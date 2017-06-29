Экспертиза: Украинские диверсанты применили пытки перед убийством пленных в ЛНР

26 июня в Стахановском отделении судебной медицинской экспертизы производилось исследование тел двоих погибших военнослужащих. При исследовании тела одного из погибших военнослужащих НМ ЛНР были установлены следующие телесные повреждения: множественные кровоподтеки и ссадины головы, туловища и конечностей, переломы костей лицевого скелета, перелом левого плеча, три колотых ранения груди, двенадцать пулевых ранений туловища и конечностей, - заявил судмедэксперт Дмитрий Маловичко.При осмотре тела второго погибшего судмедэксперты установили также ряд телесных повреждений: телесные повреждения в виде множественных кровоподтеков и ссадин головы туловища и конечностей, перелом ребер с обеих сторон, огнестрельного пулевого ранения живота и грудной клетки, а также огнестрельных пулевых ранений в области головы.Все повреждения являются прижизненными, люди испытывали мучения и истязания во время причинения им телесных повреждений.