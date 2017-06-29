15:31 29 июня

Немецкая экипировка "солдат будущего" пошла в серию

Разрабатываемый с 1996 года немецкий комплект индивидуальной военной экипировки пошел в серийное производство. Минобороны Германии заказало у компании Rheinmetall партию комплектов Infanterist der Zukunft — Erweitertes System (IdZ-ES) на сумму €370 млн., передает "Warspot" со ссылкой на портал armyrecognition.com

Немецкая экипировка "солдат будущего" пошла в серию


Первые прототипы экипировки IdZ-ES были испытаны в конце 90-х годов во время войны в Югославии, показав низкую эффективность, и финансирование программы было урезано. Активная разработка «комплекта солдата будущего» продолжилась в 2002 году после ввода немецкий воинских подразделений в Афганистан. В 2012 году Бундесвер закупил опытную партию экипировки (90 комплектов), а сегодня стало известно о том, что подписан контракт на поставку IdZ-ES для 68 пехотных взводов (2460 комплектов). Новые системы будут поставляться в период с 2018 до конца 2020 года.




Экипировка IdZ-ES сочетает в себе униформу, бронезащиту, вооружение, связь и электронные системы. Специальный компьютер, который крепится на спину солдата вместе с комплектом батарей, управляет набором датчиков, дисплеев и оптических приспособлений, объединяя военнослужащих в единую сеть, а также позволяя им коммуницировать со штабом и другими подразделениями. Кроме того, экипировка IdZ-ES позволяет идентифицировать объекты на поле боя, определять местоположение союзников и противников, вести целеуказание. Система IdZ-ES сконструирована таким образом, что позволяет адаптировать комплект оружия и форму одежды под различные климатические условия.




Использованы фотографии: http://sof-mag.ru/index.html
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Комментарии 25

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  1. Тралл Сегодня, 14:39
    Скоро на рыбалку будем в них ездить smile
    Тралл
    1. Владимир 38 Сегодня, 14:43
      Цитата: Тралл
      Скоро на рыбалку будем в них ездить smile

      Да, у меня у товарища, берцы немецкие, очень качественные и удобные..
      Владимир 38
    2. Megatron Сегодня, 14:45


      Как то вот так.
      Megatron
  2. Nahatak Сегодня, 14:40
    Что сказать молодцы развиваются)
    Nahatak
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 14:42
    ... конечно, на фото выглядит хорошо и ладно, но уж что-то долго внедряли костюмы, аж с 90-х годов...
    Специальный компьютер, который крепится на спину солдата вместе с комплектом батарей,

    ... получил сзади осколок или пулю в комп и всё - и слеп, и глух зольдатен, остаётся только хенде-хох, и гитлер ( в смысле меркель) капут...
    a.s.zzz888
    1. sir_obs Сегодня, 14:44
      Там в автоматику заложено нихт шиссен и автоподъем рук
      sir_obs
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 14:47
        sir_obs Сегодня, 14:44 ↑ Новый
        Там в автоматику заложено нихт шиссен и автоподъем рук

        ... у них в компе заложена листовка-пропуск, на случай плена... laughing ... подставляешь в графу кому сдаёшься, и пошел тайгу пилить... laughing
        a.s.zzz888
    2. bouncyhunter Сегодня, 14:49
      Я думаю что такой вариант предусмотрен и компьютер в бронекапсулу упакован . Мне вот другое чуток не понятно : на фото и в снегу , и в лесу расцветка пустынная - Troppentarn . Что , лесной Flecktarn и зимний камуфляж ещё не появились в этой экипировке ? Так вроде на схеме как раз Flecktarn . Не понятно ... request
      bouncyhunter
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 14:56
        bouncyhunter Сегодня, 14:49 ↑
        Я думаю что такой вариант предусмотрен и компьютер в бронекапсулу упакован . Мне вот другое чуток не понятно : на фото и в снегу , и в лесу расцветка пустынная - Troppentarn

        Павел, они только что спустились "с заснеженных вершин" в зелёнку, и не успели переодеться... laughing ... возможно есть и другие "раскраски", если бундер бабки нашёл для металла...
        a.s.zzz888
        1. bouncyhunter Сегодня, 15:01
          Цитата: a.s.zzz888
          если бундер бабки нашёл для металла...

          Шо ? И здесь "пластмассий" ? lol
          bouncyhunter
          1. a.s.zzz888 Сегодня, 15:05
            bouncyhunter Сегодня, 15:01 ↑
            Цитата: a.s.zzz888
            если бундер бабки нашёл для металла...
            Шо ? И здесь "пластмассий" ? lol

            ... в этот раз для Rheinметалла, но если они подпрягут великих укров, не исключено, что будет и "пластмассий" wink
            a.s.zzz888
    3. reservist Сегодня, 14:50
      похоже комп под бронником спрятан ...
      reservist
      1. uav80 Сегодня, 14:58
        за 20 тел техника ушла сильно в перед, сейчас комп это налодонник которому особо и место то не надо сунул во внутренний карман и лады, в то время это был полноценный ноут с кучей внешних девайсов нехилым весом и размерами...
        uav80
        1. reservist Сегодня, 15:28
          вот интересно, как они всем отделением "в поле" батарейки будут заряжать ... или аккумуляторы теперь такой же расходник, как и патроны ?
          reservist
  4. Altona Сегодня, 14:45
    Лет 10 назад было бы "вау", сегодня уже "ничего особенного". Стандартный набор:приборы наблюдения, цифровое радио, планшет, наушники, приборы для прицеливания и прочие аксессуары. Как только солдат в этом всем не запутается?
    Altona
  5. Altona Сегодня, 14:46
    Цитата: Тралл
    Скоро на рыбалку будем в них ездить

    -----------------------
    Наш народ давно щеголяет в флектарне и троппентарне. Идешь по улице, а навстречу "немцы". laughing
    Altona
    1. bouncyhunter Сегодня, 15:00
      Я и сам флектарн очень уважаю - удобно и добротно . Только с рукавов флажки бундесовские спорол . lol
      bouncyhunter
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 15:17
        bouncyhunter Сегодня, 15:00 ↑
        Я и сам флектарн очень уважаю - удобно и добротно . Только с рукавов флажки бундесовские спорол . lol

        ... носил как-то в 90-х г., бундеровское камуфло, черырёхцветку, с пластиковыми пуговицами, которые крепились изнутри на металлические кольца, в капюшоне - накомарник встроен ... практичный костюмчик, и как говорил покойный, Царство Небесное!, т. А.Райкин "к пуговицам претензий нет - пришиты намертво!" ...
        a.s.zzz888
        1. bouncyhunter Сегодня, 15:23
          У меня более современный вариант - пуговица всего одна , на штанах . Всё остальное - анодированные металлические кнопки , молнии и "липучки" .
          bouncyhunter
  6. Инжeнeр Сегодня, 14:49
    Скоро за обносками солдат бундесвера будут становиться в очереди в разных интернет-магазинах, а потом расхваливать на каждом углу за прекрасное немецкое качество (фабрик из Турции или Белоруссии)
    Инжeнeр
  7. Изгоняющий либероидов Сегодня, 14:51
    Они хоть выводы сделали правельные, в смысле, хоть голым ходи, но в Россию можно только как турист, и без оружия?
    Изгоняющий либероидов
  8. Ken71 Сегодня, 14:58
    А каска с рожками входит ?
    Ken71
    1. Svarog51 Сегодня, 15:17
      А каска с рожками входит ?

      После приобретённого опыта в России, в разное время - спилили. За сучки в лесу цепляются и местное население норовит по ним настучать. wink
      Svarog51
  9. gabonskijfront Сегодня, 14:58
    что станет с экипировкой после недели интенсивных боёв.На третий день окопной жизни ,я уже не говорю о наступлении, или не дай бог отступлении,все эти бойцы будущего без батареек смазок и памперсов превратятся в жалкое зрелище.
    gabonskijfront
  10. lexx2038 Сегодня, 15:23
    Придется их аккуратно стрелять - чтоб экипировку не повредить. Хорошая вещь, ведь она завсегда нужна.
    lexx2038
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