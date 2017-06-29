15:30 29 июня

ВСУ принимает на обеспечение радиостанции турецкого производства

Вооруженные силы Украины обеспечат средствами связи от турецкого производителя Aselsan.

Сравнительные испытания подтвердили преимущество этой продукции перед образцами израильской компании Elbit. Отмечается, что турецкие устройства наиболее отвечают требованиям ВСУ к средствам связи и передачи информации.

В итоге министр обороны Украины Степан Полторак подписал акт о поставках выбранных устройств в одно из подразделений ВСУ, передает военный блогер Диана Михайлова.


ВСУ принимает на обеспечение радиостанции турецкого производства

Средство связи от компании Aselsan.


Ранее в украинском руководстве шли дискуссии по поводу закупок тех или иных раций для войск. Так, на днях в комитете Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны выразили недоумение, почему турецкие приборы до сих пор не приняты на вооружение. Заявлялось, что если в течение двух недель ситуация не разрешится, будет поставлен вопрос «о несоответствии, о преступной деятельности на посту министра обороны и представит проект постановления о его снятии с этой должности».

Испытания планируемого к закупке связного оборудования УКВ-диапазона турецкой Aselsan и израильской Elbit Systems были начаты военными в конце мая 2017 года и предусматривали оценку соответствия зарубежного связного оборудования 34 методикам, сформированным Генштабом ВСУ и Минобороны, включая оценку возможности противодействия связного оборудования средствам РЭБ страны-агрессора нового поколения. Испытания проводились с использованием средств РЭБ французской Thales.

Использованы фотографии: ASELSAN
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Комментарии 7

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  1. Владимир 38 Сегодня, 15:02
    Турки делают лучше евреев? Не верю.. Дешевле и откат предложили..
    Владимир 38
    1. soroKING Сегодня, 15:10
      ещё кожин час восточные мелодии для танца живота передаёт recourse
      soroKING
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 15:10
    Заявлялось, что если в течение двух недель ситуация не разрешится, будет поставлен вопрос «о несоответствии, о преступной деятельности на посту министра обороны и представит проект постановления о его снятии с этой должности».

    ... во как у них по-взрослому! laughing ... полтоРАКОМ сразу закуплены станции у турков... страшно ему... laughing
    a.s.zzz888
  3. sabakina Сегодня, 15:15
    Сравнительные испытания подтвердили преимущество этой продукции перед образцами израильской компании Elbit. Отмечается, что турецкие устройства наиболее отвечают требованиям ВСУ к средствам связи и передачи информации.

    Это как раз тот случай, когда нужны евреи, а их нет! Или они только в F-35 разбираются? laughing
    sabakina
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 15:21
      Вячеслав hi евреи придут, тут задеть их гордость -турки делают оборудование лучше lol вот и послушаем, мнение спецов из Израильской ССР drinks
      Изгоняющий либероидов
      1. sabakina Сегодня, 15:24
        Сергей Витальевич, приветствую. hi Спят они там в засаде что ли?
        sabakina
  4. Equalized Сегодня, 15:22
    Турки вряд ли лучше евреев по качеству связи. Здесь дело в другом. Условия более выгодные? откаты?
    Equalized
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