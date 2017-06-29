15:30 29 июня

Иран готов отправить военный контингент в Афганистан в противовес НАТО?

Генсек Североатлантического военного блока Йенс Столтенберг заявил о том, что в ближайшее время натовская миссия в Афганистане может численно увеличиться. По его словам, 15 стран из 29, входящих в НАТО, выразили готовность внести «дополнительный вклад» в ход операции «Решительная поддержка». По словам Столтенберга, в Афганистан будут направлено дополнительно несколько тысяч натовских военнослужащих. Точное значение Столтенберг, однако, не назвал.

Столтенберг:
Наша цель не участвовать в боевых операциях, а помочь самим афганцам возложить на самих себя ответственность за безопасность в стране.


Иран готов отправить военный контингент в Афганистан в противовес НАТО?



Напомним, что все последние годы натовские инструкторы занимались подготовкой афганских сил безопасности. Однако сегодня фактически констатируется, что проделанная работа в итоге провалилась, а средства, в её ходе потраченные, ушли в пустоту.

На этом фоне примечательным можно назвать высказывание спикера парламента Ирана Али Лариджани, который встречался с афганским коллегой Абдулом Ибрагими. По словам Лариджани, Афганистан давно сам бы справился с террористической угрозой, если бы западные «помощники» покинули страну. По словам иранского политика, «у НАТО нет ни серьёзности в отношении к вопросу борьбы с терроризмом, ни смелости вести эту борьбу так, как того требует реальность».



Примечательно, что, по словам Лариджани, Иран готов оказаться Афганистану реальную помощь в борьбе с террористическими группировками. На Западе это заявление расценили, как готовность Тегерана отправить в Афганистан военный контингент.


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Комментарии 10

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  1. Partyzan Сегодня, 13:41
    сегодня фактически констатируется, что проделанная работа в итоге провалилась, а средства, в её ходе потраченные, ушли в пустоту.
    не ушли в пустоту - а удачно распилены laughing
    Partyzan
    1. Басарев Сегодня, 14:38
      При этом мало кто помнит, что когда советские войска покинули Афганистан, правительственные силы ещё целых три года держали страну под контролем. Продержались бы и дольше, только просили поддержать боеприпасами.
      Басарев
    2. Маз Сегодня, 15:26
      Иногда кажется что арон и вояка правы когда высказывают "недоумение", как можно иметь дело с этими хлопцами, но к сожалению других союзников у нас нет
      Маз
  2. Logall Сегодня, 13:44
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    Не думал, что такое выдаст мой "Православный" мозг: "Слава Аллаху"!
    Разродились, в коем то веке. Теперь кривая "опозиция" поднапряжется. И америкосов по прижмем. Долгое пауза, у дипломатов РФ, была не спроста...
    Logall
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 13:47
    15 стран из 29, входящих в НАТО, выразили готовность внести «дополнительный вклад»

    ... это чего - дурь будут делить на всех?... ну и насадили мака там, урожаи как при развитом социализме !!! bully
    Иран готов оказаться Афганистану реальную помощь в борьбе с террористическими группировками.

    ... а вот это уж совсем интересно... как будут противостоять натосровцы и иранцы?...
    a.s.zzz888
    1. Чёрный Сегодня, 14:19
      По его словам, 15 стран из 29, входящих в НАТО, выразили готовность внести «дополнительный вклад» в ход операции "Решительная поддеержка"
      я так думаю, что почуяв горячее , американцы заменят своих вояк на мясо из новоиспечённых членов НАТО.
      Чёрный
  4. ПАМ Сегодня, 13:48
    Иран готов оказаться Афганистану реальную помощь в борьбе с террористическими группировками

    ошибка, может всетаки ОКАЗАТЬ
    Ирану само гео-ое расположение обязывает помочь навести порядок у соседей, хотя-бы приграничные районы.
    ПАМ
    1. ватник Сегодня, 13:54
      Зачем Ирану вводить туда войска? Скорее всего он просто возьмёт под "опеку" области населённые местными шиитами.
      ватник
    2. DOCTOR ZLO Сегодня, 14:09
      ПАМ Сегодня, 13:48 Новый
      Иран готов оказаться Афганистану реальную помощь в борьбе с террористическими группировками
      ошибка, может всетаки ОКАЗАТЬ

      Следуй указаниям сайта, а не умничай...
      Цитата: ПАМ
      Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

      Ирану само гео-ое расположение обязывает помочь навести порядок у соседей, хотя-бы приграничные районы.

      Когда-то ИРИ поставлял вооружение маджахедам воюющим когда-то против СА, может сейчас иранцы умоются кровью, во всяком случае, это было бы справедливо...
      DOCTOR ZLO
  5. Изгоняющий либероидов Сегодня, 14:12
    Натовцы т хвостопады -прибыль от наркоты хотят чтобы и им шла? wassat Госдеп за "свои " наркотики все НАТО отымеет am
    Изгоняющий либероидов
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