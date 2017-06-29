15:31 29 июня

Экспертиза: Украинские диверсанты применили пытки перед убийством пленных в ЛНР

Появляются подробности нападения украинской диверсионной группы на военнослужащих Народной милиции ЛНР, находившихся в тыловой зоне республики. Подробностями вылазки украинской группы диверсантов делится в Сети британский журналист Грэм Филипс, работающий в Донбассе с небольшими перерывами в течение длительного времени. В материале говорится о том, что несколько военнослужащих НМ ЛНР подверглись чудовищным пыткам перед тем, как были убиты.

Экспертиза: Украинские диверсанты применили пытки перед убийством пленных в ЛНР


Из сообщения ( ЖЖ ColonelCassad):
26 июня в Стахановском отделении судебной медицинской экспертизы производилось исследование тел двоих погибших военнослужащих. При исследовании тела одного из погибших военнослужащих НМ ЛНР были установлены следующие телесные повреждения: множественные кровоподтеки и ссадины головы, туловища и конечностей, переломы костей лицевого скелета, перелом левого плеча, три колотых ранения груди, двенадцать пулевых ранений туловища и конечностей, - заявил судмедэксперт Дмитрий Маловичко.


При осмотре тела второго погибшего судмедэксперты установили также ряд телесных повреждений: телесные повреждения в виде множественных кровоподтеков и ссадин головы туловища и конечностей, перелом ребер с обеих сторон, огнестрельного пулевого ранения живота и грудной клетки, а также огнестрельных пулевых ранений в области головы.

Все повреждения являются прижизненными, люди испытывали мучения и истязания во время причинения им телесных повреждений.


Отмечается, что пытки были применены и к тем, кто оказался в плену у украинских силовиков.

Напомним, что речь идёт о той самой вылазке украинских диверсантов, после которой в СБУ заявили, что в плен попал «российский разведчик ГРУ ГШ ВС» - «контрактник». В Минобороны РФ прокомментировали это так: попавший в плен гражданин России (если документы не подделаны на Украине) контрактником не является и отметили, что если 21-летний мужчина проходил службу по контракту, как утверждают в СБУ, то почему же тогда на фото не продемонстрирована соответствующая страница с записями. Мало того, фейк СБУ был разоблачён самими же представителями СБУ, представившими и паспорт, и военный билет «разведчика», что уже выглядит, мягко говоря, странно.

Возвращаясь к информации о пытках, нарушающих международную конвенцию, подписанную Украиной, Кев может столкнуться с несколькими претензиями уголовного характера: во-первых, сам факт пыток, во-вторых, вопрос: что делали украинские силовики на территории сначала «серой зоны», а потом и ЛНР при условии заявлений о "выполнении Минских соглашений".


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Комментарии 16

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  1. Чёрный Сегодня, 15:13
    А разве можно было ждать чего то другого от внуков бандеровских палачей?...очень хочется надеяться на неотвратимость адекватного наказания для укронацистских мразей.
    Чёрный
    1. Толстоевский Сегодня, 15:27
      апасна! за разжигание ненависти с бандерофашистам можно получить предупреждение, а то и бан
      Толстоевский
    2. Наблюдатель2014 Сегодня, 15:30
      Чёрный
      А разве можно было ждать чего то другого от внуков бандеровских палачей?.
      Вообще такие новости читать, ком к горлу подходит.
      очень хочется надеяться на неотвратимость адекватного наказания для укронацистских мразей.
      Поймают ВСУшников и на фарш пустят в ответку.Это война млин.И кто бы чего не умничал пока эта ситуация будет.Не пойми чего.Будет эта мерзость продолжаться.
      P/S Что-то ВСУшники не попадаются на стройках российского капитализма.Интересно почему? feel
      Наблюдатель2014
  2. новичок Сегодня, 15:16
    потомки фашистов, что скажешь... Берия вы промахнулись, не добили остатки нациков, а теперь их выводок вышел на ружу.
    новичок
    1. Gamer Сегодня, 15:23
      Берия ж атомным проектом занимался, а амнистию бандеровцам Хрущов дал.
      Gamer
  3. Горный стрелок Сегодня, 15:19
    Как в воду глядел. Писал, что захватили их на территории ЛНР. Потому и с документами. А зверье, которое это сделало, вычислить, и истребить без жалости. am
    Верные наследники бандеровцев. Все те же методы и приемы. Может, их так же вешать надо?
    Горный стрелок
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 15:20
    Звери!... всех укронациков в землю, в вечные безымянные могилы... angry
    a.s.zzz888
  5. Ak kula Сегодня, 15:21
    а когда то вместе сидели в окопах ...................вместе в горах............а сейчас ............братоубийство.
    Это выгодно Западу,что бы украинцы-белорусы -россияне друг друга перебили: Что бы легкой кровью завоевать Россию,Белоруссию и Украину. Молюсь Всевышнему-что бы казахи и кыргызы не стали такими................
    Ak kula
    1. роман66 Сегодня, 15:25
      не молиться надо, а с молодежью работать!
      роман66
      1. Ak kula Сегодня, 15:27
        У себя во дворе и на работе.......где могу и где могу веду разговор и можно сказать работаю с молодежью. Но это должно быть на уровне государства
        Ak kula
        1. роман66 Сегодня, 15:29
          на всех уровнях, дружище, и ваш вклад нелишним будет hi
          роман66
    2. новичок Сегодня, 15:27
      не знаю, немного не в тему. но, я всегда говорил и буду утверждать, что подобие СССР все равно появится на тер.ии бывшего Союза. в том или ином виде, под тем или иным названием, но будет. именнр так мы сможем загнать в их ванючий угол саксов. жизнь показывает, что Матушки России остальные республики нежизнеспособны.
      новичок
  6. Koteg Сегодня, 15:26
    вооот вооот развели там сопли мопли с игрой в добреньких с обменами заменами_если бы ставили укродиверсантов к стенке уже бы желающих ходить в поиск с их стороны не осталось
    Koteg
  7. Толстоевский Сегодня, 15:28
    Актуально и по сей день.
    (Константин Симонов).
    Если дорог тебе твой дом,
    Где ты русским выкормлен был,
    Под бревенчатым потолком,
    Где ты, в люльке качаясь, плыл;
    Если дороги в доме том
    Тебе стены, печь и углы,
    Дедом, прадедом и отцом
    В нем исхоженные полы;

    Если мил тебе бедный сад
    С майским цветом, с жужжаньем пчел
    И под липой сто лет назад
    В землю вкопанный дедом стол;
    Если ты не хочешь, чтоб пол
    В твоем доме немец топтал,
    Чтоб он сел за дедовский стол
    И деревья в саду сломал…

    Если мать тебе дорога —
    Тебя выкормившая грудь,
    Где давно уже нет молока,
    Только можно щекой прильнуть;
    Если вынести нету сил,
    Чтоб немец, к ней постоем став,
    По щекам морщинистым бил,
    Косы на руку намотав;
    Чтобы те же руки ее,
    Что несли тебя в колыбель,
    Мыли гаду его белье
    И стелили ему постель…

    Если ты отца не забыл,
    Что качал тебя на руках,
    Что хорошим солдатом был
    И пропал в карпатских снегах,
    Что погиб за Волгу, за Дон,
    За отчизны твоей судьбу;
    Если ты не хочешь, чтоб он
    Перевертывался в гробу,
    Чтоб солдатский портрет в крестах
    Снял фашист и на пол сорвал
    И у матери на глазах
    На лицо ему наступал…

    Если жаль тебе, чтоб старик,
    Старый школьный учитель твой,
    Перед школой в петле поник
    Гордой старческой головой,
    Чтоб за все, что он воспитал
    И в друзьях твоих и в тебе,
    Немец руки ему сломал
    И повесил бы на столбе.

    Если ты не хочешь отдать
    Ту, с которой вдвоем ходил,
    Ту, что долго поцеловать
    Ты не смел,— так ее любил,—
    Чтоб фашисты ее живьем
    Взяли силой, зажав в углу,
    И распяли ее втроем,
    Обнаженную, на полу;
    Чтоб досталось трем этим псам
    В стонах, в ненависти, в крови
    Все, что свято берег ты сам
    Всею силой мужской любви…

    Если ты не хочешь отдать
    Немцу с черным его ружьем
    Дом, где жил ты, жену и мать,
    Все, что родиной мы зовем,—
    Знай: никто ее не спасет,
    Если ты ее не спасешь;
    Знай: никто его не убьет,
    Если ты его не убьешь.

    И пока его не убил,
    Ты молчи о своей любви,
    Край, где рос ты, и дом, где жил,
    Своей родиной не зови.

    Если немца убил твой брат,
    Пусть немца убил сосед,—
    Это брат и сосед твой мстят,
    А тебе оправданья нет.
    За чужой спиной не сидят,
    Из чужой винтовки не мстят.
    Если немца убил твой брат,—
    Это он, а не ты солдат.

    Так убей же немца, чтоб он,
    А не ты на земле лежал,
    Не в твоем дому чтобы стон,
    А в его по мертвым стоял.
    Так хотел он, его вина,—
    Пусть горит его дом, а не твой,
    И пускай не твоя жена,
    А его пусть будет вдовой.
    Пусть исплачется не твоя,
    А его родившая мать,
    Не твоя, а его семья
    Понапрасну пусть будет ждать.

    Так убей же хоть одного!
    Так убей же его скорей!
    Сколько раз увидишь его,
    Столько раз его и убей!
    Толстоевский
  8. Анатольевич Сегодня, 15:29
    Цитата: Чёрный
    А разве можно было ждать чего то другого от внуков бандеровских палачей?...очень хочется надеяться на неотвратимость адекватного наказания для укронацистских мразей.

    Скорее всего не будет неотвратимости. Басурин только пожует сопли про обстрелы мирных жителей и нарушение минских договоренностей. Это и будет ответкой.
    Анатольевич
  9. Altona Сегодня, 15:30
    Сам факт пыток-военное преступление. Берут пример с американских кураторов в Абу-Грейб и Гуантанамо.
    Altona
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