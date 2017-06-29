20:13 29 июня

Демонстрационные стрельбы из новейших корабельных орудий

На территории выставочного комплекса «Ленэкспо» в Санкт-Петербурге проходит VIII Международный военно-морской салон (МВМС-2017). В мероприятии участвуют более 400 предприятий, в том числе 47 зарубежных. На церемонии открытия салона были проведены показательные стрельбы из новейших установок, которые вскоре должны стать частью артиллерийского вооружения кораблей ВМФ России.




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Комментарии 2

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  1. Шептун Сегодня, 19:39
    клево пуляет быстрострел!
    Шептун
  2. сивый Сегодня, 19:59
    Вот круть А190-01
    сивый
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