системы навигации и много чего ещё.
    1vlad19
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