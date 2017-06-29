ВСУ принимает на обеспечение радиостанции турецкого производства
Вооруженные силы Украины обеспечат средствами связи от турецкого производителя Aselsan.
Сравнительные испытания подтвердили преимущество этой продукции перед образцами израильской компании Elbit. Отмечается, что турецкие устройства наиболее отвечают требованиям ВСУ к средствам связи и передачи информации.
В итоге министр обороны Украины Степан Полторак подписал акт о поставках выбранных устройств в одно из подразделений ВСУ, передает военный блогер Диана Михайлова.
Ранее в украинском руководстве шли дискуссии по поводу закупок тех или иных раций для войск. Так, на днях в комитете Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны выразили недоумение, почему турецкие приборы до сих пор не приняты на вооружение. Заявлялось, что если в течение двух недель ситуация не разрешится, будет поставлен вопрос «о несоответствии, о преступной деятельности на посту министра обороны и представит проект постановления о его снятии с этой должности».
Испытания планируемого к закупке связного оборудования УКВ-диапазона турецкой Aselsan и израильской Elbit Systems были начаты военными в конце мая 2017 года и предусматривали оценку соответствия зарубежного связного оборудования 34 методикам, сформированным Генштабом ВСУ и Минобороны, включая оценку возможности противодействия связного оборудования средствам РЭБ страны-агрессора нового поколения. Испытания проводились с использованием средств РЭБ французской Thales.
Сравнительные испытания подтвердили преимущество этой продукции перед образцами израильской компании Elbit. Отмечается, что турецкие устройства наиболее отвечают требованиям ВСУ к средствам связи и передачи информации.
В итоге министр обороны Украины Степан Полторак подписал акт о поставках выбранных устройств в одно из подразделений ВСУ, передает военный блогер Диана Михайлова.
Средство связи от компании Aselsan.
Ранее в украинском руководстве шли дискуссии по поводу закупок тех или иных раций для войск. Так, на днях в комитете Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны выразили недоумение, почему турецкие приборы до сих пор не приняты на вооружение. Заявлялось, что если в течение двух недель ситуация не разрешится, будет поставлен вопрос «о несоответствии, о преступной деятельности на посту министра обороны и представит проект постановления о его снятии с этой должности».
Испытания планируемого к закупке связного оборудования УКВ-диапазона турецкой Aselsan и израильской Elbit Systems были начаты военными в конце мая 2017 года и предусматривали оценку соответствия зарубежного связного оборудования 34 методикам, сформированным Генштабом ВСУ и Минобороны, включая оценку возможности противодействия связного оборудования средствам РЭБ страны-агрессора нового поколения. Испытания проводились с использованием средств РЭБ французской Thales.
Использованы фотографии: ASELSAN
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