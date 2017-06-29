20:13 29 июня

Присяжные признали виновными всех пятерых фигурантов по делу Б.Немцова

Коллегия присяжных заседателей вынесла вердикт по делу об убийстве в Москве оппозиционного политика Бориса Немцова. Напомним, что на скамье подсудимых по делу об убийстве Немцова пятеро обвиняемых. РИА Новости сообщает о том, что присяжные признали виновными всех пятерых фигурантов этого громкого дела.

Отмечается, что виновными присяжными признан и предполагаемый киллер Заур Дадаев. В материале информационного агентства говорится о том, что коллегия присяжных «не нашла смягчающих обстоятельств для обвиняемых».

Присяжные совещались друг с другом по поводу вынесения вердикта в течение трёх дней. Именно такое время им потребовалось, чтобы прийти к мнению относительно того, что виновными нужно признать всех пятерых подозреваемых (Заур Дадаев, Тамерлан Эскерханов, Хамзат Бахаев, а также Анзор и Шадид Губашевы).


В частности, за объявление виновным Дадаева в протоколе проголосовали 10 присяжных из 12-ти.

Для справки: Заур Дадаев – бывший военнослужащий батальона «Север» (Чеченская Республика).

Сами обвиняемые в ходе судебных слушаний заявили, что не признают себя виновными в совершении преступления.

Из заявления Заура Дадаева по поводу свидетельских показаний:
На любого свидетеля надави, он вам и не такое скажет!


Присяжные признали виновными всех пятерых фигурантов по делу Б.Немцова


Напомним, что Борис Немцов был убит в центре Москвы – на Большом Москворецком мосту в феврале 2015 года.

Использованы фотографии: http://www.dagestanpost.ru/
8

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 71

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Наблюдатель2014 Сегодня, 16:21
    А можно вот вместо всего .За что, поинтересоваться убили Немцова.Услышать основную версию причины убийства.
    Наблюдатель2014
    1. Partyzan Сегодня, 16:23
      За что поинтерисоваться убили Немцова.
      государственная тайна request
      Partyzan
      1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 16:27
        Да ворье просто власть не поделило...
        DIVAN SOLDIER
        1. Partyzan Сегодня, 16:32
          ворье просто власть не поделило...
          поэтому не говорят сколько пилили feel
          Partyzan
        2. Pirogov Сегодня, 16:38
          Цитата: DIVAN SOLDIER
          Да ворье просто власть не поделило.

          Да много странного в этом деле и без больших денег тут явно не обошлось .
          Pirogov
          1. Orionvit Сегодня, 18:04
            Цитата: Pirogov
            Да много странного в этом деле и без больших денег тут явно не обошлось

            Не знаю, как насчёт больших денег, но без политики не обошлось, это точно. Когда связываешься (продаёшься) с америкой, будь уверен, что хозяева, в угоду моменту, тебя в любой момент могут списать. Интересно, опыт Немцова, Навального чему нибудь научил?
            Orionvit
        3. vovanpain Сегодня, 16:39
          Цитата: DIVAN SOLDIER
          Да ворье просто власть не поделило...

          А разве Немцов при власти был? belay скорей немец не поделил с другими своими подельниками финансы поступающие ввиде грантов,кстати Леха Педальный тогда побезобразил в метро и сел на 15 суток,видно знал чего то. yes
          vovanpain
          1. user1212 Сегодня, 16:56
            Цитата: vovanpain
            кстати Леха Педальный тогда побезобразил в метро и сел на 15 суток,видно знал чего то

            Вот как парень жить хочет laughing
            user1212
        4. 210окв Сегодня, 17:49
          Свои же и кокнули...
          Цитата: DIVAN SOLDIER
          Да ворье просто власть не поделило...
          210окв
      2. Николай К Сегодня, 18:52
        государственная тайна

        Да какая тут тайна. Путин надеется, что компромат поможет удержать Кадырова в узле. Наивный.
        Николай К
    2. Балу Сегодня, 16:43
      Среди либерасов начались терки по поводу денег и кому рулить.
      Посол ФША на вопрос журналистов о лидерах попозиции скромно ответил: навральный и фрицев нам скоро пригодятся. Навральный понял, спустился в метро побакланил и спрятался в КПЗ на неделю.
      А фрицев под дождем и мокрым снегом пошел на мост с юной девочкой по вызову, начинавшей свою карьеру у сподвижника наливайченко, бывшего киевского мента, организатора одного из первых кооперативов киллеров.
      За что, поинтересоваться убили Немцова
      А меня интересует больше два вопроса: что стало с наследством фрицева, я имею ввиду акции 5% энергогенерирующих и энергопоставляющих компаний от Москвы до самых до окраин. Помните "покушение" на рыжего? Там тоже до этого шла отчаянная борьба за энергетику подмосковья.
      А второй вопрос: кто из этой группы (или их ближайшие родственники) во время чеченских войн на чьей стороне был? recourse
      Балу
      1. Вас Влад Сегодня, 16:50
        Цитата: Балу
        Среди либерасов начались терки по поводу денег и кому рулить.

        Немцов был сакральной жертвой,она нужна чтобы борцунов сплотить!
        Вас Влад
        1. Николай К Сегодня, 19:02
          Среди либерасов начались терки по поводу денег и кому рулить.

          Немцов был сакральной жертвой,она нужна чтобы борцунов сплотить!

          Да, а заказчиком выступали Рептилоиды с альфы-центавра
          Николай К
          1. Балу Сегодня, 19:13
            Да, а заказчиком выступали Рептилоиды с альфы-центавра
            Ближе, Таффт сказал: скоро пригодятся, один все понял и сам себя запер в КПЗ. А другой пошел на эшафот, т.е. на мост в силу своих характериологических особенностей, основанных на родственных связях покойного папы и мамы.
            Напрашивается паралель с Литвиненко и гражданкой ФША Политковской: они "пригшодились" накануне поездки ВВП в гейропу по газовым контрактам. Литвиненко береза урезал содержание, англицкая разведка поняла, что Литвиненко водит ее за нос подсовывая "оперативную информацию" из интернета. В чем политковская провинилась не знаю. Но эти фигуры напоследок использовали по прямому назначению против России.
            Есть правда версия, что встреча с бывшим коллегами Литвиненко была нужна для торга: возвращение в Россию в обмен на досье 15 тыс россиян, сбежавших от "кровавого режима", чтобы спасти "нажитое непосильным воро... трудом". Но это не важно.
            Имелся ли политический мотив или чисто криминальный в обеих историях-не важно.
            Думаю, что после суда штирлицы все таки проявят интерес к возможным связям пятерки отморозков с бандерлогами (был ли кто-нибудь из пятерки или их родственников на территории бандерии или в Крыму до 2014 г. или на ближнем востоке и т.д.).
            Балу
    3. сибиралт Сегодня, 16:54
      В групповом преступлении могут быть заказчики, организаторы, исполнители и пособники, а все они - соучастники преступления. Процессуального положения "фигурант" в УК РФ вообще не существует. Таки, кого посадили то? laughing Немцов в гробу перевернулся. Тут либо присяжных менять, либо увольнять за профнепригодность автора этой "новости№.
      сибиралт
    4. Zoldat_A Сегодня, 17:09
      Цитата: Наблюдатель2014
      А можно вот вместо всего .За что, поинтересоваться убили Немцова.Услышать основную версию причины убийства.
      Из всех мотивов, по версии следствия, остаётся только личная неприязнь... "такую, говорит, личную неприязнь к этому потерпевшему испытываю - даже кушать не могу"... Бред полный... Они там чо, в СКР, вообще мышей не ловят? Это ж додуматься Немцова с чеченами связать.... Кислое смешать с двухступенчатым..... Конечно, г.адёныш тот ещё, поделом ему, но на первых встречных чеченов Немцова вешать - бред.....
      Zoldat_A
    5. Николай К Сегодня, 18:49
      .За что, поинтересоваться убили Немцова

      У Кадырова спросите.
      Николай К
  2. tilix Сегодня, 16:22
    И по традиции раз в год маленький опросник:
    Кто из вас выберет в Президенты России Господина Кадырова ?
    Не стесняемся, отвечаем.
    tilix
    1. Ak kula Сегодня, 16:25
      при всем уважении к Господину Кадырову,ему нельзя быть президентом многонациональной страны,
      Ak kula
    2. Вас Влад Сегодня, 16:40
      Цитата: tilix
      Кто из вас выберет в Президенты России Господина Кадырова ?

      Молод он для президента,политического опыта у него маловато,прямолинейно он действует!Пусть пытается, доказывает,моё мнение если достоин его выдвинут!
      Вас Влад
      1. tilix Сегодня, 16:42
        Выдвинуть от его может быть и выдвинут, но вы, например за него проголосуете, если выдвинут?
        tilix
        1. Вас Влад Сегодня, 16:49
          Цитата: tilix
          Выдвинуть от его может быть и выдвинут, но вы, например за него проголосуете, если выдвинут?

          Если увижу в нём национального лидера,почему бы и нет?У нас многонациональное и многоконфессиональное государство и в нашей истории таких примеров полно,один Сталин чего стоит,царствие ему небесное!
          Вас Влад
          1. tilix Сегодня, 17:27
            ,почему бы и нет
            Вы значит да, ну спасибо
            tilix
          2. 0255 Сегодня, 18:10
            Цитата: Вас Влад
            Если увижу в нём национального лидера,почему бы и нет?У нас многонациональное и многоконфессиональное государство и в нашей истории таких примеров полно,один Сталин чего стоит,царствие ему небесное!

            Ага, "гениальное" решение - выбрать президентом того, кто убил первого русского в 16 лет negative
            0255
            1. Вас Влад Сегодня, 18:27
              Цитата: 0255
              Ага, "гениальное" решение - выбрать президентом того, кто убил первого русского в 16 лет

              Главное не кем он был,а кем он стал!Это была гражданская война, где правых нет!
              Вас Влад
      2. Балу Сегодня, 17:30
        Молод он для президента

        Возраст не помеха. Он профессионально не подготовлен для поста президента РФ и не обладает достаточной компетенцией, в отличие от ВВП и некоторых из его соратников.
        Чечней он может рулить в силу национально-традиционных особенностей региона. Там консенсус между тейпами достигнут. В дагестане консенсуса нет, потому там жарко.
        А вообще не место красит человека, Кадыров достойный президент Чечни, хотя не все знакомые чеченцы так думают. Мое мнение такое. hi
        Балу
      3. Николай К Сегодня, 19:04
        если достоин его выдвинут

        Если прикажут, проголосуют хоть за леню голубкова. Тут таких козырятелей пруд пруди
        Николай К
    3. КобалТ Сегодня, 16:49
      Цитата: tilix
      Кто из вас выберет в Президенты России Господина Кадырова ?
      Не стесняемся, отвечаем.

      Да! Да! В Президенты! Палестины! чего тут стесняться....
      КобалТ
      1. woron333444 Сегодня, 17:07
        Тогда уж сразу в правители Израиля, чтоб евреи не расслаблялись.
        woron333444
      2. tilix Сегодня, 17:28
        В Президенты! Палестины!

        Вы значит нет, ну спасибо
        tilix
        1. КобалТ Сегодня, 17:33
          Цитата: tilix
          Вы значит нет, ну спасибо

          А Вы за?
          В президенты Палестины, России? Или премьер Израиля?
          КобалТ
          1. tilix Сегодня, 18:08
            Или премьер Израиля
            Как в Израиль переедет, сразу подумаем. Но он не тут.
            tilix
    4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 16:58
      Мы выберем Кадырова вам в примьеры fool
      Изгоняющий либероидов
      1. tilix Сегодня, 17:29
        Кадырова вам в примьеры
        И вы значит нет, ну спасибо
        tilix
        1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:35
          Александр, он же Саша -Кадыров хорош только в приделах Чични! sad
          Изгоняющий либероидов
          1. tilix Сегодня, 17:50
            Кадыров хорош только в приделах
            Года три тому назад началась компания по обелению Господина Кадырова, я с тех пор всё думаю, что у вас там перевесит:
            кто старое помянет тому глаз вон или а кто забудет тому оба вон.
            Вот и спрашиваю раз в год.
            tilix
            1. Вас Влад Сегодня, 18:03
              Цитата: tilix
              Года три тому назад началась компания по обелению Господина Кадырова, я с тех пор всё думаю, что у вас там перевесит:
              кто старое помянет тому глаз вон или а кто забудет тому оба вон.
              Вот и спрашиваю раз в год.

              В России была гражданская война,а в такой войне нет героев!Лев Яковлевич Рохлин — генерал-лейтенант, один из руководителей штурма Грозного в 1994 году; в январе 1995 года отказался от высшего почётного звания Героя Российской Федерации, заявив, что «не имеет морального права получать эту награду за боевые действия на территории своей страны»
              Вас Влад
              1. tilix Сегодня, 18:06
                в такой войне нет героев
                А я не про героев, кто за него проголосует а кто нет.
                tilix
                1. Svarog51 Сегодня, 19:19
                  Александр, hi Опрос что ли проводите? Если не секрет, зачем это Вам?
                  Svarog51
              2. Хаос Сегодня, 19:02
                Да пошел он, Этот Рохлин. Сколько пацанов погубил. Танки в город загнать-верх идиотизма
                Хаос
  3. vch Сегодня, 16:23
    Темное дело.... То, что Немцов был еще тот гад, оно конечно..... И у многих на него зуб был. Но что бы вот так , в центре Москвы, под сотнями камер...... Очень попахивает на акцию устрашения.....
    vch
    1. Ak kula Сегодня, 16:31
      а по мне это попахивает провокацией!!! неужели если это власть сделала не могла в тихую сделать??? а устрашить можно остальных милым кивком головы
      Ak kula
      1. vch Сегодня, 16:36
        В том то и дело, что власти это как раз таки меньше всего нужна была его смерть. И это убийство как раз власть и подставляет..... Но тогда кто и зачем?
        vch
        1. Ak kula Сегодня, 16:40
          а мы скоро узнаем.................кто в своих речах будет его смерть чаще вспоминать................
          Ak kula
  4. Ak kula Сегодня, 16:24
    Пусть будет пухом его земля!!!
    но что он сделал для России и что хотел сделать? у меня с ним ассосации с забастовками и плохой жизнью в России
    Ak kula
    1. soroKING Сегодня, 16:31
      не пухом, а стекловатой am
      soroKING
      1. Ak kula Сегодня, 16:35
        о мертвых только хорошее или ничего!! предлагаю на жестокость в словах не переходить! он этого уже не прочитает
        Ak kula
        1. Orionvit Сегодня, 18:10
          Цитата: Ak kula
          о мертвых только хорошее или ничего

          Такие как он не умирают, они сдыхают. Это абсолютно разные вещи. И Земля чище стала, так что свою либеральную политкоректность оставьте при себе.
          Orionvit
    2. vovanpain Сегодня, 16:50
      Цитата: Ak kula
      Пусть будет пухом его земля!!!
      но что он сделал для России и что хотел сделать? у меня с ним ассосации с забастовками и плохой жизнью в России

      Стнкловаты ему и побольше. negative
      vovanpain
  5. Цой Сегодня, 16:31
    Да, ясно что все непросто, но если честно надо было еще Касьянова и Чубайса прихватить.
    Цой
    1. Partyzan Сегодня, 16:33
      Касьянова и Чубайса прихватить
      пр Касьянова не скажу, но рыжих трогать нельзя - Трамп обидится bully
      Partyzan
      1. Цой Сегодня, 20:10
        Цитата: Partyzan
        но рыжих трогать нельзя


        А кто еще рыжий кроме него?
        Цой
  6. Новый пользователь Сегодня, 16:37
    Какое наглое и противное лицо.
    Новый пользователь
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 16:44
      Вы про свою авотарку, ? lol Так смените ее! lol
      Изгоняющий либероидов
  7. Изгоняющий либероидов Сегодня, 16:42
    Почему пять, а мост что, невеновен lol ?Почему его не доставили в зал сюда, то есть суда? lol
    Изгоняющий либероидов
    1. Балу Сегодня, 16:54
      Почему его не доставили в зал сюда, то есть суда?

      Предлагаете снести? belay
      Балу
      1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:01
        Ну да-снести в суд, на время суда lol а потом назад!Или суд пускай идет на мосту lol
        Изгоняющий либероидов
        1. Балу Сегодня, 17:03
          Или суд пускай идет на мосту
          А неотвратимость наказания для моста
          Балу
          1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:06
            Если веновен -затоптать lol , хотя мост может и под амнистию попасть. ..
            Изгоняющий либероидов
            1. Балу Сегодня, 17:08
              Мост случайный свидетель, как явствует из материалов дела. Я готов за него поручиться.
              Онне виноват, что девочка по вызову из столицы бандерии повела его на убой именно на него, а не в подворотню. yes
              Балу
              1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:40
                Решено -мост амниситируем am независимо пока живет lol
                Изгоняющий либероидов
                1. Балу Сегодня, 18:04
                  Решено -мост амниситируем

                  Поддерживаю, да здравствует наш самый гумнный суд в мире fellow drinks lol
                  Балу
    2. Orionvit Сегодня, 18:13
      Почему пять, а мост что, невеновен
      Так и дело происходило, как раз на фоне Кремля, тогда и Кремль приобщить к делу. Не говоря уже, что под окнами Путина.
      Orionvit
    3. Цой Сегодня, 20:07
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      а мост что, невеновен


      Так мост ведь именем Немцова назвали или я не прав?
      Цой
  8. Ak kula Сегодня, 16:53
    меня пугает масса Навального-возможно не служившие еще, без семьи,а в основном студенты: не видавшие горя,,,,,масса. эээх этих парней бы на плац в кирзах а девушек на поля с ведрами да на картошку.....
    Ak kula
  9. wku Сегодня, 16:53
    немного не в тему, но суд присяжных это какой-то сюр! Суд с одним выборным профессиональным судьёй и двумя фриковыми присяжными как при СССР как-то тоже не очень, в РФ судей вообще назначают, и двух фриковых присяжных сажают только по громким делам. Лучший суд из трёх профессиональных избранных судей, соответственно одним прокурором и сколько угодно адвокатов, если не изменяет память подобная система называется "шерфудской" могу ошибиться, но что то созвучное
    wku
    1. свой1970 Сегодня, 17:05
      Лучший суд из трёх профессиональных избранных судей, соответственно одним прокурором и сколько угодно адвокатов,- а где взять для избрания профессиональных(т.е.получающих зарплату) судей?или его сначала выберут(непонятно из кого) - а потом он будет учится судить?Кто избирать будет?насколько вырастет качество?насколько он будет неподкупен/не подконтролен приведшим его в суд людям?Качество наших народных избранников меня немного смущает..

      количество адвокатов и сейчас неограниченно-хоть обвешайтесь....

      хрень какая -то в общем эта система....
      свой1970
      1. wku Сегодня, 17:14
        Цитата: свой1970
        а где взять для избрания профессиональных(т.е.получающих зарплату) судей?или его сначала выберут(непонятно из кого) - а потом он будет учится судить?Кто избирать

        судей в СССР выбирали из профессиональных юристов в т.ч. бывших адвокатов и в РФ судей назначают из юристов, а обучения на судью это что- то из ваших фантазий.
        юристов сейчас, как грязи, так что выбрать трёх из них не проблема!
        wku
  10. Yak28 Сегодня, 17:48
    За убийство Немцова казнокрада и любого политика из окружения Ельцина нельзя сажать.
    Yak28
  11. nikolaev Сегодня, 19:35
    А Я БЫ НЕ ПРИЗНАВАЛ : убили гниду - сказать спасибо нужно
    nikolaev
  12. Приговор Сегодня, 20:13
    А по мне так жалко парней, рано их закрыли... wink
    Приговор
Картина дня