Демонстрационные стрельбы из новейших корабельных орудий

На территории выставочного комплекса «Ленэкспо» в Санкт-Петербурге проходит VIII Международный военно-морской салон (МВМС-2017). В мероприятии участвуют более 400 предприятий, в том числе 47 зарубежных. На церемонии открытия салона были проведены показательные стрельбы из новейших установок, которые вскоре должны стать частью артиллерийского вооружения кораблей ВМФ России.