Немецкая экипировка "солдат будущего" пошла в серию
Разрабатываемый с 1996 года немецкий комплект индивидуальной военной экипировки пошел в серийное производство. Минобороны Германии заказало у компании Rheinmetall партию комплектов Infanterist der Zukunft — Erweitertes System (IdZ-ES) на сумму €370 млн., передает "Warspot" со ссылкой на портал armyrecognition.com
Первые прототипы экипировки IdZ-ES были испытаны в конце 90-х годов во время войны в Югославии, показав низкую эффективность, и финансирование программы было урезано. Активная разработка «комплекта солдата будущего» продолжилась в 2002 году после ввода немецкий воинских подразделений в Афганистан. В 2012 году Бундесвер закупил опытную партию экипировки (90 комплектов), а сегодня стало известно о том, что подписан контракт на поставку IdZ-ES для 68 пехотных взводов (2460 комплектов). Новые системы будут поставляться в период с 2018 до конца 2020 года.
Экипировка IdZ-ES сочетает в себе униформу, бронезащиту, вооружение, связь и электронные системы. Специальный компьютер, который крепится на спину солдата вместе с комплектом батарей, управляет набором датчиков, дисплеев и оптических приспособлений, объединяя военнослужащих в единую сеть, а также позволяя им коммуницировать со штабом и другими подразделениями. Кроме того, экипировка IdZ-ES позволяет идентифицировать объекты на поле боя, определять местоположение союзников и противников, вести целеуказание. Система IdZ-ES сконструирована таким образом, что позволяет адаптировать комплект оружия и форму одежды под различные климатические условия.
Первые прототипы экипировки IdZ-ES были испытаны в конце 90-х годов во время войны в Югославии, показав низкую эффективность, и финансирование программы было урезано. Активная разработка «комплекта солдата будущего» продолжилась в 2002 году после ввода немецкий воинских подразделений в Афганистан. В 2012 году Бундесвер закупил опытную партию экипировки (90 комплектов), а сегодня стало известно о том, что подписан контракт на поставку IdZ-ES для 68 пехотных взводов (2460 комплектов). Новые системы будут поставляться в период с 2018 до конца 2020 года.
Экипировка IdZ-ES сочетает в себе униформу, бронезащиту, вооружение, связь и электронные системы. Специальный компьютер, который крепится на спину солдата вместе с комплектом батарей, управляет набором датчиков, дисплеев и оптических приспособлений, объединяя военнослужащих в единую сеть, а также позволяя им коммуницировать со штабом и другими подразделениями. Кроме того, экипировка IdZ-ES позволяет идентифицировать объекты на поле боя, определять местоположение союзников и противников, вести целеуказание. Система IdZ-ES сконструирована таким образом, что позволяет адаптировать комплект оружия и форму одежды под различные климатические условия.
Использованы фотографии: http://sof-mag.ru/index.html
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