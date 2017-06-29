Правительство Грузии продлило миссию в Афганистане на 2 года
Военный контингент Грузии (872 военнослужащих) останется в Афганистане в рамках миссии НАТО «еще как минимум два года», приводит Взгляд заявление замначальника Генштаба республики полковника Николоза Джанджгавы.
Президент Саакашвили посетил грузинский контингент в Афганистане, 2012 год.
Такое решение принято исходя из того, что пребывание в Афганистане является «частью процесса интеграции Грузии в НАТО», пояснил Джанджгава.
По словам полковника, в настоящее время отношения Грузии с США и НАТО в военном плане «переходят на новый уровень».
Он отметил, что сегодня в грузинском военном ведомстве уже работают представители 18 стран НАТО. Они помогают в осуществлении 13-ти проектов, определенных в отношении Грузии саммитом НАТО в 2014 году.
Газета напоминает, что в Афганистане грузинский контингент потерял убитыми более 30-ти солдат и офицеров.
Такое решение принято исходя из того, что пребывание в Афганистане является «частью процесса интеграции Грузии в НАТО», пояснил Джанджгава.
Новое поколение грузинских военных показывает НАТО и партнерам свой профессионализм, получает опыт (в Афганистане),сказал он.
По словам полковника, в настоящее время отношения Грузии с США и НАТО в военном плане «переходят на новый уровень».
Он отметил, что сегодня в грузинском военном ведомстве уже работают представители 18 стран НАТО. Они помогают в осуществлении 13-ти проектов, определенных в отношении Грузии саммитом НАТО в 2014 году.
Будут задействованы еще три проекта, которые помогут нам повысить боеготовность и быть готовыми к новым вызовам, таким, которые выявились Крымом, Донбассом, Сирией. Мы должны быть готовы защищать нашу независимость,заявил Джанджгава.
Газета напоминает, что в Афганистане грузинский контингент потерял убитыми более 30-ти солдат и офицеров.
Использованы фотографии: http://janarmenian.ru
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