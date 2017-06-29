15:30 29 июня

Не забегает ли вперёд МО Ирака с сообщениями о полном освобождении Мосула?

Телеканал Sky News Arabia со ссылкой на иракское военное командование сообщает о том, что иракская армия заявила о полном освобождении Мосула от ИГИЛ (*террористическая группировка, запрещённая в РФ). Перевод сообщения Минобороны Ирака приводит РИА Новости :
У ИГИЛ (*) больше не осталось ни одного района в Мосуле. У боевиков нет другого выхода, кроме капитуляции. Присутствие ИГ (*) в Ираке закончилось навсегда. Псевдогосударство рухнуло: освобождена мечеть ан-Нури.


Не забегает ли вперёд МО Ирака с сообщениями о полном освобождении Мосула?


Между тем, в социальных сетях иракские военнослужащие сообщают о продолжающихся локальных боях в городе. Отмечается, что армейским спецназом были освобождены 20 детей в больнице Аль-Батул района Аль-Шафаа. Дети длительное время находились в заложниках у террористов.


Бои идут сразу на трёх направлениях в Старом городе. Об этом сообщает Твиттер-аккаунт Iraqi Day, который обычно публикует свежую информацию о том, что происходит при операции в иракском Мосуле.

Тот же Твиттер-аккаунт сообщал, что на начало дня в заложниках ИГИЛ (*) в общей сложности оставалось 80 тысяч гражданских лиц. Это те люди, которые проживают в районах, контролируемых игиловцами в крупном иракском городе. Поэтому говорить о полном освобождении Мосула, судя по сообщениям самих иракских военных, несколько преждевременно.



Использованы фотографии: iraqiday
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Комментарии 18

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 13:56
    ... хотелось бы верить, если бы не одно и не два "но"... помнится ещё клинтонша вещала о двух месяцах захвата Мосула... а может всё таки, сначала перепрыгнуть, а потом уж "Гоп!" laughing
    a.s.zzz888
    1. Partyzan Сегодня, 14:00
      а может всё таки, сначала перепрыгнуть
      у них главное сказать, а там хоть трава не расти, новости много что ли у них кто отслеживает, так в рекламной паузе услышали - взяли, значит взяли fool
      Partyzan
      1. bouncyhunter Сегодня, 14:12
        Учитывая кто выступал "тренерилкой" Иракской армии не удивляет тот факт , что научились выдавать желаемое за действительность . wink Главное - громко вякнуть "Перемога !" . fool
        bouncyhunter
        1. Partyzan Сегодня, 15:24
          Главное - громко вякнуть "Перемога !"
          а скакуасы откого научились? laughing
          Partyzan
      2. Искандер Ш Сегодня, 14:56
        Цитата: Partyzan
        у них главное сказать


        У ИГИЛ оставался небольшой островок, отрезанный от снабжения, так что в его падении нет ни чего удивительного. Как и то, что ИГИЛ ушел в подполье.
        Искандер Ш
    2. Logall Сегодня, 14:01
      Цитата: a.s.zzz888
      ... хотелось бы верить, если бы не одно и не два "но"... помнится ещё клинтонша вещала о двух месяцах захвата Мосула... а может всё таки, сначала перепрыгнуть, а потом уж "Гоп!" laughing

      Клинтона уже вся обгопалась, как и всё США.
      А новость отличная...
      Logall
  2. Чёрный Сегодня, 13:56
    Коалиция во главе с сша так "освобождали" Мосул, что там грсжданских поогибло больше чем террористов.....
    Чёрный
  3. voyaka uh Сегодня, 14:03
    Остался последний квартал. Квадратный километр +. Из него сейчас продолжают
    выводить мирных жителей. Знаменитую мечеть, где в 2014 превозгласили государство
    Халифат, захватили.
    Вы забыли, что из Алеппо боевики были вывезены на автобусах в Идлиб по соглашению между
    Сирий, Турцией, Россией,Ираном. Поэтому вся осада прошла относительно быстро.
    В Мосуле ИГИЛ воюет до последнего.
    voyaka uh
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 14:14
      voyaka uh

      Вы забыли, что из Алеппо боевики были вывезены на автобусах в Идлиб по соглашению между Сирий, Турцией, Россией,Ираном. Поэтому вся осада прошла относительно быстро.
      В Мосуле ИГИЛ воюет до последнего.

      ... оказывается, ВОТ основная причина разгрома духов в Алеппо... да, слов нет...
      a.s.zzz888
      1. voyaka uh Сегодня, 14:27
        Странно, что Вы это не знали:

        "Из Алеппо активно вывозят боевиков с оружием и членами семей. Направление вывоза - Идлиб с промежуточной пересадкой...
        Всего организованно "по путевкам" могут вывезти от тысячи до полутора тысяч боевиков и где-то около 5 тысяч членов их семей. Примерно тысяча вышла так или иначе "дикарями" в последние дни блокады, и около 300-500 прорвались в ходе боев. Получается, что из 4-4,5 тысяч боевиков в окруженном Алеппо выжило порядка двух третей, и все они готовы продолжить войну....
        Иранцы очевидно недовольны сепаратной сделкой России и Турции за их спиной, особенно учитывая, что основная тяжесть штурма легла именно на иранских наемников"////
        voyaka uh
        1. a.s.zzz888 Сегодня, 14:33
          voyaka uh Сегодня, 14:27 ↑
          Странно, что Вы это не знали:

          ... отчего же, знаю... да и ТВ смотрю... но у нас разные точки зрения, на один и тот же факт... и я не отступлюсь от своей, зная ( по крайней мере из открытых СМИ) как ДЕЙСТВИТЕЛЬНО освобождали Алеппо, потому давайте останемся при своих мнениях...
          a.s.zzz888
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 14:19
    Иракцы не тому научились у сша -врать не главное, главное землю свою очистить справа от игила, потом и от сша.
    Изгоняющий либероидов
    1. Никкола Мак Сегодня, 14:26
      По ходу дела еще и север Ирака от курдов придётся "очищать". Существующее там образование явно нарушает целостность Ирака как государства.
      Никкола Мак
      1. Искандер Ш Сегодня, 14:54
        Цитата: Никкола Мак
        По ходу дела еще и север Ирака от курдов придётся "очищать".



        Это вряд ли, нужно будет подвинуть США, а таких сил в регионе нет.
        Искандер Ш
  5. Altona Сегодня, 14:40
    Цитата: voyaka uh
    Иранцы очевидно недовольны сепаратной сделкой России и Турции за их спиной

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    Турция и Иран могут как угодно относится к такого рода сделкам. Основным заказчиком сделки были США, они всю эту катавасию оплачивают, ибо воюют там не дикие номады, а вполне себе профессионалы и специально обученные за большие деньги люди. Терять кадры никто не хочет, поэтому США постоянно повторяют операцию "крысиные тропы".
    Altona
  6. Koteg Сегодня, 14:46
    можно конечно после освобождения мосула опять напускать туда боевиков и заново освободить силами вкс и армии сирии_покажем класс криворуким янки и их иракским ученикам
    Koteg
    1. BlackMokona Сегодня, 14:52
      Три года освобождать половину , как в Алеппо?
      BlackMokona
      1. Koteg Сегодня, 15:21
        сирия это такая карточная азартная игра_одни профессиональные каталы собрались_зря вова с ними играть сел_партнеры обуют и разденут_ванга же все объяснила что туда соваться нефиг было_дома лучше бы в русское лото играл
        Koteg
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