Присяжные признали виновными всех пятерых фигурантов по делу Б.Немцова

На любого свидетеля надави, он вам и не такое скажет!

Коллегия присяжных заседателей вынесла вердикт по делу об убийстве в Москве оппозиционного политика Бориса Немцова. Напомним, что на скамье подсудимых по делу об убийстве Немцова пятеро обвиняемых. РИА Новости сообщает о том, что присяжные признали виновными всех пятерых фигурантов этого громкого дела.Отмечается, что виновными присяжными признан и предполагаемый киллер Заур Дадаев. В материале информационного агентства говорится о том, что коллегия присяжных «не нашла смягчающих обстоятельств для обвиняемых».Присяжные совещались друг с другом по поводу вынесения вердикта в течение трёх дней. Именно такое время им потребовалось, чтобы прийти к мнению относительно того, что виновными нужно признать всех пятерых подозреваемых (Заур Дадаев, Тамерлан Эскерханов, Хамзат Бахаев, а также Анзор и Шадид Губашевы).В частности, за объявление виновным Дадаева в протоколе проголосовали 10 присяжных из 12-ти.Для справки: Заур Дадаев – бывший военнослужащий батальона «Север» (Чеченская Республика).Сами обвиняемые в ходе судебных слушаний заявили, что не признают себя виновными в совершении преступления.Из заявления Заура Дадаева по поводу свидетельских показаний:Напомним, что Борис Немцов был убит в центре Москвы – на Большом Москворецком мосту в феврале 2015 года.