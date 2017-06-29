15:29 29 июня

Правительство Грузии продлило миссию в Афганистане на 2 года

Военный контингент Грузии (872 военнослужащих) останется в Афганистане в рамках миссии НАТО «еще как минимум два года», приводит Взгляд заявление замначальника Генштаба республики полковника Николоза Джанджгавы.

Правительство Грузии продлило миссию в Афганистане на 2 года
Президент Саакашвили посетил грузинский контингент в Афганистане, 2012 год.

Такое решение принято исходя из того, что пребывание в Афганистане является «частью процесса интеграции Грузии в НАТО», пояснил Джанджгава.


Новое поколение грузинских военных показывает НАТО и партнерам свой профессионализм, получает опыт (в Афганистане),
сказал он.

По словам полковника, в настоящее время отношения Грузии с США и НАТО в военном плане «переходят на новый уровень».

Он отметил, что сегодня в грузинском военном ведомстве уже работают представители 18 стран НАТО. Они помогают в осуществлении 13-ти проектов, определенных в отношении Грузии саммитом НАТО в 2014 году.

Будут задействованы еще три проекта, которые помогут нам повысить боеготовность и быть готовыми к новым вызовам, таким, которые выявились Крымом, Донбассом, Сирией. Мы должны быть готовы защищать нашу независимость,
заявил Джанджгава.

Газета напоминает, что в Афганистане грузинский контингент потерял убитыми более 30-ти солдат и офицеров.

Использованы фотографии: http://janarmenian.ru
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Комментарии 31

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  1. 210окв Сегодня, 13:44
    А что они там делают?Сулико ты моё Сулико хором исполняют..?Хотя судя по потерям на батальон,по ушам получают точно.
    210окв
    1. Владимир 38 Сегодня, 13:45
      Цитата: 210окв
      А что они там делают?Сулико ты моё Сулико хором исполняют..?Хотя судя по потерям на батальон,по ушам получают точно.

      За американцами убираются, тапочки, туалетную бумагу приносят, портки стирают.. в общем воюют ..
      Владимир 38
      1. 210окв Сегодня, 13:47
        Ага.И тридцать человек в сортире потеряли..
        Цитата: Владимир 38
        Цитата: 210окв
        А что они там делают?Сулико ты моё Сулико хором исполняют..?Хотя судя по потерям на батальон,по ушам получают точно.

        За американцами убираются, тапочки, туалетную бумагу приносят, портки стирают.. в общем воюют ..
        210окв
        1. Владимир 38 Сегодня, 13:49
          Цитата: 210окв
          Ага.И тридцать человек в сортире потеряли..
          Цитата: Владимир 38
          Цитата: 210окв
          А что они там делают?Сулико ты моё Сулико хором исполняют..?Хотя судя по потерям на батальон,по ушам получают точно.

          За американцами убираются, тапочки, туалетную бумагу приносят, портки стирают.. в общем воюют ..

          Нет ну еще за сигаретами, дурью, алкоголем бегают,в аулы, города.. Там видно и потери ..
          Владимир 38
          1. Владимир16 Сегодня, 13:59
            Тут люди говорили, что персы готовы порядок в Афгане навести.
            Помнится, что грузины русских просили защитить их от персов.
            А сейчас что делать будут? Куда бечь от персов в настоящий момент будут?
            Владимир16
          2. Искандер Ш Сегодня, 14:27
            Цитата: Владимир 38
            Нет ну еще за сигаретами, дурью, алкоголем бегают,в аулы, города..



            Грузия, как и Афганистан горная страна. Так что солдаты и офицеры Грузии набираются опыта, что бы не получилось позора, как в 08.08.08. Плюс деньги за боевые не плохие платят НАТОвцы.
            Искандер Ш
        2. ЛукичЪ Сегодня, 14:32
          Цитата: 210окв
          Ага.И тридцать человек в сортире потеряли..

          да скорее всего элементарно сбежали
          ЛукичЪ
    2. perepilka Сегодня, 13:49
      Цитата: 210окв
      А что они там делают?

      Маковые поля охраняют, ну и опылением занимаются, для повышения урожайности героина. Пестики, тычинки, ботаника ...
      perepilka
      1. Искандер Ш Сегодня, 14:22
        Цитата: perepilka
        Маковые поля охраняют, ну и опылением занимаются, для повышения урожайности героина. Пестики, тычинки, ботаника ...


        Там и без них есть кому этим заниматься. Выращивание контролируют местные племена, а доставку обеспечивают военные Британии, США, и Франции. Если что и перепадает Грузии так это только высшим офицерам, да и только тем кто контролирует военный грузопоток через Грузию в Афганистан.

        И кстати Россия является одним из коридоров поставки героина в Европу и не последнюю роль в этом играет 201 военная база в Таджикистане.
        Искандер Ш
        1. perepilka Сегодня, 14:28
          Цитата: Искандер Ш
          Там и без них есть кому этим заниматься.

          На общественых началах wassat
          Цитата: Искандер Ш
          И кстати Россия является одним из коридоров поставки героина в Европу и не последнюю роль в этом играет 201 военная база в Таджикистане.

          Отсюда поподробней, желательно со ссылками на источники
          perepilka
          1. Искандер Ш Сегодня, 14:39
            Цитата: perepilka
            Отсюда поподробней, желательно со ссылками на источники


            Можно подумать, Вы это первый раз слышите или читаете. Введите в гугле запрос Афганский наркотрафик, наслаждайтесь обилием статей.

            https://ria.ru/spravka/20100603/242406939.html
            http://www.narkotiki.ru/5_6284.htm
            http://www.dw.com/ru/%D0%B0%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%
            BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%
            BA%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-%D0%
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            8478748

            И т.д. и т.п.
            Искандер Ш
            1. perepilka Сегодня, 14:59
              Цитата: Искандер Ш
              Вы это первый раз слышите или читаете.

              Не, по ссылкам прошёл, мне конкретно про Гатчинскую 201-ю и её роль в наркоте, а Таджикистан, давно уже не РФ
              perepilka
    3. Partyzan Сегодня, 13:55
      Будут задействованы еще три проекта, которые помогут нам повысить боеготовность и быть готовыми к новым вызовам, таким, которые выявились Крымом, Донбассом, Сирией. Мы должны быть готовы защищать нашу независимость,
      им уже галстуки прислали
      Partyzan
    4. Венд Сегодня, 13:57
      Афганистан в свое время перемолол военных Британии, военных СССР, перемелет и этих.
      Венд
      1. Partyzan Сегодня, 14:02
        Афганистан в свое время перемолол

        Partyzan
      2. ЛукичЪ Сегодня, 14:36
        Цитата: Венд
        перемелет и этих.

        да скорее всего они их и не замечают
        ЛукичЪ
        1. Венд Сегодня, 14:50
          Цитата: ЛукичЪ
          Цитата: Венд
          перемелет и этих.

          да скорее всего они их и не замечают

          Принимают за своих, так сказать
          Венд
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 13:44
    Такое решение принято исходя из того, что пребывание в Афганистане является «частью процесса интеграции Грузии в НАТО», пояснил Джанджгава.

    ... горячие грузинские вояки... sad без них, в Афгане - уж точно конец всему и всем ... bully
    a.s.zzz888
    1. Logall Сегодня, 13:55
      Цитата: a.s.zzz888
      Такое решение принято исходя из того, что пребывание в Афганистане является «частью процесса интеграции Грузии в НАТО», пояснил Джанджгава.

      ... горячие грузинские вояки... sad без них, в Афгане - уж точно конец всему и всем ... bully

      Просто сказочные пополизы, ещё в НАТО не вступили, а уже мрут за них. Эталон лизоблюдства...
      Наверное и педосолдатам подставлять научились?...
      Logall
    2. bouncyhunter Сегодня, 14:02
      Да всё просто и понятно : лизнули хозяину . yes
      bouncyhunter
  3. Equalized Сегодня, 13:48
    На вопрос "что они там делают" ответ прост. Зарплату предлагают намного выше средней зарплаты по стране за службу в Афганистане, едут туда в основном люди из провинции которым семью содержать даже рискуя собственной жизнью это приоритет. У нас потери 22 бойца, грузинский контигент служит в одной из самых опасных провинций - Хельманд. Основные потери от засад и фугасов.

    На счет второго пункта это больше похоже на кавказские понты. Могли бы сделать так чтоб наших посылали в более безопасное местечко, но решили выепнуться и влезть в самое пекло где орудует Талибан, в результате такие потери.
    Equalized
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 13:52
      Equalized Сегодня, 13:48 Новый

      ... спасибо... просто и доходчиво... неожиданно приятно такое, от грузинского флага... Честь имею! soldier
      a.s.zzz888
    2. bouncyhunter Сегодня, 14:06
      Уважаемый Equalized hi У меня к Вам вопрос - может Вы знаете : а те кто в составе контингента в Афганистане как отреагировали на эту новость ? И ещё : там ротация проходит или нет ?
      bouncyhunter
      1. Equalized Сегодня, 14:10
        Привет. Ротации на сколько я знаю бывают примерно раз в год, точно не помню, следует уточнить этот момент. Не знаю как отреагировали те кто в афгане бывали/бывают, но в целом грузинскому обществу факт присутствия наших ВС в афганистане не очень нравится. Я бы сказал что даже злит.

        Но увы, вы сами понимаете, экономическая ситуация вынуждает злиться втихую и особо не протестовать. Как я уже написал выше, для многих служба в армии это единственный способ содержать семью в провинции, а в афгане так еще и бонусная зарплата нехилая.
        Equalized
        1. bouncyhunter Сегодня, 14:17
          Спасибо за пояснения . С уважением hi
          bouncyhunter
        2. Equalized Сегодня, 14:38
          Пардон друзья, потери то наши оказывается уже до 29 возросли, а я забыл и написал старую цифру в 22.
          Equalized
  4. Lester7777 Сегодня, 13:51
    Кирдык моджахедам. Не сегодня-завтра побегут.
    Lester7777
  5. Equalized Сегодня, 13:57
    Кстати раз уж разговор о грузии и афганистане, то грузины там не в первый раз исторически. Нашего царя Георгия XI-го персидский шах послал в афганистан со своей армией наводить порядок, т.к афганцы народ непокорный и боевой.

    Вот такая история -

    --------------------

    5 марта 1697 Георгий прибыл в Исфахан. 20 ноября 1699 года шах назначил его бегларбегом Кермана и дал ему имя Шахнаваз. Георгий XI пробыл в Кермане с 1699 по 1704 год.

    В начале 18 века в дряхлеющей Персидской империи вспыхнули восстания белуджей и афганцев. Они грабили иранские области до Кермана и Йезда. Все попытки иранского правительства подавить восстания заканчивались безрезультатно. Иранский шах Солтан Хусейн предложил картлийскому царю Георгию подавить восстание в Белуджистане и Афганистане, а взамен пообещал вернуть ему царский престол в Картли. Сам Георгий отказывался, но бывшие с ним грузины убедили его согласиться. Иранский шах назначил Георгия наместником в Кермане. Вначале царь Георгий XI отправил в Керман своего брата Левана вместе с небольшим отрядом грузин. В провинции Керман царевич Леван разгромил и подчинил племена лутбаров и белуджей. Затем Леван трижды разгромил отряды грабителей, а их отрубленные головы прислал к шаху. После этого сам царь Георгий с небольшим войском грузин выступил на Керман. Между тем белуджы разорили весь Хорасан. Тогда Георгий собрал керманское ополчение и вместе с грузинами выступил против мятежников. Белуджи укрепились на горах и скалах в пустыне. Георгий разделил своё войско на три части, двинулся в атаку и ворвался в их лагерь. Грузины и керманцы перебили всех мятежников. Царь Георгий XI вернулся в Керман и отослал отрубленные головы мятежников к шаху. В награду персидский шах прислал к царю Георгию «бесчисленные дары». Шах назначил царевича Левана мсаджултухуцесом (главный судьей) Ирана, а царевича Кайхосро — таругой (правителем города) Исфахана и призвал Левана к себе в столицу. В 1701 году персидский шах Солтан Хусейн приказал картлийскому царю Ираклию привести царевича Вахтанга в Картли и отдать ему все удельные владения, принадлежавшие ранее его отцу Левану. Хосрошах и Шахдада, правители белуджских племен, прибыли к царю Георгию в Керман и принесли присягу на верность. Вскоре афганцы продолжили разорять Хорасан. Царь Георгий отправил против них грузино-персидское войско. Афганцы были застигнуты в пустыне и полностью разгромлены. В самом Афганистане племенные вожди подняли восстание против господства Ирана. Иранский шах приказал царю Георгию подавить восстание афганских племен. Взамен шах обещал назначить Георгия царем в Картли и спасаларом Ирана. Тогда Георгий попросил шаха передать власть в Картли своему племяннику Вахтангу. Затем Георгий просил, чтобы шах отправил в Картли своего брата Левана, чтобы тот привел порядок дела и привёл картлийское войско в Иран. Персидский шах согласился исполнить просьбы царя Георгия. Шах написал картлийскому царю Ираклию: «Возвращаю Картли царю Гиорги, а тебе отдаю Кахети и жалую куларагасом. А теперь езжай ко мне». Услышав об этом, царь Ираклий отвез семью в Марткопи, а сам вернулся в Тбилиси, готовясь ехать к шаху.

    В 1703 году Вахтанг прибыл в Тбилиси и занял царский престол Картли. В мае бывший царь Ираклий отправился из Картли в Исфахан. 15 июля в Картли вернулся из Ирана царевич Леван. Леван отправил на помощь своему брату Георгию 2-тысячный отряды конницы. Царь Георгий XI, получив подкрепление из Картли, выступил из Кермана на Кандагар. Впереди себя Георгий отправил в Кандагар систанского хана и Кацию, сына Тамаза. После прибытия царя афганские племена подчинились персидской власти. Все племенные вожди с дарами прибыли в Кандагар, где царь Георгий наложил на них дань. Могольский царевич, сидевший в Кабуле, прислал к царю Георию послов с большими дарами и просьбой о мире. Георгий отослал письмо и дары могольского наместника к шаху. Благодарный шах пожаловал многочисленные подарки царю Георгию. Шах прислал Георгию дары для могольского царевича и велел отправить своего посла. После своих побед над мятежными племенами царь Георгий стал пользоваться большим расположением иранского шаха, что вызывало гнев и недовольство персидской знати. Царевич Леван, младший брат Георгия, пятнадцать месяцев управлял Картли, но в 1704 году вынужден был уехать в Исфахан, взяв с собой сына Иессе. Леван оставил правителем в Картли своего другого сына Вахтанга.
    Equalized
    1. Владимир 38 Сегодня, 14:07
      Цитата: Equalized
      Кстати раз уж разговор о грузии и афганистане, то грузины там не в первый раз исторически. Нашего царя Георгия XI-го персидский шах послал в афганистан со своей армией наводить порядок, т.к афганцы народ непокорный и боевой.
      Вот такая история -

      История интересная, спасибо. Жаль,что в Грузии, забыли историю..
      Владимир 38
  6. Изгоняющий либероидов Сегодня, 14:15
    Их там хоть кормят? wassat Афганцы наверное в ауте от грузинского "контенгента "-понять не могут зачем эти почти400 мазохистов к себе не едут? fool
    Изгоняющий либероидов
  7. ЛукичЪ Сегодня, 14:28
    грузинский контингент потерял убитыми более 30-ти солдат и офицеров.

    более, это сколько? 200? 300? ну не знаешь точно зачем говорить? о людях пишешь. не о машинах
    ЛукичЪ
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