Правительство Грузии продлило миссию в Афганистане на 2 года

Новое поколение грузинских военных показывает НАТО и партнерам свой профессионализм, получает опыт (в Афганистане),

Будут задействованы еще три проекта, которые помогут нам повысить боеготовность и быть готовыми к новым вызовам, таким, которые выявились Крымом, Донбассом, Сирией. Мы должны быть готовы защищать нашу независимость,