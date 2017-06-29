Не забегает ли вперёд МО Ирака с сообщениями о полном освобождении Мосула?

У ИГИЛ (*) больше не осталось ни одного района в Мосуле. У боевиков нет другого выхода, кроме капитуляции. Присутствие ИГ (*) в Ираке закончилось навсегда. Псевдогосударство рухнуло: освобождена мечеть ан-Нури.

Телеканал Sky News Arabia со ссылкой на иракское военное командование сообщает о том, что иракская армия заявила о полном освобождении Мосула от ИГИЛ (*террористическая группировка, запрещённая в РФ). Перевод сообщения Минобороны Ирака приводит РИА Новости Между тем, в социальных сетях иракские военнослужащие сообщают о продолжающихся локальных боях в городе. Отмечается, что армейским спецназом были освобождены 20 детей в больнице Аль-Батул района Аль-Шафаа. Дети длительное время находились в заложниках у террористов.Бои идут сразу на трёх направлениях в Старом городе. Об этом сообщает Твиттер-аккаунт Iraqi Day, который обычно публикует свежую информацию о том, что происходит при операции в иракском Мосуле.Тот же Твиттер-аккаунт сообщал, что на начало дня в заложниках ИГИЛ (*) в общей сложности оставалось 80 тысяч гражданских лиц. Это те люди, которые проживают в районах, контролируемых игиловцами в крупном иракском городе. Поэтому говорить о полном освобождении Мосула, судя по сообщениям самих иракских военных, несколько преждевременно.