Экспертиза: Украинские диверсанты применили пытки перед убийством пленных в ЛНР
Появляются подробности нападения украинской диверсионной группы на военнослужащих Народной милиции ЛНР, находившихся в тыловой зоне республики. Подробностями вылазки украинской группы диверсантов делится в Сети британский журналист Грэм Филипс, работающий в Донбассе с небольшими перерывами в течение длительного времени. В материале говорится о том, что несколько военнослужащих НМ ЛНР подверглись чудовищным пыткам перед тем, как были убиты.
Из сообщения ( ЖЖ ColonelCassad):
Отмечается, что пытки были применены и к тем, кто оказался в плену у украинских силовиков.
Напомним, что речь идёт о той самой вылазке украинских диверсантов, после которой в СБУ заявили, что в плен попал «российский разведчик ГРУ ГШ ВС» - «контрактник». В Минобороны РФ прокомментировали это так: попавший в плен гражданин России (если документы не подделаны на Украине) контрактником не является и отметили, что если 21-летний мужчина проходил службу по контракту, как утверждают в СБУ, то почему же тогда на фото не продемонстрирована соответствующая страница с записями. Мало того, фейк СБУ был разоблачён самими же представителями СБУ, представившими и паспорт, и военный билет «разведчика», что уже выглядит, мягко говоря, странно.
Возвращаясь к информации о пытках, нарушающих международную конвенцию, подписанную Украиной, Кев может столкнуться с несколькими претензиями уголовного характера: во-первых, сам факт пыток, во-вторых, вопрос: что делали украинские силовики на территории сначала «серой зоны», а потом и ЛНР при условии заявлений о "выполнении Минских соглашений".
Из сообщения ( ЖЖ ColonelCassad):
26 июня в Стахановском отделении судебной медицинской экспертизы производилось исследование тел двоих погибших военнослужащих. При исследовании тела одного из погибших военнослужащих НМ ЛНР были установлены следующие телесные повреждения: множественные кровоподтеки и ссадины головы, туловища и конечностей, переломы костей лицевого скелета, перелом левого плеча, три колотых ранения груди, двенадцать пулевых ранений туловища и конечностей, - заявил судмедэксперт Дмитрий Маловичко.
При осмотре тела второго погибшего судмедэксперты установили также ряд телесных повреждений: телесные повреждения в виде множественных кровоподтеков и ссадин головы туловища и конечностей, перелом ребер с обеих сторон, огнестрельного пулевого ранения живота и грудной клетки, а также огнестрельных пулевых ранений в области головы.
Все повреждения являются прижизненными, люди испытывали мучения и истязания во время причинения им телесных повреждений.
При осмотре тела второго погибшего судмедэксперты установили также ряд телесных повреждений: телесные повреждения в виде множественных кровоподтеков и ссадин головы туловища и конечностей, перелом ребер с обеих сторон, огнестрельного пулевого ранения живота и грудной клетки, а также огнестрельных пулевых ранений в области головы.
Все повреждения являются прижизненными, люди испытывали мучения и истязания во время причинения им телесных повреждений.
Отмечается, что пытки были применены и к тем, кто оказался в плену у украинских силовиков.
Напомним, что речь идёт о той самой вылазке украинских диверсантов, после которой в СБУ заявили, что в плен попал «российский разведчик ГРУ ГШ ВС» - «контрактник». В Минобороны РФ прокомментировали это так: попавший в плен гражданин России (если документы не подделаны на Украине) контрактником не является и отметили, что если 21-летний мужчина проходил службу по контракту, как утверждают в СБУ, то почему же тогда на фото не продемонстрирована соответствующая страница с записями. Мало того, фейк СБУ был разоблачён самими же представителями СБУ, представившими и паспорт, и военный билет «разведчика», что уже выглядит, мягко говоря, странно.
Возвращаясь к информации о пытках, нарушающих международную конвенцию, подписанную Украиной, Кев может столкнуться с несколькими претензиями уголовного характера: во-первых, сам факт пыток, во-вторых, вопрос: что делали украинские силовики на территории сначала «серой зоны», а потом и ЛНР при условии заявлений о "выполнении Минских соглашений".
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