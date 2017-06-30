Легкие бронемашины 4x4. Часть 2





Вернемся к компании Renault Trucks Defense. Ее платформа Sherpa Light дала рождение целому семейству машин, в которое входят следующие варианты: разведывательный, грузопассажирский, грузовой и бронетранспортер. Их полная масса варьируется от 7,9 до 10,9 тонны, тогда как пассажировместимость составляет от двух человек в грузовом варианте с укороченной кабиной, 4-5 человек в разведывательном и грузопассажирском вариантах и до 10 человек в варианте бронетранспортера личного состава. Уровень защиты кабины может быть поднят до третьего, под корпусом установлен V-образный отклоняющий лист, повышающий уровень защиты от самодельных взрывных устройств (СВУ); опционально уровни противоминной защиты могут быть повышены до уровней, соответствующих европейским стандартам CEN В6 или В7. На выбор доступны два силовых блока от компании Renault мощностью 176 или 240 л.с. Sherpa Light может оборудоваться дистанционно управляемым модулем вооружения (ДУМВ), башенками с 20-мм пушками, установками ПТУР. Грузовой вариант может использоваться в качестве тягача миномета или артиллерийского орудия. Бронемашина Sherpa Light стоит на вооружении многих стран, как военных структур, так и военизированных формирований.Компания АСМАТ предлагает базирующуюся на платформе VLRA бронемашину Bastion массой 12 тонн, которая в полностью бронированном варианте бронетранспортера может принять двух членов экипажа плюс восемь десантников. Машина имеет две боковых и две задних двери, в машине выполнено 9 бойниц, что обеспечивает ведение огня на 360° и дает возможность отразить нападение противника из засад. Машина может оборудоваться опорным кольцом для установки турели или дистанционно управляемой башней. Уровень бронезащиты машины соответствует второму согласно стандарту НАТО STANAG 4569, который может быть поднят до третьего. В сентябре 2015 года американское министерство обороны заказало у компании Mack Defense (местное подразделение VGGS, см. часть 1) 62 бронетранспортера Bastion для поставки в африканские страны, включая Сомали, Уганду, Тунис, Камерун, Эфиопию. Кроме того, Буркина-Фасо, Чад и Мали имеют на вооружении Bastion, некоторые неназванные страны Ближнего Востока также приобрели эту машину у АСМАТ. Использовав шасси VLRA 2, компания АСМАТ разработала Bastion HM (High Mobility - повышенная проходимость), который имеет полную массу 14,5 тонны и двигатель мощностью 340 л.с. Машина доступна в варианте бронетранспортера с пассажировместимостью 10 человек и в варианте материально-технического снабжения с экипажем два-три человека и задней грузовой платформой грузоподъемностью 4,5 тонны. Новая платформа длиннее и шире оригинальной машины Bastion, она имеет полностью независимую подвеску, а не мосты с листовыми рессорами как у оригинального варианта. Противоминная защита соответствует Уровню 2а/b, о баллистической защите не сообщается, но, скорее всего, она должна также соответствовать Уровню 2 с возможностью модернизации, по крайней мере, до Уровня 3.Бронемашина Aravis компании Nexter эксплуатировалась в составе французских контингентов в Афганистане и Мали. Армия Габона имеет на вооружении 12 таких машин, эксплуатирующихся в контингенте, развернутом в Центральноафриканской республике под мандатом ООН. В ноябре прошлого года французский контингент понес потери в результате подрыва машины на СВУ, что поставило вопрос о повышении уровня защиты таких легких бронемашин, как например, Aravis, в настоящее время используемых в инженерных подразделениях в качестве одного из компонентов системы по расчистке проходов. О простоте и надежности машины говорит тот факт, что армия Габона смогла обслуживать свои машины без всякой поддержки производителя и других поставщиков, обучения оказалось вполне достаточно. Компания Nexter также завершила поставки в одну из стран Ближнего Востока, но понятно, что это Саудовская Аравия. Первая партия состояла из 73 машин Aravis, часть из них была оснащена ДУМВ ARX20 от Nexter Systems; за ней последовали еще две партии общим количеством 264 машины. Компания Nexter также завершила подготовку водителей и технического персонала и теперь Aravis принята на вооружение саудовской Национальной гвардии, но ее оперативное назначение не раскрывается. По данным компании Nexter, новых вариантов Aravis не планируется; основным рынком для этой машины являются страны за пределами Европы, в том числе многие страны Африки.В конце 90-х годов итальянская компания Iveco DVD разработала многоцелевую легкую машину LMV (Light Multirole Vehicle), которую приняли на вооружение 13 стран; при этом стартовым заказчиком в 2003 году стала Великобритания. Самое большое число платформ LMV стоит на вооружении итальянской армии, которая получила более 1700 бронемашин Lince (Рысь) в разных вариантах. Изначально масса машина составляла 6,5 тонн, но масса последнего варианта Lince, предлагаемого для зарубежных стран, увеличилась до 7,1 тонны. Некоторые из решений, реализованных в последних вариантах машины LMV, были перенесены в бронеавтомобиль нового поколения, получивший в Италии обозначение Lince 2. Эта машина разрабатывалась в рамках программы оцифровывания итальянской армии Forza NEC, которая включает оборудование различных платформ новыми информационно-управляющими системами. Машина разрабатывается в соответствии с сегментом 4.9 программы Forza NEC, который первоначально включал шесть прототипов, но позднее количество прототипов сократили до двух. Вот эти два опытных образца в конце 2016 года и были поставлены итальянскому министерству обороны. Кроме того, компания Iveco DV изготовила для своих задач три прототипа новой машины, которые использовались для квалификационных испытаний платформы, одна из них проехала свыше 20000 км без единой проблемы.По сравнению с оригинальной LMV новая машина Lince 2 имеет несущий кузов, который обеспечивает существенно лучшую защиту от подрывов по бортам, как правило, от СВУ. Перекомпоновка, а также использование базовой брони с более высокими характеристиками и небольшое увеличение размеров, позволили увеличить внутренний объем на 13% при той же массе. Кроме того, за счет двойного днища был повышен уровень защиты от мин и СВУ. Полная масса бронеавтомобиля составляет 8,1 тонны, шасси было усилено за счет применения стали SSAB Domex 700 с пределом текучести 700 МПа вместо стали FeE490 с пределом текуччести 490 МПа. Подвеска также была доработана с тем, чтобы справиться с увеличившейся массой. Доработанный двигатель мощностью 165 кВт, соединенный с новой восьмиступенчатой автоматической трансмиссией ZF 8 HP 90S, позволил сохранить удельную мощность свыше 20 кВт/т. Доработанная система двойного охлаждения и новая система фильтрации воздуха обеспечили повышение характеристик, надежности и удобства эксплуатации. В новой машине установлены две новых системы, повысившие ее ходовые характеристики: система автоматического управления поворотом ADM (Automatic Drivetrain Management) и система курсовой устойчивости ESP (Electronic Stability Programme). Первая обеспечивает автоматическую блокировку дифференциалов, функция активируется, когда антиблокировочная система определяет разницу в скорости вращения ведущих валов более 300 об/мин. Что касается ESP, эта система также использует данные АБС, а также данные дополнительного блока инерциального измерения отклонения от курса и датчика угла поворота. Система активно контролирует скорость вращения и момент каждого колеса, улучшая тем самым устойчивость машины. Большая часть повышения массы, а это одна тонна, пошла на увеличение грузоподъемности с 800 до 1500 кг.Два упомянутых прототипа, поставленные министерству обороны, будут использованы для квалификационных испытаний пунктов управления и, следовательно, будут оборудованы бортовой информационно-управляющей системой (БИУС), а также ДУМВ Hitrole Light. В соответствии с программой Forza NEC каждая машина Lince 2 станет узлом цифровой системы на уровне отделения (Т2), взвода (ТЗ) и роты (Т4). Квалификация будет проводиться совместно с подразделением оборонной электроники компании Leonardo, оотвечающим за информационно-управляющую систему, в которую входят УКВ- и спутниковые радиостанции, состав которых зависит от уровня узла. По завершении квалификационных испытаний платформы и узлов управления будет выдан контракт на 34 предсерийных машины, а компания Iveco DV получит заказ от Leonardo - головного подрядчика по программе Eorza NEC; первые поставки ожидаются в конце 2017 года. Итальянская армия планирует получить первый заказ в количестве примерно 400 машин. За ним последует многолетняя программа закупок, которая может привести к поставке свыше 2000 машин Lince 2, хотя эксперты говорят о реальном количестве 1250 машин – в этом случае замена предыдущего варианта Lince 1 почти один к одному. В сегменте 4.4 программы Forza NEC ведется дальнейшая разработка разведывательного варианта Lince 2 ISTAR. Что касается комплекта БИУС, то большая его часть будет базироваться на компонентах для узла Т4. Станция видовой разведки Janus на телескопической мачте будет установлена сзади справа, что потребует перемещения многих компонентов коммуникационного комплекта. Lince 2 ISTAR будет придана разведывательным полкам, планируется изготовить в общей сложности 150-200 машин в этом варианте. Что касается варианта разведки РХБ, то проблемы с бюджетом остановили процесс его разработки на неопределенное время.Имея в своем портфолио два поколения бронеавтомобилей LMV, компания Iveco DV вполне ожидаемо стремится открыть новые экспортные возможности для тех стран, которые уже имеют ее машину 4x4 и которые могли бы перейти на платформу LMV 2, а также тех стран, где оригинальная платформа LMV может удовлетворять местным требованиям.Rheinmetall MAN Military Vehicles (в настоящее время часть Rheinmetall Vehicle Systems Division) имеет в своем портфолио два бронеавтомобиля в конфигурации 4x4: Survivor-R и AMPV, последний из них разработан совместно с компанией KMW. Survivor-R с собственной массой 11 тонн и грузоподъемностью 4 тонны базируется на модифицированном шасси MAN, которое может выдержать полную массу до 18 тонн. На машине установлен дизельный двигатель мощностью 330 л.с., подвеска рессорная с дополнительными гидравлическими стойками на переднем и заднем мостах. Концепция защиты базируется на несущем корпусе из броневой стали с отражающим V-образным листом. Это позволяет достичь максимально уровня баллистической защиты, соответствующего третьему согласно стандарту НАТО STANAG 4569, тогда как противоминная защита соответствует уровню 4а/3b. Бронеавтомобиль Survivor-R способен выдержать подрыв СВУ массой 100 кг на дистанции пять метров. В машине могут разместиться десять человек, в том числе 8 десантников в заднем отделении. Кроме варианта транспортера личного состава также доступны еще несколько вариантов: командирский, санитарный, пикап, а также такие специализированные машины, как например, разведывательная и РХБ-разведки.Что касается AMPV (Armoured Multi-Purpose Vehicle), то цель здесь состояла в том, чтобы разработать компактную патрульную машину с очень высоким уровнем защиты. При самом высоком уровне защиты, примерно как у Survivor-R, бронеавтомобиль AMPV имеет собственную массу 7800 кг и грузоподъемность 2200 кг. В AMPV реализована концепция защищенной капсулы экипажа, баллистическая защита обеспечивается в том числе керамическими плитками из карбида вольфрама. В то время как машина прошла квалификационные испытания для Уровней защиты 4а/3b и подрыва заряда массой 100 кг на дистанции 5 метров, заводские испытания продемонстрировали, что машина может пережить угрозы Уровня 4b, а также подрыв 150-кг заряда на такой же дистанции. На машине установлен силовой блок, состоящий из дизельного двигателя мощностью 272 л.с., соединенного с автоматической шестиступенчатой трансмиссией ZF с раздаточной коробкой. Машина оборудована независимой подвеской с двойными поперечными рычагами и системой управления блокировкой дифференциала. Были проведены ходовые испытания четырех прототипов с полной массой до 10,1 тонны, наездивших свыше 25000 км в различных условиях плюс еще 4000 км на искусственных трассах.Как уже было сказано, бронемашина AMPV представляет собой совместную разработку компаний KMW и Rheinmetall. Специалист в области основных боевых танков и тяжелых гусеничных машин - Krauss-Maffei Wegmann - вошел в мир легких бронемашин в конце 90-х годов. Ее модель Dingo 1 была принята на вооружение Бундесвера в 2000 году и с тех пор принимала участие во всех операциях немецкого контингента. Машина базируется на шасси Unimog, имеет двигатель мощностью 240 л.с. Экипаж размещается в защищенной капсуле, а V-образное днище гарантирует повышенную защиту от мин и СВУ. Стандартный вариант имеет полную массу 8,8 тонны, грузоподъемность 1,4 тонны и защищенный объем 6,5 м3. Вариант с удлиненной колесной базой имеет полную массу 10,8 тонны, полезную грузоподъемность до 3,2 тонны и объем 8 м3. Германия заказала для своей армии 147 машин Dingo 1. Вариант Dingo 2 базируется на шасси Unimog U 5000, что позволило увеличить полезную грузоподъемность. При полной массе 12,5 тонны у всех вариантов стандартная машина имеет грузоподъемность 3 тонны и вмещает до 8 человек, вариант с большим объемом имеет грузоподъемность 2 тонны, а количество сидений зависит от конфигурации, защищенные объемы соответственно составляют 8,2 и 11 и 14 м3. Помимо немецкой армии, которая имеет на вооружении большое количество Dingo 2 в разных вариантах, эта машина добилась успеха на экспортном рынке и в настоящее время стоит на вооружении Австрии, Бельгии, Чехии, Люксембурга и Норвегии. Следующий вариант платформы под обозначением Dingo 2 HD (Heavy Duty) был представлен в 2014 году. Он базируется на усовершенствованном шасси U5000, имеет полную массу 14,5 тонны и грузоподъемность 3 тонны, при этом размеры машины почти не изменились. Кормовая аппарель облегчает доступ в заднее отделение. Во всем мире было продано свыше 1000 машин Dingo.Компания KMW также предлагает несколько моделей бронированных машин Terrier, базирующихся на шасси Iveco, Daily, Eurocargo и Trakker, соответственно полной массой 5,5, 15 и 18 тонн. Портфолио колесных машин KMW также включает бронеавтомобиль Fennek, специально разработанный под немецкие и голландские требования. Эта бронемашина массой 12 тонн принимала участие в боевых действиях в Афганистане и доступна в следующих вариантах: разведывательный, противотанковый, командно-штабной, передовых артиллерийских наблюдателей, огневой поддержки, инженерный, зенитный и пост управления тактической авиацией. На сегодня единственным зарубежным заказчиком является Катар; Германия разрешила в конце 2014 года поставку 32 машин Fennek и 13 машин Dingo 2 в эту страну.Бронеавтомобиль Eagle разработки компании Mowag (теперь часть General Dynamics European Land Systems) первоначально базировался на шасси HMMWV. В настоящее время последний вариант базируется на шасси Duro, что позволило повысить потенциал для дальнейших доработок. Базовый вариант, в котором размещаются 4-5 человек, на данный момент достиг собственной массы 6,7 тонны при полезной грузоподъемности 3,3 тонны. Более высокие уровни защиты (точных данных не приводится), не говоря уже о дополнительных комплектах, обусловили повышение массы машины. Также был разработан вариант в конфигурации 6x6 с двигателем Cummins, чья мощность может регулироваться от 250 до 300 л.с. С целью выполнения требования GFF Class 2 (Gesehutzte Fuhrungs und Funktionsfahrzeuge - защищенные командирские и универсальные машины) Бундесвер, уже имеющий на вооружении машины Eagle IV, закупил 176 машин Eagle V по двум контрактам в 2013-2014 годах.Турецкая оборонная промышленность привлекает все большее внимание на мировом оборонном рынке. Несколько местных компаний занимаются разработкой и производством легких бронированных машин 4x4. Ведущим предприятием здесь, конечно же, является компания Otokar, чей бронеавтомобиль Cobra впервые был представлен на выставке Eurosatory 1996. Этот пятитонный бронеавтомобиль до сих пор находится в портфолио компании и кроме Турции был куплен множеством стран, отработав во многих горячих точках под разными флагами. На машинеустановлен двигатель мощностью 190 л.с., пассажировместимость составляет 9 человек (2+7). Основываясь на своем успехе, компания Otokar представила в 2013 году новый бронеавтомобиль Cobra II, который отличается повышенными уровнями противопульной и противоминной защиты, которые всё же не раскрываются. Полная масса машины составляет 12 тонн, имеется возможность выбирать между двумя силовыми блоками мощностью 281 или 360 л.с. Пассажировместимость нового варианта такая же, как у оригинального бронеавтомобиля Cobra. Также предлагается больший по размерам плавающий вариант, полная масса которого осталась прежней; в нем могут разместиться 10 человек. Появление машин MRAP (с повышенной защитой от мин и самодельных взрывных устройств) заставило компанию Otokar в 2009 году разработать машину этой категории. Бронемашина Кауа, базирующаяся на шасси Unimog 500, имеет двигатель мощностью 218 л.с., полную массу 13 тонн и вмещает двух членов экипажа и 10 пехотинцев. В 2013 году компания представила вариант Кауа II полной массой 14,5 тонн и двигателем мощностью 300 л.с. Машина вмещает такое же количество солдат, но при этом имеет более высокие уровни защиты, а ее более высокая удельная мощность обеспечивает лучшую проходимость. Более тяжелая и более крупная машина категории MRAP под именем Kale также была представлена в 2013 году. Она имеет полную массу 16 тонн и двигатель Cummins мощностью 296 л.с., в ней могут разместиться три члена экипажа и 13 десантников.Статьи из этой серии: