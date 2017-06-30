09:10 30 июня

Стратегическое партнёрство России и Китая поставлено на паузу?

Считанные дни остались до визита в Россию председателя КНР Си Цзиньпина. Обычно по такому случаю СМИ пестрят сообщениями о достижениях в российско-китайском сотрудничестве, пишут о новых подготовленных документах и проектах. На сей раз в медиапространстве наблюдается очевидное затишье. Как будто чья-то сильная рука поставила китайскую тему на паузу. Тому есть очевидная причина.

Стратегическое партнёрство России и Китая поставлено на паузу?


Эффект Мар-а-Лаго


Надо признать, что в последнее время стратегическое партнёрство с Россией Пекин демонстрировал больше риторикой, чем действиями. Например, откровенно буксуют широко разрекламированные проекты поставок российского трубопроводного газа в Китай. В частности, по алтайскому маршруту «Сила Сибири-2» до сих пор не согласованы цена газа и условия строительства магистрали.

Такая же неопределённость царит в системе финансовых взаимоотношений. Здесь так и не получило должного развития обещанное кредитование российских банков из ресурсов Китая. В условиях ограничения доступа России к западным финансовым рынкам в Москве очень рассчитывали на поддержку Пекина. Согласились даже на то, чтобы делать заимствования в юанях.

Китайцы вроде бы пошли навстречу, но предложили облигации, которые обращаются исключительно на внутреннем рынке КНР. Вывести эти средства, или даже их часть, за границу можно только по специальному разрешению, которое всякий раз нужно запрашивать. Иными словами, вместо помощи Россия попадала в зависимость от намерений Китая. Москва отвергла такой вариант.

Примерно также можно оценить и инвестиционные предложения стратегических партнёров из Пекина. Многочисленные документы, подписываемые во время встреч и визитов, носят в массе своей рамочный характер и достаточно далеки от конкретики. Чтобы наполнить ею имеющиеся договоры, уходят годы согласований, встреч и переговоров.

На этом вязком фоне «стратегического партнёрства» необыкновенно стремительным выглядит сближение Пекина с Вашингтоном. Публично оно началось во Флориде. Сюда, в свою личную резиденцию Мар-а-Лаго, американский президент Дональд Трамп пригласил на доверительную встречу китайского лидера Си Цзиньпина.

Во время совместного обеда случилось событие, которое потом долго и подробно смаковали мировые СМИ. Трамп проинформировал китайского гостя о том, что по его приказу военно-морские силы США в эти минуты нанесли ракетный удар по правительственной авиабазе в Сирии. Объективные эксперты сочли поступок американского президента «дипломатическим хамством».

Си Цзиньпин и в самом деле, по свидетельству очевидцев, на несколько минут замер в раздумье от неожиданного сообщения. Потом совладал с собой, и встреча пошла своим ходом, как будто и не было неприятного инцидента. Многие сочли это за природную сдержанность, присущую китайскому лидеру. Время показало, что были более сильные причины для Си стерпеть унизительную выходку Трампа.

Судя по всему, Председатель КНР во время визита и подготовки к нему получил от президента США предложение, от которого не мог отказаться. В официальном отчёте о переговорах в Мар-а-Лаго оно было прописано достаточно туманно: «Стороны подписали многочисленные документы, расширяющие сотрудничество между государствами и снимающие ограничения по ряду конфликтных направлений». Через пару недель СМИ по-иному оценили смысл этого пресс-релиза. К ним пришло понимание, что США и Китай объединились в «Большую двойку» (G2) против остального мира.

Как Китай нашёл свой интерес за океаном

На первых порах эта новость казалась невероятной. Ведь ещё не так давно Дональд Трамп призывал к сдерживанию Пекина, обвинял его в том, что Китай «высасывает из Америки рабочие места и на этом богатеет», разрушает Соединённые Штаты девальвацией юаня, строит разные другие козни. И вот после всего этого Трамп предлагает Си не просто сотрудничество, а самое, что ни есть эксклюзивное «стратегическое партнёрство».

На встрече в Мар-а-Лаго Дональд Трамп и Си Цзиньпин приняли так называемый 100-дневный план действий, и он стал достаточно оперативно воплощаться в жизнь. Уже в мае было заключено соглашение по двусторонней торговле сельскохозяйственными товарами. Китай снял существовавшие 13 лет ограничения на импорт американской говядины, взамен получил право на экспорт в США готового к употреблению мяса птицы.

Кроме прочего, американским экспортерам Пекин открыл доступ к китайскому рынку ГМО, сжиженного природного газа, нефти, банковских услуг. Причём, ведущие американские финансовые корпорации City Bank и JPMorgan получили в Китае особые преференции. Может быть, поэтому заявление о достигнутых американо-китайских соглашениях опубликовало министерство финансов США?

«Медовая стодневка» продолжилась и в июне. В середине месяца в Нью-Йорке встретились представители 30 крупнейших «мозговых центров», чтобы, как написало ИА Regnum, обсудить не только программу экономического сотрудничества, но и «вопросы глобального экономического управления». В своих докладах эту тему развили влиятельные представители политики, бизнеса, общественности.

В их числе были замечены вице-президент национального комитета Народного политического консультативного совета Китая Тунг Чихва, экс-глава Информационного бюро Госсовета КНР Чжао Кичжен, президент Asia Society Policy Institute Кевин Радд, бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг и посол Китая в США Цуй Тианкай. Газеты цитируют посыл, который придал этой встрече Цуй: «КНР и США должны работать вместе, чтобы остальные страны сделали правильный выбор. Это покажет новый путь всему миру». В нём, как видим, конспирология про G2 обрела реальные очертания официального признания.

Вскоре после встречи в Нью-Йорке корпорация Ford объявила о переносе из Мексики в Китай производства моделей Focus. Тема эта для Америки горячая. Ещё недавно Дональд Трамп метал громы и молнии на Ford, чтобы автоконцерн отказался в пользу США от строительства своих мощностей в Мексике. Теперь завод поедет в Китай.

Эксперты признают, что это решение политическое, поскольку стоимость рабочей силы в Китае сейчас выше, чем в Мексике. Получается, экономических резонов в пользу переноса строительства нет. Есть только один смысл в уступке американцами Ford Китаю — сделать подарок Пекину, показать свой настрой на партнёрство с ним.

В третьей декаде июня «стодневка» переехала в Вашингтон. Здесь состоялся первый американо-китайский диалог по вопросам дипломатии и безопасности. Администрацию Трампа на встрече представляли госсекретарь Рекс Тиллерсон и министр обороны Джеймс Мэттис. Пекин статус своих посланников приподнял выше министерского. Это были государственный советник КНР Ян Цзечи и член центральной военной комиссии, генерал Фан Фэнхуэй.

Обсуждали ситуацию вокруг Корейского полуострова, Южно-Китайского моря и прочие очаги кризисов, осложняющие двусторонние отношения. По замыслу встреча в Вашингтоне должна была уберечь сверхдержавы от конфликта и упрочить их стратегическое партнёрство, как бы замыкая круг общих задач G2. По привычке, американцы увидели собеседников ведомыми в паре. Китайцы заартачились. Они почувствовали претензию Вашингтона на свою сферу влияния и заговорили о балансе между державами и центрами силы.

Пока этот баланс установить не удалось. Однако намерения такие есть. Они отразились и на других американо-китайских переговорных площадках, число которых сейчас только множится. Эксперты по-разному оценивают перспективы этих контактов. Одни — предсказывают им успех, учитывая тесные экономические связи двух стран и их взаимную зависимость. (Чего стоит только триллион долларов, размещённый Пекином в государственные казначейские обязательства США!) Другие вспоминают, что в пору финансового кризиса 2008-2009 годов тогдашние лидеры Китая и США Ху Цзиньтао и Барак Обама уже затевали стратегический и экономический диалог между странами.

Они тогда говорили о многоплановом и взаимовыгодном сотрудничестве, о здоровом и стабильном развитии двусторонних связей. Закончилось тем, что американцы создали организации регионального сотрудничества, которыми отгородились от Пекина. Китай в свою очередь сосредоточился на проектах в ближней территориальной зоне, вроде «Нового Шёлкового Пути».

Как будет на этот раз? Очевидно, что между Китаем и США существует серьёзный взаимный интерес. Подтверждением тому служит необычная для Пекина динамика сближения, которую он демонстрирует после встречи в Мар-а-Лаго. На фоне многолетних российско-китайских мало результативных переговоров темп её впечатляет. Появились признаки того, что вектор стратегических интересов Поднебесной все больше смещается за океан.

Что же до России, то некоторые эксперты снова к месту вспоминают известное мнение императора Александра III о наших партнёрах и верных союзниках. Власти в оценках более сдержанны. В мае, выступая в Пекине на форуме «Один пояс — один путь», Владимир Путин заявил, что Си Цзиньпина в России ждут. Путин отметил: «Наше правительство, администрация президента РФ, канцелярия ЦК КПК готовят целый пакет хороших документов, в том числе и план действий по реализации наших стратегических инициатив на ближайшие годы».
Автор: Геннадий Грановский


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Комментарии 18

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  1. NUR Сегодня, 06:11
    В 21 веке все партнеры, каждый смотрит где ему выгодно, все будут балансировать в зависимости от ситуации.
    NUR
    1. Titsen Сегодня, 07:14
      Цитата: NUR
      В 21 веке все партнеры, каждый смотрит где ему выгодно, все будут балансировать в зависимости от ситуации.


      Только вот с нами никому не выгодно - ни денег, ни технологий....

      И только два союзника - Армия и Флот!
      Titsen
      1. NUR Сегодня, 07:24
        Вот и поддерживайте своих союзников, а партнеры сами найдутся.
        NUR
    2. сибиралт Сегодня, 07:25
      Алтайский маршрут нанесет непоправимый вред древним капищам древней цивилизации. Китайцам это так же безразлично, как и нашим буржуям - газососам. Горный Алтай давно уже должен быть объявлен мировым археологическим заповедником, а не сборищем приезжих картежников в "игровой зоне". Пусть рулетки крутят в Москве и Сочи, а не на Алтае.
      сибиралт
      1. Александр романов Сегодня, 07:51
        Цитата: сибиралт
        Алтайский маршрут нанесет непоправимый вред древним капищам древней цивилизации

        Что тоя подобное слышал про химкиский лес
        Например, откровенно буксуют широко разрекламированные проекты поставок российского трубопроводного газа в Китай. В частности, по алтайскому маршруту «Сила Сибири-2» до сих пор не согласованы цена газа и условия строительства магистрали.
        Дальше читать не стал. Автор делает выводы на том,что если всё замечатльно,то об этом каждый день должны рассказывать по ТВ.Куча ссылок в инете иди и смотри.Для кого он писал не знаю
        Александр романов
  2. Ольгович Сегодня, 06:14
    Хорошая статья, интересная.

    Китай просто поступает так, как ему выгодно. И США ему интереснее , чем Россия, т.к. сотрудничество с ними дает больше денег.
    Ольгович
    1. сибиралт Сегодня, 07:42
      А при чем тут Китай? Труба через Алтай транзитная. Газ на Алтае не добывается. Природный газ довели до Барнаула и Бийска. Дотянуться до газа пригородным жителям обходится в районе 200 тыс. деревянных. Остальные города используют пропан из Казахстана тот, что в баллонах. В сельских районах о газе знают понаслышке. Практически все котельные работают либо на угле, либо на мазуте. В Китае же будут работать на российском газе. Таки, кто должен решать проблему газификации наших городов и районов, Китай или российские власти?
      сибиралт
  3. Вас Влад Сегодня, 06:16
    Каждый шаг в сторону Китая даётся неимоверными усилиями и сопротивлением наших про американских либеральных элит!Вот и сейчас чем заполнить паузу перед визитом Си Цзиньпина в Москву?Конечно тем что Китай перешёл на сторону США,ну и понятно скоро подставит wink
    Вас Влад
  4. Умник Сегодня, 06:31
    Я всегда придерживался мнения что единственная страна которой России надо опасаться это китай.
    Умник
    1. Samy Сегодня, 07:30
      Действительно, умник. При том, что Китай никогда на Россию не нападал, а русские войска, напомню. брали Пекин дважды. Ни Штаты, ни НАТО опасаться не надо. И японцы так вежливо себя вели на Дальнем Востоке.... Только Китай. Надо опасаться.
      Samy
      1. амурец Сегодня, 09:06
        Цитата: Samy
        При том, что Китай никогда на Россию не нападал, а русские войска, напомню. брали Пекин дважды.

        Ну конфликты всё-таки были.Обстрел Благовещенска в 1900 году, конфликт на КВЖД. "Но если обращаться к советскому периоду нашего прошлого, то без труда можно найти еще более неизвестные современному читателю боевые действия. И в их ряду, несомненно, конфликт на КВЖД — Китайско-Восточной железной дороге, который происходил в 1929 году.http://www.istpravda.ru/digest/2087/ Даманский и ещё ряд конфликтов в 1969-1970гг. Но в остальном вы правы, да крупных конфликтов не было.
        амурец
    2. Александр романов Сегодня, 07:51
      Цитата: Умник
      Я всегда придерживался мнения что единственная страна которой России надо опасаться это китай.

      Придерживаися дальше laughing
      Александр романов
  5. Горный стрелок Сегодня, 07:03
    Огромная страна с неограниченными природными ресурсами. Очень маленькое для такой страны население. И масса желающих опротестовать такой, по их мнению, несправедливый "расклад".
    Вот и приходится, как предкам, держать в одной руке соху, а в другой - меч.
    Успокаивает одно. Даже на дохленькую КНДР, прикрытую РЕШИМОСТЬЮ народа и намеком на ответный ядерный удар - напасть побоялись. Так и на Россию - тем более! Победить Россию можно только изнутри.
    Горный стрелок
  6. А Нас Рать Сегодня, 07:14
    Мои прогнозы подтверждаются, а как народ тут возмущался когда я описывал реальное положение вещей, ещё 3 года назад. Типа, китайцы - "братья навек" и "мы вместе полосатых давить будем"... додавились.
    А Нас Рать
    1. Александр романов Сегодня, 07:52
      Цитата: А Нас Рать
      Мои прогнозы подтверждаются

      Кем?
      Завтра выидет противоположная статья,что писать будешь?
      Александр романов
  7. rotmistr60 Сегодня, 07:42
    США и Китай объединились в «Большую двойку» (G2) против остального мира

    По моему автор поспешил с выводами. Китай конечно не упустит своей выгоды, но объединяться с Сша против всех, а тем более танцевать под американскую дудку (американцы в любом объединение назначают себя главными) тоже не будет.
    rotmistr60
  8. win9090 Сегодня, 08:41
    Тут как говорится у России только два(три) союзника
    А с Азиатами нужно держать ухо в остро, у них всегда камень за спиной.
    win9090
  9. MegaMarcel Сегодня, 09:06
    Молодцы китайцы. Улыбаются, обещают, но денег не дают. Потому что прекрасно понимают что деваться путину некуда. Подождут еще пару лет и получат все что хотят с еще большим дисконтом. Плюс давать деньги откровенным жуликам и расстратчикам это не по уму. Все равно все просрут. Они и так уже получают в России все большее экономическое влияние (допущены к строительству метро, железных дорог и т.д.), а политическое уже есть. Про союзников России верно подмечено. Вот только приходит на ум другая фраза Наполеона Бонапарта: Армия без припасов храбрый не бывает. А припасы идут от сильной экономики, которой у России нет. И если также продолжать делать видимость действий, а не предпринимать что то конкретное, то итог будет печален. Уважают сильных. По всем признакам Китай сильного партнера в России не видит. А вот вассально зависимое государство вполне.
    MegaMarcel
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