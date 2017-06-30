Подвижный радиотелевизионный центр ПРТЦ (Республика Беларусь)
Несмотря на известные сложности службы в армии, личный состав имеет право своевременно получать актуальную информацию и оставаться в курсе событий последнего времени. Пока бойцы пребывают в своей части, организация подобного информационного обслуживания не отличается особой сложностью, но при выезде на полигоны ситуация кардинальным образом меняется. Для решения подобных проблем несколько лет назад белорусской промышленностью были предложены несколько образцов специальной техники. Одним из средств информационного обслуживания стал т.н. подвижный радиотелевизионный центр ПРТЦ.
Идея создания специализированного подвижного центра, способного выполнять разные функции и обеспечивать своевременную передачу информации, появилась достаточно давно. Более того, еще в середине прошлого десятилетия она была успешно реализована в рамках проекта подвижного информационного центра ИЦ-2006. Эту машину построили на базе серийного грузовика и оснастили набором разнообразного радиоэлектронного оборудования и вычислительной техники.
ИЦ-2006 может самостоятельно выйти в заданный район и организовать там работу по информационному обслуживанию личного состава. Расчет центра способен самостоятельно готовить или принимать макеты полиграфической продукции, а затем тиражировать их и распространять среди личного состава, принимать сигналы спутникового и эфирного телевидения и организовывать показы теле- или видеопрограмм, а также делать фотоснимки или видеозаписи и затем пересылать их тем или иным структурам.
Подвижный информационный центр поступил на снабжение в середине прошлого десятилетия и достаточно быстро показал все свои возможности и перспективы. Ознакомившись с этим комплексом и увидев большое будущее использованных в нем идей, белорусские военные заказали разработку нового центра схожего назначения. При этом следующий проект должен был отличаться иной специализацией. Теперь требовалось создать подвижный информационный центр, предназначенный для работы с радио и телевидением.
Разработка перспективного проекта велась Минским научно-исследовательским приборостроительным институтом (ОАО «МНИПИ»). Ранее эта организация создала информационный центр ИЦ-2006, а теперь должна была реализовать новые идеи схожего назначения. Проект получил простое название, отражающее его суть: ПРТЦ – «Подвижный радиотелевизионный центр». В некоторых источниках приводится иной вариант названия этого комплекса, указывающий на год создания, – ПРТЦ-2007.
Подготовка к приему спутникового сигнала
Целью нового проекта было создание самоходного комплекса на автомобильном шасси, способного работать на удалении от мест постоянного базирования и решать задачи по информационному обслуживанию войск. Следовало обеспечить возможность приема, обработки и передачи телевизионных и радиопрограмм, работы с электронными носителями и т.д. Также машина должна была отличаться высокой автономностью, позволяющей ей работать в различных условиях.
Опыт разработки и эксплуатации информационного центра предыдущей модели, а также новые требования привели к тому, что ПРТЦ, сохранив некоторые черты предшественника, получил иную архитектуру. Все необходимое оборудование не удалось уместить в кузове-фургоне одной машины, из-за чего в комплекс был введен буксируемый прицеп со вторым фургоном, вмещающим прочие системы. Автомобиль и прицеп как на марше, так и во время работы соединяются жесткой сцепкой. Кроме того, между двумя фургонами находятся различные кабели для подачи питания, передачи сигналов и т.д. При необходимости ПРТЦ может работать в сокращенном составе, без прицепа. Тем не менее, в таком случае центр теряет ряд своих функций.
Разделение центра на два компонента привело к некоторым положительным последствиям. В первую очередь, это дало заметный прирост внутренних объемов, доступных для размещения той или иной аппаратуры. Кроме того, появилась возможность улучшить условия работы операторов за счет правильного использования освободившегося пространства. Еще одной интересной особенностью проекта стала возможность изменения состава комплекса в зависимости от поставленных задач: в некоторых случаях грузовик с фургоном может выдвигаться на место работы без штатного прицепа и его аппаратуры.
В качестве базы для аппаратного комплекса радиотелевизионного центра используется двухосный грузовик МАЗ 531605. Эта полноприводная машина построена по бескапотной компоновке и может оснащаться кузовами различных типов. Собственная грузоподъемность шасси достигает 5 т, а кроме того, имеется возможность буксировки сравнительно тяжелого прицепа с сопоставимой полезной нагрузкой. При помощи дизельного двигателя мощностью 330 л.с. грузовик может развивать скорость до 85 км/ч. В рамках строительства радиотелевизионного комплекса шасси не претерпевает заметных изменений. В частности, сохраняется штатная кабина с рабочим местом водителя.
В кузове-фургоне аппаратного комплекса размещены три рабочих места
Т.н. передающий комплекс ПРТЦ построен на базе двухосного прицепа СЗАП-8357. Этот прицеп имеет полезную площадь 15 кв.м и, в зависимости от характеристик тягача, может перевозить до 12,5 т груза. В рамках проекта подвижного радиотелевизионного центра прицеп получил закрытый кузов-фургон с набором необходимой аппаратуры.
Общий вид ПРТЦ в походном положении достаточно прост и никак не выдает предназначение техники. На двух шасси монтируются одинаковые кузовы-фургоны контейнерного типа. Основная масса специальной аппаратуры монтируется внутри корпусов, однако часть устройств перевозится во внешних ящиках и кожухах. В первую очередь, это различные антенные устройства, предназначенные для развертывания на местности. Кроме того, в отдельном отсеке размещена бортовая электростанция мощностью 20 кВт, обеспечивающая работу всех приборов.
Корпуса фургонов имеют одинаковую конструкцию, выполненную на основе металлического каркаса. Для доступа внутрь предлагается использовать дверь на правом борту, оснащаемую съемной лестницей. В бортах фургона устанавливаются окна среднего размера. Они могут открываться для проветривания внутренних объемов. Все остекление оснащается шторками для светомаскировки.
Пост одного из операторов
Самоходное автомобильное шасси является основой для т.н. аппаратного комплекса. Задачей этого компонента радиотелевизионного центра является прием и обработка сигналов перед выдачей потребителям. Внутри корпуса располагается разнообразное оборудование и три рабочих места экипажа. Значительную часть пространства возле левого борта корпуса занимают стол и стеллаж для разнообразного оборудования двух рабочих мест. Третий оператор аппаратуры располагается позади них, его пульт находится в левом заднем углу кузова. При этом оператор сидит в своем кресле назад по ходу движения. Справа от третьего рабочего места, на продольной оси машины, возле задней стенки находится стойка с телевизионным оборудованием.
Несмотря на сравнительно малые объемы кузова-фургона и значительные размеры установленных в нем устройств, в проекте ПРТЦ удалось получить комфортные условия работы. Более того, имеются даже спальные места для операторов. Две полки по типу купейных расположены в задней части кузова у правого борта. Это позволяет расчету отдыхать, не покидая пределы своих машин. При необходимости нижнее спальное место трансформируется в два сиденья с небольшим столиком. Кроме того, обитаемый отсек аппаратного комплекса имеет систему кондиционирования, позволяющую поддерживать температуру около 20-25°C при всех допустимых температурах внешнего воздуха.
Аппаратная машина радиотелевизионного центра оснащена развитым набором оборудования, позволяющим работать с радио- и телевизионным сигналом, обрабатывать его и выдавать в эфир, либо передавать потребителям по кабельным сетям. Рабочие места экипажа имеют различное предназначение: один оператор отвечает за монтаж и подготовку телепрограмм, второй ведет передачу телевизионного сигнала, а третий контролирует радиовещание. Рабочие места имеют соответствующий набор оборудования.
Стойка с телевизионной аппаратурой, находящаяся в задней части фургона
Для приема эфирных или спутниковых программ ПРТЦ имеет развитый набор антенных устройств. При этом антенны перевозятся в сложенном виде и для использования должны разворачиваться на позиции. Использование автоматизированных антенных комплексов, интегрированных в конструкцию фургонов, не предусматривается. Бортовая аппаратура позволяет одновременно принимать до трех каналов спутникового телевидения, обрабатывать сигнал требуемым образом и отправлять его к потребителям.
Своими силами аппаратный комплекс способен обслуживать только кабельные сети. Имеющаяся на его борту станция вещания ведет вещание не менее чем на 13 каналах, 8 из которых могут использоваться для передачи принятого в эфире сигнала. Собственная радиоаппаратура у самоходной машины отсутствует. Для решения задач, требующих подобного оборудования, она нуждается в т.н. передающем комплексе на базе буксируемого шасси.
Передатчики и прочая радиоэлектронная аппаратура размещаются в кузове-фургоне, установленном на прицепе. В ее состав входят различные приборы, обеспечивающие передачу радио- и телевизионных сигналов в разных диапазонах и форматах. Кроме того, прицеп предназначается для транспортировки антенно-мачтового устройства. Последнее необходимо для выдачи сигналов в эфир и выполнено в виде отдельного изделия, развертываемого на позиции рядом с остальными компонентами центра.
Антенно-мачтовое устройство представляет собой ферменную конструкцию, жестко закрепляемую на грунте и фиксируемую растяжками. В зависимости от условий вещания, возможно развертывание мачты высотой до 45 м. На вершине мачты располагаются антенны для телевизионного и радиовещания. Развертывание антенно-мачтового устройства производится на некотором расстоянии от передающего комплекса, связь компонентов радиотелевизионного центра осуществляется при помощи кабеля.
В составе передающего комплекса имеются аналоговый и цифровой радиопередатчики. Первый предназначается для передачи телевизионных и радиопрограмм. Второй используется только для ретрансляции телеканалов. Проектом ПРТЦ предусматривается возможность вещания в различных форматах. Телевизионный сигнал передается в IV-V частотном диапазонах в аналоговом или цифровом виде. Аналоговая передача соответствует ГОСТ 7845-92, цифровая – стандарту DVB-T с кодированием в формате MPEG4. Радиопередачи ведутся в диапазоне 87,5-108 МГц с использованием частотной модуляции. Имеется возможность передачи радиосигнала с использованием технологий, исключающих несанкционированное прослушивание.
Любопытной особенностью центра ПРТЦ является широкое использование серийных коммерческих устройств. Подобная техника применяется для решения всех основных задач. Это в определенной мере упрощает комплектацию центра, а также облегчает его модернизацию. Фактически характеристики комплекса могут быть повышены путем простой замены устаревшего компонента более новым. К примеру, для обработки сигнала или подготовки материалов к вещанию операторы должны использовать ноутбуки серийных моделей. Вычислительная техника продолжает активно развиваться и, как следствие, современные ноутбуки по своим возможностям превосходят имевшиеся в момент создания ПРТЦ-2007, а их применение приведет к понятным положительным последствиям.
Процесс развертывания радиотелевизионного центра: расчет занят установкой антенно-мачтового устройства. Учения "Боевое содружество-2011", полигон Ашулук
Подвижный радиотелевизионный центр ПРТЦ способен решать различные задачи по информационному обеспечению личного состава. В зависимости от поставленной задачи, три оператора центра могут организовать ретрансляцию спутникового или эфирного телевидения, используя имеющиеся радиопередатчики или кабельные сети. Кроме того, имеется определенный потенциал с точки зрения создания собственных программ, которые тоже могут идти в эфир. Предусмотрена возможность радиовещания. Таким образом, работающие на полигоне части, располагая радиоприемниками или телевизорами, при помощи ПРТЦ могут своевременно получать свежие новости, а также правильным образом организовывать досуг.
Комплекс ПРТЦ был разработан около десяти лет назад, вскоре прошел необходимые проверки и был рекомендован для эксплуатации в войсках. Насколько известно, к настоящему времени МНИПИ и смежные предприятия построили несколько таких центров и отправили их в соответствующие подразделения вооруженных сил Республики Беларусь. Впоследствии оригинальная разработка неоднократно привлекалась к работе на полигонах в интересах информационного обслуживания войск.
ПРТЦ и более старый ИЦ-2006 неоднократно эксплуатировались на полигонах во время различных учений. К примеру, в сентябре 2011 года белорусские военные прибыли для совместных учений на российский полигон Ашулук в Астрханской области. Во время этих маневров расчет ПРТЦ самостоятельно вел съемку материалов для телерепортажей, монтировал отснятые видео и по имеющимся каналам связи отправлял их в Беларусь. Кроме того, осуществлялся прием эфирного и спутникового телевидения с последующей передачей сигнала через собственные средства вещания.
Отмечалось, что в ходе учений радиотелевизионному центру приходилось работать в сложных условиях: на малом расстоянии от него находились радиолокационные станции, высотомеры и другие источники сильного электромагнитного излучения. Тем не менее, подобные помехи не смогли оказать значительное влияние на работу ПРТЦ. Метеорологические явления, от высокой температуры воздуха до дождя и грозы, так же не повлияли на работу специалистов и техники.
Эксплуатация подвижных информационного и радиотелевизионного центра белорусской разработки продолжается до сих пор. Такая техника регулярно выезжает к местам работы в разных воинских частях или на полигонах. Комплексы ИЦ-2006 и ПРТЦ-2007 позволяют военнослужащим своевременно получать актуальную информацию и организовывать досуг. Кроме того, такие мобильные системы могут использоваться для идеологической и политической подготовки личного состава.
Оригинальные проекты ОАО «МНИПИ», предлагающие самоходную технику с набором того или иного специализированного оборудования, представляют большой интерес. Информационное обслуживание войск в частях не является проблемой, тогда как в условиях полигонов оно превращается в сложную задачу. Чтобы солдаты и офицеры не пребывали в информационном вакууме и не оставались без культурного отдыха, белорусскими специалистами были созданы сразу два мобильных комплекса необычного назначения.
Прицеп с передающей аппаратурой, за ним - мачта антенного устройства
Совместная работа систем ИЦ-2006 и ПРТЦ позволяет одновременно решать широкий круг задач. Информационный центр ИЦ-2006 способен выпускать печатную продукцию и выдавать войскам свежую прессу либо агитационные материалы. Кроме того, эта машина может выполнять функции полевого кинотеатра. ПРТЦ, в свою очередь, работает с телеканалами и радиосигналом. Таким образом, даже вне мест постоянного базирования бойцы могут получать свежие новости и другую информацию по всем доступным каналам.
Нельзя не отметить, что проекты ИЦ-2006 и ПРТЦ являются уникальными. Прямые аналоги такой техники у зарубежных армий отсутствуют. Существуют те или иные средства схожего назначения, но точные копии с таким же кругом решаемых задач пока не создавались. Обычно используются отдельные машины с определенным оборудованием, но на этот раз были представлены комплексные решения, способные выполнять сразу несколько разных функций.
В рамках проектов ИЦ-2006 и ПРТЦ-2007 были предложены, а затем и реализованы оригинальные идеи, касающиеся информационного обслуживания войск в удалении от баз. Правильность и польза таких предложений были подтверждены на практике, вследствие чего их развитие продолжается. Не так давно был разработан и проверен новый информационный комплекс, отличающийся малыми размерами и простотой транспортировки.
По материалам сайтов:
http://mnipi.by/
http://vsr.mil.by/
http://belvpo.com/
http://vayar.mil.by/
Идея создания специализированного подвижного центра, способного выполнять разные функции и обеспечивать своевременную передачу информации, появилась достаточно давно. Более того, еще в середине прошлого десятилетия она была успешно реализована в рамках проекта подвижного информационного центра ИЦ-2006. Эту машину построили на базе серийного грузовика и оснастили набором разнообразного радиоэлектронного оборудования и вычислительной техники.
ИЦ-2006 может самостоятельно выйти в заданный район и организовать там работу по информационному обслуживанию личного состава. Расчет центра способен самостоятельно готовить или принимать макеты полиграфической продукции, а затем тиражировать их и распространять среди личного состава, принимать сигналы спутникового и эфирного телевидения и организовывать показы теле- или видеопрограмм, а также делать фотоснимки или видеозаписи и затем пересылать их тем или иным структурам.
Подвижный информационный центр поступил на снабжение в середине прошлого десятилетия и достаточно быстро показал все свои возможности и перспективы. Ознакомившись с этим комплексом и увидев большое будущее использованных в нем идей, белорусские военные заказали разработку нового центра схожего назначения. При этом следующий проект должен был отличаться иной специализацией. Теперь требовалось создать подвижный информационный центр, предназначенный для работы с радио и телевидением.
Разработка перспективного проекта велась Минским научно-исследовательским приборостроительным институтом (ОАО «МНИПИ»). Ранее эта организация создала информационный центр ИЦ-2006, а теперь должна была реализовать новые идеи схожего назначения. Проект получил простое название, отражающее его суть: ПРТЦ – «Подвижный радиотелевизионный центр». В некоторых источниках приводится иной вариант названия этого комплекса, указывающий на год создания, – ПРТЦ-2007.
Подготовка к приему спутникового сигнала
Целью нового проекта было создание самоходного комплекса на автомобильном шасси, способного работать на удалении от мест постоянного базирования и решать задачи по информационному обслуживанию войск. Следовало обеспечить возможность приема, обработки и передачи телевизионных и радиопрограмм, работы с электронными носителями и т.д. Также машина должна была отличаться высокой автономностью, позволяющей ей работать в различных условиях.
Опыт разработки и эксплуатации информационного центра предыдущей модели, а также новые требования привели к тому, что ПРТЦ, сохранив некоторые черты предшественника, получил иную архитектуру. Все необходимое оборудование не удалось уместить в кузове-фургоне одной машины, из-за чего в комплекс был введен буксируемый прицеп со вторым фургоном, вмещающим прочие системы. Автомобиль и прицеп как на марше, так и во время работы соединяются жесткой сцепкой. Кроме того, между двумя фургонами находятся различные кабели для подачи питания, передачи сигналов и т.д. При необходимости ПРТЦ может работать в сокращенном составе, без прицепа. Тем не менее, в таком случае центр теряет ряд своих функций.
Разделение центра на два компонента привело к некоторым положительным последствиям. В первую очередь, это дало заметный прирост внутренних объемов, доступных для размещения той или иной аппаратуры. Кроме того, появилась возможность улучшить условия работы операторов за счет правильного использования освободившегося пространства. Еще одной интересной особенностью проекта стала возможность изменения состава комплекса в зависимости от поставленных задач: в некоторых случаях грузовик с фургоном может выдвигаться на место работы без штатного прицепа и его аппаратуры.
В качестве базы для аппаратного комплекса радиотелевизионного центра используется двухосный грузовик МАЗ 531605. Эта полноприводная машина построена по бескапотной компоновке и может оснащаться кузовами различных типов. Собственная грузоподъемность шасси достигает 5 т, а кроме того, имеется возможность буксировки сравнительно тяжелого прицепа с сопоставимой полезной нагрузкой. При помощи дизельного двигателя мощностью 330 л.с. грузовик может развивать скорость до 85 км/ч. В рамках строительства радиотелевизионного комплекса шасси не претерпевает заметных изменений. В частности, сохраняется штатная кабина с рабочим местом водителя.
В кузове-фургоне аппаратного комплекса размещены три рабочих места
Т.н. передающий комплекс ПРТЦ построен на базе двухосного прицепа СЗАП-8357. Этот прицеп имеет полезную площадь 15 кв.м и, в зависимости от характеристик тягача, может перевозить до 12,5 т груза. В рамках проекта подвижного радиотелевизионного центра прицеп получил закрытый кузов-фургон с набором необходимой аппаратуры.
Общий вид ПРТЦ в походном положении достаточно прост и никак не выдает предназначение техники. На двух шасси монтируются одинаковые кузовы-фургоны контейнерного типа. Основная масса специальной аппаратуры монтируется внутри корпусов, однако часть устройств перевозится во внешних ящиках и кожухах. В первую очередь, это различные антенные устройства, предназначенные для развертывания на местности. Кроме того, в отдельном отсеке размещена бортовая электростанция мощностью 20 кВт, обеспечивающая работу всех приборов.
Корпуса фургонов имеют одинаковую конструкцию, выполненную на основе металлического каркаса. Для доступа внутрь предлагается использовать дверь на правом борту, оснащаемую съемной лестницей. В бортах фургона устанавливаются окна среднего размера. Они могут открываться для проветривания внутренних объемов. Все остекление оснащается шторками для светомаскировки.
Пост одного из операторов
Самоходное автомобильное шасси является основой для т.н. аппаратного комплекса. Задачей этого компонента радиотелевизионного центра является прием и обработка сигналов перед выдачей потребителям. Внутри корпуса располагается разнообразное оборудование и три рабочих места экипажа. Значительную часть пространства возле левого борта корпуса занимают стол и стеллаж для разнообразного оборудования двух рабочих мест. Третий оператор аппаратуры располагается позади них, его пульт находится в левом заднем углу кузова. При этом оператор сидит в своем кресле назад по ходу движения. Справа от третьего рабочего места, на продольной оси машины, возле задней стенки находится стойка с телевизионным оборудованием.
Несмотря на сравнительно малые объемы кузова-фургона и значительные размеры установленных в нем устройств, в проекте ПРТЦ удалось получить комфортные условия работы. Более того, имеются даже спальные места для операторов. Две полки по типу купейных расположены в задней части кузова у правого борта. Это позволяет расчету отдыхать, не покидая пределы своих машин. При необходимости нижнее спальное место трансформируется в два сиденья с небольшим столиком. Кроме того, обитаемый отсек аппаратного комплекса имеет систему кондиционирования, позволяющую поддерживать температуру около 20-25°C при всех допустимых температурах внешнего воздуха.
Аппаратная машина радиотелевизионного центра оснащена развитым набором оборудования, позволяющим работать с радио- и телевизионным сигналом, обрабатывать его и выдавать в эфир, либо передавать потребителям по кабельным сетям. Рабочие места экипажа имеют различное предназначение: один оператор отвечает за монтаж и подготовку телепрограмм, второй ведет передачу телевизионного сигнала, а третий контролирует радиовещание. Рабочие места имеют соответствующий набор оборудования.
Стойка с телевизионной аппаратурой, находящаяся в задней части фургона
Для приема эфирных или спутниковых программ ПРТЦ имеет развитый набор антенных устройств. При этом антенны перевозятся в сложенном виде и для использования должны разворачиваться на позиции. Использование автоматизированных антенных комплексов, интегрированных в конструкцию фургонов, не предусматривается. Бортовая аппаратура позволяет одновременно принимать до трех каналов спутникового телевидения, обрабатывать сигнал требуемым образом и отправлять его к потребителям.
Своими силами аппаратный комплекс способен обслуживать только кабельные сети. Имеющаяся на его борту станция вещания ведет вещание не менее чем на 13 каналах, 8 из которых могут использоваться для передачи принятого в эфире сигнала. Собственная радиоаппаратура у самоходной машины отсутствует. Для решения задач, требующих подобного оборудования, она нуждается в т.н. передающем комплексе на базе буксируемого шасси.
Передатчики и прочая радиоэлектронная аппаратура размещаются в кузове-фургоне, установленном на прицепе. В ее состав входят различные приборы, обеспечивающие передачу радио- и телевизионных сигналов в разных диапазонах и форматах. Кроме того, прицеп предназначается для транспортировки антенно-мачтового устройства. Последнее необходимо для выдачи сигналов в эфир и выполнено в виде отдельного изделия, развертываемого на позиции рядом с остальными компонентами центра.
Антенно-мачтовое устройство представляет собой ферменную конструкцию, жестко закрепляемую на грунте и фиксируемую растяжками. В зависимости от условий вещания, возможно развертывание мачты высотой до 45 м. На вершине мачты располагаются антенны для телевизионного и радиовещания. Развертывание антенно-мачтового устройства производится на некотором расстоянии от передающего комплекса, связь компонентов радиотелевизионного центра осуществляется при помощи кабеля.
В составе передающего комплекса имеются аналоговый и цифровой радиопередатчики. Первый предназначается для передачи телевизионных и радиопрограмм. Второй используется только для ретрансляции телеканалов. Проектом ПРТЦ предусматривается возможность вещания в различных форматах. Телевизионный сигнал передается в IV-V частотном диапазонах в аналоговом или цифровом виде. Аналоговая передача соответствует ГОСТ 7845-92, цифровая – стандарту DVB-T с кодированием в формате MPEG4. Радиопередачи ведутся в диапазоне 87,5-108 МГц с использованием частотной модуляции. Имеется возможность передачи радиосигнала с использованием технологий, исключающих несанкционированное прослушивание.
Любопытной особенностью центра ПРТЦ является широкое использование серийных коммерческих устройств. Подобная техника применяется для решения всех основных задач. Это в определенной мере упрощает комплектацию центра, а также облегчает его модернизацию. Фактически характеристики комплекса могут быть повышены путем простой замены устаревшего компонента более новым. К примеру, для обработки сигнала или подготовки материалов к вещанию операторы должны использовать ноутбуки серийных моделей. Вычислительная техника продолжает активно развиваться и, как следствие, современные ноутбуки по своим возможностям превосходят имевшиеся в момент создания ПРТЦ-2007, а их применение приведет к понятным положительным последствиям.
Процесс развертывания радиотелевизионного центра: расчет занят установкой антенно-мачтового устройства. Учения "Боевое содружество-2011", полигон Ашулук
Подвижный радиотелевизионный центр ПРТЦ способен решать различные задачи по информационному обеспечению личного состава. В зависимости от поставленной задачи, три оператора центра могут организовать ретрансляцию спутникового или эфирного телевидения, используя имеющиеся радиопередатчики или кабельные сети. Кроме того, имеется определенный потенциал с точки зрения создания собственных программ, которые тоже могут идти в эфир. Предусмотрена возможность радиовещания. Таким образом, работающие на полигоне части, располагая радиоприемниками или телевизорами, при помощи ПРТЦ могут своевременно получать свежие новости, а также правильным образом организовывать досуг.
Комплекс ПРТЦ был разработан около десяти лет назад, вскоре прошел необходимые проверки и был рекомендован для эксплуатации в войсках. Насколько известно, к настоящему времени МНИПИ и смежные предприятия построили несколько таких центров и отправили их в соответствующие подразделения вооруженных сил Республики Беларусь. Впоследствии оригинальная разработка неоднократно привлекалась к работе на полигонах в интересах информационного обслуживания войск.
ПРТЦ и более старый ИЦ-2006 неоднократно эксплуатировались на полигонах во время различных учений. К примеру, в сентябре 2011 года белорусские военные прибыли для совместных учений на российский полигон Ашулук в Астрханской области. Во время этих маневров расчет ПРТЦ самостоятельно вел съемку материалов для телерепортажей, монтировал отснятые видео и по имеющимся каналам связи отправлял их в Беларусь. Кроме того, осуществлялся прием эфирного и спутникового телевидения с последующей передачей сигнала через собственные средства вещания.
Отмечалось, что в ходе учений радиотелевизионному центру приходилось работать в сложных условиях: на малом расстоянии от него находились радиолокационные станции, высотомеры и другие источники сильного электромагнитного излучения. Тем не менее, подобные помехи не смогли оказать значительное влияние на работу ПРТЦ. Метеорологические явления, от высокой температуры воздуха до дождя и грозы, так же не повлияли на работу специалистов и техники.
Эксплуатация подвижных информационного и радиотелевизионного центра белорусской разработки продолжается до сих пор. Такая техника регулярно выезжает к местам работы в разных воинских частях или на полигонах. Комплексы ИЦ-2006 и ПРТЦ-2007 позволяют военнослужащим своевременно получать актуальную информацию и организовывать досуг. Кроме того, такие мобильные системы могут использоваться для идеологической и политической подготовки личного состава.
Оригинальные проекты ОАО «МНИПИ», предлагающие самоходную технику с набором того или иного специализированного оборудования, представляют большой интерес. Информационное обслуживание войск в частях не является проблемой, тогда как в условиях полигонов оно превращается в сложную задачу. Чтобы солдаты и офицеры не пребывали в информационном вакууме и не оставались без культурного отдыха, белорусскими специалистами были созданы сразу два мобильных комплекса необычного назначения.
Прицеп с передающей аппаратурой, за ним - мачта антенного устройства
Совместная работа систем ИЦ-2006 и ПРТЦ позволяет одновременно решать широкий круг задач. Информационный центр ИЦ-2006 способен выпускать печатную продукцию и выдавать войскам свежую прессу либо агитационные материалы. Кроме того, эта машина может выполнять функции полевого кинотеатра. ПРТЦ, в свою очередь, работает с телеканалами и радиосигналом. Таким образом, даже вне мест постоянного базирования бойцы могут получать свежие новости и другую информацию по всем доступным каналам.
Нельзя не отметить, что проекты ИЦ-2006 и ПРТЦ являются уникальными. Прямые аналоги такой техники у зарубежных армий отсутствуют. Существуют те или иные средства схожего назначения, но точные копии с таким же кругом решаемых задач пока не создавались. Обычно используются отдельные машины с определенным оборудованием, но на этот раз были представлены комплексные решения, способные выполнять сразу несколько разных функций.
В рамках проектов ИЦ-2006 и ПРТЦ-2007 были предложены, а затем и реализованы оригинальные идеи, касающиеся информационного обслуживания войск в удалении от баз. Правильность и польза таких предложений были подтверждены на практике, вследствие чего их развитие продолжается. Не так давно был разработан и проверен новый информационный комплекс, отличающийся малыми размерами и простотой транспортировки.
По материалам сайтов:
http://mnipi.by/
http://vsr.mil.by/
http://belvpo.com/
http://vayar.mil.by/
Автор: Рябов Кирилл
Использованы фотографии: ОАО "МНИПИ" / mnipi.by, газета "Во славу Родины" / vsr.mil.by/
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