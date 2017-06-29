Иран готов отправить военный контингент в Афганистан в противовес НАТО?

Наша цель не участвовать в боевых операциях, а помочь самим афганцам возложить на самих себя ответственность за безопасность в стране.

Генсек Североатлантического военного блока Йенс Столтенберг заявил о том, что в ближайшее время натовская миссия в Афганистане может численно увеличиться. По его словам, 15 стран из 29, входящих в НАТО, выразили готовность внести «дополнительный вклад» в ход операции «Решительная поддержка». По словам Столтенберга, в Афганистан будут направлено дополнительно несколько тысяч натовских военнослужащих. Точное значение Столтенберг, однако, не назвал.Столтенберг:Напомним, что все последние годы натовские инструкторы занимались подготовкой афганских сил безопасности. Однако сегодня фактически констатируется, что проделанная работа в итоге провалилась, а средства, в её ходе потраченные, ушли в пустоту.На этом фоне примечательным можно назвать высказывание спикера парламента Ирана Али Лариджани, который встречался с афганским коллегой Абдулом Ибрагими. По словам Лариджани, Афганистан давно сам бы справился с террористической угрозой, если бы западные «помощники» покинули страну. По словам иранского политика, «у НАТО нет ни серьёзности в отношении к вопросу борьбы с терроризмом, ни смелости вести эту борьбу так, как того требует реальность».Примечательно, что, по словам Лариджани, Иран готов оказаться Афганистану реальную помощь в борьбе с террористическими группировками. На Западе это заявление расценили, как готовность Тегерана отправить в Афганистан военный контингент.